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Показы и коллекции

Бохо, мини и пайетки: что будет модно через полгода

Не отстаем от мирового фэшн-расписания и готовимся носить все тренды с отгремевших весенне-летних показов — вот 9 супер-мастхэвов и стайлинг-трюков (от приспущенных тренчей до ретро-футуристичных платьев из пайеток!), которые будут с нами аж до следующей осени.

Низкая талия
Синий
Бохо
Кроп-длина
Пайетки
Дикие объемы
Асимметрия
Мини
Кружево

Низкая талия

Ferragamo
Архивы пресс-служб

Ferragamo

Miu Miu
Архивы пресс-служб

Miu Miu

Alaïa
Архивы пресс-служб

Alaïa

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli 

Acne Studios
Архивы пресс-служб

Acne Studios

Balenciaga
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Khaite
Архивы пресс-служб

Khaite

Courreges
Архивы пресс-служб

Courreges

Alexander McQueen
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen 

Burberry
Архивы пресс-служб

Burberry

Duran Lantink
Архивы пресс-служб

Duran Lantink

Proenza Schouler
Архивы пресс-служб

Proenza Schouler

Фэшн-падение сезона! Миучча Прада спускает на бедра плиссированные мини (их, кстати, рекомендовано носить с купальником), Максимилиан Дэвис — пояса тренчей, а Дэниел Розберри и вовсе приготовил для Кайли Дженнер джинсы-декольте. Аналогичный трюк проделали Courreges с кожаными юбками-карандаши, украшенными фирменными pussy pocket, и Burberry с офискорными брюками — впрочем, дальше всех (буквально) удалось зайти Duran Lantink.  

Синий

JW Anderson
Архивы пресс-служб

JW Anderson

Miu Miu
Архивы пресс-служб

Miu Miu

Loewe
Архивы пресс-служб

Loewe

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Ferragamo
Архивы пресс-служб

Ferragamo

Chloe
Архивы пресс-служб

Chloe

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Marni
Архивы пресс-служб

Marni

Alaïa
Архивы пресс-служб

Alaïa

CFCL
Архивы пресс-служб

CFCL

Balenciaga
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Christian Cowan
Архивы пресс-служб

Christian Cowan

Цветовой камбэк сезона — кобальтовый и неоново-голубой, готовые вежливо подвинуть красный и зеленый из нашей гардеробной палитры. По примеру Джонатана Андерсона и Максимилиана Дэвиса собираем ультрамариновые тотал-луки либо миксуем синий с нюдовым (как Чемена Камали) и розовым (как Питер Мюлье). А еще смело используем в роли колористических акцентов (проверено Balenciaga).

Бохо

Chloe
Архивы пресс-служб

Chloe

Coperni
Архивы пресс-служб

Coperni

Moschino
Архивы пресс-служб

Moschino

Saint Laurent
Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Chloe
Архивы пресс-служб

Chloe

Bottega Veneta
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Etro
Архивы пресс-служб

Etro

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Louis Vuitton
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Важный итог двух успешных показов Чемены Камали в роли креативного директора Chloé — возвращение бохо-эклектики в модный авангард. Теперь бахрому, цветочные принты, массивные бусы и рюши готовы носить не только гости front row Ральфа Лорена, но и дизайн-команды Valentino, Louis Vuitton и Saint Laurent. Пестрый анимализм и туфли на платформе даже сумели потеснить вечный твид на шоу Chanel в Гран-Пале. Следующим летом готовимся выгуливать туники в диких паттернах, а пока прячем под пальто-коконом воздушное каскадное платье, подпоясанное ажурным кожаным ремешком.

Кроп-длина

Miu Miu
Архивы пресс-служб

Miu Miu

Loewe
Архивы пресс-служб

Loewe

Burberry
Архивы пресс-служб

Burberry

Balenciaga
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Gucci
Архивы пресс-служб

Gucci

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Khaite
Архивы пресс-служб

Khaite

Hermes
Архивы пресс-служб

Hermes

Patou
Архивы пресс-служб

Patou

Atlein
Архивы пресс-служб

Atlein

Chloe
Архивы пресс-служб

Chloe

Etro
Архивы пресс-служб

Etro

На фоне бума ladylike-силуэтов и возвращения моды 2010-х (с марантами и скинни-джинсами) оверсайз все чаще уступает место кроп-лукам (да, даже в коллекциях Balenciaga). Миучча Прада в Miu Miu показала укороченную версию ветровки, Кэтрин Гольштейн в Khaite сочинила мини-дубленки, а Дэниел Ли в Burberry и вовсе выступил с микро-версией фирменного бежевого тренча. Не обошлось без кроп-версий бомберов и болеро, которые снова можно носить с макси-юбками. Впрочем, напоследок утешим фанатов оверсайза — массивные плечистые пиджаки пока можно найти у Энтони Ваккарелло в Saint Laurent. 

Пайетки

Prada
Архивы пресс-служб

Prada

Burberry
Архивы пресс-служб

Burberry

No. 21
Архивы пресс-служб

No. 21

Bottega Veneta
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Coperni
Архивы пресс-служб

Coperni

Miu Miu
Архивы пресс-служб

Miu Miu

Del Core
Архивы пресс-служб

Del Core

JW Anderson
Архивы пресс-служб

JW Anderson

Christian Dior
Архивы пресс-служб

Christian Dior

Fendi
Архивы пресс-служб

Fendi

Alexander McQueen
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen

Gucci
Архивы пресс-служб

Gucci

Сияющее платье в пайетках — главный наряд следующего сезона и наш спасательный круг для выбора новогоднего образа. Более того, Миучча Прада и Дэниел Ли настоятельно советуют стилизовать лук вместе с функциональной паркой (для облеченного весеннего варианта пригодится ветровка) — так хоть на рождественскую вечеринку в D.O.M. от Cava Disco, хоть в Диснейленд (само собой, в миннимаус-шузах от Coperni).

Дикие объемы

Coperni
Архивы пресс-служб

Coperni

Noir Kei Ninomiya
Архивы пресс-служб

Noir Kei Ninomiya

Acne Studios
Архивы пресс-служб

Acne Studios

Comme des Garçons
Архивы пресс-служб

Comme des Garçons

Vaquera
Архивы пресс-служб

Vaquera

Duran Lantink
Архивы пресс-служб

Duran Lantink

Anrealage
Архивы пресс-служб

Anrealage

Stella McCartney
Архивы пресс-служб

Stella McCartney

Alaïa
Архивы пресс-служб

Alaïa

Rick Owens
Архивы пресс-служб

Rick Owens

Balenciaga
Архивы пресс-служб

Balenciaga

JW Anderson
Архивы пресс-служб

JW Anderson

Оверсайз сдает позиции в кэужал-гардеробе, но точно не в фэшн-сюрреализме — здесь креативные директора солидарны с депрессивным вайбом endcore с показа Miu Miu и настойчиво прячут нас в коконы, спасая от окружающего мира. Можно притвориться облачком Comme des Garçons, котелком Noir Kei Ninomiya или юбкой-НЛО JW Anderson — а из более базовых вариантов предусмотрены кейпы, ориенталистские шаровары и блумерсы, которые все чаще появляются на подиуме (а следом — в луках модных инфлюэнсеров). 

Асимметрия

Simone Rocha
Архивы пресс-служб

Simone Rocha

Alaïa
Архивы пресс-служб

Alaïa

Loewe
Архивы пресс-служб

Loewe

Coperni
Архивы пресс-служб

Coperni

Alaïa
Архивы пресс-служб

Alaïa

Carven
Архивы пресс-служб

Carven

Ann Demeulemeester
Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester

Gucci
Архивы пресс-служб

Gucci

Acne Studios
Архивы пресс-служб

Acne Studios

Bottega Veneta
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Balmain
Архивы пресс-служб

Balmain

Ferragamo
Архивы пресс-служб

Ferragamo

Khaite
Архивы пресс-служб

Khaite

Приручив драпировки, модные дома обратились к асимметрии — так получились сложносочиненные платья Gucci и Ance Studios, которые можно носить как с сапогами, так и с туфлями с открытым мысом (обувной мастхэв сезона). С подачи Loewe и Khaite оголяем одно плечо (чтобы украсить руку акцентным браслетом), примеряем ассиметричные костюмы Balmain и лихо экспериментируем с формами лацканов тренчей (успешность фэшн-трюка гарантирована Матье Блази из Bottega Veneta). 

Мини

Loewe
Архивы пресс-служб

Loewe

Saint Laurent
Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Prada
Архивы пресс-служб

Prada

16 Arlington
Архивы пресс-служб

16 Arlington

Gucci
Архивы пресс-служб

Gucci

JW Anderson
Архивы пресс-служб

JW Anderson

Rabanne
Архивы пресс-служб

Rabanne

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Acne Studios
Архивы пресс-служб

Acne Studios

Simone Rocha
Архивы пресс-служб

Simone Rocha

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Diesel
Архивы пресс-служб

Diesel

Patou
Архивы пресс-служб

Patou

Силуэтный камбэк сезона (прямиком из 1960-х!) — коктейльные платья-трапеции и мини-юбки, позаимствованные Джонатаном Андерсоном, Миуччей Прадой и Алессандро Микеле из архивов Мэри Куант. По ретро-канону сочетаем с мэри-джейнами или остроносыми лодочками, а на современный лад носим с удобными маскулинными дерби. И важно: вместе с мини из прошлого века к нам вернулся ретро-футуризм Андре Куррежа, Пьера Кардена и Пако Рабанна, так что говорим «да» оттенкам металлика (на вес золота — как в случае с платьем и клатчем Rabanne).

Кружево

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Saint Laurent
Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Miu Miu
Архивы пресс-служб

Miu Miu

Vaquera
Архивы пресс-служб

Vaquera

Chloe
Архивы пресс-служб

Chloe

S.S. Daley
Архивы пресс-служб

S.S. Daley

Ann Demeulemeester
Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester

Rabanne
Архивы пресс-служб

Rabanne 

JW Anderson
Архивы пресс-служб

JW Anderson

Balenciaga
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Del Core
Архивы пресс-служб

Del Core

Dolce & Gabbana
Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana 

Dries Van Noten
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten 

Erdem
Архивы пресс-служб

Erdem

Fendi
Архивы пресс-служб

Fendi

Gucci
Архивы пресс-служб

Gucci 

Moschino
Архивы пресс-служб

Moschino

Кружево прижилось в кутюрных коллекциях Парижского синдиката, откуда перекочевало на весенне-летний подиум. Будем носить ажурные капри Vaquera вместе с пожившим кожанками, а голландские воротнички (нет, не с картин Франса Халса, а из новой коллекции Ann Demeulemeester) — с рабочими куртками. Что по новым стайлинг-трюкам: вслед за Saint Laurent осваиваем колорблок-кружево, а по примеру анонимных наследников Дриса Ван Нотена запасаемся витиеватыми бра для пестрых сочетаний с пиджаками и юбками. 

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