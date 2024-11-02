Знакомьтесь, модели-суперзвезды агентства Lumpen! Они снимаются у Валерии Гай Германики, ходят на показах Ushatava, а теперь — герои обложки Собака.ru вместе с Викторией Исаковой!

Знакомьтесь, если не знакомы, с новыми суперзвездами русского моделинга! Лица агентства Lumpen во главе с гуру кастинга Авдотьей Александровой ходят по подиуму Ushatava, раздают лютый авангард на пару с готической дивой Salavat Kypere и даже снимаются в новом фильме Валерии Гай Германики (с Софьей Эрнст в роли княгини Ольги!). В ноябрьском номере Собака.ru бригада люмпеновских пацанов раскрыла субличность постсоветских «детей перемен» и вместе с Викторией Исаковой воссоздала хтонический вайб 1990-х.
На Виктории: шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), ремень EKONIKA
На моделях: водолазки и брюки LIME, ремни GUESS
На Виктории: платье BORNE BOURGEOIS (ЦУМ), сапоги LE SILLA (NO ONE)
На моделях: пиджаки, брюки, рубашки и капоры USHATAVA, галстуки LUZEEN
На Виктории: куртка LUZEEN, легинсы AUTENTIMENTS, туфли LE SILLA (No One)
Модели слева направо
На LEVSHA: плащ ARLIGENT, водолазка LIME
На GRIND: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA
На DANIIL: куртка KOVIK, водолазка LIME
На SHAKA: куртка RED SEPTEMBER, водолазка USHATAVA
На GRONSKY: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA
На Виктории: платье VIVA VOX
Александр Гриднев (GRIND)
Как ты пришел в моделинг?
Абсолютно случайно! Без желания попасть в агентство скинул фотографию, чтобы поучаствовать в конкретной съемке — в кампейне TAN TOP для Lumpen Cars. В итоге работаю уже год, и это набирает очень интересные для меня обороты.
Над чем ты работаешь?
Только что снимался для сериала «Княгиня Ольга» Валерии Гай Германики. Еще пишу рэп — готовлюсь выпускать альбом под новым псевдонимом GRIND, это будет очень стильный и олдскульный хип- хоп. А все старое творчество осталось и останется под псевдонимом SwompY.
Кто крутой в русской моде прямо сейчас?
За самыми сильными кастингами и крутыми идеями для чего угодно — к Авдотье Александровой, за самыми стильными фотографиями в нереальных цветах — к Славе Порожному.
Фотосессия мечты?
Съемка для массажного салона «Ляг спиной», когда тебя между дублями мнут по полчаса и ты даже вставать не хочешь.
Михаил Исаев (LEVSHA)
Кто ты?
Простой советский парень. Бросил институт и пошел в ателье учеником. Стал портным. Шил кожу на протяжении 40 лет, в основном на байкеров. 4 года работаю с джинсой, 7 лет на пенсии, в моделинге меньше года. Прошел кастинг — взяли.
Где тебя можно увидеть?
Первая съемка была со стилистом Викторией Салават. Потом появился в кадре для магазина Peak, ходил на показах Lumpen, Ianis Chamalidy и Ushatava.
Кто крутой в русской моде прямо сейчас?
Крутые, как пел Шевчук, — только яйца. В нашей моде каждый занимает свою нишу, так что судить, кто лучше, нет смысла. Потом у каждого свой стиль. Я ношу шмотки 1970-х и начала 1980-х, куртки и плащи из 1950–60-х. Молодежь считает, что я хорошо одеваюсь, а я просто делаю то, что мне нравится.
Даниил Кондратьев (SHAKA)
Как ты попал в Lumpen?
Уже 8 лет работаю в кальянной индустрии, но давно хотел стать моделью: сделал фотографии и отправил в Lumpen — это самое интересное агентство на рынке. В июле меня взяли.
Топ любимых работ?
Съемка с Викторией Исаковой для Собака.ru и кампейн Amazing Red, снятый Ромой Chelusti. Показы Ianis Chamalidy и White Сrow на Московской неделе моды.
Три русских бренда, о которым всем надо знать?
«Питерский Щит», Planta Rosa и Ianis Chamalidy — очень понравились стиль и качество новой коллекции Яниса.
Кто крутой в русской моде прямо сейчас?
Мать нашего агентства Lumpen Авдотья Александрова.
Саша Гронский (GRONSKY)
Кто ты?
Я бездомный певец энтропии, который попал в моделинг по наставлению множества друзей и одного шамана. Однажды был кастинг в Lumpen, и я решился отправить свои фотографии, когда проходил по лесу, своему месту силы.
Какая работа в Lumpen запомнилась больше всех?
Показ Lumpen Show в боулинг-клубе «Дорожка» на десятилетие лучшего в мире агентства! Еще часто пересматриваю свои кампейны для Lumpen Cars и вспоминаю показ для бренда IMK. Но самые сокровенные для меня фотографии хранятся в одной землянке под Калугой.
Чем ты занимаешься прямо сейчас?
С ноября я работаю в Токио на контракте в течение трех месяцев, а потом надеюсь появиться на подиуме Недели моды в Ереване.
Антон Брянский (TONY)
Как ты пришел в моделинг?
Дуня Александрова нашла меня в соцсетях и предложила съемку. Параллельно с моделингом работаю в компании Wesail, которая организует регаты и путешествия по всему миру, а также помогает получать международные права на яхты.
Твоя первая съемка для Lumpen?
Кампейн Fara Bags, вышедший в июле.
Кто крутой в русской моде?
Слежу за индустрией через призму людей с хорошим опытом и насмотренностью — для меня это стилисты Миша и Китти, Максим Синдеев, Вика Салават и Ксюша Смо.
Данил Галкин (DANIIL)
Как ты попал в Lumpen?
По образованию я геодезист: работал на атомной станции и на заводе, а сейчас уже больше пяти лет бью татуировки. Один из моих клиентов предложил мне поучаствовать в съемке в роли модели — после первого коммерческого проекта я попал в агентство Lumpen, где уже снялся для Street Beat, «Сбера» и в новом клипе рэпера Markul. А еще ходил на выпускном показе Школы дизайна НИУ ВШЭ.
Три русских бренда, о которых всем надо знать?
«Месть» Альберта Разилова (задает высокую планку для российских sneaker-брендов), Vashonly от Дяди Вовы с классными джинсовыми дропами и Ushatava от Нино Шаматавы и Алисы Ушаковой, очень хочу поработать с ними.
Самые крутые модели в России?
Михаил Исаев aka LEVSHA — уникальная фигура в нашем агентстве: доказал, что возраст не преграда и энергия решает все. Особенно люблю его работу для проекта Salavat Kypere. Внимательно слежу за творчеством Надежды Lertulo — она выросла в интернате, работала на стройке, а теперь делает показы Vetements и снимается для глянца. Еще восхищаюсь моделью ANA, появившейся у Seraya, KM20 и Secrets Jewelry, — на фото создает необычное сочетание противоположных характеров.
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