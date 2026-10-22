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Показы и коллекции

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Чем удивил Stas Lopatkin на показе в «Пассаже»: бодегонес, лен, калач и книксен Петру Кончаловскому

Важнейшее фэшн-событие октября — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы на три дня превратилась в главный городской подиум. В роли увертюры фэшн-триптиха — показ "ATELIER" весна-лето 2027 года от виртуоза арт + фэшн отсылок Стаса Лопаткина (живопись Петра Кончаловского встречает кинокартины Паоло Соррентино!). 

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Следующей весной Стас Лопаткин переодевает нас в полосатые платья из льняного жаккарда, пудровые пыльники и мидакси-юбки, щедро украшенные бахромой-кисточками. Но, прежде всего, провозглашает вышивку лейтмотивом сезона — берет в референсы ажурных свеколок овощи с бодегонесов бубнововалетовца Петра Кончаловского (уверены, по итогам отгремевшей в Русском музее выставки!) и даже московские калачи. Как и прежде, Stas Lopatkin разрешает нам носить фирменные нонлы, но щедро замиксовывает с кепками и беретами из рафии (конечно, с ботвой-кисточкой!).

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Отказываемся от монохрома в пользу полоски, клетки и цветочных паттернов. Уважаем тюль (лучшая сумка — полупрозрачный шоппер!) и дополняем черно-белые костюмы контрастными акцентами, будь то зеленые колготки (да, так можно!) или ярко-оранжевая широкополая шляпа (д — дофамин!). 

Стас Лопаткин

Основатель модного дома Stas Lopatkin

В коллекции "ATELIER" зашифрованы сразу несколько источников вдохновения. Помимо отсылок к архивам Stas Lopatkin, мы обратились к льняному полотну и листу неотбеленной бумаги как к основе для будущего произведения — будь то картина или эскиз платья либо жакета. Вспомнили фильмы Паоло Соррентино, в которых бытовые предметы и роскошь могут быть самыми добрыми соседями. И не забыли даже про московский калач как один из самых популярных форматов фастфуда в России XIX — начала XX века. 

Коллекция появится в продаже только весной 2027 года, но уже сейчас, судя по предзаказам, наметились первые бестселлеры. В их числе — платья, корсеты и жакеты из фактурного льняного жаккарда в полоску, юбки с вышивкой и кистями по подолу, жакеты из льна с полосатой отделкой из мелких пайеток, пыльник из розового хлопчатобумажного жаккарда и, конечно, кепки и береты из рафии.

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Фото предоставлено пресс-службой мультибрендового универмага «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin

Люди:
Стас Лопаткин

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