8 трендов украшений с Недель моды: жемчуг, моносерьги и бодичейны

Клыки-подвесы, жемчужные чокеры и хитосплетенные хрустальные комбинации — отдел моды Собака.ru выбрал 9 ювелирных мастхэвов и стайлинг-трюков (от браслетов на плече до редимейд-кулонов в роли моносерег!), которые будут с нами аж до следующей осени.
Браслеты на плечо
Важный подиумный стайлинг-трюк — браслет на предплечье. Сабато де Сарно в Gucci советует мэтчить с дополнительным обвесом на запястье (и да, бамбуковый узор — тренд сезона!), в Ahluwalia предлагают носить парные из жемчуга, а Миучча Прада вместе с Лоттой Волковой в Miu Miu и вовсе предлагает использовать браслет в роли кровоостанавливающего жгута (endcore!) и подвязывать им рукава ветровок.
Моносерьги
Самодостаточная серьга — остромодное арт + фэшн украшение по версии Николя ди Феличе в Courreges, чьи монохупы-завитки первой примерила российская модель Вика Евсеева. С модным домом согласен Адриан Аппиолаза, превративший жемчужные чокеры в пусет Moschino, а также Оливье Рустен, сочинивший подвес в виде красной помады. Так что смело дарим вторую жизнь надоевшим колье и кулонам, превращая их в сложносочиненные моносерьги.
Бохо-обвес
Не представляем себе каноничный бохо-шик (вернулся в моду с подачи Чемены Камали в Chloé!) без пестрых многоярусных украшений — аналогичного мнения придерживаются в Saint Laurent, Louis Vuitton и Chanel. Плюс по примеру Алессандро Микеле смело миксуем несколько чокеров и кулонов в одном луке, а также достаем из архивов 2010-х подвесы-клыки (как у Luisa Spagnoli) и даже серьги-перышки в духе Isabel Marant (аксессуарный камбэк сезона!).
Жемчуг
(Не)очевидное следствие отгремевшего мермейдкора — обилие подвесов-ракушек и жемчуга, который Матье Блази в Bottega Veneta превратил в акцентные колорблок-бусы. Вернувшийся в фэшн-игру Алессандро Микеле советует стилизовать жемчужными нитями офискорные галстуки, Mugler говорит «да» перламутровым пуговкам, а Luis de Javier призывает носить украшения из жемчуга в роли pusy pocket.
Массивные украшения
Не тренд, а база! Массивные стейтмент-украшения с нами уже несколько сезонов — и теперь гротескные серьги и ожерелья осядут в наших гардеробах как минимум до следующей осени. Команда Missoni превратила в браслеты слитки золота, Duran Lantink нарядили Наоми Кэмпбелл в оккультистские пластины, а команда Vivienne Westwood похитила колье у Кентервильского привидения.
Каффы на лицо
Впервые каффы на лицо появились на июньском мужском шоу Loewe Джонатана Андерсона — в итоге стали ювелирным мейнстримом fashion month. Забираем к себе в гардероб псевдосептумы Valentino, губные лабреты Balenciaga и обручи Ann Demeulemeester, а в канун Хэллоуина смело присматриваемся к эльфийским Y3K-рожкам с показа Anrealage.
Гибриды
Фиксируем расцвет фэшн-гибридов на Неделях моды — Питер Мюлье и Адриан Аппиолаза сумели объединить серьги и бусы, Rokh и Carven предлагают носить шнурки от оправ в роли самостоятельного аксессуара, а Missoni поженили чокеры с браслетами на предплечье.
Бодичейны
Без бодичейнов следующим летом никуда — тренд заверен жемчужным каскадом с показа Moschino, ювелирным псевдокейпом Ahluwalia и мермейдкорно-античным обвесом Di Petsa. Вдобавок в Prada и Stella McCartney при помощи бодичейнов предлагают заменить кружевные топы, а в The Attico — коктейльные платья.
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