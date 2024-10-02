Бохо, мини и пайетки: что будет модно через полгода

На фоне бума ladylike-силуэтов и возвращения моды 2010-х (с марантами и скинни-джинсами) оверсайз все чаще уступает место кроп-лукам (да, даже в коллекциях Balenciaga). Миучча Прада в Miu Miu показала укороченную версию ветровки, Кэтрин Гольштейн в Khaite сочинила мини-дубленки, а Дэниел Ли в Burberry и вовсе выступил с микро-версией фирменного бежевого тренча. Не обошлось без кроп-версий бомберов и болеро, которые снова можно носить с макси-юбками. Впрочем, напоследок утешим фанатов оверсайза — массивные плечистые пиджаки пока можно найти у Энтони Ваккарелло в Saint Laurent.