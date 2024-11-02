Знакомьтесь, модели-суперзвезды агентства Lumpen! Они снимаются у Валерии Гай Германики, ходят на показах Ushatava, а теперь — герои обложки Собака.ru вместе с Викторией Исаковой!

Как ты пришел в моделинг?

Абсолютно случайно! Без желания попасть в агентство скинул фотографию, чтобы поучаствовать в конкретной съемке — в кампейне TAN TOP для Lumpen Cars. В итоге работаю уже год, и это набирает очень интересные для меня обороты.

Над чем ты работаешь?

Только что снимался для сериала «Княгиня Ольга» Валерии Гай Германики. Еще пишу рэп — готовлюсь выпускать альбом под новым псевдонимом GRIND, это будет очень стильный и олдскульный хип- хоп. А все старое творчество осталось и останется под псевдонимом SwompY.

Кто крутой в русской моде прямо сейчас?

За самыми сильными кастингами и крутыми идеями для чего угодно — к Авдотье Александровой, за самыми стильными фотографиями в нереальных цветах — к Славе Порожному.

Фотосессия мечты?

Съемка для массажного салона «Ляг спиной», когда тебя между дублями мнут по полчаса и ты даже вставать не хочешь.