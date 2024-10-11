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Красота

8 бьюти-трендов с Недель моды: яркие тени, линзы и дикие парики

Подиумы уже не диктуют четких трендов на макияж (за это отвечают визажисты из TikTok), а скорее предлагают мимолетный стейтмент здесь и сейчас. Рассказываем о классных бьюти-приемах с fashion month —  разнообразят будничную мейкап-рутину и дополнят праздничный стейтмент-лук (Хэллоуин близко!). 

Яркие тени
Многослойные стрижки
Суперкладкая укладка
Макияж без макияжа
Розовая помада
Парики
Бодиарт
Линзы

Яркие тени

Loewe
Архивы пресс-служб

Loewe

Dries Van Noten
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Loewe
Архивы пресс-служб

Loewe

Marni
Архивы пресс-служб

Marni

Rave Review
Архивы пресс-служб

Rave Review

Nanushka
Архивы пресс-служб

Nanushka

All-In
Архивы пресс-служб

All-In

Harris Reed
Архивы пресс-служб

Harris Reed

Chopova Lowena
Архивы пресс-служб

Chopova Lowena

Гранжевые смоки уступили место авангарду и пестрому колорблоку: дизайн-последователи Dries Van Noten тестируют градиентную подводку, визажистка Chopova Lowena Лорен Рейнольдс рисует многослойные яркие стрелки (а еще наклеивает стразы вместо внешней подводки!), а Marni в коллаборации с глобальным визажистом Valentino Ядимом выдают лютый сюрреализм. Самый простой способ поддержать тренд на яркий мейкап глаз — запастись яркими тенями (как у All-In, чей лукбук стилизовала правая рука Миуччи Прады в Miu Miu Лотта Волкова).

И важно! С возвращением на подиум вайбов 1960-х хром и белоснежные оттенки обрели новый виток популярности: смело повторяем крылатые стрелки в цвете космического металлика в духе Loewe (от селебрити-визажиста Пэт Макграт!) и делаем металлик-апликации на веки с показа Nanushka. 

Многослойные стрижки

Balenciaga
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Louis Vuitton
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Louis Vuitton
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Vivienne Westwood
Архивы пресс-служб

Vivienne Westwood

Chloe
Архивы пресс-служб

Chloe

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Мегапопулярность бохо предопределила подиумный бум на многослойные стрижки в духе лучших выходов певицы Стиви Никс: вслед за идеологом бохо-шика Chloé стивкаты появились у Николя Жескьера в Louis Vuitton, Алессандро Микеле в Valentino и даже у Chanel c Balenciaga. Так что если вы хотите порадовать внутреннего ребенка и все-таки отстричь челку (которую не дали сделать родители в школе) — сейчас самое время.

Суперкладкая укладка

Saint Laurent
Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Alexander McQueen
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Courreges
Архивы пресс-служб

Courreges

Balmain
Архивы пресс-служб

Balmain

Louis Vuitton
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Alexander McQueen
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen 

Вместе с Беллой Хадид на подиуме внось появилась зализанная укладка: ожидаем всплеск продаж геля для волос, а пока решаем, оставлять прямой пробор (как у Alexander McQueen и Balmain) или собирать пряди назад (как Louis Vuitton и Вики Евсеевой на показе Schiaparelli). Во втором случае волосы запросто можно завязать в низкий хвост, заменивший нам пучок по итогам шоу Christian Dior, Stella McCartney, Hèrmes и Victoria Beckham. 

Макияж без макияжа

Prada
Архивы пресс-служб

Prada

Miu Miu
Архивы пресс-служб

Miu Miu

Rabanne
Архивы пресс-служб

Rabanne

Louis Vuitton
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Rabanne
Архивы пресс-служб

Rabanne

Vivienne Westwood
Архивы пресс-служб

Vivienne Westwood

JW Anderson
Архивы пресс-служб

JW Anderson

Miu Miu
Архивы пресс-служб

Miu Miu

Sacai
Архивы пресс-служб

Sacai

Burberry
Архивы пресс-служб

Burberry

Very demure! Триумфальный бьюти-камбэк сезона (и еще одно следствие обращения индустрии к фэшн-кодам 2010-х) — возвращение нюдовового макияжа с подачи креативного визажиста Prada Beauty Линси Александер. Аналогичного мейкап-канона придерживались Пэт Макграт в Miu Miu,  Диана Кендалл в Rabanne и Исамайя Френч, на показе Vivienne Westwood использовавшая прозрачную помаду вместо румян. Впрочем, в Acne Studios пошли дальше и вовсе отказались от тона, заменив его на пастельно-желтые кремовые тени (бьюти-трюк сезона!).

Розовая помада

Sandy Liang
Архивы пресс-служб

Sandy Liang

All-In
Архивы пресс-служб

All-In

Sandy Liang
Архивы пресс-служб

Sandy Liang

All-In
Архивы пресс-служб

All-In

Sandy Liang
Архивы пресс-служб

Sandy Liang

Chopova Lowena
Архивы пресс-служб

Chopova Lowena

Atlein
Архивы пресс-служб

Atlein

Barbie pink — аут, Sandy pink — ин! Вопреки ностальгии по 2010-м часть модной индустрии не спешит отказываться от эстетики y2k. Так, в этом сезоне важными конкурентами каноничной красной помады стали приторно-розовые оттенки — как у Сэнди Лианг, предлагающей использовать стик в роли офискорного макияжа. В All-In розовую помаду советуют сочетать с цветными тенями, а в Chopova Lowena — с контрастной белой подводкой и акцентными пучками ресниц.

Парики

Mugler
Архивы пресс-служб

Mugler

Ganni
Архивы пресс-служб

Ganni

Dries Van Noten
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Dolce & Gabbana
Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana

Mowalola
Архивы пресс-служб

Mowalola

Collina Strada
Архивы пресс-служб

Collina Strada

Comme des Garçons
Архивы пресс-служб

Comme des Garçons

Junya Watanabe
Архивы пресс-служб

Junya Watanabe

Acne Studios
Архивы пресс-служб

Acne Studios

Maitrepierre
Архивы пресс-служб

Maitrepierre

Парики повсюду — в виде олдскульных бобкатов у Acne Studios, причесок Рапунцель у Collina Strada и гротескного сюрреализма на шоу Comme des Garçons. Виги нужны не только для экспериментов с формой прически, но и с цветом: стилисты Maitrepierre упражнялись в колорблок-окрашивании, а фэшн-наследники виртуозного колориста Дриса Ван Нотена придумывали собственные цветовые сочетания за счет акцентных прядей. Накладная челка — тоже вариант, проверенный Софьей Стейнберг у Ganni и героинями Mugler. 

Тренд на парики (неожиданно!) поддержали на Московской неделе моды — помимо корпуса баленсиаговских туфель, стилист Александр Рогов припас коллекцию цветных причесок, а номад-кутюрье Янис Чамалиди сочинил плиссированный каре-чепчик.

Бодиарт

Moschino
Архивы пресс-служб

Moschino

Avavav
Архивы пресс-служб

Avavav

Mowalola
Архивы пресс-служб

Mowalola

Di Petsa
Архивы пресс-служб

Di Petsa

Avavav
Архивы пресс-служб

Avavav

Iceberg
Архивы пресс-служб

Iceberg

Популярность эффекта tromple l'oeil зашла слишком далеко — бренды начали рисовать одежду на теле. Фирменные горошки Moschino перекочевали с платьев и перчаток на спину и ключицы, команда Iceberg ответила капроновым чулкам Saint Laurent при помощи нарисованных, а визажист Мишель Маньяни и вовсе раскрыл в субличность дизайнера и сочинил собственную версию адидасовских ромперов. 

Линзы

Diesel
Архивы пресс-служб

Diesel

Rick Owens
Архивы пресс-служб

Rick Owens

Diesel
Архивы пресс-служб

Diesel

Mowalola
Архивы пресс-служб

Mowalola

Mowalola
Архивы пресс-служб

Mowalola

Mowalola
Архивы пресс-служб

Mowalola

Rick Owens
Архивы пресс-служб

Rick Owens

Junya Watanabe
Архивы пресс-служб

Junya Watanabe

Фэшн-авангардисты заботливо придумали за нас лучший трэш-хоррор-мейкап на Хэллоуин — зловещие линзы. Инопланетные зрачки уже были привычным бьюти-дополнением к оккультистским показам Рика Оуэнса, но теперь на них обратили внимание Гленн Мартенс, Мовалола Огунлеси и Джуниа Ватанабэ, предоставив нам на выбор синие, красные, зеленые и даже черно-белые варианты.

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