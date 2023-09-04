9 легенд глянца, которые создали российский фэшн

Создали российский глянец, каким мы его знаем: взрастили издания, воспитали молодую гвардию фэшн-стилистов и не останавливаются на достигнутом.
Светлана Вашеняк
Выросла в Harper’s Bazaar из стилиста в фэшн-дира, а затем дирижировала стайлингом на посту исполнительного фэшн-директора Vogue: снимала зеленую обложку с Кэролин Мерфи. Обрела второе дыхание в фэшн-дуэте с фотографом Машей Поповой: преобразили 12 Storeez, делали кампейны-визуальные методички для Walk Of Shame, Studio 29 и Belle You. Параллельно основала апсайкл-бренд Nereja c шубами из винтажного меха, одев фэшн-див в стиле Марго Тененбаум (меховые пальто примерили Наташа Гольденберг, Женя Павлин, Катя Дарма и супермодель Эрин Уоссон). С весны покоряет гастрономию: при шоуруме на Чистых заработала микрокофейня Jinju — на ванильный шу можно (на самом деле нет) променять даже петербургские пышки.
Ольга Дунина
Легенда российского Vogue: начинала в 2006-м с позиции ассистента, в 2011-м стала старшим фэшн-эдитором, а в 2012-м — фэшн-диром. Создавала образцово-показательные глянцевые обложки вплоть до марта 2022-го: работала рука об руку с Патриком Демаршелье, Мариано Виванко, Джампаоло Сгура, Яном Югаем и Арсением Джабиевым, а также снимала кавер-стори с супермоделями Ириной Шейк, Наташей Поли и Симоной Куст (за ее же стайлинг отвечала для Vogue CS). С уходом глянца вместе с коллегами взялась за российские бренды: делала лукбуки Sashaverse, Olovo, Izeta, а в дуэте с маркетинг-директором Ульяной Ничвеевой преобразила визуал масс-маркет-бренда Limé (запуск мужской линейки и появление обувного ассортимента — ее работа).
Юка Вижгородская
В прошлом — ассистент фэшн-отдела Hello и редактор моды Tatler, в настоящем — стайл-директор ЦУМа. Собрала в портфолио съемки с Варварой Шмыковой, Елизаветой Боярской, Лили Григалашвили, а теперь наводит лоск в главном универмаге страны: отвечает за вдумчивый стайлинг (трушный mermaidcore на июньском показе на крыше ЦУМа — ее рук дело). Хватает на все: параллельно стилизует кампании обувного бренда Ash и марки Present & Simple (которая бросает вызов Zara и Lime вместе взятым), а еще рулит курсом стайлинга Fashion Factory School (новичкам на радость).
Екатерина Мухина
Стайлинг-титан российской фэшн-индустрии. Из мастера спорта по художественной гимнастике (с детства по 5 часов тренировок, 6 дней в неделю — и так 12 лет) стала студенткой журфака МГУ, где за компанию с ролевой моделью Дарьей Веледеевой (сейчас — главред итальянского принта Harper’s Bazaar) рванула в глянец. Начинала как стилист российского Elle, затем работала в Marie Claire и фэшн-диром Vogue, а в 2017-м вернулась к истокам — сменила на посту главреда Elle Елену Сотникову. В коллекции — работы с Демаршелье и Линдбергом, съемки Скарлетт Йоханссон и еще миллиона-другого селебрити. После закрытия глянца сделала бренд-мейковер петербургского трикотаж-премиума Free Age и стала главредом светского хоста: дирижировала ивентами Just Cavalli и Chopard на радость Telegram-хронике. Само собой, покоряет диджитал (упаковала 20 лет опыта в индустрии в персональную фэшн-платформу) и ведет канал Mukhins — а родному глянцу пророчит судьбу coffee table book.
Светлана Танакина
Начинала визуальным мерчендайзером в датском масс-маркете Companys и застала трансформацию ЦУМа из постсоветского универмага в главный шоурум страны. В 2004-м поступила на службу в Vogue Алены Долецкой как ассистент отдела моды — к 2014-му отработала фэшн-эдитором в InStyle, фэшн-диром Grazia и L’Officiel и запустила прото-Blueprint (консультирует Перепелкина по сей день). Вопреки послужному списку считает глянец отжившей эпохой и (под стать времени) стилизует бренды — сняла детский лукбук Lime вместе с Максимом Чуркиным, а еще творит в You вместе с фаундерами Марией Ван Малдерен и Алисой Миргородской (без потерь для личного бренда шапочек Miauff).
Рената Харькова
В фэшн-индустрии с детства: в 15 подрабатывала на каникулах в журнале “Yes!”. Начинала карьеру в Harper's Bazaar, Elle и Grazia, затем возглавила отдел моды Tatler. Сняла обложку с семейной четой Николая Николаевича и Татьяны Петровны Дроздовых в Gucci, сделала боди-арт-съемку с Кейт Мур (придумали и реализовали за 24 часа до карантина) и снимала Аманду Харлей в роли кинодивы и внучки Скиапарелли Марисы Беренсон (на коктейле Dior в Париже показала Марисе работу — ей так понравилось, что провела в компании Харьковой весь вечер). Работала как персональный и селебрити-стилист, но нашла себя в арт-съемках, фэшн-консалтинге и преподавании — уже третий год рассказывает студентам Британки о визуальном концепте и селебрити-стайлинге. «Люблю смотреть вперед и часто забываю, сколько было классного за столько лет работы в индустрии. Горжусь тем, что умею размышлять нестандартно об очевидных вещах».
Анна Рыкова
После Текстильного университета пришла ассистентом отдела моды в Cosmo (пробы ради), в итоге осталась на 11 лет и доросла до фэшн-директора. Собрала в портфолио съемки с супермоделью Линдой Евангелистой и Дарьей Вербовой. Сейчас рассказывает о стайлинге и фэшн-бизнесе студентам Британской школы дизайна и продолжает всячески транслировать давнюю любовь к Африке: на KazanForum-2023 стилизовала показ сенегальских дизайнеров и делает great again анималистичные принты (как тебе такое, Джонатан Андерсон?).
Ира Дубина
10 лет назад пришла в журнал Collezioni стажером и за несколько лет выросла до редактора моды. Как шефред Harper’s Bazaar сделала в 2016 году съемку в стиле «нулевых» с певицей Катей Кищук для сайта Bazaar — задолго до появления тренда. На фрилансе ушла в стайлинг: стилизовала клип Муси Тотибадзе «Не забуду тебя» в баре «Стрелка» и выступила художником по костюмам в фильме-сенсации «Экспресс». Этим летом взялась за старое: стилизовала обложку Voice Shopping и заставила вещи народных промыслов, далекие от актуальных трендов, выглядеть модно. Параллельно ведет телеграм-канал «Мегастиль» и почтовую рассылку Irina is On Point, а также развивает люксовый винтаж-стор Tacky Not Tacky (продает сумки Dior эры Гальяно и блузы, сшитые Джанни Версаче). «Главный вызов для стилистов в России — где взять классные подиумные вещи. Выручают локальные дизайнеры, винтажные проекты и собственные архивы. Но лично для меня главный челлендж — именно недоступность вещей, потому что они — мой главный инструмент».
Вадим Галаганов
Считает компромисс медленной смертью: в юности отказался работать маркетологом вопреки диплому и подрабатывал моделью. В итоге в 2021-м выпустил книгу на 416 страниц с ретроспективой всех своих проектов: сотрудничал со звездами от Анджелины Джоли до Ванессы Паради, с брендами — от Gucci и Chanel до Jean Paul Gaultier, а в родных широтах стилизовал Ренату Литвинову, Паулину Андрееву, Диму Билана и Федора Бондарчука. Уход глянца не повлиял на рабочий настрой: в марте 2022-го на выставке в «Эрарте» «Не для всех» исследовал место моды и красоты в диджитал-эре. Следом вместе с Еленой Серовой запустил артбук Pose Magazine — к дебютному номеру приложили руку Жиль Бенсимон (впервые как художник, а не фотограф), Ян Югай, Дима Журавлев, Давид Бельмере и виртуоз поп-арта Джейми Нельсон. На очереди — новый выпуск с оммажем модели Варис Дирие (до встречи в сентябре!).
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