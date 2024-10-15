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Показы и коллекции

Трендбук сезона весна-лето 2025: главные вещи, аксессуары и украшения, которые можно носить уже сейчас

Разбор сезона SS'25! Отдел моды Собака.ru собрал очень подробный гид по самым трендовым вещам, аксессуарам, украшениям и бьюти-приемам с показов (спойлер: готовимся примерять пайетки и ярко красить губы розовой помадой!), а также знакомит с главными фэшн-героинями — российскими моделями, покорившими мировой подиум.

Тренды одежды
Тренды аксессуаров
Тренды украшений
Бьюти-тренды
Российские модели на неделях моды

Бохо, мини и пайетки: что будет модно через полгода

Не ждем весны и примеряем все тренды с прошедших показов уже сейчас — вот 9 супер-мастхэвов и стайлинг-трюков (от приспущенных тренчей до ретро-футуристичных платьев из пайеток!), которые будут с нами аж до следующей осени.

Выбрали 9 трендовых аксессуаров с Недель моды

Обувные мутанты, панк-романтические жабо и балеткорные гетры — собрали 9 главных аксессуарных трендов по следам отгремевшего fashion month.

8 трендов украшений с Недель моды: жемчуг, моносерьги и бодичейны

Клыки-подвесы, жемчужные чокеры и хитросплетенные хрустальные комбинации — вот 9 ювелирных хитов с показов (от браслетов на плече до редимейд-кулонов в роли моносерег!), которым под силу украсить любой iconic-образ.

8 бьюти-трендов с Недель моды: яркие тени, линзы и дикие парики

Подиумы уже не диктуют четких трендов на макияж (за это отвечают визажисты из TikTok), а скорее предлагают мимолетный стейтмент здесь и сейчас. Рассказываем о классных бьюти-приемах с fashion month — разнообразят будничную мейкап-рутину и дополнят праздничный стейтмент-лук.

Российские модели на неделях моды: Ирина Шейк, Таня Чурбанова, Сандра Мюррей и даже Рената Литвинова!

Российские (и петербургские!) модели из сезона в сезон покоряют подиумы Prada и Chanel, заключают эксклюзивные контракты, открывают гранд-показы и становятся звездами фэшн-авангарда. Отдел моды Собака.ru вместе с кастинг-директорами Ильей Вершининым (автор телеграм-канала Пьер Джорджо) и Данилом Белобрага (автор телеграм-канала Ashley Broken) собрал всех звезд русского моделинга в едином front row.

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