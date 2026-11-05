Что нужно знать о шоу Школы дизайна НИУ ВШЭ в «Пассаже»: рубашки-бутоны, брюки-ящики The Doors и лазерная гусиная лапка

Важнейшее фэшн-событие осени в Петербурге — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы на три дня превратилась в главный городской подиум. Хайлайт финального дня — авангардистский показ студентов и выпускников Школы дизайна НИУ ВШЭ. На подиуме — только тотальный кастом-кутюр, сверхтехнологичные платья-коконы (в гусиную лапку!), фэшн-оммажи The Doors и Такаси Мураками, а также образы от участников конкурса Собака.ru «Новые имена в моде»!