Сенсационные стилисты Миша и Китти (Zussamen Archive) рассказывают, как носить винтаж круто и где искать редкие музейные вещи

Как ваша личная коллекция винтажа превратилась в ресейл-проект Zusammen Archive?

Миша: Все свободное время я в диком азарте проводила в поисках редких вещей на ресейл-платформах и сайтах, вплоть до японских ресурсов, где через Google Translate приходилось переводить и ероглифы. Если видела что-то классное и ценное не своего размера, но за разумные деньги, все равно покупала — из любви к искусству и чтобы использовать в съемках. Так как мы с Китти привозим из каждого путешествия полные чемоданы одежды, плюс что-

то выкупаем у знакомых, то в результате в нашей коллекции скопилось столько предметов, что они начали выселять нас из дома. Так как мы — адепты осознанного потребления и zero waste, то решили, во-первых, немного сбавить темп покупок, а во-вторых, продать часть архива. Мы только начинаем наш проект Zusammen Archive и думаем, не добавить ли еще к нему функцию аренды.

Китти: Часто нашим клиентам нужен лук на один выход, особенно на светские мероприятия. И почему бы не использовать для этого винтаж? Тем более это супертренд — Белла Хадид все время выгуливает на красных дорожках архивные вещи: знаменитое белое платье с вырезом на бедре от Gucci 1996 Тома Форда, корсеты и платье Versace для оперы «Саломея» 1987 года.

Винтаж и rewearing стали так популярны, что за отдельными предметами идет настоящая охота. Что в топе?

Китти: Коллекция Jean Paul Gaultier 1994 года с одеждой из сетки: удобно, легко стирается, ничего не весит, ко всему подходит — можно комбинировать как угодно и будет круто. Принты с изображением тела. Вещи с элементами нижнего белья. Ну и все от Comme des Garçons — это прямо отдельная цель.

Миша: Сейчас актуальны суперсложные приталенные жакеты с корсетами и шнуровками, например, как у Vivienne Westwood, Thierry Mugler, Alexander McQueen или Джона Гальяно для Christian Dior. Готический стиль — черное кружево и вуали. Тотал-луки из денима.

Вы обладаете абсолютными iconic pieces?

Китти: Конечно! Тотал-луком десятилетней давности Jean Paul Gaultier: это футболка с платьем, расписанным бабочками по мотивам работ Сальвадора Дали. Есть два костюма Mugler Couture и кожаный топ-болеро, в похожем как-то выходила Ким Кардашьян. Мы в основном собираем авангард и панковское направление: Vivienne Westwood, Maison Martin Margiela, Jean Paul Gaultier.

Миша: Я однажды нашла на 90 %-ной скидке розовое платье Comme des Garçons, которое участвовало в персональной выставке Рей Кавакубо в музее «Метрополитен». Здесь оно никому было не нужно и продавалось на сайте KupiVip за смешные деньги.