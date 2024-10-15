Трендбук сезона весна-лето 2025: главные вещи, аксессуары и украшения, которые можно носить уже сейчас

Не ждем весны и примеряем все тренды с прошедших показов уже сейчас — вот 9 супер-мастхэвов и стайлинг-трюков (от приспущенных тренчей до ретро-футуристичных платьев из пайеток!), которые будут с нами аж до следующей осени.