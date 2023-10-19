Десятые – новые нулевые: модный туториал от стилиста Софии Philosofiya Бурнашевой

Стилист-явление София Philosofiya Бурнашева врывается в фэшн-чат. Записываем, где искать самый перспективный винтаж, с чем его стилизовать и как хакнуть фэшн-систему. Помечаем новые винтаж-тренды и получаем методичку по «Авито»-охоте. Почему мы верим Софии как себе? Адепт многодельного стайлинга с уклоном в сложные силуэты, драпировки и прочие завязочки сотрудничала с Boulevard Depo, работала на съемках Насти Мироновой и J. Kim для I-D, участвовала в кампейнах Volchok, Samsung и обложке альбома «Загон» рокеров из «Казускомы». На наших глазах София делает фэшн-икону из hr-директора «Яндекса» Дарьи Золотухиной, одевая ее в Dilara Findikoglu, архивную Vivienne Westwood и кастомную Lou de Betoly. А еще у нее есть магазин Oddball Archives c горячим интеллектуально-сексуальным вайбом 2010-х.
Как стать селебрити-стилистом
София Philosofiya
Где учат на топ-стилиста?
Лично я училась в петербургской Высшей школе менеджмента, когда приехала сюда из Ташкента (с остановкой в Уфе). У меня была специальность «Государственное муниципальное управление», и я понимала, что ни за что. И на последних курсах устроилась в ДЛТ на стажировку в PR-отдел. Потом я работала в Interview как ассистент отдела моды на сайте, ассистировала стилисту Саше Зубрилину, а потом была редактором моды в лайфстайл-приложении к «Коммерсанту». Я писала, даже брала, например, интервью у главного дизайнера Uniqlo в Японии, но со временем поняла, что тексты я не люблю, мне они тяжело даются, прямо выдавливать приходится, а картинки идут легко. Я начала сама стилизовать героев: одними из первых были ресторатор Аркадий Новиков и актриса Юлия Пересильд. Потом нас расформировали, и я начала делать творческие съемки.
Сейчас стилисты — целый соцпласт со своими стратами. Ты целиком укладываешься в ячейку «селебрити-стилист»?
Я не могу назвать себя, наверное, прямо селебрити-стилистом концептуально. То есть я работаю с селебрити, но я люблю придурковатый стайлинг, это больше фэшн. При этом я не работаю сейчас на съемках практически, потому что меня не устраивают гонорары, которые мне предлагают бренды. Поэтому я работаю с селебрити и как персональный стилист. Сейчас разбор гардероба — полмиллиона, это примерно два месяца работы. Одеваю HR-директора «Яндекса» Дарью Золотухину, фаундера телеграм-канала «Бьютимаргиналия» Марию Милерюс и Наилю Асланову — у нее маркетинговое агентство «Бунт». Если я вижу, что человек просто ищет рандомного стилиста или что он вообще не понимает, как это работает, а это видно сразу по первому сообщению, я не отвечаю или сливаюсь. Взаимоуважение важно. Я не гибкая, наверное, в этом плане, но мне важно, чтобы меня не воспринимали как курьера по доставке вещей.
У моего творческого потенциала есть лимит: я не могу одевать 20 людей в месяц. Мне нужно много времени, чтобы сидеть одной и смотреть в потолок или грустить, или как‑то рефлексировать, только тогда я смогу что‑то нормальное выдавать. Если у меня будет нон-стопом, я просто закончусь. Но творческие съемки я продолжаю делать, так я могу реализовать свой дикий стайлинг. Хотя работы в этом жанре я не вижу в Москве и Петербурге. У нас две крайности: либо идеально причесанный минималистичный муд, либо отлетевшие картинки с ирокезами на голове. И то, и другое — не мое.
Давай сформулируем твое.
Мое — это что‑то в духе Kiko Kostadinov, тот же Y/Project, Luar. То есть оно диковатое, но красивое, там нет перебора, я не люблю перебор.
При этом у тебя многодельный стайлинг, там тысяча мелочей, видны ропотливая работа и борьба за каждый лук.
Мне пишут иногда: съемка через три дня. И люди не понимают, что к своим съемкам я заказываю вещи из Антверпена, например, то есть мне нужна именно эта вещь в этом луке, какая‑то другая вещь не подойдет. Если она не успевает прийти, для меня это трагедия. У меня правда продумана каждая деталь и мне жизненно важно, чтобы была именно эта вещь, поэтому за три дня стайлинги я не делаю. По съемкам — лучше месяц на подготовку, а по выходам селебрити, учитывая нынешнюю логистику, мы начинаем готовиться с Дашей Золотухиной за три месяца. Не так давно заказывали кастомное платье Lou de Bètoly: Даша летала на примерку в Берлин, то есть это реально долго. Можно просто зайти в KM20, так многие делают, но мне кажется, что когда мы говорим о селебрити-дрессинге, то ты должен быть уникален в своей одежде.
Ты вот тоже одета уникально. Вижу архивные Y/Project, Balenciaga и новенькие брюки SRVC. Где все это брать?
На «Авито», конечно (кроме SRVC!). И у меня в магазине Oddball Archives: моя политика — чтобы это было доступно. Проект не приносит денег, он просто окупается, но мне нравится это делать — транслировать свою эстетику, свое видение. Oddball даже нельзя назвать винтажным, у меня бывают вещи двух-, трехлетней давности, это просто мой выбор классной одежды.
Как хакнуть фэшн-систему
Почему старое лучше нового? Есть какая‑то идеологическая платформа у твоей любви к винтажу и архивам?
Во-первых, меньше рисков: ценность этой вещи уже доказана временем. Это такой читинг, это тест-драйв вещей. Ты купил новую вещь Ottolinger, допустим, и ты не понимаешь: это реально классная вещь или через год это будет зашквар? А когда ты покупаешь платье какой‑то давности, даже не обязательно 15‑летней... может быть, всего пятилетней, трехлетней: эта вещь уже пожила в мире, и ты понимаешь, что если она тебе до сих пор нравится, значит это вещь классная и, скорее всего, через 10 лет будет такой же прикольной. И это не значит, что моду не нужно делать заново. Классно, что есть дизайнеры, которые перерабатывают, но ресейл — вариант для экономных. Зачем платить больше, если можно заплатить меньше? Это же азарт какой‑то. Как в казино, наверное. Я никогда не играла в казино, но когда нахожу что‑то дешевое и классное на «Авито», я испытываю какое‑то прямо охотничье удовлетворение. Как будто хакнула систему. Потому что система все время использует нас, и мы, естественно, платим больше за все, что стоит гораздо дешевле на самом деле, а тут хоть какая‑то возможность отыграться.
Давай спрогнозируем новый мегатренд.
2010‑е возвращаются по полной программе. Я не понимаю, как этого не видят все. Это так очевидно. Для меня это Haider Ackermann, это Marc Jacobs, это A. F. Vandervost. И вообще все, что связано с Бельгией. Это матовая кожа, выбеленное лицо, широкие брови Кары Делевинь, деконструктивизм, много черного и серого, разумеется. Очень сложные и силуэты, и крой, и фактуры, то есть и жатое что‑то, и прозрачное при этом. Это могут быть трусы, которые сейчас Miu Miu, для меня тоже это 2010‑е, опять же Helmut Lang, Dirk Bikkembergs. Или брюки-дудочки на низкой талии — их сейчас снова все начнут носить.
За этим и стоит сейчас охотиться, да? Дай мастер-класс — как.
Ищите 2010‑е через не самых очевидных дизайнеров. Это Gaetano Navarra, A. F. Vandervost, Andrew Mackenzie, Antonio Marras, Ermanno Scervino, Ann Demeulemeester. Причем даже Ann Demeulemeester — довольно большое имя для «Авито», и искать сложнее — слишком обширное предложение, могут быть фейки и цены выше. Потому что если вбить в «Авито» Prada или Dior, это десятки тысяч ссылок. И тысячи фейков. Я так не могу, это слишком сложно, и я очень восхищаюсь моими любимыми винтажными проектами Strogo, Arineari Archive и Tacky Not Tacky, которые работают с большими брендами.
Где брать красное, лаковое и бананы
Давай пройдемся по трендам. У кого в архивах искать красный? У кого — лак? Металлик?
Красный, вернее винный, я бы искала у Gucci времен Тома Форда, лакированная мини с корсетной шнуровкой Энтони Ваккарелло была у меня в магазине. Охочусь за брюками-бананами, как у As Four. Металлик: у Issey Miyake — например, спортивные штаны в блестках мои любимые, пропитанные чем‑то, и джинсы такие у него были. Это раритет, но вдруг вам повезет. Еще в разделе «металлик» лично я ищу сумку Marc Jacobs SS 2010, она огромная и серебристая. В этом же показе, кстати, имеется рубашка, заправленная в колготки, это вам не Miu Miu и Лотта в 2023‑м, это Marc Jacobs в 2010‑м. Еще разыскиваю его же туфли со вздернутым носом из осенней коллекции 2009 года.
Марк Джейкобс 2010-х — это новый мегавинтаж-тренд, да?
Он визионер во многом. То есть я не могу сказать, что раньше была фанатом, но сейчас все больше обращаюсь к его архивам, смотрю коллекции, и там все можно брать у него как inspiration: и мэйки, и стайлинг, очень легко сейчас захотеть эту обувь, захотеть эти сумки. И вообще его эстетика 2010‑х как будто набирает снова популярность.
А где в офлайне вот так нетривиально одеться и еще угодить во все тренды?
В Петербурге мой любимый магазин «Пиф Паф supershop». Ради него, мне иногда кажется, я и живу здесь, просто потому что в Москве такого нет.
И как раз‑таки у них очень много 2010‑х и всего, что эти годы транслируют: узкие джинсы, узкие брюки, пальто вот эти мужские, которые они снимают на девочках как оверсайз. Я там купила сумку Balenciaga маме в подарок в прошлом году за 8 или за 9 тысяч. Она из дубленки, это коллекция начала нулевых. Я им говорю: «А почему так дешево?» Они говорят: «Ты единственная, кто спросил про эту сумку». А я не понимаю, как это возможно, она же великолепна!
Еще в Петербурге есть Лиза Lookslikeparishilton и ее ателье. Лиза шьет уникальные, кастомные вещи. И сама она круто одевается. Я сама тоже планирую делать дропы, уже делала один с рубашками: мне нравится этот формат, это не бренд, он тебя ни к чему не обязывает. И это такой ничтожный тираж, в дропах нет массовости, одинаковости.
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