Глаша Гурьянова, Арсений Бродач, Дарья Венгерская: вот самые молодые и талантливые петербуржцы, которых вы должны знать

Фиксируем, за какими талантливыми петербуржцами надо пристально следить. Например, слушаем экспериментальный рэп от Toxi$ (своими треками зацепил Big Baby Tape, SALUKI и Yanix), спешим на ужин к шеф-повару Duo Band Ивану Фролухину (ученик Алена Дюкасса, провозгласивший новую французскую волну в российской гастрономии!) и читаем миллинеальский роман о взрослении «Год порно» от Ильи Мамаева-Найлза.

Внимательно наблюдаем за успехами оперной певицы Елене Гвритишвили, начинавшей петь в хоре musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Готовимся смотреть новое кино от ученика Сокурова Сергея Кальварского, снявшего триумфальный дипломный метр «Волнами» и ставшего режиссером монтажа в кинодебюте Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Тем временем сценарист Егор Чичканов трудился над сериалом про группу «Комбинация» (релизу пророчат успех «Короля и Шута»), а кинопродюсер Наталья Смагина выступила исполнительным продюсером «Сказки» Сокурова.

В сфере танца записываем на карандаш восходящую звезду театра Якобсона Веронику Стерхову и надежду отечественной хореографии Александра Сергеева (в июле покажет «Коппелию» в Мариинке!). А еще подмечаем молодых героев в фэшн и бьюти-сфере — ниже собрали самых крутых.