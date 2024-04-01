Stenosis: как Даниил Шульгин (Shulya) и Анатолий Алексеев мэтчат Эрос и Танатос с опорой на трэш-хоррор-эстетику?

Вы междисциплинарные художники, дизайнеры или стритвир-панки?

А в чем разница? Наша одежда и есть наше искусство. Странно разграничивать то, что мы делаем, на какие-то сферы, всё есть искусство. Посмотрите на Жана Кокто или Умберто Эко: переплетение различных областей и свобода эксперимента дают самый непредсказуемый результат — и нам это нравится. Стритвир — это что? Типа не haute couture? Мы появились потому, что нам нравится делать одежду, не было какой-то стратегии занять пустую нишу на рынке и зарабатывать деньги (хотя деньги — было бы неплохо!). Мы просто смотрим кино, картины и думаем: вот так сделать было бы круто. Панки? Мы же продаемся в магазинах, какие панки!

Почему вы назвали бренд стенозом? От этого слова рука так и тянется к пульмикорту.

В 2017 году, сидя в квартире в хрущевке на окраине города Кирова, смотря в окно на серость улиц, грязь промышленных районов и скуку будних дней, нам, 18-летним, казалось, что весь мир давит на нас агрессией и злобой, не дает ни малейшего шанса сделать хотя бы глоток свежего воздуха. Случайно услышав это слово, мы подумали — да, это точно описывает наше состояние.

Естественно, со временем и взрослением философия, ориентиры, ощущения и взгляды на жизнь меняются. Тот подростокбунтарь с промышленной окраины остается символом бренда, он в стержне нашей работы. Это напоминание об истоках, о том, зачем мы это начали и почему.

Расскажите про ваши художественные ориентиры.

От Кэрола Кристиана Поэля до Вероник Бранкино — мы вдохновляемся всем вокруг. Бывает достаточно посмотреть на Аль Пачино в «Серпико» или на соседа по лестничной клетке.