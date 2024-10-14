Как чемпионка по мультидисциплинарности Алина Кугуш косплеит ёкаев и ищет фэшн-референсы в кутюре Тьерри Мюглера?

Ты оперируешь фэшн-кодами — у тебя в перформансах и инсталляциях задействованы костюмы и мейкап, а некоторые из твоих платьев, например, из проекта House of Bugs, вообще напрямую вдохновлены коллекцией Mugler 1997 года!

Всё! Mugler назван, интервью можно заканчивать! Вообще, в детстве родители наряжали меня достаточно своеобразно, потому что мои родители — художники. Например, у меня было платье с синей розой. В моих воспоминаниях она, конечно, огромная. Но зачастую денег хватало только на половину наряда. Поэтому у меня несколько настороженное отношение к фэшн-индустрии. Долгое время мне казалось, что мода — это классовая история. Лишь последние пару лет я начала разворачиваться к ней как к виду искусства. Раньше я думала: зачем смотреть показы, если все равно не сможешь это купить? Приезжая на Уделку, можно было собрать не менее интересный наряд. Формы, текстуры, конструкции доступны и так.

Да, это как в концептуальном искусстве, когда видишь концепцию, то ты уже владеешь ею. И также с коллекцией: она состоит из концептуальных приемов, идей дизайнера, которые существуют вне коммерческого поля владения.

Ну, подожди, у кутюра еще есть ценность в том, как это сшито. В виртуозном мастерстве шитья. Например, я бы сказала, что я свои платья для перформансов мастерю, а не шью. И я никогда не смогу шить как Готье.

К тому же мне интересна не столько мода, сколько история костюма и создание образа. И здесь мне важнее какое-то шаманское значение: костюм как посредник и медиатор. Вещи, которые я создаю, принадлежат моему художественному мифологическому миру. Чтобы работать с этим, нужно не только оставаться восприимчивой к зову образа, но и уметь возвращаться в обыденный мир. Например, когда я на выставке становлюсь незабудкой или мотыльком, или цветочной картой, то это лишь инструмент, своего рода театральная маска. Потом я развоплощаюсь.