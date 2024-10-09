Российские модели на неделях моды: Ирина Шейк, Таня Чурбанова, Сандра Мюррей и даже Рената Литвинова!

Модель

Я мечтала стать моделью с детства. Помню, как сидела в 2006 году в салоне красоты своей бабушки, читала модные журналы и смотрела телевизор с показами — хотела быть вместе с моделями на подиуме. В 10 лет переехала из Тольятти в Смоленскую область — с 14 лет пробовалась в модельные школы в Смоленске, где меня не принимали всерьез — говорили, что не подхожу. В 17 лет еще раз попробовала стать моделью: отправила свои снепы в группу Вконтакте «Typical modeling» и в итоге подписалась с первым агентством в Париже. Потом снималась для 2mood, Lime и Mainless в Москве — сейчас мало работаю в России, поскольку бываю здесь только раз в год.

С модного сезона больше всего запомнилось два момента: мой дебют на Versace, где я закрывала показ, и Schiaparelli — это было шоу моей мечты, Дэниел Розберри всегда выдает очень креативные идеи. Сейчас чувствую себя максимально на своем месте, в планах — работать, продолжать жить в Европе и достигать новых высот в моделинге.