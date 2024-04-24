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Глаша Гурьянова, Арсений Бродач, Дарья Венгерская: вот самые молодые и талантливые петербуржцы, которых вы должны знать

Внимание! Наши коллеги из The Blueprint назвали сотню молодых и талантливых героев креативных индустрий в проекте Blueprint 100 — 2024 (экспертный совет премии выбрал финалистов в 13-ти категориях — от «Моды» и «Красоты» до «Театра» и «Гастрономии»). Мы нашли в нем самых классных петербуржцев: они меняют отечественную дизайн-сцену, придумывают виртуозный деним-кутюр (само собой, экоустойчивый!), выводят ювелирную съемку на новый арт + фэшн уровень и снимают лютый готик-хоррор (на зависть Хичкоку и Триеру!).

Архивы пресс-служб

Фиксируем, за какими талантливыми петербуржцами надо пристально следить. Например, слушаем экспериментальный рэп от Toxi$ (своими треками зацепил Big Baby Tape, SALUKI и Yanix), спешим на ужин к шеф-повару Duo Band Ивану Фролухину (ученик Алена Дюкасса, провозгласивший новую французскую волну в российской гастрономии!) и читаем миллинеальский роман о взрослении «Год порно» от Ильи Мамаева-Найлза. 

Внимательно наблюдаем за успехами оперной певицы Елене Гвритишвили, начинавшей петь в хоре musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Готовимся смотреть новое кино от ученика Сокурова Сергея Кальварского, снявшего триумфальный дипломный метр «Волнами» и ставшего режиссером монтажа в кинодебюте Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Тем временем сценарист Егор Чичканов трудился над сериалом про группу «Комбинация» (релизу пророчат успех «Короля и Шута»), а кинопродюсер Наталья Смагина выступила исполнительным продюсером «Сказки» Сокурова.

В сфере танца записываем на карандаш восходящую звезду театра Якобсона Веронику Стерхову и надежду отечественной хореографии Александра Сергеева (в июле покажет «Коппелию» в Мариинке!). А еще подмечаем молодых героев в фэшн и бьюти-сфере — ниже собрали самых крутых. 

Дарья Венгерская

Дарья Венгерская
Архив Дарьи Венгерской

Дарья Венгерская

Съемка для блогера Тани Минт
Архив Дарьи Венгерской

Съемка для блогера Тани Минт

Съемка для Badlon magazine
Архив Дарьи Венгерской

Съемка для Badlon magazine

Фото-коллаборация с художницей Тоней Угловой
Архив Дарьи Венгерской

Фото-коллаборация с художницей Тоней Угловой

Фото-коллаборация с художницей Тоней Угловой
Архив Дарьи Венгерской

Фото-коллаборация с художницей Тоней Угловой

Работа Дарьи Венгерской
Архив Дарьи Венгерской

Работа Дарьи Венгерской

Междисциплинарная художница (а еще продюсер «Собака.ru»!) Дарья Венгерская отучилась на кафедре монументальной живописи в академии Штиглица и в школе Родченко, а теперь при помощи объектива миксует сюрреализм и дадаизм с эстетикой готик-хоррора Хичкока и Триера. Снимала для Badlon magazine, исследовала память о репрессиях в проекте The Curse of Memory, а в серии We are Russians, with us is God knows  What при помощи сканера и старых открыток древнерусских церквей получила кадры, напоминающие олдскульные советские ковры (Ola Ola на заметку!). В планах — подготовка персональной арт-выставки и работа над съемками «ТОП-50: Самые знаменитые люди Петербурга» для Собака.ru (покажем в июне!).

Глаша Гурьянова

Глаша Гурьянова
Маргарита Смагина

Глаша Гурьянова

Глаша Гурьянова
Маргарита Смагина

Глаша Гурьянова

Арт + фэшн макияж Глаша Гурьяновой покорил не только титанов индустрии вроде Елены Крыгиной, Salavat Qypere и Александра Рогова, но звезд А-величины: за футуристичными работами в соцсетях визажистки следит даже Doja Cat. Глаша успевает не только создавать виртуозный мейкап-авангард, но и делиться бьюти-лайфхаками в школе макияжа и креатива MUA Angels и покорять индустрию классными коллаборациями: например, придумала тинты «Усилитель красоты» вместе с брендом Russian Beauty Guru. Мечтает поработать вместе с Эрин Парсонс, Исамайей Ффренч и Пэт Макграт и готовится выпустить собственные кисти. И да, наш проект о лучших российских стилистах все еще не отпускает модную индустрию: скоро увидим Глашу на мейковер-шоу Ксении Собчак (с Salavat Kypere, Мишей и Китти и другими топ-стилистами в роли стайлинг-импровизаторов!). 

Арсений Бродач

Арсений Бродач
Герман Шумахер, Дмитрий Цыренщиков, архивы пресс-служб

Арсений Бродач

Диван «Чилл», стол «Мегастолик» и кресло «Каеф»
Герман Шумахер, Дмитрий Цыренщиков, архивы пресс-служб

Диван «Чилл», стол «Мегастолик» и кресло «Каеф»

Быстровозводимый (и быстрораскупаемый!) каркасный дом Delo Design может быть одно- и двухэтажным (66 м2 и 120 м2) и обойдется от 3 до 8 миллионов
Герман Шумахер, Дмитрий Цыренщиков, архивы пресс-служб

Быстровозводимый (и быстрораскупаемый!) каркасный дом Delo Design может быть одно- и двухэтажным (66 м2 и 120 м2) и обойдется от 3 до 8 миллионов рублей (меблировка и терраса — все включено!)

За 10 лет работы бренда Delo Design отец-основатель и худрук Арсений Бродач расширил производство настолько, что одной рукой придумывает ультракомфортные хлопковые пижамы, а другой — формирует облик отечественной дизайн-сцены (круче, чем ИKEA) и конструирует целые дома. Только за последние два года Бродач принял участие в выставке Alcova на Миланской неделе дизайна, а также вышел в финал престижной американской премии Best of Year и получил Почетное Упоминание за «Рестул», созданный в коллаборации с брендом Eburet.

Самира и Нигяр Юсифовы

Самира и Нигяр Юсифовы
Архивы пресс-служб

Самира и Нигяр Юсифовы

Neegoosh
Архивы пресс-служб

Neegoosh

Neegoosh
Архивы пресс-служб

Neegoosh

Neegoosh
Архивы пресс-служб

Neegoosh

Neegoosh
Архивы пресс-служб

Neegoosh

Neegoosh
Архивы пресс-служб

Neegoosh

Деним-кутюрье Самира и Нигяр Юсифовы начинали фэшн-дело в институте Polimoda, а в 2021 году запустили дико успешный апсайкл-бренд Neegoosh, препарирующий винтажный деним на корсеты, пышные юбки, стейтмент-тренчи и мини, украшенные старинными османскими монетами. В модных суперлотах Neegoosh были замечены как авангард-стилисты Валерия Никольская и Миша и Китти, так и фэшн-дивы — Мария Миногарова, Женя Павлин, Настя Миронова и Юлия Коваль.

Елизавета Жакова

Елизавета Жакова
Архив Елизаветы Жаковой

Елизавета Жакова

София Philosofiya Бурнашева в Looks Like Paris Hilton
Архив Елизаветы Жаковой

София Philosofiya Бурнашева в Looks Like Paris Hilton

Salavat Qypere в Looks Like Paris Hilton
Архив Елизаветы Жаковой

Salavat Qypere в Looks Like Paris Hilton

Looks Like Paris Hilton
Архив Елизаветы Жаковой

Looks Like Paris Hilton

Экспериментальное арт + фэшн ателье Look Like Paris Hilton петербурженки Елизаветы Жаковой при помощи шелковой бахромы лихо миксует вайб Y/Project и Ottolinger с японоцентринчым шибари-шиком — получаются сложносочиненные платья и микротопы, которые уже примерили готик-дива Salavat Kypere, модель Ольга Обумова и стилист-явление София Philosofiya Бурнашева

Юра Таралов

Юра Таралов
Архивы пресс-служб

Юра Таралов

Съемка для ювелирного бренда 10.GRAN
Архивы пресс-служб

Съемка для ювелирного бренда 10.GRAN

Съемка для Flüg
Архивы пресс-служб

Съемка для Flüg

Съемка для ювелирного бренда SUMEI
Архивы пресс-служб

Съемка для ювелирного бренда SUMEI

Съемка для Flüg
Архивы пресс-служб

Съемка для Flüg

Виртуоз предметной фотографии Юра Таралов вырос за полярным кругом в Мурманске, но работает (на деле — исследует человеческое тело «через янтарный медальон» объектива) в Петербурге. В послужном списке — «программное интервью» для Dazed, съемки для концепт-стора Peak, трикотажных профи Aim Clo и брендом дофаминовых пуховиков Flüg, а также фото-сотрудничество с ювелирными марками 10GRAN и Sumei. 

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