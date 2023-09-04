7 бренд-визионеров, которые преображают марки и фэшн-платформы

В детстве наряжала братьев и сестер для домашних концертов, потом отучилась под крылом Оли Слово в Self Made Studio и с головой ушла в стайлинг. За 8 лет собрала коллекцию клиентов: предвосхитила power-dressing, сняв для Petra Надежду Lertulo (одновременно работает и в фэшн, и на стройке), а еще предугадала бум алиенкора в инопланетной съемке для Sorelle. Плюс делала лукбуки и кампейны для Lesya Nebo, Leform, Muliér и “Mardo._”, сотрудничала с Эрикой Лундмоен и Глюкозой. Из студентки стала преподавателем в Self Made Studio (2 года вела личный курс по фэшн-стайлингу) и приглашенным лектором в Fashion Factory School, планирует запустить спорт-марку (для адептов романтик-спортшика).