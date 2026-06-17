Рассказывает главное, что нужно знать о полотне «Любовь. Культура. Человек»

Это полотно из нескольких кусков ткани, сшитых между собой: высота 18 метров, а ширина — 5,5 метра. Писал ее в цеху бывшего кондитерского завода «Невские берега», который сейчас переживает этап переосмысления и трансформации. Работал буквально на металлическом полу, используя фактуру пространства как часть творческого процесса — на ткани даже остались следы плиточек. В основе композиции — наши главные слова: «любовь», «культура» и «человек». Слово «человек» проходит сквозь всю работу, пронизывая остальные элементы. Полотно окрашено вручную кофе — это часть моего художественного эксперимента.

Три главных слова моих последних лет — «любовь», «культура», «человек» — написаны на холсте, но на самом деле выгравированы в сердце, так часто я их пишу и так много сил они мне дают. Держу в руках премию — в лице лауреата категории «Мода» с любовью объединяю арт и фэшн, ткань в качестве арт-объекта символична поводу.