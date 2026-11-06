Супергерои осеннего шоу РЕ:ПАССАЖ: Ianis Chamalidy, «Крестецкая строчка», Stas Lopatkin, Free Age, Lizurá и авангардисты Школы дизайна НИУ ВШЭ

Модный марафон РЕ:ПАССАЖ завершил показ «Крестецкой строчки» — в эндшпиле худрук бренда Александра Георгиева мастерски стилизовала фирменные кружевные баски, манишки и фартуки (с точеными двойками, аладдинами и тапочками Homies!), а еще показала виртуозные ар-нуво платья (в ажурных корсетах!).

В центре подиумного фэшн-нарратива — 44 ар-нуво образа, сочиненных Александрой Георгиевой по канонам новгородской игольной техники (крестецкий промысел известен уже 160 лет, артельное производство запущено с 1929 года!). Суперсила крестецкой строчки — в сквозном геометрическом узоре (без изнанки!), интегрированном в силуэт (не просто накладной декор!): например, увидели на шоу архитектурные кейпы-пелеринки в роли полупрозрачных топов, а также ажурные поневы и баски, стилизованные с костюмными тройками.