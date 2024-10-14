8 трендов украшений с Недель моды: жемчуг, моносерьги и бодичейны

Не представляем себе каноничный бохо-шик (вернулся в моду с подачи Чемены Камали в Chloé!) без пестрых многоярусных украшений — аналогичного мнения придерживаются в Saint Laurent, Louis Vuitton и Chanel. Плюс по примеру Алессандро Микеле смело миксуем несколько чокеров и кулонов в одном луке, а также достаем из архивов 2010-х подвесы-клыки (как у Luisa Spagnoli) и даже серьги-перышки в духе Isabel Marant (аксессуарный камбэк сезона!).