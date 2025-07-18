Главное, что нужно знать о моде 1990-х: триумф Гальяно, гранд-дебют Маржела и шотландский кутюр Маккуина

Пополняем летнюю фэшн-библиотеку каноничными фолиантами, в числе которых — сверхновая (и мегаподробная!) энциклопедия по моде XX века от историков моды Валери Мендес и Эми де ла Хэй, вышедшая в июле в издательстве Ad Marginem. Публикуем отрывок из книги, посвященный фэшн-процессам 1990-х и культовым показам (от «Золотого руно» Маккуина до «Англомании» Вивьен Вествуд!), без которых невозможно считать современные подиумные референсы.
Бонус: с помощью фрагмента готовимся проходить завирусившийся тест The New York Times по мотивам вступительных intern-экзаменов в Vogue 1990-х!
* * *
Мода конца XX века оставалась скорее трудоемкой, нежели капиталоемкой отраслью. В самом эксклюзивном сегменте рынка кутюрье требовали наиболее тонких, сложных и затратных по времени навыков ручной работы для создания своей продукции. Технологические разработки, такие как автоматизированное конструирование (CAD) и автоматизированное производство (CAM), стали большим подспорьем для массового производства и крупномасштабных дизайнерских предприятий. Однако даже массовые заказы часто разделялись и передавались по субподряду небольшим производственным подразделениям и надомным работникам, которые продолжали обеспечивать дешевую и гибкую базу производства для этой известной своим непостоянством отрасли. Хотя с начала XX века законодательство, несомненно, было усовершенствовано, высококонкурентная индустрия моды и одежды в конце столетия по-прежнему в значительной степени поддерживалась за счет уязвимой и эксплуатируемой рабочей силы по всему миру.
Dolce & Gabbana, весна/лето 1992, модель — Синди Кроуфорд. Частью лексикона моды (и изобразительного искусства) XX века было использование текста. Известный своей ироничной позицией дизайнерский дуэт использовал коллажную эстетику, чтобы высмеять пристрастие модников к логотипам дизайнеров и романтическим клише
В периоды экономического спада потребители становятся очень разборчивыми, и высококачественные «инвестиционные» товары, как правило, хорошо продаются независимо от цены. Хотя в 1990 году стоимость кутюрного платья могла сравниться с ценой спортивного автомобиля, а сшитого на заказ костюма — с трансатлантическим перелетом на сверхзвуковом «Конкорде», отдельные женщины продолжали покупать роскошную и престижную одежду. Однако в начале 1990-х годов число клиентов от-кутюр достигло исторически низкой отметки — немногим более двух тысяч человек. Тем не менее эти часто известные личности поддерживали индустрию, появляясь на ключевых мероприятиях в одежде, рекламирующей определенного дизайнера.
Патрик Келли, коллекция прет-а-порте, осень/зима 1989–1990. Келли был известен своими яркими дизайнами, любовью к поп-музыке и отсылками к родной для него афро-американской культуре. Он был первым американцем, принятым в парижский Синдикат прет-а-порте, кутюрье и модельеров. В этой коллекции он обыгрывает любовь сюрреалистов и поп-артистов к мотиву губ — сексуальных, чувственных, оторванных от тела и остраненных
Джанни Версаче сохранял свою позицию дизайнера для самых богатых и гламурных мужчин и женщин мира — его фетишистские коллекции и рекламные кампании имели колоссальное влияние. В июле 1997 года дизайнер был убит возле своего дома в Майами, и его сестра и муза Донателла возглавила модный дом. Тремя годами ранее также скончался Москино; в 1993 году, за год до его смерти, в Милане прошла ретроспективная выставка Десять лет хаоса, в которой нашло отражение десятилетие его остроумного творчества. Джорджо Армани по-прежнему пользовался признанием благодаря сдержанным, стильным моделям. Тогда как Dolce & Gabbana — дизайнерский дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана — привнес новую энергию в миланскую моду своим гламурным, сексуальным стилем. Значительное влияние на их творчество оказали южноитальянская романтика, образы из фильмов Роберто Росселлини и Лукино Висконти, а также субкультурные стили и религиозная одежда: в коллекции весна/лето 1994, посвященной кришнаитской традиции, были представлены саронги в сочетании с белыми хлопковыми майками. В конце 1990-х в заголовки модных новостей вновь попали цветные геометрические трикотажные изделия марки Missoni.
Dolce & Gabbana, мужская коллекция, весна/лето 1994. Дизайнерский дуэт часто заявлял, что им нравится исследовать женственность в мужчине и мужественность в женщине. Демонстрируя эту коллекцию саронгов, белых жилетов в рубчик, льняного трикотажа и многослойных льняных тканей с рисунком, а также жилетов, надетых поверх рубашек навыпуск, манекенщики дефилировали как босиком, так и в «библейских» сандалиях. D&G разрабатывали дизайн для нового типа клиента-мужчины, которого они определили как странника души, ищущего ответ внутри себя
Dolce & Gabbana, мужская коллекция, весна/лето 1994. Дизайнерский дуэт часто заявлял, что им нравится исследовать женственность в мужчине и мужественность в женщине. Демонстрируя эту коллекцию саронгов, белых жилетов в рубчик, льняного трикотажа и многослойных льняных тканей с рисунком, а также жилетов, надетых поверх рубашек навыпуск, манекенщики дефилировали как босиком, так и в «библейских» сандалиях. D&G разрабатывали дизайн для нового типа клиента-мужчины, которого они определили как странника души, ищущего ответ внутри себя
Джорджо Армани, мужская коллекция 1996 года, сфотографированная Питером Линдбергом. С непревзойденной легкостью Армани перешел от стиля 1980-х к сдержанному образу 1990-х. Манекенщик позирует в солнцезащитных очках (самом продаваемом дизайнерском аксессуаре) и элегантных пиджаке и брюках из контрастных цветов и текстурированных тканей. Шарф придает образу небрежность
С начала 1990-х годов в Париж хлынул поток международных талантов в области моды, в том числе группа радикально новых бельгийских дизайнеров, прошедших обучение в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Пожалуй, самым известным из них стал Мартин Маржела, который с 1984 по 1987 год работал ассистентом Жан-Поля Готье и в 1988 году представил свою первую коллекцию весна/лето 1989 в Париже. Маржела сочетал изысканный крой и тщательную отделку с эффектом нарочитого беспорядка: казалось, что у вещей оторваны рукава, часто были акцентированы искусственно обтрепанные края, наружные швы и оставленные на виду подкладки. Анн Демельмейстер начала показывать свои коллекции в Париже в 1992 году и, как и Маржела, предпочитала монохромную палитру. Ее многослойная, струящаяся одежда была сшита из высококачественных тканей, иногда с необычной текстурой и «античной» патиной. Известный с 1986 года благодаря своей инновационной мужской одежде Дирк Биккембергс подчеркнул универсальность своих дизайнерских решений, представив коллекцию одежды унисекс зимой 1995 года. Дрис ван Нотен сделал себе имя благодаря коллекциям мужской и женской одежды с «городскими этническими» мотивами.
Дрис ван Нотен, весна-лето 1997. Мода конца 1990-х годов изобиловала отсылками к мировым культурам, и многие работы ван Нотена испытали влияние азиатских стилей. В этом случае, используя многонациональную группу манекенщиц, он сочетал костюмные жакеты, рубашки и топы без рукавов с юбками из узорчатой прозрачной ткани, зачастую надетыми поверх брюк, создавая силуэт, напоминающий шальвар-камиз
Австрийский дизайнер Хельмут Ланг представлял коллекции женской одежды в Париже с 1986 по 1998 год (его коллекция осень/зима 1998 была показана в Нью-Йорке), а мужскую — с 1987 года. Его так называемая нереферентная мода состояла из спокойных, прочных и элегантных предметов одежды, которые в то же время были бескомпромиссно современными. Другой представительницей модернизма в моде была Жиль Зандер, уже основавшая международный бизнес по производству мужской и женской одежды, очков, парфюмерии и косметики в Германии, прежде чем в 1993 году начала демонстрировать свою стильную одежду в Париже.
Вивьен Вествуд продолжала переосмыслять британские портновские традиции и исторические стили, сочетая дерзость и изысканность. Ее эксклюзивная линия Gold Label, которую называли «деми-кутюр», предлагала индивидуальный сервис, почти соответствующий стандартам высокой моды. Она была представлена в Париже, где Вествуд проводила показы с 1982 года. В Лондоне проходили показы ее диффузионной линии готовой одежды Red Label. В марте 1998 года она представила марку Anglomania — более дешевую линию своих самых успешных моделей с 1970-х годов, которую продемонстрировала в Милане. Знаменитые туфли на платформе, представленные Вествуд в рамках ее коллекции «Мини-Крини» сезона весна/лето 1986, над которыми откровенно смеялись в зрительном зале, стали ключевым высказыванием в области модной обуви 1990-х годов.
Вивьен Вествуд, коллекция «Англомания», осень/зима 1993–1994. Переходя от панк-анархии к от-кутюр, Вествуд последовательно использовала ткани в клетку и сыграла важную роль в формировании моды 1990-х годов на ткани ручной работы и традиционный текстиль. Линда Евангелиста одета в клетчатый жакет из мохера с контрастной клетчатой рубашкой с галстуком и мини-юбкой, напоминающей одновременно шотландский килт и платье полонез. Образ дополняют чулки с ромбами и созданные Вествуд скандальные лакированные черные туфли на платформе
С середины 1990-х годов отрасль от-кутюр в Париже снова набирала обороты, что во многом стало результатом улучшения экономической ситуации и прозорливого привлечения Бернаром Арно молодых независимых дизайнеров для возрождения старинных домов моды. В 1996 году Арно назначил Джона Гальяно креативным директором дома Givenchy, где дизайнеру удалось привлечь своими фантазийными образами новых молодых клиентов. В следующем году Арно перевел Гальяно в Dior, признав, что женственные и романтичные творения британского дизайнера органично продолжали традиции основателя дома. После долгих размышлений Арно объявил, что Александр Маккуин, первопроходец британской моды 1990-х, заменит Гальяно в Givenchy.
Александр Маккуин, осень/зима 1995–1996. Коллекция «Похищение Шотландии» (иначе «Надругание над Шотландией» — Highland Rape), которую демонстрировали на подиуме, украшенном вереском и папоротником, представляла собой просвечивающие, порванные, с явными следами насилия предметы одежды, многие из которых были сшиты из ткани в шотландскую клетку. Показ был комментарием к тому, что дизайнер расценивал как насилие Англии над Шотландией во время этнических чисток в регионе Хайленд, хотя многие критики неверно истолковали его замысел, посчитав, что это отсылка к сексуальному насилию над женщинами
Прежде чем основать собственный бренд, Александр Маккуин учился в Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина и набирался опыта в индустрии, работая для Ромео Джильи и Кодзи Тацуно, а также сотрудничая с ателье на Сэвил-Роу, таких как Anderson & Sheppard и Gieves & Hawkes. В феврале 1993 года он представил свою первую коммерческую коллекцию (сезон осень/зима 1993–1994) в статичном формате в отеле Ritz в Лондоне. На шлейфах и юбках солнце из сатина-дюшес были напечатаны кадры из фильма Таксист, которые сочетались с черными шифоновыми рубашками с рукавами больше метра длиной. С самого начала Маккуин демонстрировал как свои превосходные навыки кроя, так и совершенно оригинальное, порой шокирующее, ви́дение моды. В его коллекции «Похищение Шотландии» осень/зима 1995–1996, посвященной истреблению кланов шотландских горцев англичанами в XVIII веке, были представлены лифы с разрезами и Т-образные, соединяющие переднюю и заднюю части юбок цепочками. Брюки-бамстеры (с очень низкой посадкой, открывающей ложбинку внизу спины), эффектные сюртуки, щегольские пальто в военной стилистике, кружевные платья и облегающие жакеты с козырьками на плечах в виде полумесяцев были одними из его многочисленных ярких, женственных моделей.
Первая коллекция Маккуина от-кутюр для дома Givenchy, представленная в январе 1997 года, была вдохновлена греческой мифологией и включала изысканные шифоновые платья богинь и туники гладиаторов из блестящей золотистой кожи. Последующие коллекции включали облегающие платья из ПВХ, кружева и кожи, а также длинные пальто из крашеной змеиной кожи. Каждый сезон Маккуин создавал по пять коллекций: от-кутюр, прет-а-порте и предколлекцию (с классическими моделями) для Givenchy, а также мужскую и женскую линии собственной марки одежды, которые он с больши́м размахом представлял в Лондоне. В каждой из этих коллекций он успешно сочетал свое уникальное творческое чутье с техническими знаниями и коммерческой привлекательностью.
Коллекция Александра Маккуина «Кругом джунгли» сезона осень/зима 1997, показанная в антураже лондонского рынка Боро-маркет (стилист Саймон Костин). Манекенщицы предстали в образе «городских воительниц с животными инстинктами», одетые в облегающую кожаную одежду, украшенную витыми бараньими рогами
Другие известные модные дома также активно привлекали дизайнеров, обучавшихся в британских художественных школах. Дом Chanel принял на работу дизайнера трикотажа Жюльена Макдональда, когда он еще учился в лондонском Королевском колледже искусств. Выпустившись, Макдональд запустил собственную линию оригинального трикотажа «паутинной» вязки. Шляпных дел мастер ирландского происхождения Филип Трейси, также окончивший Королевский колледж искусств, в дополнение к своим собственным уникальной и диффузионной линиям, выполнял заказы как для дома Chanel, так и для Givenchy. Его необычайно инновационные и стильные творения возродили моду на головные уборы в 1990-х годах. В 1997 году дом Chloé назначил своим новым дизайнером Стеллу Маккартни, выпускницу Колледжа Святого Мартина и дочь сэра Пола и Линды Маккартни. Романтичные, струящиеся модели Маккартни были одновременно в высшей степени современными и идеально сочетались со стилем дома Chloé. Александр Маккуин и Жюльен Макдональд дополняли свои коллекции скульптурными, модернистскими, иногда вызывающими аксессуарами и модными головными уборами от бывшего керамиста Дая Риса, который основал свой собственный бренд в 1998 году. Американские дизайнеры также оказывали значительное влияние на парижскую моду: Майкл Корс работал в доме Céline, Нарциссо Родригес ― в Loewe, Альбер Эльбаз ― сначала в Guy Laroche, а с 1999 года в Yves Saint Laurent, Питер Спелиопулос ― в Cerruti и Марк Джейкобс― в Louis Vuitton.
Chloé, весна/лето 1998. Дань уважения Стеллы Маккартни периоду расцвета дома Chloé в конце 1960-х и начале 1970-х — головокружительное сочетание летящих платьев и рок-шика — отразило модное настроение кутюрного бохо конца 1990-х. На этой модели под корсетным топом надета приталенная рубашка с открытым воротом и провокационная облегающая юбка с расстегнутыми пуговицами
Несмотря на повышенное внимание к авангардной моде в середине 1990-х годов, именно коллекции готовой одежды — когда-то считавшиеся «бедным родственником» высокой моды — стали использоваться, как никогда ранее, для продвижения лицензионных товаров. В свою очередь, на подиумах появились более дешевые диффузионные линии, которые в 1980-е годы мало рекламировались. Американская индустрия особенно быстро отреагировала на изменяющиеся условия рынка и достигла огромного успеха в создании ряда диффузионных коллекций и адаптации существующих линий к текущим условиям. Ральф Лорен создал более двадцати линий одежды, линия DKNY Донны Каран, изначально посвященная неформальной одежде и одежде для отдыха, расширилась, включив более строгие образы, а Кельвин Кляйн пользовался огромным успехом благодаря своим молодежным, минималистичным и спортивным дизайнам и ароматам, сохраняя при этом лояльную клиентуру благодаря своим более роскошным и менее броским моделям. Стильная спортивная одежда от Томми Хилфигера приобрела престижный, почти антимодный статус, когда ее стали носить городские банды. В 1994 году Хилфигер представил линейку мужских костюмов, а позже выпустил два аромата — Tommy (1996) и Tommy Girl (1997).
Рэпер Трич из группы Naughty by Nature выступает в костюме от Томми Хилфигера на показе весна/лето 1996. Покровительство известных рэперов, в том числе Грэнд Пуба, Кулио и Снуп Догга, во многом способствовало продвижению спортивной одежды от Хилфигера, в изобилии украшенной фирменными логотипами, среди клиентов как из контркультуры, так и приверженцев стиля «преппи»
Аксессуары оставались главными новинками моды на протяжении 1990-х годов, и особое место занимали сумки. Давно существующие компании обновили свой имидж, на рынок вышло несколько узких специалистов, а модельеры выпустили свои собственные коллекции аксессуаров. Дизайн хранения был распространен и на одежду, особенно в коллекциях осень/зима 1992–1993, когда Айзек Мизрахи представил черные кожаные куртки с двумя сумками на кнопках вместо передних карманов, дом Chanel продемонстрировал стеганые сумки, подвешенные к поясам, а Джон Ричмонд представил куртки в жокейской стилистике с не менее чем десятью карманами на пуговицах, расположенными двумя симметричными рядами на каждой полочке.
Итальянский дизайнер Миучча Прада трансформировала дом Prada (основанный в 1913 году и ранее известный своими кожаными аксессуарами) благодаря элегантным, сдержанным моделям одежды и минималистичному ассортименту нейлоновых сумок и рюкзаков. Последние стали одним из самых статусных, но в то же время неброских аксессуаров 1990-х годов. Том Форд привнес современность и любовь к черному цвету в бренд Gucci, тогда как инновационный Мартин Маржела был назначен дизайнером в Hermès. Марк Джейкобс добавил новые краски в сумки и багаж от Louis Vuitton, а также представил линию одежды. Способствуя популярности сумок как части модного гардероба, в 1998 году Айзек Мизрахи, Ричард Тайлер, Анн Демельмейстер и Хельмут Ланг объявили о запуске собственных модельных рядов.
Хотя в течение XX века сумки в целом увеличивались в размерах, отражая меняющиеся потребности женщин, множество дизайнеров 1990-х годов специализировались на небольших сумочках для особых случаев. В этом направлении работали американский дизайнер Джудит Лейбер, известная своими экзотическими повседневными сумками из кожи рептилий и страусов, а также изящными вечерними сумочками фасона минодьер, украшенными стразами; итальянский дизайнер Эмануэле Пантанелла, создававший изысканные вечерние сумки из ценных пород дерева; и уроженка Лондона Лулу Гиннесс, разработавшая ассортимент сумок, похожих на цветочные корзинки.
Супермодель Наоми Кэмпбелл прибывает в аэропорт Ле Бурже в 1998 году с багажными сумками в новом дизайне от Марка Джейкобса для Louis Vuitton
«Корзинка флориста» — сумочка от Лулу Гиннесс, 1996. Этот эксцентричный, изысканный дизайн с красными бархатными розами появился на волне моды на маленькие сумочки для особых случаев
В последнее десятилетие XX века «возрожденческая» мода максимально сократила историческую дистанцию: в начале 1990-х мода вдохновлялась фасонами конца 1960-х и начала 1970-х годов, а к середине 1990-х уже вспоминались некоторые аспекты моды 1980-х годов — в частности, акцент на плечи, которым придавали современную привлекательность в сочетании с утонченным, лаконичным кроем. Несмотря на то что мода была плюралистичной, на международных подиумах всё еще можно было выделить характерные сезонные тенденции в крое, цвете, ткани и декоре, которые пресса представляла как преобладающие темы.
Жюльен Макдональд, осень/зима 1998. В конце 1990-х годов Макдональд произвел революцию в мире трикотажа, создав гламурный полупрозрачный вечерний наряд, сочетавший ручную и машинную вязки с использованием черных и блестящих нитей с люрексом. Также Макдональд разрабатывал дизайн трикотажных изделий для Chanel и Александра Маккуина, в 2001 году был назначен главным дизайнером Givenchy и, кроме того, работал дизайнером для престижного универмага Debenhams
Основные образы коллекций осень/зима 1998–1999 включали одежду минималистичного, точного кроя, а также модернистский, скульптурный дизайн в нейтральных оттенках, преимущественно сером, и контрастные яркие, текучие богемные стили. Все три направления объединял упор на ультрароскошные (в первую очередь натуральные) материалы, включая тончайшую замшу и кожу, кашемир, натуральный и искусственный мех, экзотические перья, шерсть ручного валяния, а также твид, расшитый бисером. Особенно обильно и разнообразно использовался кашемир: в США Донна Каран продемонстрировала кашемировые костюмы, Майкл Корс создал удлиненные кардиганы, а Ральф Лорен представил самую миниатюрную вещь из кашемира — стринги! Также в моде были тонкие кружева, трикотаж-паутинка и изделия из органзы и шифона, которые часто носили слоями. В совершенно ином ключе, отдавая дань уважения Жанне д’Арк и футуристическим работам Пако Рабанна, Маккуин, Версаче и Ферре продемонстрировали сетки из кольчужного плетения и металлизированные ткани.
DKNY, весна/лето 1994. В 1990-х годах спортивная одежда из удобных эластичных тканей и спортивная обувь для тренировок были популярными предметами одежды для отдыха во всех сегментах рынка. Для своей диффузионной линии DKNY Донна Каран адаптировала дизайн американской бейсбольной униформы, создав это платье на молнии с эффектными вставками темного цвета по бокам и фирменным круглым вырезом
Айзек Мизрахи, осень/зима 1992–1993. С момента основания своей собственной компании в 1987 году Мизрахи «бедным родственником» высокой моды — стал известен благодаря строгим формам, роскошным материалам и функциональному дизайну, который время от времени дополняется визуальными шутками — например, карманы на этой классической кожаной куртке выполнены в виде сумки на кнопках
Мода на лаконичные, облегающие силуэты принесла с собой минималистские интерпретации армейской униформы и спортивной одежды: в коллекциях Жана Колонны, Марка Эйзена, Жиль Зандер, Мартин Ситбон, Кельвина Кляйна, DKNY и Николь Фари можно было увидеть модели со стеганым верхом, капюшонами и застежками на молнии или липучках. Изысканный, сдержанный стиль парижской высокой моды 1950-х годов, особенно модели Баленсиаги и Жака Фата, послужили источником вдохновения для Мартины Ситбон, Марка Эйзена, бренда Sportmax и Николя Гескьера (из дома Balenciaga); их коллекции отличались пелеринами в стиле 1950-х и изящными линиями.
Джунья Ватанабе, Йоджи Ямамото, Tse N. Y. и Ацуро Таяма наслаивали и вручную драпировали ткани для создания изысканных по крою изделий, черпая вдохновение из различных источников, включая кубистические работы Пикассо и Брака, архитектуру модернизма и одежду оригами у японских дизайнеров начала 1980-х годов. Влияние кубизма также проявилось в ярких текстилях, использованных Ромео Джильи, Жан-Полем Готье, Мартином Ситбоном, домами Givenchy и Comme des Garçons.
Создан, чтобы ослеплять: коллекция Джона Гальяно от-кутюр для модного дома Christian Dior, весна/лето 1997. Искусно отделанная ткань этой модели, напоминающей покрой вечерних платьев 1930-х годов, вдохновлена картинами Густава Климта и Сони Делоне
Любителям сложного декора пришлись по вкусу вышивки и пайетки, которые щедро использовались на всех уровнях рынка, особенно ярко они были представлены на показе коллекции от-кутюр Джона Гальяно для дома Dior. Для него мастерская Лесажа создала свой самый дорогой вышитый наряд, на изготовление которого ушло две тысячи часов.
Etro, Лейни Кео, Marni и Chloé, Жюльен Макдональд, Клементс Рибейро и Рифат Озбек возглавили моду на стиль бохо класса люкс, выпуская многослойную одежду вытянутых линий из парчи, бархата с высоким ворсом, тканей в технике пэчворк и с бахромой — всё в богатой палитре янтарного, терракотового, мохово-зеленого и темно-фиолетового цветов и золота, напоминавшей о колорите художников-прерафаэлитов. Узоры были смелыми — некоторые из них были вдохновлены стилем ар-нуво рубежа XIX — XX века.
Йоджи Ямамото, коллекция прет-а-порте «Невесты и вдовы», весна/лето 1999. Этот показ считается одним из самых грандиозных в карьере дизайнера, в ходе которого «невеста», одетая в белое платье с обручем, исполняла «обратный стриптиз», добавляя, а не снимая, слои одежды. Фирменный стиль дизайнера — текучие линии, минимализм, черный цвет, часто андрогинные фасоны — на вид кажется сдержанным, но отличается инновационным кроем и необычными деталями
В октябре 1998 года модная пресса сообщила, что показы сезона весна/лето 1999 были отмечены «новой умеренностью». Прямым следствием азиатского финансового кризиса стало падение прибылей многих модных домов. Покупатели в Гонконге, Японии и Корее стали более разборчивыми в отношении цен и в целом утратили восторг перед европейскими и американскими брендами, а рыночные тенденции стали свидетельствовать о растущем доверии к собственным всё более утонченным индустриям высокой моды в Азии. В результате, чтобы привлечь обратно этот ключевой сектор рынка (азиатские закупки составляли около половины всех продаж французских предметов роскоши), многие дизайнеры сосредоточились на удобстве ношения, качестве и стоимости.
Комментарии (0)