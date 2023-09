9 легенд глянца, которые создали российский фэшн

Выросла в Harper’s Bazaar из стилиста в фэшн-дира, а затем дирижировала стайлингом на посту исполнительного фэшн-директора Vogue: снимала зеленую обложку с Кэролин Мерфи. Обрела второе дыхание в фэшн-дуэте с фотографом Машей Поповой: преобразили 12 Storeez, делали кампейны-визуальные методички для Walk Of Shame, Studio 29 и Belle You. Параллельно основала апсайкл-бренд Nereja c шубами из винтажного меха, одев фэшн-див в стиле Марго Тененбаум (меховые пальто примерили Наташа Гольденберг, Женя Павлин, Катя Дарма и супермодель Эрин Уоссон). С весны покоряет гастрономию: при шоуруме на Чистых заработала микрокофейня Jinju — на ванильный шу можно (на самом деле нет) променять даже петербургские пышки.