Знакомьтесь, Виктория Чураева (также известная как Salavat Kypere)! На нее подписан Канье Уэст, а Balenciaga приглашают на показы

Часто стилисты умеют хорошо видеть других, но сами выглядят, как рабочие лошадки — футболка и джинсы как униформа. Для меня всегда было важным привлекать внимание. Я считаю, что специалист по укладкам должен быть с ухоженными волосами, косметолог — с хорошей кожей, а стилист — прикольно одеваться. Если есть вкус и фантазия, то необязательно тратить на гардероб миллионы. Хотя, что скрывать, и это приятно. Но времена бывали разные. Помню, в 2016-м мы все косили под Vetements, денег особенно не было, и мы искали в военных магазинах бомберы, на Уделке — костюмы и кожаные куртки, с помощью приложения «Фейстьюн» удлиняли носы на сапогах, чтобы было похоже на их подиумную обувь. Кстати, я знаю, что дизайнеры из команды Демны Гвасалии для вдохновения и изучения кроя закупаются на блошиных рынках и даже бывали на Уделке.

В моде часто работает правило fake it till you make it. Помню, как мечтала о пиджаке Balenciaga с плечами-пагодами. Везде его намеряла и фотографировалась, а все были уверены, что он мой. Но приобрела его я гораздо позже, что странно: обычно от вещей устаешь, но в этом пиджаке я готова жить.

Мне кажется, хороший стилист автоматически превращается в коллекционера одежды: во-первых, на съемки я выезжаю с двумя чемоданами вещей, ведь в кадре может сработать что-то неожиданное, а во-вторых, с красивыми луками реально жаль расставаться. Это какая-то профессиональная деформация: как отдать? А вдруг пригодится? Я иногда оставляю даже трэш- или ноунейм-вещи, ведь пригодиться может все что угодно.