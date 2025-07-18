Главное, что нужно знать о моде 1990-х: триумф Гальяно, гранд-дебют Маржела и шотландский кутюр Маккуина

Прежде чем основать собственный бренд, Александр Маккуин учился в Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина и набирался опыта в индустрии, работая для Ромео Джильи и Кодзи Тацуно, а также сотрудничая с ателье на Сэвил-Роу, таких как Anderson & Sheppard и Gieves & Hawkes. В феврале 1993 года он представил свою первую коммерческую коллекцию (сезон осень/зима 1993–1994) в статичном формате в отеле Ritz в Лондоне. На шлейфах и юбках солнце из сатина-дюшес были напечатаны кадры из фильма Таксист, которые сочетались с черными шифоновыми рубашками с рукавами больше метра длиной. С самого начала Маккуин демонстрировал как свои превосходные навыки кроя, так и совершенно оригинальное, порой шокирующее, ви́дение моды. В его коллекции «Похищение Шотландии» осень/зима 1995–1996, посвященной истреблению кланов шотландских горцев англичанами в XVIII веке, были представлены лифы с разрезами и Т-образные, соединяющие переднюю и заднюю части юбок цепочками. Брюки-бамстеры (с очень низкой посадкой, открывающей ложбинку внизу спины), эффектные сюртуки, щегольские пальто в военной стилистике, кружевные платья и облегающие жакеты с козырьками на плечах в виде полумесяцев были одними из его многочисленных ярких, женственных моделей.

Первая коллекция Маккуина от-кутюр для дома Givenchy, представленная в январе 1997 года, была вдохновлена греческой мифологией и включала изысканные шифоновые платья богинь и туники гладиаторов из блестящей золотистой кожи. Последующие коллекции включали облегающие платья из ПВХ, кружева и кожи, а также длинные пальто из крашеной змеиной кожи. Каждый сезон Маккуин создавал по пять коллекций: от-кутюр, прет-а-порте и предколлекцию (с классическими моделями) для Givenchy, а также мужскую и женскую линии собственной марки одежды, которые он с больши́м размахом представлял в Лондоне. В каждой из этих коллекций он успешно сочетал свое уникальное творческое чутье с техническими знаниями и коммерческой привлекательностью.