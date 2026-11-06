Супергерои осеннего шоу РЕ:ПАССАЖ: Ianis Chamalidy, «Крестецкая строчка», Stas Lopatkin, Free Age, Lizurá и авангардисты Школы дизайна НИУ ВШЭ

Важнейшее фэшн-событие октября — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы на три дня превратилась в главный городской подиум (в центре внимания — сразу пять брендов-резидентов пространства и приглашенные дизайн-авангардисты из петербургской Школы дизайна НИУ ВШЭ!).
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin (факт: именно в этой юбке ресторатор Dreva и Nordic Надежда Третьякова появилась на церемонии вручения ХХ премии Собака.ru «Что Где Есть в Петербурге» — 2026!)
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
В роли увертюры фэшн-триптиха — показ "ATELIER" весна-лето 2027 года от виртуоза арт + фэшн отсылок Стаса Лопаткина. Провозглашает вышивку лейтмотивом нового сезона Stas Lopatkin — берет в референсы ажурных свеколок овощи с бодегонесов бубнововалетовца Петра Кончаловского (уверены, по итогам отгремевшей в Русском музее выставки!) и даже московские калачи. Как и прежде, Stas Lopatkin разрешает нам носить фирменные нонлы, но щедро замиксовывает с кепками и беретами из рафии (конечно, с ботвой-кисточкой!).
Первый день фэшн-триптиха завершился показом коллекции L’Art de Vivre от профи люкс-трикотажа Татьяны Затравиной. В осенне-зимнем сезоне худрук бренда готовится переодеть нас в структурированные сеты из фактурной шерсти, кашемировые жакеты ориентального кроя и ажурные платья из пушистого мохера. По следам показа добавляем в вишлист вязаный жилет и наслаиваем его поверх джемперов в этническим орнаментом и тонких водолазок.
Lizurá
В новом сезоне петербургский спец ледикора и лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2018 Лора Лизюра переодевает нас в точеные white tie костюмы, наливные алые мидакси-платья (сочетаем с брюками!), коктейльные наряды со струящимся шлейфом и рубашки безупречного кроя с акцентными манжетами.
Во второй день увидели номад-кутюр Ianis Chamalidy от патриарха петербургского модного авангарда Яниса Чамалиди: в компании ордена черных бабочек (а именно, верных клиентов дома!) показал полупрозрачные костюмы (первой примера арт-куратор Евгения Сероусова, открывшая показ!) и сумки из видеопленки, созданные в коллаборации с иконой совриска Алисон.
Гранжевый тренч в бахроме из коллекции «Russkoe Bednoe» от выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и участника конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026 Алима Тлупова (именно в этом образе позирует героиня ноябрьской каверстори Собака.ru Алина Миева!)
Mob wife образ из коллекции «SPEAK NOTHING, HOLD EVERYTHING» от выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ и участницы конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026 Станиславы Поляковой (это ее в платьях-шубах позируют сестры Ксения и Полина Кутеповы в ноябрьском номере Собака.ru!)
Авангардистское платье-кокон из дипломной коллекции «Swarm» от выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ильи Шугаева. Суперсила лука — в сверхтехнологичной ткани (гибкость + формоустойчивость!): при помощи лазера создает материал по мотивам узора гусиной лапки
Образ из коллекции «HITCHHIKER» (в референсах — музыкой The Doors, культура автостопа 1970-х годов и подлинный ящик The Doors для перевозки музыкальных инструментов!) от студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Александры Мартюничевой
Тотал-лук из дипломной коллекции «People of changes» (в референсах — независимая советской документальная фотографией 1980-х годов!) от выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Сергея Горбунова (факт: наряд уже успела примерить инди-дива Муся Тотибадзе!)
Хайлайт финального дня — авангардистский показ студентов и выпускников петербургской Школы дизайна НИУ ВШЭ. На подиуме — только тотальный кастом-кутюр, сверхтехнологичные платья-коконы (в гусиную лапку!), фэшн-оммажи The Doors и Такаси Мураками. А еще от души рады увидеть на подиуме «Пассажа» образы от участников конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026: платье с акцентными гигаплечами Станиславы Поляковой и библиофильскую рубашку Алима Тлупова (примерил икона моделинга Данила Поляков в съемке для Dzhanelli!).
Модный марафон РЕ:ПАССАЖ завершил показ «Крестецкой строчки» — в эндшпиле худрук бренда Александра Георгиева мастерски стилизовала фирменные кружевные баски, манишки и фартуки (с точеными двойками, аладдинами и тапочками Homies!), а еще показала виртуозные ар-нуво платья (в ажурных корсетах!).
В центре подиумного фэшн-нарратива — 44 ар-нуво образа, сочиненных Александрой Георгиевой по канонам новгородской игольной техники (крестецкий промысел известен уже 160 лет, артельное производство запущено с 1929 года!). Суперсила крестецкой строчки — в сквозном геометрическом узоре (без изнанки!), интегрированном в силуэт (не просто накладной декор!): например, увидели на шоу архитектурные кейпы-пелеринки в роли полупрозрачных топов, а также ажурные поневы и баски, стилизованные с костюмными тройками.
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