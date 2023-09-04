18+
  • Мода
  • Герои
Герои

7 бренд-визионеров, которые преображают марки и фэшн-платформы

Поделиться:

Меняют индустрию и раздают эстетику: делают для локальных марок лукбуки и кампейны похлеще, чем у заморских коллег. Предугадывают тренды и преображают целые фэшн-платформы. Дают мастер-класс ретейл-гигантам (от «Золотого яблока» до ДЛТ) и взращивают собственные марки.

Анна Слоникова

Архив стилиста

Анна Слоникова

Архив стилиста

Кампейн T.E.V.I., FW'23

Архив стилиста

Саша Новикова

Архив стилиста

Обложка Elle Russia, октябрь 2021

Архив стилиста

Кампейн Nuself SS'23

В одно касание превращает марки в новые The Row и Jil Sander. Работала над вижуал-мейковером премиального офискора T.E.V.I., украсив кампейн бренда рафией имени Джейн Биркин и вязаным чепчиком набекрень. Снимала кампейн для Azi Land в квартире Шахри Амирхановой с акварелями Ахмата Бирканова, приклеенными к стене бумажным скотчем. Еще стилизовала кавер-стори Elle, трудилась фэшн-директором платформы Nuself и бизнес-ассистентом Алены Долецкой. Готовила выходы блогера Дарьи Клюкиной и сделала из лайфстайл-инфлюенсера Саши Новиковой российскую Леандру Медин (с серыми носками, капри-клеш и босоножками в кристаллах).

Олег Тихомиров

Архив стилиста

Олег Тихомиров

Архив стилиста

Съемка для TSUM.RU

Архив стилиста

Рита Ора на обложке Instyle, ноябрь 2018

Архив стилиста

Лена Перминова для Ekonika

Вырос в InStyle (ныне U Magazine) от ассистента до фэшн-дира и креативного директора (стилизовал обложки с Евой Грин, Ритой Орой, Эшли Грэм), а в 2021-м возглавил команду стилистов интернет-магазина ЦУМ — держит марку и делает хрестоматийные люксовые съемки для универмага. В свободное время стилизует игроков поменьше: снимал кампейны для концепт-стора Elen Dan, 1811 и бренда тихой роскоши Cut Out (основали экс-коллеги по журналистскому цеху Ольга Свичинская и Ксения Васильева). Вдобавок последние два года работает стилистом на имиджевых проектах Ekonika, где этой осенью по случаю ребрендинга приземляет на Луну Елену Перминову.

Виолетта Сорокина

Архив стилиста

Виолетта Сорокина

Архив стилиста

Съемка для «Золотое яблоко»

Архив стилиста

Съемка для Arny Praht

Архив стилиста

Съемка для P.Y.E optics

Собрала портфолио-путеводитель по модному Петербургу: делала лукбуки арт-бренда M_U_R Ани Дружининой (и побывала в роли бренд-менеджера марки), приложила руку к съемкам Artskill, Arny Praht, P. Y. E., Hermitage Shop, пекарни «Буше», стилизовала Елизавету Боярскую для «Шоколадной фабрики Счастье» и снималась в проекте Fitting Room Jenёk. Не забывает гастролировать: преподает в Self Made Studio и показывает фэшн мастер-класс в сотрудничестве с «Золотым яблоком», Blueprint, Buro 24/7 и Grazia.

Эльмира Тулебаева

Архив стилиста

Эльмира Тулебаева

Архив стилиста

Полина Осипова для «Собака.ru»

Архив стилиста

Обложка «Собака.ru»

Архив стилиста

Обложка «Собака.ru»

Архив стилиста

Обложка «Собака.ru»

Стилист с дипломом конфликтолога СПбГУ. Стилизовала актрису-явление Анастасию Красовскую для кампейна шуб от специалистов по гранжу 404 Not Found, а еще сотрудничала с мастерами по сумкам в AMA.brand. Снимала обложки «Собака.ru» с Аллой Вербер, Ренатой Литвиновой, Паулиной Андреевой и Дарьей Мороз, плюс работала с Гошей Рубчинским над петербургским номером Holiday Magazine. Переодела городской общепит: с нуля разработала капсулы для сотрудников Mercado, Giusto, Juan и Crevette Bistrot.

Света Михайлюк

Архив стилиста

Света Михайлюк

Архив стилиста

Съемка для Lesya Nebo

В детстве наряжала братьев и сестер для домашних концертов, потом отучилась под крылом Оли Слово в Self Made Studio и с головой ушла в стайлинг. За 8 лет собрала коллекцию клиентов: предвосхитила power-dressing, сняв для Petra Надежду Lertulo (одновременно работает и в фэшн, и на стройке), а еще предугадала бум алиенкора в инопланетной съемке для Sorelle. Плюс делала лукбуки и кампейны для Lesya Nebo, Leform, Muliér и “Mardo._”, сотрудничала с Эрикой Лундмоен и Глюкозой. Из студентки стала преподавателем в Self Made Studio (2 года вела личный курс по фэшн-стайлингу) и приглашенным лектором в Fashion Factory School, планирует запустить спорт-марку (для адептов романтик-спортшика).

Мария Михайлова

Архив стилиста

Мария Михайлова для 12storeez

Архив стилиста

Съемка для 12storeez

Архив стилиста

Подвеска-гребень MariMikh x Lhasa

Дебютировала как светский хроникер и фэшн-эдитор Vogue, а затем перешла в стилисты и возвела в фэшн-культ тихую роскошь. Продвигала modest luxury на посту креативного директора ЦУМа и в свободном творчестве: взрастила бренд идеальных шелка и шерсти Naked Shoulders, стилизовала кампейны 12 Storeez (на правах ролевой модели) и создала зубастые подвески-гребни из драгметаллов в коллабе с ювелиром Lhasa Елизаветой Калининой. Разминается не просто так — зимой планирует запускать собственный бренд (и показать, кто главный на поле тихой роскоши).

Динара Гарипова

Архив стилиста

Динара Гарипова

Архив стилиста

Pap Magazine, октябрь 2020

Архив стилиста

Ushatava, кампейн Base Up

Архив стилиста

Кампейн Annki Studio

В детстве проводила мейковер-шоу и модные показы во дворе, а затем сама стала фэшн-селебрити Екатеринбурга. Стилизовала кавер-стори Inner Game для Pap Magazine, снимала для екатеринбургского «Стольника», а также работала над стайлингом Annki Studio, «Золотого яблока» (собирала prom-образы на радость выпускникам) и Ushatáva: нарядила клиентов бренда в клоги с бермудами и лонгсливы с рубашками за сезон до Рафа Симонса и синьоры Миуччи. «Любая съемка — маленькая победа».

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Сентябрь
Люди:
Эльмира Тулебаева

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: