9 легенд глянца, которые создали российский фэшн

В фэшн-индустрии с детства: в 15 подрабатывала на каникулах в журнале “Yes!”. Начинала карьеру в Harper's Bazaar, Elle и Grazia, затем возглавила отдел моды Tatler. Сняла обложку с семейной четой Николая Николаевича и Татьяны Петровны Дроздовых в Gucci, сделала боди-арт-съемку с Кейт Мур (придумали и реализовали за 24 часа до карантина) и снимала Аманду Харлей в роли кинодивы и внучки Скиапарелли Марисы Беренсон (на коктейле Dior в Париже показала Марисе работу — ей так понравилось, что провела в компании Харьковой весь вечер). Работала как персональный и селебрити-стилист, но нашла себя в арт-съемках, фэшн-консалтинге и преподавании — уже третий год рассказывает студентам Британки о визуальном концепте и селебрити-стайлинге. «Люблю смотреть вперед и часто забываю, сколько было классного за столько лет работы в индустрии. Горжусь тем, что умею размышлять нестандартно об очевидных вещах».