8 бьюти-трендов с Недель моды: яркие тени, линзы и дикие парики

Подиумы уже не диктуют четких трендов на макияж (за это отвечают визажисты из TikTok), а скорее предлагают мимолетный стейтмент здесь и сейчас. Рассказываем о классных бьюти-приемах с fashion month — разнообразят будничную мейкап-рутину и дополнят праздничный стейтмент-лук (Хэллоуин близко!).
Яркие тени
Гранжевые смоки уступили место авангарду и пестрому колорблоку: дизайн-последователи Dries Van Noten тестируют градиентную подводку, визажистка Chopova Lowena Лорен Рейнольдс рисует многослойные яркие стрелки (а еще наклеивает стразы вместо внешней подводки!), а Marni в коллаборации с глобальным визажистом Valentino Ядимом выдают лютый сюрреализм. Самый простой способ поддержать тренд на яркий мейкап глаз — запастись яркими тенями (как у All-In, чей лукбук стилизовала правая рука Миуччи Прады в Miu Miu Лотта Волкова).
И важно! С возвращением на подиум вайбов 1960-х хром и белоснежные оттенки обрели новый виток популярности: смело повторяем крылатые стрелки в цвете космического металлика в духе Loewe (от селебрити-визажиста Пэт Макграт!) и делаем металлик-апликации на веки с показа Nanushka.
Многослойные стрижки
Мегапопулярность бохо предопределила подиумный бум на многослойные стрижки в духе лучших выходов певицы Стиви Никс: вслед за идеологом бохо-шика Chloé стивкаты появились у Николя Жескьера в Louis Vuitton, Алессандро Микеле в Valentino и даже у Chanel c Balenciaga. Так что если вы хотите порадовать внутреннего ребенка и все-таки отстричь челку (которую не дали сделать родители в школе) — сейчас самое время.
Суперкладкая укладка
Вместе с Беллой Хадид на подиуме внось появилась зализанная укладка: ожидаем всплеск продаж геля для волос, а пока решаем, оставлять прямой пробор (как у Alexander McQueen и Balmain) или собирать пряди назад (как Louis Vuitton и Вики Евсеевой на показе Schiaparelli). Во втором случае волосы запросто можно завязать в низкий хвост, заменивший нам пучок по итогам шоу Christian Dior, Stella McCartney, Hèrmes и Victoria Beckham.
Макияж без макияжа
Very demure! Триумфальный бьюти-камбэк сезона (и еще одно следствие обращения индустрии к фэшн-кодам 2010-х) — возвращение нюдовового макияжа с подачи креативного визажиста Prada Beauty Линси Александер. Аналогичного мейкап-канона придерживались Пэт Макграт в Miu Miu, Диана Кендалл в Rabanne и Исамайя Френч, на показе Vivienne Westwood использовавшая прозрачную помаду вместо румян. Впрочем, в Acne Studios пошли дальше и вовсе отказались от тона, заменив его на пастельно-желтые кремовые тени (бьюти-трюк сезона!).
Розовая помада
Barbie pink — аут, Sandy pink — ин! Вопреки ностальгии по 2010-м часть модной индустрии не спешит отказываться от эстетики y2k. Так, в этом сезоне важными конкурентами каноничной красной помады стали приторно-розовые оттенки — как у Сэнди Лианг, предлагающей использовать стик в роли офискорного макияжа. В All-In розовую помаду советуют сочетать с цветными тенями, а в Chopova Lowena — с контрастной белой подводкой и акцентными пучками ресниц.
Парики
Парики повсюду — в виде олдскульных бобкатов у Acne Studios, причесок Рапунцель у Collina Strada и гротескного сюрреализма на шоу Comme des Garçons. Виги нужны не только для экспериментов с формой прически, но и с цветом: стилисты Maitrepierre упражнялись в колорблок-окрашивании, а фэшн-наследники виртуозного колориста Дриса Ван Нотена придумывали собственные цветовые сочетания за счет акцентных прядей. Накладная челка — тоже вариант, проверенный Софьей Стейнберг у Ganni и героинями Mugler.
Тренд на парики (неожиданно!) поддержали на Московской неделе моды — помимо корпуса баленсиаговских туфель, стилист Александр Рогов припас коллекцию цветных причесок, а номад-кутюрье Янис Чамалиди сочинил плиссированный каре-чепчик.
Бодиарт
Популярность эффекта tromple l'oeil зашла слишком далеко — бренды начали рисовать одежду на теле. Фирменные горошки Moschino перекочевали с платьев и перчаток на спину и ключицы, команда Iceberg ответила капроновым чулкам Saint Laurent при помощи нарисованных, а визажист Мишель Маньяни и вовсе раскрыл в субличность дизайнера и сочинил собственную версию адидасовских ромперов.
Линзы
Фэшн-авангардисты заботливо придумали за нас лучший трэш-хоррор-мейкап на Хэллоуин — зловещие линзы. Инопланетные зрачки уже были привычным бьюти-дополнением к оккультистским показам Рика Оуэнса, но теперь на них обратили внимание Гленн Мартенс, Мовалола Огунлеси и Джуниа Ватанабэ, предоставив нам на выбор синие, красные, зеленые и даже черно-белые варианты.
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