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Герои

Знакомьтесь, модели-суперзвезды агентства Lumpen! Они снимаются у Валерии Гай Германики, ходят на показах Ushatava, а теперь — герои обложки Собака.ru вместе с Викторией Исаковой!

Знакомьтесь, если не знакомы, с новыми суперзвездами русского моделинга! Лица агентства Lumpen во главе с гуру кастинга Авдотьей Александровой ходят по подиуму Ushatava, раздают лютый авангард на пару с готической дивой Salavat Kypere и даже снимаются в новом фильме Валерии Гай Германики (с Софьей Эрнст в роли княгини Ольги!). В ноябрьском номере Собака.ru бригада люмпеновских пацанов раскрыла субличность постсоветских «детей перемен» и вместе с Викторией Исаковой воссоздала хтонический вайб 1990-х.

На Виктории: шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), ремень EKONIKA На моделях: водолазки и брюки LIME, ремни GUESS
Элина Шевченко

На Виктории: шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), ремень EKONIKA

На моделях: водолазки и брюки LIME, ремни GUESS

На Виктории: платье BORNE BOURGEOIS (ЦУМ), сапоги LE SILLA (NO ONE) На моделях: пиджаки, брюки, рубашки и капоры USHATAVA, галстуки LUZEEN
Элина Шевченко

На Виктории: платье BORNE BOURGEOIS (ЦУМ), сапоги LE SILLA (NO ONE)

На моделях: пиджаки, брюки, рубашки и капоры USHATAVA, галстуки LUZEEN

На Виктории: куртка LUZEEN, легинсы AUTENTIMENTS, туфли LE SILLA (No One) Модели слева направо На LEVSHA: плащ ARLIGENT, водолазка LIME На GRIND
Элина Шевченко

На Виктории: куртка LUZEEN, легинсы AUTENTIMENTS, туфли LE SILLA (No One)

Модели слева направо

На LEVSHA: плащ ARLIGENT, водолазка LIME

На GRIND: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA

На DANIIL: куртка KOVIK, водолазка LIME

На SHAKA: куртка RED SEPTEMBER, водолазка USHATAVA

На GRONSKY: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA

На Виктории: платье VIVA VOX
Элина Шевченко

На Виктории: платье VIVA VOX

Александр Гриднев (GRIND)
Михаил Исаев (LEVSHA)
Даниил Кондратьев (SHAKA)
Саша Гронский (GRONSKY)
Антон Брянский (TONY)
Данил Галкин (DANIIL)

Александр Гриднев (GRIND)

Показ Lumpen в боулинг-клубе «Дорожка»
Модельное агентство Lumpen

Показ Lumpen в боулинг-клубе «Дорожка»

Кампейн Fara Bags Lumpen
Модельное агентство Lumpen

Кампейн Fara Bags Lumpen

Кампейн AMAZING RED
Модельное агентство Lumpen

Кампейн AMAZING RED

Показ Ianis Chamalidy
Модельное агентство Lumpen

Показ Ianis Chamalidy

Кампейн TAN TOP для Lumpen Cars
Модельное агентство Lumpen

Кампейн TAN TOP для Lumpen Cars

Как ты пришел в моделинг?

Абсолютно случайно! Без желания попасть в агентство скинул фотографию, чтобы поучаствовать в конкретной съемке — в кампейне TAN TOP для Lumpen Cars. В итоге работаю уже год, и это набирает очень интересные для меня обороты.

Над чем ты работаешь?

Только что снимался для сериала «Княгиня Ольга» Валерии Гай Германики. Еще пишу рэп — готовлюсь выпускать альбом под новым псевдонимом GRIND, это будет очень стильный и олдскульный хип- хоп. А все старое творчество осталось и останется под псевдонимом SwompY.

Кто крутой в русской моде прямо сейчас?

За самыми сильными кастингами и крутыми идеями для чего угодно — к Авдотье Александровой, за самыми стильными фотографиями в нереальных цветах — к Славе Порожному.

Фотосессия мечты?

Съемка для массажного салона «Ляг спиной», когда тебя между дублями мнут по полчаса и ты даже вставать не хочешь.

Михаил Исаев (LEVSHA)

Съемка с Salavat Kypere
Модельное агентство Lumpen

Съемка с Salavat Kypere

Кампейн для бренда «Министерство»
Модельное агентство Lumpen

Кампейн для бренда «Министерство»

Показ Ianis Chamalidy
Модельное агентство Lumpen

Показ Ianis Chamalidy

Кампейн для концепт-стора Peak
Модельное агентство Lumpen

Кампейн для концепт-стора Peak

Показ Ushatava
Модельное агентство Lumpen

Показ Ushatava

Кто ты?

Простой советский парень. Бросил институт и пошел в ателье учеником. Стал портным. Шил кожу на протяжении 40 лет, в основном на байкеров. 4 года работаю с джинсой, 7 лет на пенсии, в моделинге меньше года. Прошел кастинг — взяли.

Где тебя можно увидеть?

Первая съемка была со стилистом Викторией Салават. Потом появился в кадре для магазина Peak, ходил на показах Lumpen, Ianis Chamalidy и Ushatava.

Кто крутой в русской моде прямо сейчас?

Крутые, как пел Шевчук, — только яйца. В нашей моде каждый занимает свою нишу, так что судить, кто лучше, нет смысла. Потом у каждого свой стиль. Я ношу шмотки 1970-х и начала 1980-х, куртки и плащи из 1950–60-х. Молодежь считает, что я хорошо одеваюсь, а я просто делаю то, что мне нравится.

Виктория Исакова — героиня обложки ноябрьского номера Собака.ru!

Даниил Кондратьев (SHAKA)

Показ White Crow
Модельное агентство Lumpen

Показ White Crow

Кампейн AMAZING RED
Модельное агентство Lumpen

Кампейн AMAZING RED

Показ Ianis Chamalidy
Модельное агентство Lumpen

Показ Ianis Chamalidy

Как ты попал в Lumpen?

Уже 8 лет работаю в кальянной индустрии, но давно хотел стать моделью: сделал фотографии и отправил в Lumpen — это самое интересное агентство на рынке. В июле меня взяли.

Топ любимых работ?

Съемка с Викторией Исаковой для Собака.ru и кампейн Amazing Red, снятый Ромой Chelusti. Показы Ianis Chamalidy и White Сrow на Московской неделе моды.

Три русских бренда, о которым всем надо знать?

«Питерский Щит», Planta Rosa и Ianis Chamalidy — очень понравились стиль и качество новой коллекции Яниса.

Кто крутой в русской моде прямо сейчас?

Мать нашего агентства Lumpen Авдотья Александрова.

Саша Гронский (GRONSKY)

Показ Lumpen в боулинг-клубе «Дорожка»
Модельное агентство Lumpen

Показ Lumpen в боулинг-клубе «Дорожка»

Кампейн Fara Bags Lumpen
Модельное агентство Lumpen

Кампейн Fara Bags Lumpen

Показ IMK
Модельное агентство Lumpen

Показ IMK

Кто ты?

Я бездомный певец энтропии, который попал в моделинг по наставлению множества друзей и одного шамана. Однажды был кастинг в Lumpen, и я решился отправить свои фотографии, когда проходил по лесу, своему месту силы.

Какая работа в Lumpen запомнилась больше всех?

Показ Lumpen Show в боулинг-клубе «Дорожка» на десятилетие лучшего в мире агентства! Еще часто пересматриваю свои кампейны для Lumpen Cars и вспоминаю показ для бренда IMK. Но самые сокровенные для меня фотографии хранятся в одной землянке под Калугой.

Чем ты занимаешься прямо сейчас?

С ноября я работаю в Токио на контракте в течение трех месяцев, а потом надеюсь появиться на подиуме Недели моды в Ереване.

Виктория Исакова — Макару Хлебникову: «Мы все должны быть чуть менее серьезными. По крайней мере, по отношению к себе»

Антон Брянский (TONY)

Кампейн Fara Bags Lumpen
Модельное агентство Lumpen

Кампейн Fara Bags Lumpen

Кампейн Fara Bags Lumpen
Модельное агентство Lumpen

Кампейн Fara Bags Lumpen

Как ты пришел в моделинг?

Дуня Александрова нашла меня в соцсетях и предложила съемку. Параллельно с моделингом работаю в компании Wesail, которая организует регаты и путешествия по всему миру, а также помогает получать международные права на яхты.

Твоя первая съемка для Lumpen?

Кампейн Fara Bags, вышедший в июле.

Кто крутой в русской моде?

Слежу за индустрией через призму людей с хорошим опытом и насмотренностью — для меня это стилисты Миша и Китти, Максим Синдеев, Вика Салават и Ксюша Смо.

Данил Галкин (DANIIL)

Съемка Lumpen
Модельное агентство Lumpen

Съемка Lumpen

Съемка Lumpen
Модельное агентство Lumpen

Съемка Lumpen

Показ Школы дизайна НИУ ВШЭ
Модельное агентство Lumpen

Показ Школы дизайна НИУ ВШЭ

Как ты попал в Lumpen?

По образованию я геодезист: работал на атомной станции и на заводе, а сейчас уже больше пяти лет бью татуировки. Один из моих клиентов предложил мне поучаствовать в съемке в роли модели — после первого коммерческого проекта я попал в агентство Lumpen, где уже снялся для Street Beat, «Сбера» и в новом клипе рэпера Markul. А еще ходил на выпускном показе Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Три русских бренда, о которых всем надо знать?

«Месть» Альберта Разилова (задает высокую планку для российских sneaker-брендов), Vashonly от Дяди Вовы с классными джинсовыми дропами и Ushatava от Нино Шаматавы и Алисы Ушаковой, очень хочу поработать с ними.

Самые крутые модели в России?

Михаил Исаев aka LEVSHA — уникальная фигура в нашем агентстве: доказал, что возраст не преграда и энергия решает все. Особенно люблю его работу для проекта Salavat Kypere. Внимательно слежу за творчеством Надежды Lertulo — она выросла в интернате, работала на стройке, а теперь делает показы Vetements и снимается для глянца. Еще восхищаюсь моделью ANA, появившейся у Seraya, KM20 и Secrets Jewelry, — на фото создает необычное сочетание противоположных характеров.

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Материал из номера:
Ноябрь
Люди:
Вика Салават

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