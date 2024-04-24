Глаша Гурьянова, Арсений Бродач, Дарья Венгерская: вот самые молодые и талантливые петербуржцы, которых вы должны знать

Внимание! Наши коллеги из The Blueprint назвали сотню молодых и талантливых героев креативных индустрий в проекте Blueprint 100 — 2024 (экспертный совет премии выбрал финалистов в 13-ти категориях — от «Моды» и «Красоты» до «Театра» и «Гастрономии»). Мы нашли в нем самых классных петербуржцев: они меняют отечественную дизайн-сцену, придумывают виртуозный деним-кутюр (само собой, экоустойчивый!), выводят ювелирную съемку на новый арт + фэшн уровень и снимают лютый готик-хоррор (на зависть Хичкоку и Триеру!).
Фиксируем, за какими талантливыми петербуржцами надо пристально следить. Например, слушаем экспериментальный рэп от Toxi$ (своими треками зацепил Big Baby Tape, SALUKI и Yanix), спешим на ужин к шеф-повару Duo Band Ивану Фролухину (ученик Алена Дюкасса, провозгласивший новую французскую волну в российской гастрономии!) и читаем миллинеальский роман о взрослении «Год порно» от Ильи Мамаева-Найлза.
Внимательно наблюдаем за успехами оперной певицы Елене Гвритишвили, начинавшей петь в хоре musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Готовимся смотреть новое кино от ученика Сокурова Сергея Кальварского, снявшего триумфальный дипломный метр «Волнами» и ставшего режиссером монтажа в кинодебюте Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Тем временем сценарист Егор Чичканов трудился над сериалом про группу «Комбинация» (релизу пророчат успех «Короля и Шута»), а кинопродюсер Наталья Смагина выступила исполнительным продюсером «Сказки» Сокурова.
В сфере танца записываем на карандаш восходящую звезду театра Якобсона Веронику Стерхову и надежду отечественной хореографии Александра Сергеева (в июле покажет «Коппелию» в Мариинке!). А еще подмечаем молодых героев в фэшн и бьюти-сфере — ниже собрали самых крутых.
Дарья Венгерская
Междисциплинарная художница (а еще продюсер «Собака.ru»!) Дарья Венгерская отучилась на кафедре монументальной живописи в академии Штиглица и в школе Родченко, а теперь при помощи объектива миксует сюрреализм и дадаизм с эстетикой готик-хоррора Хичкока и Триера. Снимала для Badlon magazine, исследовала память о репрессиях в проекте The Curse of Memory, а в серии We are Russians, with us is God knows What при помощи сканера и старых открыток древнерусских церквей получила кадры, напоминающие олдскульные советские ковры (Ola Ola на заметку!). В планах — подготовка персональной арт-выставки и работа над съемками «ТОП-50: Самые знаменитые люди Петербурга» для Собака.ru (покажем в июне!).
Арт + фэшн макияж Глаша Гурьяновой покорил не только титанов индустрии вроде Елены Крыгиной, Salavat Qypere и Александра Рогова, но звезд А-величины: за футуристичными работами в соцсетях визажистки следит даже Doja Cat. Глаша успевает не только создавать виртуозный мейкап-авангард, но и делиться бьюти-лайфхаками в школе макияжа и креатива MUA Angels и покорять индустрию классными коллаборациями: например, придумала тинты «Усилитель красоты» вместе с брендом Russian Beauty Guru. Мечтает поработать вместе с Эрин Парсонс, Исамайей Ффренч и Пэт Макграт и готовится выпустить собственные кисти. И да, наш проект о лучших российских стилистах все еще не отпускает модную индустрию: скоро увидим Глашу на мейковер-шоу Ксении Собчак (с Salavat Kypere, Мишей и Китти и другими топ-стилистами в роли стайлинг-импровизаторов!).
За 10 лет работы бренда Delo Design отец-основатель и худрук Арсений Бродач расширил производство настолько, что одной рукой придумывает ультракомфортные хлопковые пижамы, а другой — формирует облик отечественной дизайн-сцены (круче, чем ИKEA) и конструирует целые дома. Только за последние два года Бродач принял участие в выставке Alcova на Миланской неделе дизайна, а также вышел в финал престижной американской премии Best of Year и получил Почетное Упоминание за «Рестул», созданный в коллаборации с брендом Eburet.
Самира и Нигяр Юсифовы
Деним-кутюрье Самира и Нигяр Юсифовы начинали фэшн-дело в институте Polimoda, а в 2021 году запустили дико успешный апсайкл-бренд Neegoosh, препарирующий винтажный деним на корсеты, пышные юбки, стейтмент-тренчи и мини, украшенные старинными османскими монетами. В модных суперлотах Neegoosh были замечены как авангард-стилисты Валерия Никольская и Миша и Китти, так и фэшн-дивы — Мария Миногарова, Женя Павлин, Настя Миронова и Юлия Коваль.
Елизавета Жакова
Экспериментальное арт + фэшн ателье Look Like Paris Hilton петербурженки Елизаветы Жаковой при помощи шелковой бахромы лихо миксует вайб Y/Project и Ottolinger с японоцентринчым шибари-шиком — получаются сложносочиненные платья и микротопы, которые уже примерили готик-дива Salavat Kypere, модель Ольга Обумова и стилист-явление София Philosofiya Бурнашева.
Юра Таралов
Виртуоз предметной фотографии Юра Таралов вырос за полярным кругом в Мурманске, но работает (на деле — исследует человеческое тело «через янтарный медальон» объектива) в Петербурге. В послужном списке — «программное интервью» для Dazed, съемки для концепт-стора Peak, трикотажных профи Aim Clo и брендом дофаминовых пуховиков Flüg, а также фото-сотрудничество с ювелирными марками 10GRAN и Sumei.
Комментарии (0)