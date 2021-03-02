Кейпы и блузы в викторианском стиле: Valentino представили новую коллекцию на миланской Неделе моды

Креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли показал мужскую и женскую коллекции вместе. В женскую линию вошли вариации кейпов, блузы в викторианской стиле, полупрозрачные и блестящие платья, а также клетчатые пальто. В мужскую — также пальто, свитеры и водолазки с ромбовидными и круглыми перфорациями, а также куртки. Обе коллекции выполнены в черно-белой цветовой гамме.