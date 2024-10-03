Как Даниил (Шуля) Шульгин делает макабрические панк-лонгсливы Stenosis, пилит дубовые ширмы-триптихи и плетет ковры вместе с Глебом Костиным?

Даниил (Шуля) Шульгин — кофаундер панк-бренда Stenosis, звезда графического дизайна с уклоном в трэш-эстетику, диджей и древесный художник. Пока вы (вслед за Викой Салават и Машей Миногаровой) коллекционируете его макабрические лонгсливы, он уже пилит ширмы-триптихи со смертью, солдатами любви и вулканическими армянскими мужчинами.
Шуля, как устроен твой день? Кажется, что солнечные лучи должны превращать тебя в пепел.
Здравствуйте, меня зовут граф Дракула Даниил. Живем — не жалуемся, припеваючи. Сначала пять дней пью, в субботу сажусь работать.
Ничего себе! Люди в субботу только пить начинают, а ты уже работать садишься.
Ладно, пять дней пью, в воскресенье ночью сажусь работать. У меня два монитора, музычка. Вокруг цветочки, картины висят: атмосфера. Должно быть чисто, прибрано, чтобы голова была свободна. Мы с командой созваниваемся, показываем демонстрацию экранов: там картинки, мемы. И все, сидим, шутим и работаем. Рабочий муд — постирония.
Ты ведь из деревни, да?
Да, из деревни Сосновка. Я там ребенком проводил каждое лето, а осенью возвращался в Киров. Мы в деревне делали себе автоматы из дерева, чтобы играть в войнушку. А дерево — это 3D-моделирование для первобытного человека, при этом живое, осязаемое. Я не люблю все эти NFT, хоть сам графический дизайнер, нет в этом души, что ли. Поэтому как художник я создаю объекты из дерева, в основном ассамбляжи всякие, инсталляции.
Давай наметим путь из пункта А — автоматы (Сосновки!), в пункт Б — Богема (Ленинград!).
В детстве, лет в 10, я начал себя плохо вести, и меня от мамы отдали отцу на перевоспитание. А отец у меня из такой аристократической кировской семьи, и дедушка с двумя высшими музыкальными, у которого имеется свой казачий хор. Год они со мной мучились. Отправили вместо деревни в детский лагерь, записали меня в кружки заниматься, рисовать, боксировать и так далее. Я начал меняться. В 15 лет я уже увлекся музыкой и дизайном, а когда мне было 18, мы с Толей Алексеевым запустили в Кирове бренд одежды Stenosis. Делали кастомную одежду: брали джинсы в секонд-хенде, рвали их, нашивали всякого, варили в чем-то. И лучшие люди стали замечать, стали покупать, стали просить.
Я начал приезжать в Петербург, подружился с Ваней Акура из «Богемы Ленинград». А теперь он с нами в Stenosis работает! В общем, в Кирове стало тесно, и в итоге я переехал в Петербург.
И снова взялся за долото? Достал свою детскую стамеску?
Беру топор. Я сюда приехал рубить, колоть. Но сначала рисую прямоугольным лассо либо в программе. Потом переношу картинку в 3D, а затем отдаю на ЧПУ-фрезу. Это значит, я нахожу массив дуба и отправляю его в цех, который уже по 3D-проекту выпиливает из него форму. А что-то я действительно сам строгаю с помощью лобзика, стамесок: собираю детальки и уже компоную в объект.
Что ты сейчас пилишь?
Делаю подарок для Нормана Ридуса. Это актер из «Святых из Бундока», Death Stranding, он же Дэрил из «Ходячих мертвецов». Мы с ним похожи. Он подписался на меня недавно, пролайкал Stenosis, мои работы. Я написал, что фанат с детства, что мне нравится его немытая голова и то, что он на мотике. А он говорит, клевое искусство. Я сделал для него крестик из дерева.
Где можно посмотреть твое деревянное искусство?
Кратко: нигде. Только на картинках в интернете: все сразу раскупается. Из последнего — ширма из дерева и железа. Там чеканка по песку, чтобы был эффект винтажа. Это по сути триптих из фрагментов разных культур. Одна из фигур, например, — моя трактовка армянской скульптуры из туфа — из ереванской Национальной галереи.
Армянские мужчины из вулканической породы — это прекрасно, но все же твой, Шуля, центральный сюжет — отборный макабр.
А смерть — это то, что всегда со мной рядом, всегда. Но смерть забирает лучших, так что нам еще жить и жить. И у арт-объектов, и у вещей Stenosis, и у музыки, которую я играю как диджей, — дарковая мрачная эстетика, это то, что я транслирую, то, с чем я живу и иду. При этом я бы не хотел привязываться к чертям, к дьявольщине какой-то.
А откуда у тебя этот сквозной сюжет про девушку и смерть? Это у тебя античное, средневековое или вообще экспрессионистское?
У меня из Средневековья ноги растут. Но четких референсов вы ко мне не найдете. Я просто не фабричный, таких больше нет, и вы не подберете мне аналогов, понятно? Да, мне нравится Средневековье, нравится первобытное искусство, нравится искусство детей, когда ты не находишься под чьим-то влиянием, а делаешь как получается, как можешь, так и делаешь.
Конечно, всегда прослеживается какое-то вдохновение, например, Stenosis — это про принты из 90-х, про какую-то субкультуру, про слэшеры. Осенью будет новый дроп — с Дебби Харри!
И все же почему у тебя у женщин на лонгсливах Stenosis такая незавидная судьба: то мрачный жнец их уносит, то скелет куда-то волочет, то driller killer уже заводит свою зловещую дрель? Не говоря уже о девушке-кольце на цепи из ювелирного дропа с Mozi J.
Образы у нас нарочитые, и это работает. Голая девушка в беде! А Марии, которая кольцо, вообще в кайф. Она любит себя подвешивать. Но если у нас тут психоанализ, то у меня все отношения, которые были, строились так: девушки — ангелы, а я так себе. Я вампир.
Давай посчитаем. Ты художник, ты фэшн-дизайнер, ты графический дизайнер и еще диджей. Вампира вычтем.
Вампира лучше оставим. Не вижу смысла ограничивать себя в видах искусства — все переплетено и вытекает одно из другого, а я просто как диджей свожу смыслы и жанры. Получается жесткий синтез: то делаю обложки рэперам, то Нуву айдентику разрабатываю. Из последнего — работали с Дашей Прибищук над клипом Хаски, должно хорошо получиться. А однажды я нарисовал картину, и мы с Глебом Костиным сплели по ней ковер.
Вы дружите или просто вместе ткете?
У нас одна компания. Коллабы делали, вместе сидели рисовали. Он мне в чем-то помогал, я ему помогал в дизайне. Мы самые крутые пацаны в городе. Как мы можем не дружить? Либо дружить, либо воевать.
На Шуле: куртка STENOSIS
Твоя суперсила — коммуникация. Кого ни спроси, говорят: о, Шуля, да это мой лучший друг. Недавно услышала эту формулировку и от Маши Миногаровой.
С Машей мы сошлись давно, подружились очень. Особый человек. Ее просто нужно правильно уметь понимать и любить. Мы с ней можем вдвоем прийти и просто расстрелять всех на танцполе как Бонни и Клайд, а можем как Ромео и Джульетта клево проводить время. Я очень контактный, очень легко дружу с людьми. И это то, что меня отличает, это моя харизма, она работает нон-стоп.
Откуда у тебя такая харизма? Ты ее накачал или прямо с ней родился?
С людьми легко общаться, когда ты искренний. Они это ценят, мне кажется. Никогда ни с кем плохо не обхожусь. Мне чем больше людей, тем лучше — люблю вечеринки. Я всех самых интересных и отбитых людей только там и нахожу.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Варвара Орлова
Стиль: Даниил Шульгин
Визаж и волосы: Лия Кибисова
Свет: Даниил Тарасов Skypoint
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