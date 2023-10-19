Десятые – новые нулевые: модный туториал от стилиста Софии Philosofiya Бурнашевой

Давай сформулируем твое.

Мое — ​это что‑то в духе Kiko Kostadinov, тот же Y/Project, Luar. То есть оно диковатое, но красивое, там нет перебора, я не люблю перебор.

При этом у тебя многодельный стайлинг, там тысяча мелочей, видны ропотливая работа и борьба за каждый лук.

Мне пишут иногда: съемка через три дня. И люди не понимают, что к своим съемкам я заказываю вещи из Антверпена, например, то есть мне нужна именно эта вещь в этом луке, какая‑то другая вещь не подойдет. Если она не успевает прийти, для меня это трагедия. У меня правда продумана каждая деталь и мне жизненно важно, чтобы была именно эта вещь, поэтому за три дня стайлинги я не делаю. По съемкам — ​лучше месяц на подготовку, а по выходам селебрити, учитывая нынешнюю логистику, мы начинаем готовиться с Дашей Золотухиной за три месяца. Не так давно заказывали кастомное платье Lou de Bètoly: Даша летала на примерку в Берлин, то есть это реально долго. Можно просто зайти в KM20, так многие делают, но мне кажется, что когда мы говорим о селебрити-­дрессинге, то ты должен быть уникален в своей одежде.

Ты вот тоже одета уникально. Вижу архивные Y/Project, Balenciaga и новенькие брюки SRVC. Где все это брать?

На «Авито», конечно (кроме SRVC!). И у меня в магазине Oddball Archives: моя политика — чтобы это было доступно. Проект не приносит денег, он просто окупается, но мне нравится это делать — ​транслировать свою эстетику, свое видение. Oddball даже нельзя назвать винтажным, у меня бывают вещи двух-, трехлетней давности, это просто мой выбор классной одежды.