Хайлайты коллекции Free Age на показе в «Пассаже»: трикотажный тейлоринг, меховые воротники и горчичные пончо

В осенне-зимнем сезоне худрук бренда готовится переодеть нас в структурированные сеты из фактурной шерсти, кашемировые жакеты ориентального кроя и ажурные платья из пушистого мохера. По следам показа добавляем в вишлист вязаный жилет и наслаиваем его поверх джемперов в этническим орнаментом и тонких водолазок.

Помимо костюмов из трикотажа говорим «да» вариантам из переливающегося шелка и ворсистого твида (юбочная двойка в стиле ретро — наш фаворит!). И не игнорируем верхнюю одежду: для наступающих холодов дизайнер отшила горчичные пончо с шарфом в тон, двубортные пальто из из редчайшей шерсти baby suri альпака (материал, который в несколько раз теплее овчины, получают в результате первой стрижки малышей альпака породы Сури!) и расслабленные халаты с акцентным воротником.