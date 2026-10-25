Показ Ianis Chamalidy в «Пассаже»: трансформизм, лазер и сумки от легенды «Новой академии» Alison

Основатель модного дома IANIS CHAMALIDY

В новую коллекцию мы заложили образ футуристического странника, который путешествует не только в пространстве, собственных мыслях и мечтах. Он свободен, а одежда IANIS CHAMALIDY помогает ему сохранять эту свободу в движении.

В основе «Via Lucis» — эксклюзивная концепция multiwear: одежда как инструмент, который позволяет человеку чувствовать себя безупречно и свободно в любой ситуации, вне зависимости от обстоятельств и уровня дохода. Я уверен, что завтра такой подход станет жизненно необходимым: люди будут инвестировать не просто в отдельные предметы гардероба, а в продуманные системы, которые помогают им жить.

Одежда IANIS CHAMALIDY функциональна: практически не мнется, сочетается между собой и проста в уходе. Ее легко брать в путешествия: всего в одном чемодане весом 13 килограммов можно увезти гардероб на 15–20 дней и каждый день создавать совершенно разные образы.