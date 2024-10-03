Как Даниил (Шуля) Шульгин делает макабрические панк-лонгсливы Stenosis, пилит дубовые ширмы-триптихи и плетет ковры вместе с Глебом Костиным?

Армянские мужчины из вулканической породы — это прекрасно, но все же твой, Шуля, центральный сюжет — отборный макабр.

А смерть — это то, что всегда со мной рядом, всегда. Но смерть забирает лучших, так что нам еще жить и жить. И у арт-объектов, и у вещей Stenosis, и у музыки, которую я играю как диджей, — дарковая мрачная эстетика, это то, что я транслирую, то, с чем я живу и иду. При этом я бы не хотел привязываться к чертям, к дьявольщине какой-то.

А откуда у тебя этот сквозной сюжет про девушку и смерть? Это у тебя античное, средневековое или вообще экспрессионистское?

У меня из Средневековья ноги растут. Но четких референсов вы ко мне не найдете. Я просто не фабричный, таких больше нет, и вы не подберете мне аналогов, понятно? Да, мне нравится Средневековье, нравится первобытное искусство, нравится искусство детей, когда ты не находишься под чьим-то влиянием, а делаешь как получается, как можешь, так и делаешь.

Конечно, всегда прослеживается какое-то вдохновение, например, Stenosis — это про принты из 90-х, про какую-то субкультуру, про слэшеры. Осенью будет новый дроп — с Дебби Харри!

И все же почему у тебя у женщин на лонгсливах Stenosis такая незавидная судьба: то мрачный жнец их уносит, то скелет куда-то волочет, то driller killer уже заводит свою зловещую дрель? Не говоря уже о девушке-кольце на цепи из ювелирного дропа с Mozi J.

Образы у нас нарочитые, и это работает. Голая девушка в беде! А Марии, которая кольцо, вообще в кайф. Она любит себя подвешивать. Но если у нас тут психоанализ, то у меня все отношения, которые были, строились так: девушки — ангелы, а я так себе. Я вампир.