7 бренд-визионеров, которые преображают марки и фэшн-платформы

Меняют индустрию и раздают эстетику: делают для локальных марок лукбуки и кампейны похлеще, чем у заморских коллег. Предугадывают тренды и преображают целые фэшн-платформы. Дают мастер-класс ретейл-гигантам (от «Золотого яблока» до ДЛТ) и взращивают собственные марки.
Анна Слоникова
В одно касание превращает марки в новые The Row и Jil Sander. Работала над вижуал-мейковером премиального офискора T.E.V.I., украсив кампейн бренда рафией имени Джейн Биркин и вязаным чепчиком набекрень. Снимала кампейн для Azi Land в квартире Шахри Амирхановой с акварелями Ахмата Бирканова, приклеенными к стене бумажным скотчем. Еще стилизовала кавер-стори Elle, трудилась фэшн-директором платформы Nuself и бизнес-ассистентом Алены Долецкой. Готовила выходы блогера Дарьи Клюкиной и сделала из лайфстайл-инфлюенсера Саши Новиковой российскую Леандру Медин (с серыми носками, капри-клеш и босоножками в кристаллах).
Олег Тихомиров
Вырос в InStyle (ныне U Magazine) от ассистента до фэшн-дира и креативного директора (стилизовал обложки с Евой Грин, Ритой Орой, Эшли Грэм), а в 2021-м возглавил команду стилистов интернет-магазина ЦУМ — держит марку и делает хрестоматийные люксовые съемки для универмага. В свободное время стилизует игроков поменьше: снимал кампейны для концепт-стора Elen Dan, 1811 и бренда тихой роскоши Cut Out (основали экс-коллеги по журналистскому цеху Ольга Свичинская и Ксения Васильева). Вдобавок последние два года работает стилистом на имиджевых проектах Ekonika, где этой осенью по случаю ребрендинга приземляет на Луну Елену Перминову.
Виолетта Сорокина
Собрала портфолио-путеводитель по модному Петербургу: делала лукбуки арт-бренда M_U_R Ани Дружининой (и побывала в роли бренд-менеджера марки), приложила руку к съемкам Artskill, Arny Praht, P. Y. E., Hermitage Shop, пекарни «Буше», стилизовала Елизавету Боярскую для «Шоколадной фабрики Счастье» и снималась в проекте Fitting Room Jenёk. Не забывает гастролировать: преподает в Self Made Studio и показывает фэшн мастер-класс в сотрудничестве с «Золотым яблоком», Blueprint, Buro 24/7 и Grazia.
Эльмира Тулебаева
Стилист с дипломом конфликтолога СПбГУ. Стилизовала актрису-явление Анастасию Красовскую для кампейна шуб от специалистов по гранжу 404 Not Found, а еще сотрудничала с мастерами по сумкам в AMA.brand. Снимала обложки «Собака.ru» с Аллой Вербер, Ренатой Литвиновой, Паулиной Андреевой и Дарьей Мороз, плюс работала с Гошей Рубчинским над петербургским номером Holiday Magazine. Переодела городской общепит: с нуля разработала капсулы для сотрудников Mercado, Giusto, Juan и Crevette Bistrot.
Света Михайлюк
В детстве наряжала братьев и сестер для домашних концертов, потом отучилась под крылом Оли Слово в Self Made Studio и с головой ушла в стайлинг. За 8 лет собрала коллекцию клиентов: предвосхитила power-dressing, сняв для Petra Надежду Lertulo (одновременно работает и в фэшн, и на стройке), а еще предугадала бум алиенкора в инопланетной съемке для Sorelle. Плюс делала лукбуки и кампейны для Lesya Nebo, Leform, Muliér и “Mardo._”, сотрудничала с Эрикой Лундмоен и Глюкозой. Из студентки стала преподавателем в Self Made Studio (2 года вела личный курс по фэшн-стайлингу) и приглашенным лектором в Fashion Factory School, планирует запустить спорт-марку (для адептов романтик-спортшика).
Мария Михайлова
Дебютировала как светский хроникер и фэшн-эдитор Vogue, а затем перешла в стилисты и возвела в фэшн-культ тихую роскошь. Продвигала modest luxury на посту креативного директора ЦУМа и в свободном творчестве: взрастила бренд идеальных шелка и шерсти Naked Shoulders, стилизовала кампейны 12 Storeez (на правах ролевой модели) и создала зубастые подвески-гребни из драгметаллов в коллабе с ювелиром Lhasa Елизаветой Калининой. Разминается не просто так — зимой планирует запускать собственный бренд (и показать, кто главный на поле тихой роскоши).
Динара Гарипова
В детстве проводила мейковер-шоу и модные показы во дворе, а затем сама стала фэшн-селебрити Екатеринбурга. Стилизовала кавер-стори Inner Game для Pap Magazine, снимала для екатеринбургского «Стольника», а также работала над стайлингом Annki Studio, «Золотого яблока» (собирала prom-образы на радость выпускникам) и Ushatáva: нарядила клиентов бренда в клоги с бермудами и лонгсливы с рубашками за сезон до Рафа Симонса и синьоры Миуччи. «Любая съемка — маленькая победа».
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