6 селебрити-стилистов, которые переодели весь шоу-биз

Они переодели весь шоу-биз — теперь там сплошные иконы стиля и фэшн-дивы. Мы вычислили всех, кто стоит за главными селебрити-луками (чтобы вы знали, куда бежать, когда прославитесь).
Илья и Никита Хованские
Пришли в стайлинг спонтанно: ассистировали на рекламных съемках параллельно с запуском собственных брендов Gimmik Club и Hovanskie. Прославились кейсом тикток-дивы и певицы Юлии Гаврилиной (ее преображение — визитная карточка братьев), а там пошло-поехало: уже успели поработать с Диной Саевой, Pap Magazine, Мией Бойкой, Адель Вейгель, Аллой Брулетовой, Artik & Asti и Севиль — фэшн-авангард модных близнецов идет на ура.
Ксения Смо(родина)
Рок-звезда российского стайлинга. На третьем курсе журфака МГИМО ушла в академ и не вернулась — начинала как ассистент стилиста Алисы Бохи (фаундера Monochrome), а затем нащупала собственный визуальный метод на «сочетании кровавых сцен и fancy-стиля нулевых». Одела Лену Темникову и Юлию Паршуту, превратила Кристину Si в Рианну, предугадала роялкор в клипе «Дико, например» Pharaoh (как тебе такое, фея-крестная?). В творческом союзе с Настей Ивлеевой — за три года сделала из блогера фэшн-икону. А еще активно скаутит молодые таланты (продюсирует певицу Лилу) и с успехом развивает бренд Samb на базе собственного шоурума Selected: кошачьи чепчики Смо носят Билли Айлиш и Джулия Фокс, а носки и вовсе ждал солдаут за пару часов. Samb готовится к выходу на международный рынок, чтобы как следует встряхнуть фэшн-индустрию.
Ибрагим Гатциев
Главный романтик индустрии: на правах первопроходца осетинской печати делал глянец POP во Владикавказе (за счет совпадения названия даже пробрался в редакцию парижского Vogue и на кутюр Valentino, где от страха сел на очки Анны Винтур), а еще стилизовал съемки 12 Storeez, ЦУМа и Sergio Rossi. Не подкачал и в персональном стайлинге: работал в фэшн-союзе с Анастасией Мироновой, Натальей Якимчик и Татевик Карапетян. Сейчас с новыми силами вернулся к брендам: весной стилизовал (и даже снял) кампейн Юлии Калманович с отсылками к восьмидесятым и нулевым, плюс в дуэте с Женей Павлин развивает бренд оверсайз худи и широких карго Planta Rosa (вещи марки уже носит модель Роузи Хантингтон-Уайтли), вежливо предлагая подвинуться Balenciaga и Loewe.
Олег Горчанин
Стилист-событие, а также дипломированная швея и танцор-вогер со стажем. Из Минска у ехал в Варшаву в Университет искусств, а затем провел полгода в Parsons Paris. Ворвался в Москву, где сдружился с vogue-коммьюнити и взял в свои руки костюмы первого русского вог-дома House of Bonchinche (утром — швея, вечером — вогер на балу). Начинал с образов для Верушки Бончинче, а затем залетел в стайлинг: создал свадебное платье для Ксении Дукалис, нарядил Карину Нигай и Клаву Коку, а еще преобразил Иду Галич (дуэт похлеще Готье и Мадонны) — все кастомизирует и доводит до совершенства. Параллельно готовит новогоднюю капсулу с You Wanna и запуск персонального кутюрного бренда.
Игорь Ступников
Три года набивал руку как ассистент стилиста (считает лучшей профшколой), затем начал действовать самостоятельно. Работал на клипах Димы Билана, Сергея Лазарева и Жанны Фриске, а в настоящем — с Екатериной Варнавой и на рекламе «Мегафон» с Азаматом Мусагалиевым и Милошем Биковичем. Предложения от «Сбера», «Тинькофф», МТС и «Билайна» сменяют друг друга, но остается сотрудничество с Иваном Ургантом — вместе уже больше 10 лет (самые яркие хайлайты — олимпиада в Сочи, съемки на Байконуре и новогодние передачи Ciao 2020/2021). «На стилисте лежит огромная ответственность перед командой, а профессия предполагает большой моральный и физический труд. Главная награда — доверие профессионалов своего дела. Если на мою работу не обращают внимания, я сделал ее хорошо».
Виктория Гец
Большая фэшн-надежда Казани. Выводит фолк на новый уровень: стилизовала кампейн бренда татарских кудесников Aigel Salakhova (берегут искусство узорной кожаной мозаики с 1500-летней историей), этногиков Lusi и казанский концепт-стор Clo Clo. Работала с москвичами: брендом «Святая», хореографом Nastya Maggi и инфлюенсером Алисой Тулыниной. Коллабилась с диджитал-журналом «Инде» и продумывала стиль артистов для клипа «Татар Кызы» группы «Оммаж» и Ильгиза Шайхразиева. Между делом носит кошачьи чепчики готического оттенка и отдыхает душой в Петербурге.
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