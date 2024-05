Глаша Гурьянова, Арсений Бродач, Дарья Венгерская: вот самые молодые и талантливые петербуржцы, которых вы должны знать

Междисциплинарная художница (а еще продюсер «Собака.ru»!) Дарья Венгерская отучилась на кафедре монументальной живописи в академии Штиглица и в школе Родченко, а теперь при помощи объектива миксует сюрреализм и дадаизм с эстетикой готик-хоррора Хичкока и Триера. Снимала для Badlon magazine, исследовала память о репрессиях в проекте The Curse of Memory, а в серии We are Russians, with us is God knows What при помощи сканера и старых открыток древнерусских церквей получила кадры, напоминающие олдскульные советские ковры (Ola Ola на заметку!). В планах — подготовка персональной арт-выставки и работа над съемками «ТОП-50: Самые знаменитые люди Петербурга» для Собака.ru (покажем в июне!).