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Показы и коллекции

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Хайлайты коллекции Free Age на показе в «Пассаже»: трикотажный тейлоринг, меховые воротники и горчичные пончо

Важнейшее фэшн-событие октября — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы на три дня превратилась в главный городской подиум. Первый день фэшн-триптиха завершился показом коллекции L’Art de Vivre от профи люкс-трикотажа Татьяны Затравиной

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Дмитрий Многолет

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Катя Делин

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Дмитрий Многолет

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Катя Делин

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Катя Делин

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Катя Делин

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Дмитрий Многолет

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

В осенне-зимнем сезоне худрук бренда готовится переодеть нас в структурированные сеты из фактурной шерсти, кашемировые жакеты ориентального кроя и ажурные платья из пушистого мохера. По следам показа добавляем в вишлист вязаный жилет и наслаиваем его поверх джемперов в этническим орнаментом и тонких водолазок.

Помимо костюмов из трикотажа говорим «да» вариантам из переливающегося шелка и ворсистого твида (юбочная двойка в стиле ретро — наш фаворит!). И не игнорируем верхнюю одежду: для наступающих холодов дизайнер отшила горчичные пончо с шарфом в тон, двубортные пальто из из редчайшей шерсти baby suri альпака (материал, который в несколько раз теплее овчины, получают в результате первой стрижки малышей альпака породы Сури!) и расслабленные халаты с акцентным воротником. 

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Дмитрий Многолет

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Дмитрий Многолет

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Катя Делин

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Дмитрий Многолет

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Дмитрий Многолет

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Катя Делин

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Татьяна Затравина

Основатель бренда Free Age

В центре коллекции — женщина и разные грани её жизни. Она может быть сдержанной и яркой, строгой и чувственной, элегантной и расслабленной. Ей не нужен один образ и не нужны правила, определяющие, какой она должна быть. Она выбирает сама — и одевается так, как чувствует.

Эта коллекция бренда предлагает интеллектуальный гардероб для холодных месяцев, где ключевое место отведено мягкому кашемировому костюму. Цвета подобраны на гармонии природных полутонов — согревающего бежевого, благородного коричневого и приглушенного зеленого. Сдержанную базу эффектно разбивают яркие пятна красного, как акценты в монохромных городских буднях. Это согревает не только тело, но и взгляд. Коллекция развивается от урбанистического уюта к абсолютной вечерней элегантности. Это шелковые вечерние образы, как часть женской жизни в красоте и гармонии. Коллекция в которой зимний день полон тепла, а вечер — благородного сияния.

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Катя Делин

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Катя Делин

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Дмитрий Многолет

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Катя Делин

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Катя Делин

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Катя Делин

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age
Фото предоставлено пресс-службой «Пассаж». Фото: Дмитрий Многолет

Коллекция 'L’Art de Vivre' Free Age

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