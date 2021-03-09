Комбинезоны, классические жакеты и меховая обувь: Сhanel презентовали новую коллекцию

Сhanel показали коллекцию осень-зима 2021 на парижской Неделе моды, которая проходит в онлайн-формате. Презентовал коллекцию модный дом с помощью видео, которое снимали в парижском клубе Castel. В ролике модели ходят под сет Мишеля Гобера — главного саунд-продюсера фэшн-индустрии и топовых показов. Сама креативный директор Сhanel Виржини Виар тоже появилась в финале виде.
Новая коллекция Сhanel состоит из вариаций классических для модного дома твидовых жакетов, костюмов и пальто, утепленных комбинезонов, пуховиков, костюмов, полностью созданных из меха, тренчей, широких брюк, платье в пайетках. Многие из образов дополнили меховые ботинки, напоминающие Аляски.
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