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Показы и коллекции

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Что нужно знать о шоу Школы дизайна НИУ ВШЭ в «Пассаже»: рубашки-бутоны, брюки-ящики The Doors и лазерная гусиная лапка

Важнейшее фэшн-событие осени в Петербурге — шоу-эпопея PE:ПАССАЖ в мультибрендовом универмаге «Пассаж» (Galeries Lafayette у нас дома!): галерея от Невского проспекта до Итальянской улицы на три дня превратилась в главный городской подиум. Хайлайт финального дня — авангардистский показ студентов и выпускников Школы дизайна НИУ ВШЭ. На подиуме — только тотальный кастом-кутюр, сверхтехнологичные платья-коконы (в гусиную лапку!), фэшн-оммажи The Doors и Такаси Мураками, а также образы от участников конкурса Собака.ru «Новые имена в моде»!

Леонид Алексеев. преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ и основатель петиметр-бренда House of Leo открывает показ на шоу РЕ:ПАССАЖ
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев
Леонид Алексеев, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ и основатель петиметр-бренда House of Leo открывает показ на шоу РЕ:ПАССАЖ 
Гранжевый тренч в бахроме из коллекции «Russkoe Bednoe» от выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и участника конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Гранжевый тренч в бахроме из коллекции «Russkoe Bednoe» от выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и участника конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026 Алима Тлупова (именно в этом образе позирует героиня ноябрьской каверстори Собака.ru Алина Миева!)

Mob wife образ из коллекции «SPEAK NOTHING, HOLD EVERYTHING» от выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ и участницы конкурса Собака.ru «Новые имена в моде
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Mob wife образ из коллекции «SPEAK NOTHING, HOLD EVERYTHING» от выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ и участницы конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026 Станиславы Поляковой (это ее в платьях-шубах позируют сестры Ксения и Полина Кутеповы в ноябрьском номере Собака.ru!)

Деконструированная костюмная двойка от Матвея Писаненко
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Деконструированная костюмная двойка от Матвея Писаненко

Апсайкл-пиджак RIGRAISER (в шипах и люверсах!) от выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и дизайнера мужских аксессуаров и обуви массмаркет-гиганта Ostin
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Апсайкл-пиджак RIGRAISER (в шипах и люверсах!) от выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и дизайнера мужских аксессуаров и обуви массмаркет-гиганта Ostin Сергея Горбунова

Сложносочиненная рубашка-цветок из коллекции «THE DOORS OF FREEDOM» (оммаж музыкальной группе THE DOORS и субкультуре хиппи!) от студентки Школы
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Сложносочиненная рубашка-цветок из коллекции «THE DOORS OF FREEDOM» (оммаж музыкальной группе THE DOORS и субкультуре хиппи!) от студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Александры Мартюничевой

Тотал-лук из дипломной коллекции «People of changes» (в референсах — независимая советской документальная фотографией 1980-х годов!) от выпускница
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Тотал-лук из дипломной коллекции «People of changes» (в референсах — независимая советской документальная фотографией 1980-х годов!) от выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Сергея Горбунова (факт: наряд уже успела примерить инди-дива Муся Тотибадзе!)

Авангардистское платье-кокон из дипломной коллекции «Swarm» от выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ильи Шугаева. Суперсила лука — в сверхтехнологичной
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Авангардистское платье-кокон из дипломной коллекции «Swarm» от выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ильи Шугаева. Суперсила лука — в сверхтехнологичной ткани (гибкость + формоустойчивость!): при помощи лазера создает материал по мотивам узора гусиной лапки

Тотал-лук из дипломной коллекции «People of changes» (в референсах — независимая советской документальная фотографией 1980-х годов!) от выпускница
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Тотал-лук из дипломной коллекции «People of changes» (в референсах — независимая советской документальная фотографией 1980-х годов!) от выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Сергея Горбунова

Тотал-лук из коллекции «Russkoe Bednoe» (отсылает к русскому бытовому «бедному искусству» и лебедям-шинам!) от выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Тотал-лук из коллекции «Russkoe Bednoe» (отсылает к русскому бытовому «бедному искусству» и лебедям-шинам!) от выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и участника конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» Алима Тлупова

Разбиваем зимнюю оранжерею при помощи вечноцветущих платьев Сергея Горбунова и костюмов-лепестков Анны Маркотенко. За лютый арт + фэшн в ответе Алина Животова, превратившая платье в совриск-книксен Такаси Мураками. Ну а лучший сеанс коллективной синестезии провела студентка Александра Мартюничева: взяла в референсы геометричных брюк «HITCHHIKER» подлинный ящик The Doors для перевозки музыкальных инструментов.

Это комбо: рубашка Сергея Горбунова стилизована с брюками из коллекции «Russkoe Bednoe» от выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и участника конкурса
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Это комбо: рубашка Сергея Горбунова стилизована с брюками из коллекции «Russkoe Bednoe» от выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и участника конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» Алима Тлупова

Брюки из коллекции «HITCHHIKER» (в референсах — музыкой The Doors, культура автостопа 1970-х годов и подлинный ящик The Doors для перевозки
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Брюки из коллекции «HITCHHIKER» (в референсах — музыкой The Doors, культура автостопа 1970-х годов и подлинный ящик The Doors для перевозки музыкальных инструментов!) от студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Александры Мартюничевой

Тотал-лук из коллекции «HITCHHIKER» (в референсах — музыкой The Doors, культура автостопа 1970-х годов и подлинный ящик The Doors для перевозки
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Тотал-лук из коллекции «HITCHHIKER» (в референсах — музыкой The Doors, культура автостопа 1970-х годов и подлинный ящик The Doors для перевозки музыкальных инструментов!) от студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Александры Мартюничевой

Плащ Алима Тлупова (трибьют бренду The Viridi-anne и патриарху японского фэшн-футуризма Тамоаки Оканива!)
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Плащ Алима Тлупова (трибьют бренду The Viridi-anne и патриарху японского фэшн-футуризма Тамоаки Оканива!)

Тотал-лук от выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ Анны Маркотенко
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Тотал-лук от выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ Анны Маркотенко

Костюм-цветок от выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ Анны Маркотенко
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Костюм-цветок от выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ Анны Маркотенко

Вичкор-тренч из коллекции «WITCHHOOD CULTURE» от четверокурсницы Школы дизайна НИУ ВШЭ Софьи Семеновой
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Вичкор-тренч из коллекции «WITCHHOOD CULTURE» от четверокурсницы Школы дизайна НИУ ВШЭ Софьи Семеновой

Тотал-лук из коллекции «Russkoe Bednoe» от выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и участника конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» Алима Тлупова
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Тотал-лук из коллекции «Russkoe Bednoe» от выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и участника конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» Алима Тлупова

Платье «Обними меня» (оммаж Такаси Мураками!) от студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Алины Животовой
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Платье «Обними меня» (оммаж Такаси Мураками!) от студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Алины Животовой

Это комбо: рубашка из коллекции «Russkoe Bednoe» выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и участника конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» Алима Тлупова
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Это комбо: рубашка из коллекции «Russkoe Bednoe» выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и участника конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» Алима Тлупова дополнена брюками из коллекции «THE DOORS OF FREEDOM» Александры Мартюничевой

От души рады увидеть на подиуме «Пассажа» образы от участников конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026: платье с акцентными гигаплечами Станиславы Поляковой и библиофильскую рубашку Алима Тлупова (примерил икона моделинга Данила Поляков в съемке для Dzhanelli!). А еще в восторге от сверхтехнологичных платьев выпускника Ильи Шугаева (при помощи лазера создал текстильное полотно из модулей в виде паттерна гусиной лапки!). 

Бомбер-кокон из дипломной коллекции «nesting instinct» выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ Александры Лигай
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Бомбер-кокон из дипломной коллекции «nesting instinct» выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ Александры Лигай

Авангардистское платье-кокон из дипломной коллекции «Swarm» выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ильи Шугаева
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Авангардистское платье-кокон из дипломной коллекции «Swarm» выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ильи Шугаева

Авангардистское платье-кокон из дипломной коллекции «Swarm» выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ильи Шугаева
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Авангардистское платье-кокон из дипломной коллекции «Swarm» выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ильи Шугаева

Деконструированный тренч из дипломной коллекции «nesting instinct» выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ Александры Лигай
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Деконструированный тренч из дипломной коллекции «nesting instinct» выпускницы Школы дизайна НИУ ВШЭ Александры Лигай

Тотал-лук из дипломной коллекции «People of changes» (в референсах — независимая советской документальная фотографией 1980-х годов!) от выпускница
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Тотал-лук из дипломной коллекции «People of changes» (в референсах — независимая советской документальная фотографией 1980-х годов!) от выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Сергея Горбунова

Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев
Тотал-лук из дипломной коллекции «People of changes» (в референсах — независимая советской документальная фотографией 1980-х годов!) от выпускница
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Тотал-лук из дипломной коллекции «People of changes» (в референсах — независимая советской документальная фотографией 1980-х годов!) от выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Сергея Горбунова

Авангардистское платье-кокон из дипломной коллекции «Swarm» выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ильи Шугаева
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Авангардистское платье-кокон из дипломной коллекции «Swarm» выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ильи Шугаева

Платье «STORED AWAY» (оммаж нарядам смолянок — в амплуа фарфоровой куколки из закрытой музыкальной шкатулки!) от студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Платье «STORED AWAY» (оммаж нарядам смолянок — в амплуа фарфоровой куколки из закрытой музыкальной шкатулки!) от студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Камили Сюбаевой

Рубашка из коллекции «HITCHHIKER» (в референсах — музыкой The Doors, культура автостопа 1970-х годов и подлинный ящик The Doors для перевозки
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Рубашка из коллекции «HITCHHIKER» (в референсах — музыкой The Doors, культура автостопа 1970-х годов и подлинный ящик The Doors для перевозки музыкальных инструментов!) от студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Александры Мартюничевой

Авангардистское платье-кокон из дипломной коллекции «Swarm» выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ильи Шугаева
Фото предоставлено пресс-службой Школы дизайна НИУ ВШЭ. Фото: Даня Хазигалиев

Авангардистское платье-кокон из дипломной коллекции «Swarm» выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ильи Шугаева

Люди:
Леонид Алексеев

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