Знакомьтесь, Виктория Чураева (также известная как Salavat Kypere)! На нее подписан Канье Уэст, а Balenciaga приглашают на показы

Моя ролевая модель — Мадонна: латекс, детали ковбойского гардероба, брутальный оверсайз, тотал-блэк, чуть агрессивная сексуальность, кожа и много тела — все это стало ДНК и моего образа тоже. Я верю в персональный стиль, а не в сезонные мастхэвы. Он нарабатывается в том числе насмотренностью и путешествиями. Я не разбираюсь ни в художниках, ни в дизайнерах, если честно, ненавижу ходить по музеям, но обожаю рассматривать людей. Когда я впервые оказалась в Нью-Йорке, то поняла, что вся моя дорогая одежда не носибельная, максимум выйти и где-то красиво постоять. А там все модные, но на расслабленном: сначала комфорт, потом все остальное. Я тогда подумала: вроде я и стильная, но как-то не на максималках, сыро все очень. Вернулась домой, проколола уши, надела кольца на все пальцы и аксессуары и поняла, что они решают.

Вроде бы все эти марафоны желаний — чушь, но настрой действительно работает. Я всегда хотела ассоциироваться у подписчиков не с Уделкой, а с Balenciaga. И вот — оп! — я получаю письмо от Balenciaga с приглашением на показ. Это тем удивительнее, что я не постоянный клиент бренда, никогда не выносила их магазины как не в себя. Я была просто в шоке. Особенно от того, что многие русские бренды пишут мне: «Салават, добрый день». А тут Balenciaga обращаются ко мне: «Здравствуйте, Виктория». Невероятно круто, такой персонализированный подход и ресерч! И я ведь не какая-то селебрити, просто веду свои соцсети, причем в России. На показе ко мне подошла сотрудница бренда: «Это я с вами переписывалась», — это так здорово! Вот что значит — строить комьюнити. Мне было очень приятно, что мою стилистическую работу оценили, что я не зря пыхтела. Мне, конечно, в удовольствие играть в моды, но всегда хотелось признания. Кстати, еще мне написали из Maison Margiela!