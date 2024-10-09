Российские модели на неделях моды: Ирина Шейк, Таня Чурбанова, Сандра Мюррей и даже Рената Литвинова!

У нас есть Твигги, Наоми и Иман дома: российские (и петербургские!) модели из сезона в сезон покоряют подиумы Prada и Chanel, заключают эксклюзивные контракты, открывают гранд-показы и становятся звездами фэшн-авангарда. Отдел моды Собака.ru вместе с кастинг-директорами Ильей Вершининым (автор телеграм-канала Пьер Джорджо) и Данилом Белобрага (автор телеграм-канала Ashley Broken) собрал всех звезд русского моделинга в едином front row.
Это топ
Топ российского моделинга, из сезона в сезон задающий фэшн-планку
Ирина Шейк
Хотя Ирина Шайхлисламова (читай: Gloria Jeans girl) успела приобрести статус топ-селебрити наравне с Беллой Хадид и Натальей Водяновой, после перехода в агентство The Society Management (их подопечные — Кендалл Дженнер и Памела Андерсон) Шейк продолжает регулярно появляться на подиуме. Только за сезон SS'25 собрала 19 показов с уклоном в фэшн-авангард: ходила на Marni, закрывала Junya Watanabe и стала главной героиней шоу Mowalola, выйдя на подиум под руку с Мовалолой Огунлеси.
Илья Вершинин
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Пьер Джорджо
На мой взгляд, The Society Management меняют концепцию менеджмента Ирины Шейк и больше фокусируются на моде: присутствии Ирины в независимом модном глянце и ее участии в модных показах. В итоге пересобирают визуал модели с новыми акцентами. Сложно говорить о том, насколько эффективно работает стратегия в денежном выражении, но Ирины мы стали видеть точно больше. Плюс работы вроде недавнего кампейна Gloria Jeans на данный момент не оказывают негативного влияния на ее карьеру — по крайней мере этого не наблюдается.
Таня Чурбанова
Уже третий сезон подряд самой востребованной российской моделью остается Таня Чурбанова из Мценска, сделавшая за сезон 21 шоу. Хотя, по мнению скаутов, ее пик карьеры пройден, Чурбанова сохраняет топ-позиции: в подиумном списке сентября — показы Saint Laurent, Prada, Miu Miu и Loewe, а также двойной выход у нидерландских авангардистов Duran Lantink и съемки для лукбука All-In, стилизованного Лоттой Волковой (правая стайлинг-рука Миуччи Прады!).
Данил Белобрага
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken
Сделала ход конем и начала появляться на SS'25 еще в июне (показы Kenzo и Auralee), но в российском топе она бы была и без этих шоу! Что больше всего понравилось: Таня впервые появилась на Mugler, а ее лучший образ определенно был на Saint Laurent. Со мнениями скаутов тут не соглашусь, уверен, впереди много интересного!
Вика Евсеева
Вместе с Таней Чурбановой в авангарде российского моделинга находится Вика Евсеева из Вязьмы, которой по итогам сезона SS'25 скауты пророчат место в рейтинге ТОП-50 главной цеховой платформы Models.com. В этот раз Вика впервые в своей карьере сделала шоу Gucci и Versace, также в ее портфолио — открытие показа Balmain, выходы на Bottega Veneta, Chanel и Schiaparelli (и это не считая съемок для французского Numéro и совместной работы с фотографом Хьюго Комте!).
Илья Вершинин
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Пьер Джорджо
Вспоминаю то, как 7 лет назад мы начали работать с Викой: контракт в Сингапуре, первую поездку в Париж, дебют на Chanel, постоянные билеты по маршруту «Вязьма — Москва» и обратно, затем некоторое усложнение этих маршрутов. Наблюдаю то, каким человеком она выросла, где и в какой точке своей истории находится сейчас. Это даже не вопрос карьеры, больших шоу, денег, а именно история роста над собой, работа над тем, что навсегда останется.
Фэшн-успех
Золотой состав российского моделинга, готовый вежливо подвинуть топовых игроков
Даша Золотова
Модельный прорыв сезона по версии главного цехового портала Models.com (и фэшн-директора Собака.ru Юлии Машнич!) — 25-летняя екатеринбуженка Дарья Золотова, в прошлом году дебютировавшая на подиуме Louis Vuitton. В отличие от музы Николя Жескьера Маши Скоковой, вместо эксклюзива LV Золотова собирает крутое портфолио из топовых брендов: вышла на подиум Coach, Giambattista Valli и Vivienne Westwood, а также примерила бохо-шик от Чемены Камали на ее втором показе в роли худрука Chloé. Плюс засветилась и в кампейнах (да каких!), снявшись вместе с поп-дивой Дебби Гарри в ролике Gucci руки Нэн Голдин.
Софья Стейнберг
Хотя, по мнению скаутов, подиумная карьера сумрачной готик-дивы Софьи Стейнберг идет на спад (исключение из ТОП-50 по версии Models.com в прошлом сезоне и прекращение работы c Christian Dior тому пример), модель сделала успешный сезон, которому позавидуют многие ньюкаммеры. Открыла шоу Simone Rocha и Casablanka, появилась на подиуме No.21, The Attico, Etro, Ganni и у дизайн-артели Chanel, а также стала главной героиней лукбука David Koma — и это не считая обложек Exit Magazine и французского Numéro.
Данил Белобрага
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken
Софья Стейнберг — пример настолько яркого персоналити и запоминающегося образа, что никакое исключение из ТОП-50 не даст ей пропасть с радаров недель моды и тем более съемок. Бесчисленные обложки это подтверждают. Такой же успех я бы хотел пророчить Кате Лецкой с ее абсолютно своим «вайбом».
Ана Россолович
После завершения эксклюзива с Gucci Анастасия Россолович продолжила работать с Сабато де Сарно, а еще воспользовалась моментом и появилась на подиуме Christian Dior, Ralph Lauren и TIME, плюс открыла шоу Rokh. Результат — уверенный сезон, который в комбо со съемкой для октябрьского Madame Figaro Japan и W Magazine может спровоцировать большой фэшн-рост с попаданием в топ к Чурбановой и Евсеевой.
Алёна (Alyosi) Саламатина
Моделинг-успехи Алены Саламатиной отмечает стилист Сьюзанн Коллер и модный отдел Собака.ru — после прошлогоднего дебюта на Prada Alyosi держит фэшн-планку, третий сезон подряд появляясь на подиуме у Миуччи Прады и Марии Грации Кьюри. В этот раз расширила фэшн-горизонты за счет шоу Rokh и выхода на показе Carven у Луиз Троттер.
Подиум-дебют
Главные дебютантки сезона с грандиозными моделинг-перспективами
Сандра Мюррей
Главный модельный дебют отгремевшего модного сезона — 23-летняя Александра Волобуева aka Сандра Мюррей из Тольятти, вошедшая в топ-11 прорывных моделей по версии американского Vogue и рейтинг ньюкаммеров главного цехового портала Models.com. Девушка работает вместе с агентством Monster и за прошедший месяц появилась аж на 9 шоу брендов A-листа: закрыла Versace (первый выход Сандры на мировой подиум!) и открыла Lacoste, сделала Schiaparelli, Christian Dior, Alexander McQueen, Sacai, Dries Van Noten, Victoria Beckham и (даже дважды) Stella McCartney (и это не считая появления на страницах бразильского Elle!).
Сандра Мюррей
Модель
Я мечтала стать моделью с детства. Помню, как сидела в 2006 году в салоне красоты своей бабушки, читала модные журналы и смотрела телевизор с показами — хотела быть вместе с моделями на подиуме. В 10 лет переехала из Тольятти в Смоленскую область — с 14 лет пробовалась в модельные школы в Смоленске, где меня не принимали всерьез — говорили, что не подхожу. В 17 лет еще раз попробовала стать моделью: отправила свои снепы в группу Вконтакте «Typical modeling» и в итоге подписалась с первым агентством в Париже. Потом снималась для 2mood, Lime и Mainless в Москве — сейчас мало работаю в России, поскольку бываю здесь только раз в год.
С модного сезона больше всего запомнилось два момента: мой дебют на Versace, где я закрывала показ, и Schiaparelli — это было шоу моей мечты, Дэниел Розберри всегда выдает очень креативные идеи. Сейчас чувствую себя максимально на своем месте, в планах — работать, продолжать жить в Европе и достигать новых высот в моделинге.
Вика Вирс
Вместе с Сандрой Мюррей в рейтинге ньюкаммеров Models.com заслуженно появилась москвичка Виктория Вирс из Avant Models, прежде снимавшаяся для Lime, Befree, 1811 и Red September (съемку с Викой стилизовала фэшн-авангардистка Надя Зеленова из нашего списка стилистов «Кто есть кто»!). Вместе с Сандрой дебютировала на показе Versace, а следом вышла на подиум у Энтони Ваккарелло в Saint Laurent, Алессандро Микеле в Valentino и Шона Макгирра в Alexander McQueen.
Илья Вершинин
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Пьер Джоджо
Вика Вирс — пример классного, правильного дебюта сезона. Этот дебют для меня сопоставим с дебютом на неделях моды Сандры, но все-таки она не новичок для фэшн-индустрии, — а для Вики, как я понимаю, это была первая заграничная поездка.
Данил Белобрага
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken
Хотя Сандра и сделала гораздо больше показов, радуюсь успехам Вики Вирс. У Вики получилось собрать пул классных шоу с разными кастинг-директорами — а главное, очень немногим удается пробить мощнейшую стену лайнапа Saint Laurent. Определенно запоминающийся сезон!
Лера Потомова
Prada
Эксклюзив сезона — Лера Потомова из Амурской области, дебютировавшая на миланском подиуме Prada. Подопечная агентства Grace (подарило нам Наталью Водянову и Ирину Шейк!) начала карьеру в 14 лет, следом участвовала в спорт-показе формы российской олимпийской сборной для Олимпиады в Токио, а летом 2024 года получила приглашение от кастинг-команды Prada во главе с Эшли Брокав. Верим, что в Prada Лере под силу повторить успех Маши Скоковой (сделала на эксклюзиве три десятка показов Louis Vuitton!), а пока внимательно следим за ее моделинг-гастролями на Московской неделе моды — например, Лера открывала показ этноколористов Loom by Rodina и вау-шоу Александра Рогова.
Камбэк сезона
Вернулись на подиум и с новой попытки сделали вау-сезон
Кристина Кошкина
Главный модельный камбэк сезона — 23-летняя Кристина Кошкина, со второй попытки сделавшая шоу Prada. Мы уже видели Кристину, променявшую карьеру химика на подиум и агентство Avant, на показе Dolce & Gabbana в сезоне FW'21 и на шоу Blumarine и Ermano Scervino SS'22, но настоящий прорыв случился именно в 2024 году. После выхода у Миуччи Прады и Рафа Симонса Кристина появилась на показах Loewe и Chloé, а следом — на страницах Pre-Fall лукбука сестер Олсен в The Row.
Илья Вершинин
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Пьер Джорджо
У Кристины случился крутой прорывной сезон. Наблюдаем очевидную поддержку со стороны Эшли Брокав, поскольку она отвечала за кастинг всех шоу, сделанных Кристиной в этом сезоне (Prada, Chloe, Loewe). Посмотрим, что будет дальше — появится ли Кристина в кампейнах и в глянце. В любом случае это отличный рестарт.
Из Петербурга в Париж
Главные петербургские моделинг-имена
Маша Скокова
Louis Vuitton
Не перестаем восхищаться петербурженкой Машей Скоковой, сделавшей единственный, но неповторимый 35-й (!) выход для Louis Vuitton. Фэшн-любимица Николя Жескьера связана эксклюзивным контрактом с модным домом и участвует в его показах уже 8 лет, начиная с осенне-зимнего сезона 2016 года (и не планирует останавливаться).
Вика Семина
Valentino
Главный петербургский фэшн-дебют сезона (помимо прихода Давида Комахидзе в Blumarine) — появление модели Вики Семиной из Avant на первом показе Алессандро Микеле в роли креативного директора Valentino. Вместе с Викой Вирс, Верой Лемелехес, Леной Войщевой и Зоей Прониной попала в поле фэшн-зрения кастинг-директора Бен Граймс и поддержала глобальный модельный тренд на strange beautiful faces, в авангарде которого всегда находился Микеле.
Вика Семина
Модель
Начала работать с Avant в 2022 году, когда агентство проводило большой кастинг и разыгрывало поездку в летний модельный лагерь. После времени в Avant Camp отложила карьеру из-за учебы в университете — полноценно смогла начать работать только через год, когда отправилась в Китай. Поначалу было тяжело влиться в ритм, но потом все наладилось. Сразу из Китая полетела в Европу на Неделю моды, где случился этот волшебный дебют на Valentino.
Идя по подиуму у Алессандро Микеле, я будто растворилась в музыке и белых тканях, которыми было украшено помещение — наслаждалась каждым моментом, проведенным в сказке. Все, кто принимал участие в показе, по-настоящему горят своим делом и работают сообща, помогая и поддерживая друг друга. Командный дух и дружеская атмосфера на бэкстейдже заряжают энергией и дарят желание выложиться по полной — осознаешь, сколько усилий вложено в шоу.
В планах — оставаться в Европе, открывать для себя новые рынки. Сейчас уже подписана с парижским агентством Ford, на рассмотрении остаются крупные агентства из Нью-Йорка и Лондона. В Милане, Испании и России продолжаю работать с Avant.
Данил Белобрага
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken
С приходом Алессандро Микеле в Valentino мы возвращаемся к strange face. У Микеле всегда были смелые кастинги — взять хотя бы кампейн с панк-певицей Дэни Миллер. По итогам дебютного лукбука и первого показа это не так сильно проявлено: Вика довольно универсальная модель. Полагаю, Микеле не хочет напугать клиентов модного дома и будет постепенно возвращаться к излюбленному типажу. Так что переход будет постепенным, а пока только часть моделей для меня very Michele, но и Витторию Черетти с Лоли Баия мы на показе Valentino уже не увидим.
Спецприз
Точнее — приз зрительских фэшн-симпатий отдела моды Собака.ru
Рената Литвинова
С восторгом следим за модельной карьерой фэшн-дивы нашего сердца Ренаты Литвиной! В этом сезоне вместо привычного выхода на подиум Balenciaga увидели звезду «Северного ветра» и «Кактуса» у Питера До, а также на панк-шоу Enfants Riches Deprimes. Верим в моделинг-авангардистские амбиции Ренаты и втайне мечтаем увидеть ее на оккультистском перформансе Рика Оуэнса (под руку с готической дивой Salavat Kypere).
Эмилия Бруни
Antonio Marras
Модельный непо-выход сезона — нет, не дочь Николь Кидман Сандра Роуз на показе Miu Miu, а появление на шоу Antonio Marras Эмилии Бруни, дочери художница Лаврентия Бруни и потомка императорского академиста Федора Бруни, чьи картины «Смерть Камиллы, сестры Горация» и «Медный змий» можем увидеть в Русском музее. Потому что непо-бейбис дома — это не Майли Сайрус и Зои Кравиц, а Бехтеревы и Бенуа!
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