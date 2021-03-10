Аутдор-эстетика и шапки-шлемы: Miu Miu провели показ в Альпах

Miu Miu представили коллекцию осень-зима 2021, большая часть которой выдержана в аутдор-эстетике. Креативный директор модного дома Миучча Прада показала объемные пуховки, стеганые лыжные комбинезоны и костюмы, варежки, меховую обувь, напоминающую высокие унты, а также вязаные шапки-шлемы, дополненные масками, которые можно отстегнуть. Также в коллекцию вошли платья-комбинации, надетые поверх вязаных лонгсливов, бра и стеганые юбки. Стилизовала показ Лотта Волкова.