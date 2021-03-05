Джиджи, Белла Хадид и Ирина Шейк приняли участие в показе Versace осень-зима 2021

Презентация новой коллекции Versace прошла в формате ролика. В показе, заранее записанном на видео, приняли участие звезды моделинга — Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид (для которой выход на шоу модного дома стал первым после рождения ребенка), Адут Акеч и плюс-сайз модель Прешес Ли.
Эту коллекцию Донателла Версаче построила вокруг монограммы Versace, превратив ее в принт, украсивший юбки, носки, сумки, верхнюю одежду, пиджаки, жилеты, плащи — в общем, все. Кроме логомании, креативный директор модного дома использовала яркие цвета — розовый, желтый, коралловый и золотой. Главной вещью женской линии стали мини-платья и юбки, а главным аксессуаром — банданы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.