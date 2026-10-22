Чем удивил Stas Lopatkin на показе в «Пассаже»: бодегонес, лен, калач и книксен Петру Кончаловскому

Важнейшее фэшн-событие октября — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы на три дня превратилась в главный городской подиум. В роли увертюры фэшн-триптиха — показ "ATELIER" весна-лето 2027 года от виртуоза арт + фэшн отсылок Стаса Лопаткина (живопись Петра Кончаловского встречает кинокартины Паоло Соррентино!).
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Следующей весной Стас Лопаткин переодевает нас в полосатые платья из льняного жаккарда, пудровые пыльники и мидакси-юбки, щедро украшенные бахромой-кисточками. Но, прежде всего, провозглашает вышивку лейтмотивом сезона — берет в референсы ажурных свеколок овощи с бодегонесов бубнововалетовца Петра Кончаловского (уверены, по итогам отгремевшей в Русском музее выставки!) и даже московские калачи. Как и прежде, Stas Lopatkin разрешает нам носить фирменные нонлы, но щедро замиксовывает с кепками и беретами из рафии (конечно, с ботвой-кисточкой!).
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Отказываемся от монохрома в пользу полоски, клетки и цветочных паттернов. Уважаем тюль (лучшая сумка — полупрозрачный шоппер!) и дополняем черно-белые костюмы контрастными акцентами, будь то зеленые колготки (да, так можно!) или ярко-оранжевая широкополая шляпа (д — дофамин!).
Стас Лопаткин
Основатель модного дома Stas Lopatkin
В коллекции "ATELIER" зашифрованы сразу несколько источников вдохновения. Помимо отсылок к архивам Stas Lopatkin, мы обратились к льняному полотну и листу неотбеленной бумаги как к основе для будущего произведения — будь то картина или эскиз платья либо жакета. Вспомнили фильмы Паоло Соррентино, в которых бытовые предметы и роскошь могут быть самыми добрыми соседями. И не забыли даже про московский калач как один из самых популярных форматов фастфуда в России XIX — начала XX века.
Коллекция появится в продаже только весной 2027 года, но уже сейчас, судя по предзаказам, наметились первые бестселлеры. В их числе — платья, корсеты и жакеты из фактурного льняного жаккарда в полоску, юбки с вышивкой и кистями по подолу, жакеты из льна с полосатой отделкой из мелких пайеток, пыльник из розового хлопчатобумажного жаккарда и, конечно, кепки и береты из рафии.
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Коллекция "ATELIER" Stas Lopatkin
Комментарии (0)