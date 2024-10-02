Бохо, мини и пайетки: что будет модно через полгода

Не отстаем от мирового фэшн-расписания и готовимся носить все тренды с отгремевших весенне-летних показов — вот 9 супер-мастхэвов и стайлинг-трюков (от приспущенных тренчей до ретро-футуристичных платьев из пайеток!), которые будут с нами аж до следующей осени.
Низкая талия
Фэшн-падение сезона! Миучча Прада спускает на бедра плиссированные мини (их, кстати, рекомендовано носить с купальником), Максимилиан Дэвис — пояса тренчей, а Дэниел Розберри и вовсе приготовил для Кайли Дженнер джинсы-декольте. Аналогичный трюк проделали Courreges с кожаными юбками-карандаши, украшенными фирменными pussy pocket, и Burberry с офискорными брюками — впрочем, дальше всех (буквально) удалось зайти Duran Lantink.
Синий
Цветовой камбэк сезона — кобальтовый и неоново-голубой, готовые вежливо подвинуть красный и зеленый из нашей гардеробной палитры. По примеру Джонатана Андерсона и Максимилиана Дэвиса собираем ультрамариновые тотал-луки либо миксуем синий с нюдовым (как Чемена Камали) и розовым (как Питер Мюлье). А еще смело используем в роли колористических акцентов (проверено Balenciaga).
Бохо
Важный итог двух успешных показов Чемены Камали в роли креативного директора Chloé — возвращение бохо-эклектики в модный авангард. Теперь бахрому, цветочные принты, массивные бусы и рюши готовы носить не только гости front row Ральфа Лорена, но и дизайн-команды Valentino, Louis Vuitton и Saint Laurent. Пестрый анимализм и туфли на платформе даже сумели потеснить вечный твид на шоу Chanel в Гран-Пале. Следующим летом готовимся выгуливать туники в диких паттернах, а пока прячем под пальто-коконом воздушное каскадное платье, подпоясанное ажурным кожаным ремешком.
Кроп-длина
На фоне бума ladylike-силуэтов и возвращения моды 2010-х (с марантами и скинни-джинсами) оверсайз все чаще уступает место кроп-лукам (да, даже в коллекциях Balenciaga). Миучча Прада в Miu Miu показала укороченную версию ветровки, Кэтрин Гольштейн в Khaite сочинила мини-дубленки, а Дэниел Ли в Burberry и вовсе выступил с микро-версией фирменного бежевого тренча. Не обошлось без кроп-версий бомберов и болеро, которые снова можно носить с макси-юбками. Впрочем, напоследок утешим фанатов оверсайза — массивные плечистые пиджаки пока можно найти у Энтони Ваккарелло в Saint Laurent.
Пайетки
Сияющее платье в пайетках — главный наряд следующего сезона и наш спасательный круг для выбора новогоднего образа. Более того, Миучча Прада и Дэниел Ли настоятельно советуют стилизовать лук вместе с функциональной паркой (для облеченного весеннего варианта пригодится ветровка) — так хоть на рождественскую вечеринку в D.O.M. от Cava Disco, хоть в Диснейленд (само собой, в миннимаус-шузах от Coperni).
Дикие объемы
Оверсайз сдает позиции в кэужал-гардеробе, но точно не в фэшн-сюрреализме — здесь креативные директора солидарны с депрессивным вайбом endcore с показа Miu Miu и настойчиво прячут нас в коконы, спасая от окружающего мира. Можно притвориться облачком Comme des Garçons, котелком Noir Kei Ninomiya или юбкой-НЛО JW Anderson — а из более базовых вариантов предусмотрены кейпы, ориенталистские шаровары и блумерсы, которые все чаще появляются на подиуме (а следом — в луках модных инфлюэнсеров).
Асимметрия
Приручив драпировки, модные дома обратились к асимметрии — так получились сложносочиненные платья Gucci и Ance Studios, которые можно носить как с сапогами, так и с туфлями с открытым мысом (обувной мастхэв сезона). С подачи Loewe и Khaite оголяем одно плечо (чтобы украсить руку акцентным браслетом), примеряем ассиметричные костюмы Balmain и лихо экспериментируем с формами лацканов тренчей (успешность фэшн-трюка гарантирована Матье Блази из Bottega Veneta).
Мини
Силуэтный камбэк сезона (прямиком из 1960-х!) — коктейльные платья-трапеции и мини-юбки, позаимствованные Джонатаном Андерсоном, Миуччей Прадой и Алессандро Микеле из архивов Мэри Куант. По ретро-канону сочетаем с мэри-джейнами или остроносыми лодочками, а на современный лад носим с удобными маскулинными дерби. И важно: вместе с мини из прошлого века к нам вернулся ретро-футуризм Андре Куррежа, Пьера Кардена и Пако Рабанна, так что говорим «да» оттенкам металлика (на вес золота — как в случае с платьем и клатчем Rabanne).
Кружево
Кружево прижилось в кутюрных коллекциях Парижского синдиката, откуда перекочевало на весенне-летний подиум. Будем носить ажурные капри Vaquera вместе с пожившим кожанками, а голландские воротнички (нет, не с картин Франса Халса, а из новой коллекции Ann Demeulemeester) — с рабочими куртками. Что по новым стайлинг-трюкам: вслед за Saint Laurent осваиваем колорблок-кружево, а по примеру анонимных наследников Дриса Ван Нотена запасаемся витиеватыми бра для пестрых сочетаний с пиджаками и юбками.
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