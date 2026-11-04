Показ «Крестецкой строчки» в «Пассаже»: ар-деко, игольная техника и кутюрные кейпы-пелеринки!

Важнейшее фэшн-событие октября — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы на три дня превратилась в главный городской подиум. Модный марафон завершил показ «Крестецкой строчки» — в эндшпиле худрук бренда Александра Георгиева мастерски стилизовала фирменные кружевные баски, манишки и фартуки (с точеными двойками, аладдинами и тапочками Homies!), а еще показала виртуозные ар-нуво платья (в ажурных корсетах!).
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ (факт: на подиуме — бильд-редактор Собака.ru Милена Кудринская!)
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
В центре подиумного фэшн-нарратива — 44 ар-нуво образа, сочиненных Александрой Георгиевой по канонам новгородской игольной техники (крестецкий промысел известен уже 160 лет, артельное производство запущено с 1929 года!). Суперсила крестецкой строчки — в сквозном геометрическом узоре (без изнанки!), интегрированном в силуэт (не просто накладной декор!): например, увидели на шоу архитектурные кейпы-пелеринки в роли полупрозрачных топов, а также ажурные поневы и баски, стилизованные с костюмными тройками.
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Носим платки в амплуа басок, дополняем наряды из небеленого льна хитросплетенными чокерами, миксуем рубашки из темного денима с платками-пончо и подпоясываем патрицианские платья остромодными тонкими поясами (это хит!). Ну а гранд-финале показа — платья-футляры из винного бархата и вечерний ансамбль из скульптурного черного корсета (с вышивкой черными нитями по розоватой сетке!) в комбинации с шифоновой макси-юбкой и персиковой блузой (в мережках и рукавах-буфах!).
Александра Георгиева
Идеолог и креативный директор бренда Alexandra Georgieva by Krestetskaya Strochka
Я воплощаю собственное представление об эстетике и красоте. В этой работе мне было важно деликатно внедрить строгую геометрию крестецкой вышивки в современный костюм, сохранив уважение к истории фабрики. Это вещи, которые требуют ювелирного ручного труда десятков мастериц, поэтому они просто не могут создаваться быстро или быть доступными
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Важно! Первыми восхитительный этнокутюр увидели гости шоу, организованного идеологом «Пассажа» Дмитрием Абрамовым (он же — гендиректор инвестфонда Jensen Group!): основательница ювелирного бренда Bipolar Grotesque Анна Зотова, директор Александринки Александр Малич и патриарх Probka Арам Мнацаканов с женой Натальей Малиновской.
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
Шоу «Крестецкая строчка» PE:ПАССАЖ
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