8 бьюти-трендов с Недель моды: яркие тени, линзы и дикие парики

Гранжевые смоки уступили место авангарду и пестрому колорблоку: дизайн-последователи Dries Van Noten тестируют градиентную подводку, визажистка Chopova Lowena Лорен Рейнольдс рисует многослойные яркие стрелки (а еще наклеивает стразы вместо внешней подводки!), а Marni в коллаборации с глобальным визажистом Valentino Ядимом выдают лютый сюрреализм. Самый простой способ поддержать тренд на яркий мейкап глаз — запастись яркими тенями (как у All-In, чей лукбук стилизовала правая рука Миуччи Прады в Miu Miu Лотта Волкова).

И важно! С возвращением на подиум вайбов 1960-х хром и белоснежные оттенки обрели новый виток популярности: смело повторяем крылатые стрелки в цвете космического металлика в духе Loewe (от селебрити-визажиста Пэт Макграт!) и делаем металлик-апликации на веки с показа Nanushka.