18+
  • Мода
  • Украшения
Украшения

8 трендов украшений с Недель моды: жемчуг, моносерьги и бодичейны

Клыки-подвесы, жемчужные чокеры и хитосплетенные хрустальные комбинации — отдел моды Собака.ru выбрал 9 ювелирных мастхэвов и стайлинг-трюков (от браслетов на плече до редимейд-кулонов в роли моносерег!), которые будут с нами аж до следующей осени.

Браслеты на плечо
Моносерьги
Бохо-обвес
Жемчуг
Массивные украшения
Каффы на лицо
Гибриды
Бодичейны

Браслеты на плечо

Miu Miu
Архивы пресс-служб

Miu Miu

Gucci
Архивы пресс-служб

Gucci

Isabel Marant
Архивы пресс-служб

Isabel Marant

Ahluwalia
Архивы пресс-служб

Ahluwalia

Hermes
Архивы пресс-служб

Hermes

Gucci
Архивы пресс-служб

Gucci

Важный подиумный стайлинг-трюк — браслет на предплечье. Сабато де Сарно в Gucci советует мэтчить с дополнительным обвесом на запястье (и да, бамбуковый узор — тренд сезона!), в Ahluwalia предлагают носить парные из жемчуга, а Миучча Прада вместе с Лоттой Волковой в Miu Miu и вовсе предлагает использовать браслет в роли кровоостанавливающего жгута (endcore!) и подвязывать им рукава ветровок.

Моносерьги

Courreges
Архивы пресс-служб

Courreges

Dries Van Noten
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Balmain
Архивы пресс-служб

Balmain

Etro
Архивы пресс-служб

Etro

Vivienne Westwood
Архивы пресс-служб

Vivienne Westwood

Moschino
Архивы пресс-служб

Moschino

Rokh
Архивы пресс-служб

Rokh

Coach
Архивы пресс-служб

Coach

Самодостаточная серьга — остромодное арт + фэшн украшение по версии Николя ди Феличе в Courreges, чьи монохупы-завитки первой примерила российская модель Вика Евсеева. С модным домом согласен Адриан Аппиолаза, превративший жемчужные чокеры в пусет Moschino, а также Оливье Рустен, сочинивший подвес в виде красной помады. Так что смело дарим вторую жизнь надоевшим колье и кулонам, превращая их в сложносочиненные моносерьги.

Бохо-обвес

Saint Laurent
Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Vivienne Westwood
Архивы пресс-служб

Vivienne Westwood

Chloe
Архивы пресс-служб

Chloe

Ralph Lauren
Архивы пресс-служб

Ralph Lauren

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Etro
Архивы пресс-служб

Etro

Luisa Spagnoli
Архивы пресс-служб

Luisa Spagnoli

Isabel Marant
Архивы пресс-служб

Isabel Marant

Moschino
Архивы пресс-служб

Moschino

Louis Vuitton
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Не представляем себе каноничный бохо-шик (вернулся в моду с подачи Чемены Камали в Chloé!) без пестрых многоярусных украшений — аналогичного мнения придерживаются в Saint Laurent, Louis Vuitton и Chanel. Плюс по примеру Алессандро Микеле смело миксуем несколько чокеров и кулонов в одном луке, а также достаем из архивов 2010-х подвесы-клыки (как у Luisa Spagnoli) и даже серьги-перышки в духе Isabel Marant (аксессуарный камбэк сезона!).

Жемчуг

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Moschino
Архивы пресс-служб

Moschino

Chloe
Архивы пресс-служб

Chloe

No. 21
Архивы пресс-служб

No. 21

Di Petsa
Архивы пресс-служб

Di Petsa

Bottega Veneta
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta

Vivetta
Архивы пресс-служб

Vivetta

Mugler
Архивы пресс-служб

Mugler

Luis de Javier
Архивы пресс-служб

Luis de Javier

(Не)очевидное следствие отгремевшего мермейдкора — обилие подвесов-ракушек и жемчуга, который Матье Блази в Bottega Veneta превратил в акцентные колорблок-бусы. Вернувшийся в фэшн-игру Алессандро Микеле советует стилизовать жемчужными нитями офискорные галстуки, Mugler говорит «да» перламутровым пуговкам, а Luis de Javier призывает носить украшения из жемчуга в роли pusy pocket. 

Массивные украшения

Jil Sander
Архивы пресс-служб

Jil Sander

Dries Van Noten
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten 

Acne Studios
Архивы пресс-служб

Acne Studios

Rokh
Архивы пресс-служб

Rokh

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Vivienne Westwood
Архивы пресс-служб

Vivienne Westwood

Saint Laurent
Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Chloe
Архивы пресс-служб

Chloe

Moschino
Архивы пресс-служб

Moschino

Архивы пресс-служб
Chopova Lowena
Архивы пресс-служб

Chopova Lowena

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Missoni
Архивы пресс-служб

Missoni

Не тренд, а база! Массивные стейтмент-украшения с нами уже несколько сезонов — и теперь гротескные серьги и ожерелья осядут в наших гардеробах как минимум до следующей осени. Команда Missoni превратила в браслеты слитки золота, Duran Lantink нарядили Наоми Кэмпбелл в оккультистские пластины, а команда Vivienne Westwood похитила колье у Кентервильского привидения.

Каффы на лицо

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Balenciaga
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Loewe
Архивы пресс-служб

Loewe

Chopova Lowena
Архивы пресс-служб

Chopova Lowena

Ann Demeulemeester
Архивы пресс-служб

Ann Demeulemeester

Anrealage
Архивы пресс-служб

Anrealage

Впервые каффы на лицо появились на июньском мужском шоу Loewe Джонатана Андерсона — в итоге стали ювелирным мейнстримом fashion month. Забираем к себе в гардероб псевдосептумы Valentino, губные лабреты Balenciaga и обручи Ann Demeulemeester, а в канун Хэллоуина смело присматриваемся к эльфийским Y3K-рожкам с показа Anrealage. 

Гибриды

Moschino
Архивы пресс-служб

Moschino

Rokh
Архивы пресс-служб

Rokh

Carven
Архивы пресс-служб

Carven

Alaïa
Архивы пресс-служб

Alaïa

Missoni
Архивы пресс-служб

Missoni

Фиксируем расцвет фэшн-гибридов на Неделях моды — Питер Мюлье и Адриан Аппиолаза сумели объединить серьги и бусы, Rokh и Carven предлагают носить шнурки от оправ в роли самостоятельного аксессуара, а Missoni поженили чокеры с браслетами на предплечье.

Бодичейны

Moschino
Архивы пресс-служб

Moschino

Duran Lantink
Архивы пресс-служб

Duran Lantink

The Attico
Архивы пресс-служб

The Attico

Prada
Архивы пресс-служб

Prada

Stella McCartney
Архивы пресс-служб

Stella McCartney

Di Petsa
Архивы пресс-служб

Di Petsa

Ahluwalia
Архивы пресс-служб

Ahluwalia

Anteprima
Архивы пресс-служб

Anteprima

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Без бодичейнов следующим летом никуда — тренд заверен жемчужным каскадом с показа Moschino, ювелирным псевдокейпом Ahluwalia и мермейдкорно-античным обвесом Di Petsa. Вдобавок в Prada и Stella McCartney при помощи бодичейнов предлагают заменить кружевные топы, а в The Attico — коктейльные платья. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: