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Показы и коллекции

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Показ Ianis Chamalidy в «Пассаже»: трансформизм, лазер и сумки от легенды «Новой академии» Alison

Важнейшее фэшн-событие октября — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы на три дня превратилась в главный городской подиум. Во второй день увидели номад-кутюр Ianis Chamalidy от патриарха петербургского модного авангарда Яниса Чамалиди: в компании ордена черных бабочек (а именно, верных клиентов дома!) показал полупрозрачные костюмы (первой примера арт-куратор Евгения Сероусова, открывшая показ!) и сумки из видеопленки, созданные в коллаборации с иконой совриска Алисон. 

Арт-куратор Евгения Сероусова на подиуме «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Арт-куратор Евгения Сероусова на подиуме «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Янис Чамалиди — патриарх петербургской авангардной моды, а еще виртуоз деконструкции, готических принтов и номад-кутюра (бросает вызов Йоджи Ямамото и Рику Оуэнсу!). Прямо сейчас модный дом IANIS CHAMALIDY в зените: за 2025 год показал рост продаж на 38 % и собрал восхитительное фэшн-комьюнити из актрисы Елизаветы Боярской, прима-балерины Мариинского театра Ренаты Шакировой, стилиста Вики Салават и визажиста-феномена Фаризы Родригез. А в 2026 году представил эпическую выставку-блокбастер «Нон-Финито», выставив на экспозиции в «Эрарте» главные хиты собственного сочинения  от парадных жакетов и масок коломбина из коллекции к 300-летию Петербурга до готических убрусов и амарнских головных уборов).

Секрет успеха IANIS CHAMALIDY — создание вирусных вещей в остромодном инфернальном нарративе, по­множенное на безупречное качество и идеальную посадку. В коллекции «Via Lucis» весна-лето 2027 года дом делает ставку на трансформизм, сверхфункциональность и удобство. Отсюда — корпус полупрозрачных костюмов, струящихся алых рубашек, пудровых туник и мрачных жакетов, которые мастерски сочетаются друг с другом). 

Янис Чамалиди

Основатель модного дома IANIS CHAMALIDY

В новую коллекцию мы заложили образ футуристического странника, который путешествует не только в пространстве, собственных мыслях и мечтах. Он свободен, а одежда IANIS CHAMALIDY помогает ему сохранять эту свободу в движении.

В основе «Via Lucis» — эксклюзивная концепция multiwear: одежда как инструмент, который позволяет человеку чувствовать себя безупречно и свободно в любой ситуации, вне зависимости от обстоятельств и уровня дохода. Я уверен, что завтра такой подход станет жизненно необходимым: люди будут инвестировать не просто в отдельные предметы гардероба, а в продуманные системы, которые помогают им жить.

Одежда IANIS CHAMALIDY функциональна: практически не мнется, сочетается между собой и проста в уходе. Ее легко брать в путешествия: всего в одном чемодане весом 13 килограммов можно увезти гардероб на 15–20 дней и каждый день создавать совершенно разные образы.

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

В новом сезоне готовимся примерять многофактурные образы (более чем из 10-ти материалов!) и вещи, скроенные лазером (вошли в отдельную направление дома Laser Cut!). Разбавляем черный монохром алыми, пудровыми и белоснежными оттенками, а также присматриваемся к готическим шапо и венецианским плащам-табарро. Ну а самый высокохудожественный корунд коллекции — сумки из видеопленки, созданные Янисом Чамалиди вместе с легендой арт-мира новиковской «Новой академии» Alison.

Янис Чамалиди

Основатель модного дома IANIS CHAMALIDY

Модный дом IANIS CHAMALIDY — это пространство, где встречаются живопись, одежда и искусство жить здесь и сейчас. Один из важных элементов коллекции — коллаборация с примадонной новоакадемиков Алисон (Елена Камаева — Прим.ред.). Видеопленка, из которой Алисон создает арт-объекты BabyBabyBaby, способны хранить время и историю, — из такой же пленки мы вместе создали сумки формата каба. Для лирического героя IANIS CHAMALIDY подобные вещи — истинные арт-объекты.

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Артем Котлевец

Коллекция «Via Lucis» IANIS CHAMALIDY

Фото: Артем Котлевец

Люди:
Янис Чамалиди, Евгения Сероусова

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