6 селебрити-стилистов, которые переодели весь шоу-биз

Рок-звезда российского стайлинга. На третьем курсе журфака МГИМО ушла в академ и не вернулась — начинала как ассистент стилиста Алисы Бохи (фаундера Monochrome), а затем нащупала собственный визуальный метод на «сочетании кровавых сцен и fancy-стиля нулевых». Одела Лену Темникову и Юлию Паршуту, превратила Кристину Si в Рианну, предугадала роялкор в клипе «Дико, например» Pharaoh (как тебе такое, фея-крестная?). В творческом союзе с Настей Ивлеевой — за три года сделала из блогера фэшн-икону. А еще активно скаутит молодые таланты (продюсирует певицу Лилу) и с успехом развивает бренд Samb на базе собственного шоурума Selected: кошачьи чепчики Смо носят Билли Айлиш и Джулия Фокс, а носки и вовсе ждал солдаут за пару часов. Samb готовится к выходу на международный рынок, чтобы как следует встряхнуть фэшн-индустрию.