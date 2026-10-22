Чем удивил Stas Lopatkin на показе в «Пассаже»: бодегонес, лен, калач и книксен Петру Кончаловскому

Основатель модного дома Stas Lopatkin

В коллекции "ATELIER" зашифрованы сразу несколько источников вдохновения. Помимо отсылок к архивам Stas Lopatkin, мы обратились к льняному полотну и листу неотбеленной бумаги как к основе для будущего произведения — будь то картина или эскиз платья либо жакета. Вспомнили фильмы Паоло Соррентино, в которых бытовые предметы и роскошь могут быть самыми добрыми соседями. И не забыли даже про московский калач как один из самых популярных форматов фастфуда в России XIX — начала XX века.

Коллекция появится в продаже только весной 2027 года, но уже сейчас, судя по предзаказам, наметились первые бестселлеры. В их числе — платья, корсеты и жакеты из фактурного льняного жаккарда в полоску, юбки с вышивкой и кистями по подолу, жакеты из льна с полосатой отделкой из мелких пайеток, пыльник из розового хлопчатобумажного жаккарда и, конечно, кепки и береты из рафии.