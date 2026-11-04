Показ «Крестецкой строчки» в «Пассаже»: ар-деко, игольная техника и кутюрные кейпы-пелеринки!

Носим платки в амплуа басок, дополняем наряды из небеленого льна хитросплетенными чокерами, миксуем рубашки из темного денима с платками-пончо и подпоясываем патрицианские платья остромодными тонкими поясами (это хит!). Ну а гранд-финале показа — платья-футляры из винного бархата и вечерний ансамбль из скульптурного черного корсета (с вышивкой черными нитями по розоватой сетке!) в комбинации с шифоновой макси-юбкой и персиковой блузой (в мережках и рукавах-буфах!).

Александра Георгиева Идеолог и креативный директор бренда Alexandra Georgieva by Krestetskaya Strochka Я воплощаю собственное представление об эстетике и красоте. В этой работе мне было важно деликатно внедрить строгую геометрию крестецкой вышивки в современный костюм, сохранив уважение к истории фабрики. Это вещи, которые требуют ювелирного ручного труда десятков мастериц, поэтому они просто не могут создаваться быстро или быть доступными