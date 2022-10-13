Сенсационные стилисты Миша и Китти (Zussamen Archive) рассказывают, как носить винтаж круто и где искать редкие музейные вещи

Где найти раритеты музейного уровня? Миша и Китти, адепты zero-waste и винтажной авангардной моды, придумали ресейл-проект Zussamen Archive и запустили телеграм-канал, где продают по-настоящему редкий и актуальный винтаж: джинсы Martin Margiela времен самого Мартина, барочные пиджаки Vivienne Westwood и сапоги-чулки Hussein Chalayan из коллекции осень-зима — 2009.
На Мише: чокер Maison Margiela, платье Jean Paul Gaultier, ботинки MM6, кожаные носки USHATAVA, сумка Chloe (все —винтаж)
На Китти: серьги Мишиной бабушки, кольца начала ХХ века, майка Jean Paul Gaultier, кожаные брюки, ремень Vivienne Westwood, ботинки Rick Owens (все — винтаж)
Какой винтаж сейчас самый-самый и где искать музейные вещи
Как ваша личная коллекция винтажа превратилась в ресейл-проект Zusammen Archive?
Миша: Все свободное время я в диком азарте проводила в поисках редких вещей на ресейл-платформах и сайтах, вплоть до японских ресурсов, где через Google Translate приходилось переводить и ероглифы. Если видела что-то классное и ценное не своего размера, но за разумные деньги, все равно покупала — из любви к искусству и чтобы использовать в съемках. Так как мы с Китти привозим из каждого путешествия полные чемоданы одежды, плюс что-
то выкупаем у знакомых, то в результате в нашей коллекции скопилось столько предметов, что они начали выселять нас из дома. Так как мы — адепты осознанного потребления и zero waste, то решили, во-первых, немного сбавить темп покупок, а во-вторых, продать часть архива. Мы только начинаем наш проект Zusammen Archive и думаем, не добавить ли еще к нему функцию аренды.
Китти: Часто нашим клиентам нужен лук на один выход, особенно на светские мероприятия. И почему бы не использовать для этого винтаж? Тем более это супертренд — Белла Хадид все время выгуливает на красных дорожках архивные вещи: знаменитое белое платье с вырезом на бедре от Gucci 1996 Тома Форда, корсеты и платье Versace для оперы «Саломея» 1987 года.
Винтаж и rewearing стали так популярны, что за отдельными предметами идет настоящая охота. Что в топе?
Китти: Коллекция Jean Paul Gaultier 1994 года с одеждой из сетки: удобно, легко стирается, ничего не весит, ко всему подходит — можно комбинировать как угодно и будет круто. Принты с изображением тела. Вещи с элементами нижнего белья. Ну и все от Comme des Garçons — это прямо отдельная цель.
Миша: Сейчас актуальны суперсложные приталенные жакеты с корсетами и шнуровками, например, как у Vivienne Westwood, Thierry Mugler, Alexander McQueen или Джона Гальяно для Christian Dior. Готический стиль — черное кружево и вуали. Тотал-луки из денима.
Вы обладаете абсолютными iconic pieces?
Китти: Конечно! Тотал-луком десятилетней давности Jean Paul Gaultier: это футболка с платьем, расписанным бабочками по мотивам работ Сальвадора Дали. Есть два костюма Mugler Couture и кожаный топ-болеро, в похожем как-то выходила Ким Кардашьян. Мы в основном собираем авангард и панковское направление: Vivienne Westwood, Maison Martin Margiela, Jean Paul Gaultier.
Миша: Я однажды нашла на 90 %-ной скидке розовое платье Comme des Garçons, которое участвовало в персональной выставке Рей Кавакубо в музее «Метрополитен». Здесь оно никому было не нужно и продавалось на сайте KupiVip за смешные деньги.
На Китти: серьги Мишиной бабушки, кольца начала ХХ века, майка Jean Paul Gaultier, кожаные брюки, ремень Vivienne Westwood, ботинки Rick Owens (все — винтаж)
С чем вы никогда не расстанетесь?
Миша: Мы так дорожим всем, что нам жалко избавляться от любых наших находок. Один мой друг, дизайнер, покупает вещи для своего архива, чтобы просто иметь дома историю моды. Я никогда не продам ничего от Comme des Garçons — все ношу сама, это на сто процентов мой бренд.
Китти: Дизайнер Comme des Garçons Рей Кавакубо стала пионером деконструктивизма, создав в 1980-х новый образ того, как должен выглядеть человек современный. Это был колоссальный прорыв в индустрии, максимальное сближение с искусством. Да, это сложные вещи. Но я не считаю, что мода — это для всех. Для меня главное — идея, уникальность и качество. И да, я куплю за тысячу евро подошву таби Martin Margiela 1989 года, которую нужно приматывать к ноге скотчем, потому что это неповторимо. Кстати, у нас небольшая коллекция таби Martin Margiela, есть даже диско-таби. Базу от Comme des Garçons мы носим почти каждый день, а если выбираем что-то на выход, то не описать, как великолепно ты себя в этом нарядном чувствуешь. Мне кажется, это самое ценное, что может быть в одежде.
- Мендинг — от английского «чинить, зашивать» — ремонт вещей с помощью заплаток, штопки или вышивки. Супертренд, которому уже лет тридцать как верен король Карл III. Московские ГЭС-2 и Еврейский музей регулярно проводят групповые занятия по мендингу: не иначе как для групповой арт-терапии.
- Кастомайзинг — иначе переделка. Превращение старой вещи в арт-объект с помощью красок, клепок, коллажей из ткани, перешивания или разрезания.
- Rewearing — тренд на выгуливание архивных вещей из старых коллекций, в том числе на красных дорожках. Амбассадоры — Рианна, Белла Хадид и владелица ресейл-магазина Komisstore Оксана Пономарева.
Как стилизовать винтаж, чтобы не выглядеть как блогер
Как правильно выбирать и миксовать винтаж?
Китти: Самая большая ошибка — винтажный тотал-лук, он может выглядеть, как улов с барахолки. Нужно подбирать вещи в текущих трендах, они должны выглядеть актуально. Мы стараемся выбирать то, что не выглядит откровенно
устаревшим. Самый простой прием — разбавить винтаж базой. Сейчас в Prada пошел тренд на акцентный низ: обильно декорированные юбки и простой белый верх, рубашка или майка. Любая сумасшедшая вещь лучше смотрится на бланковом фоне. Хорошие джинсы, качественная футболка, черная водолазка, пальто и черный пиджак — все это можно и нужно сочетать с самыми сложными вещами. Могут быть и сюрпризы: как-то ко мне пришло пальто Сomme de Garçons, а там китайский вареный шелк рваный, окрашен неровно и на бежевой подкладке реально странное синее пятно от чернил. Даже нас, привыкших к деконструктивизму, это удивило. Оно довольно дорого стоило, я даже расстроился, что придется заморачиваться с возвратом, но мы посмотрели показ — и там все пальто выглядели именно так.
Миша: У меня есть вопросы только к винтажной обуви — вот она редко бывает классной. Сейчас какое-то помешательство на остроносых бабушкиных сапожках и этот адский тренд на 2000-е — нам такое не нравится. Хотя всегда есть исключения: туфли-лапки с пальчиками от Vivienne Westwood 2000 года, но они прикольные, более того, в Balenciaga и Proenza Schouler их повторили в этом сезоне практически точь-в-точь. Винтаж хорош как акцент образа. Если ты оденешься в текущую коллекцию даже хорошего магазина, то будешь выглядеть как блогер, которого одели
с ног до головы в сэмплы для рекламы. А если к платью из новой коллекции добавить винтажные клатч или украшение, секонд-хенд ноунейм-вещь или кастомизированную шубу вроде Nereja, а также супермодную обувь —будет свежо и интересно, к тому же всегда есть тема для разговора. Я недавно купила куртку Martin Margiela года 2000-го, совсем потрепанную, но мне нравится. Я не зацикливаюсь на идеальном состоянии, меня совершенно не смущают ободранные края, может, потому, что часто ношу все ободранное. И я не одинока — меня поразило, что перед дефиле первой кутюрной коллекции Джона Гальяно для Maison Margiela показали фильм, где сам дизайнер полчаса рассказывает, как красили, стирали и били вещи — это была аллегория того, как нас потрепала эпидемия коронавируса. Так что потрепанность — тоже тренд.
На Мише: чокер Maison Margiela, платье Jean Paul Gaultier, сумка Chloe (все — винтаж)
- Своп — мероприятия, на которых можно обменяться ненужными вещами, чаще всего, одеждой.
- Апсайкл — перекраивание старых вещей по более актуальным лекалам. Хит — переделанные шубы московского бренда Nereja и петербургская марка Steno515, превращающая милитари-вещи и джинсу в носибельные арт-объекты в единственном экземпляре.
- Zero waste — переработка 98 % отходов после производства: из оставшейся ткани шьются, например, этикетки и мешочки, а текстильный брак перерабатывается в бумагу или косметические диски.
Почему надо коллекционировать вещи от Тиграна Аветисяна и Санана Гасанова и чем ранний Vetements лучше Balenciaga
Вы кастомизируете вещи?
Миша: Нет. Недавно по соцсетям разошлось фото Кайли Дженнер в обрезанной юбке 2007 года Comme des Garçons. Это прямо зверство, мне кажется. Мы вообще стараемся в замысел уважаемых нами дизайнеров не вмешиваться.
Китти: Не стараемся, а не вмешиваемся!
Миша: У нас, как мы уже говорили, навороченные редкие экземпляры. Так и носим. Но мы поддерживаем кастом
и тех, кто им занимается. Пару лет назад Тигран Аветисян сделал крутую коллекцию для Second Friend Store, люксового секонд-хенда. Он взял все, что там зависелось, и кастомизировал — все в единственном экземпляре. Взял
базовые поло, джинсы, рубашки и превратил в дизайнерские. Heron Preston, Off-White, Lacoste, Dsquared2 — все получило новую жизнь. Tigran Avetisyan — один из н емногих русских брендов, который есть у нас в коллекции.
Есть ли локальные бренды, винтаж которых стоило бы поискать?
Китти: Я прицельно собираю Санана Гасанова, кстати, дизайнера из Петербурга. Он уехал учиться в Антверпенскую академию искусств, и его выпускная коллекция теперь выставлена в ее музее. Мы часто получаем референсы на нее в мудбордах для съемок, но ничего купить нельзя, а я бы хотел всё. Там такая обувь, просто взрыв мозга! Я когда ее увидел, чуть не заплакал от восторга. Он сейчас работает дизайнером в Ushatava, поэтому это наш любимый русский бренд, мы знаем все почти о каждой вещи, видим качество кроя и пошива. Недавно они выпустили вещи из вареного футера — пальто, юбки, брюки и корсеты из ткани, которую варили шесть раз — процесс занял полгода, а недавно к базе стали добавлять супер-фэшн: мы присмотрели себе два лука, повезем их на Неделю моды в Париж. Еще я с удовольствием ношу сам и одеваю клиентов в Vereja и Viva Vox.
Миша: Наша индустрия еще слишком молода. У многих дизайнеров нет даже архивов. Но можно руководствоваться своим ощущением и покупать из текущих коллекций то, что имеет потенциал. Для этого хотелось бы, чтобы выпускали не только базовые костюмы, а заморачивались над экземплярами, достойными коллекционирования.
На Мише: апсайкл-коллекция Тиграна Аветисяна для Second Friend Store, винтажные таби Martin Margiela
На Китти: апсайкл-коллекция Тиграна Аветисяна для Second Friend Store, юбка Tigran Avetisyan, винтажные таби Martin Margiela
Почему вы сфокусировались именно на винтаже?
Китти: Экономия плюс азарт. К тому же на сейлы редко попадают слишком популярные модели и есть большой шанс найти что-то уникальное. То, что не нужно большинству, чаще всего самое крутое. Ресейл-платформы хороши тем, что когда вещь перестает быть остромодной, ее начинают распродавать и можно отыскать свое: для кого-то — сумка Dior с монограммой, для кого-то — полурваная Martin Margiela.
Миша: Мы долго работали в ретейле, делали съемки интернет-каталогов для ЦУМа, держали в руках тысячи вещей.
Нас всегда поражали объемы поставляемого товара, потому что очевидно: столько не продать. Плюс мы все тестировали, что и как сшито, посадку, ткани во всех марках от классики до авангарда. И поскольку главной целью индустрии стал заработок, то цены растут, а качество падает. Все стало настолько одинаковым! Новая униформа — очки и пальто Balenciaga. Так выглядят все, момент индивидуальности потерялся. Лучше уж купить что-то из раннего Vetements — базовый гардероб дизайнера или стилиста, все наши друзья так одеваются.
Кстати, о базовом гардеробе. Как будто это уже стало ругательным выражением. Как вы к нему относитесь?
Миша: Пойти за простой белой майкой — целая история: «Я покупаю футболку? Какой ужас!» Мне прямо тяжело такое дается. Для меня база — обязательно модная обувь, любимая сумка Balenciaga с Hello, Kitty, джинсы или брюки с идеальной посадкой, авангардное пальто нестандартного кроя или какой-нибудь очень странный кожаный плащ: у меня есть один с горбом, а другой с БДСМ-маской, все от Vetements. Вот такой базовый гардероб.
Китти: Да, и поэтому Миша одевается по пять часов, и невозможно вовремя выйти из дома. У меня база распределяется по категориям. Нужны черные брюки — Yohji Yamamoto или Comme de Garçons. Бомбер — Undercover. Пальто обязательно оверсайз, казаки. Кроссовки — моя самая нелюбимая обувь, я покупаю их задорого и без скидок, потому что буду носить много лет. Они должны быть супермодные и странные, например, Nike странных форм от Martine Rose или «грязные» Balenciaga от Демны Гвасалия.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Андрей Кирсанов
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