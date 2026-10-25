Показ Ianis Chamalidy в «Пассаже»: трансформизм, лазер и сумки от легенды «Новой академии» Alison

Важнейшее фэшн-событие октября — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы на три дня превратилась в главный городской подиум. Во второй день увидели номад-кутюр Ianis Chamalidy от патриарха петербургского модного авангарда Яниса Чамалиди: в компании ордена черных бабочек (а именно, верных клиентов дома!) показал полупрозрачные костюмы (первой примера арт-куратор Евгения Сероусова, открывшая показ!) и сумки из видеопленки, созданные в коллаборации с иконой совриска Алисон.
Арт-куратор Евгения Сероусова на подиуме «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Янис Чамалиди — патриарх петербургской авангардной моды, а еще виртуоз деконструкции, готических принтов и номад-кутюра (бросает вызов Йоджи Ямамото и Рику Оуэнсу!). Прямо сейчас модный дом IANIS CHAMALIDY в зените: за 2025 год показал рост продаж на 38 % и собрал восхитительное фэшн-комьюнити из актрисы Елизаветы Боярской, прима-балерины Мариинского театра Ренаты Шакировой, стилиста Вики Салават и визажиста-феномена Фаризы Родригез. А в 2026 году представил эпическую выставку-блокбастер «Нон-Финито», выставив на экспозиции в «Эрарте» главные хиты собственного сочинения от парадных жакетов и масок коломбина из коллекции к 300-летию Петербурга до готических убрусов и амарнских головных уборов).
Секрет успеха IANIS CHAMALIDY — создание вирусных вещей в остромодном инфернальном нарративе, помноженное на безупречное качество и идеальную посадку. В коллекции «Via Lucis» весна-лето 2027 года дом делает ставку на трансформизм, сверхфункциональность и удобство. Отсюда — корпус полупрозрачных костюмов, струящихся алых рубашек, пудровых туник и мрачных жакетов, которые мастерски сочетаются друг с другом).
Янис Чамалиди
Основатель модного дома IANIS CHAMALIDY
В новую коллекцию мы заложили образ футуристического странника, который путешествует не только в пространстве, собственных мыслях и мечтах. Он свободен, а одежда IANIS CHAMALIDY помогает ему сохранять эту свободу в движении.
В основе «Via Lucis» — эксклюзивная концепция multiwear: одежда как инструмент, который позволяет человеку чувствовать себя безупречно и свободно в любой ситуации, вне зависимости от обстоятельств и уровня дохода. Я уверен, что завтра такой подход станет жизненно необходимым: люди будут инвестировать не просто в отдельные предметы гардероба, а в продуманные системы, которые помогают им жить.
Одежда IANIS CHAMALIDY функциональна: практически не мнется, сочетается между собой и проста в уходе. Ее легко брать в путешествия: всего в одном чемодане весом 13 килограммов можно увезти гардероб на 15–20 дней и каждый день создавать совершенно разные образы.
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
В новом сезоне готовимся примерять многофактурные образы (более чем из 10-ти материалов!) и вещи, скроенные лазером (вошли в отдельную направление дома Laser Cut!). Разбавляем черный монохром алыми, пудровыми и белоснежными оттенками, а также присматриваемся к готическим шапо и венецианским плащам-табарро. Ну а самый высокохудожественный корунд коллекции — сумки из видеопленки, созданные Янисом Чамалиди вместе с легендой арт-мира новиковской «Новой академии» Alison.
Янис Чамалиди
Основатель модного дома IANIS CHAMALIDY
Модный дом IANIS CHAMALIDY — это пространство, где встречаются живопись, одежда и искусство жить здесь и сейчас. Один из важных элементов коллекции — коллаборация с примадонной новоакадемиков Алисон (Елена Камаева — Прим.ред.). Видеопленка, из которой Алисон создает арт-объекты BabyBabyBaby, способны хранить время и историю, — из такой же пленки мы вместе создали сумки формата каба. Для лирического героя IANIS CHAMALIDY подобные вещи — истинные арт-объекты.
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото: Артем Котлевец
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