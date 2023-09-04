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Герои

9 легенд глянца, которые создали российский фэшн

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Создали российский глянец, каким мы его знаем: взрастили издания, воспитали молодую гвардию фэшн-стилистов и не останавливаются на достигнутом.

Светлана Вашеняк

Архив стилиста

Светлана Вашеняк

Архив стилиста

Модель Инаара для Belle You

Архив стилиста

Съемка для Nereja 

Архив стилиста

Съемка для Studio 29

Архив стилиста

Кампейн Walk Of Shame SS'23

Выросла в Harper’s Bazaar из стилиста в фэшн-дира, а затем дирижировала стайлингом на посту исполнительного фэшн-директора Vogue: снимала зеленую обложку с Кэролин Мерфи. Обрела второе дыхание в фэшн-дуэте с фотографом Машей Поповой: преобразили 12 Storeez, делали кампейны-визуальные методички для Walk Of Shame, Studio 29 и Belle You. Параллельно основала апсайкл-бренд Nereja c шубами из винтажного меха, одев фэшн-див в стиле Марго Тененбаум (меховые пальто примерили Наташа Гольденберг, Женя Павлин, Катя Дарма и супермодель Эрин Уоссон). С весны покоряет гастрономию: при шоуруме на Чистых заработала микрокофейня Jinju — на ванильный шу можно (на самом деле нет) променять даже петербургские пышки.

Ольга Дунина

Архив стилиста

Ольга Дунина

Архив стилиста

Обложка Vogue Russia, май 2021

Архив стилиста

Обложка Vogue Russia, сентябрь 2020

Архив стилиста

Съемка для Lime

Архив стилиста

Съемка для Lime

Легенда российского Vogue: начинала в 2006-м с позиции ассистента, в 2011-м стала старшим фэшн-эдитором, а в 2012-м — фэшн-диром. Создавала образцово-показательные глянцевые обложки вплоть до марта 2022-го: работала рука об руку с Патриком Демаршелье, Мариано Виванко, Джампаоло Сгура, Яном Югаем и Арсением Джабиевым, а также снимала кавер-стори с супермоделями Ириной Шейк, Наташей Поли и Симоной Куст (за ее же стайлинг отвечала для Vogue CS). С уходом глянца вместе с коллегами взялась за российские бренды: делала лукбуки Sashaverse, Olovo, Izeta, а в дуэте с маркетинг-директором Ульяной Ничвеевой преобразила визуал масс-маркет-бренда Limé (запуск мужской линейки и появление обувного ассортимента — ее работа).

Юка Вижгородская

Архив стилиста

Юка Вижгородская

Архив стилиста

Коллекция ЦУМ FW'22-23

Архив стилиста

Съемка для ЦУМ

В прошлом — ассистент фэшн-отдела Hello и редактор моды Tatler, в настоящем — стайл-директор ЦУМа. Собрала в портфолио съемки с Варварой Шмыковой, Елизаветой Боярской, Лили Григалашвили, а теперь наводит лоск в главном универмаге страны: отвечает за вдумчивый стайлинг (трушный mermaidcore на июньском показе на крыше ЦУМа — ее рук дело). Хватает на все: параллельно стилизует кампании обувного бренда Ash и марки Present & Simple (которая бросает вызов Zara и Lime вместе взятым), а еще рулит курсом стайлинга Fashion Factory School (новичкам на радость).

Екатерина Мухина

Архив стилиста

Екатерина Мухина

Архив стилиста

Обложка Elle Russia, октябрь 2021

Архив стилиста

Обложка Elle Russia, декабрь 2021

Архив стилиста

Капмейн сумок Aquazzura

Стайлинг-титан российской фэшн-индустрии. Из мастера спорта по художественной гимнастике (с детства по 5 часов тренировок, 6 дней в неделю — и так 12 лет) стала студенткой журфака МГУ, где за компанию с ролевой моделью Дарьей Веледеевой (сейчас — главред итальянского принта Harper’s Bazaar) рванула в глянец. Начинала как стилист российского Elle, затем работала в Marie Claire и фэшн-диром Vogue, а в 2017-м вернулась к истокам — сменила на посту главреда Elle Елену Сотникову. В коллекции — работы с Демаршелье и Линдбергом, съемки Скарлетт Йоханссон и еще миллиона-другого селебрити. После закрытия глянца сделала бренд-мейковер петербургского трикотаж-премиума Free Age и стала главредом светского хоста: дирижировала ивентами Just Cavalli и Chopard на радость Telegram-хронике. Само собой, покоряет диджитал (упаковала 20 лет опыта в индустрии в персональную фэшн-платформу) и ведет канал Mukhins — а родному глянцу пророчит судьбу coffee table book.

Светлана Танакина

Максим Чуркин

Светлана Танакина

Архив стилиста

Съемка для Lime

Архив стилиста

Съемка для You

Архив стилиста

Съемка для Miauff

Начинала визуальным мерчендайзером в датском масс-маркете Companys и застала трансформацию ЦУМа из постсоветского универмага в главный шоурум страны. В 2004-м поступила на службу в Vogue Алены Долецкой как ассистент отдела моды — к 2014-му отработала фэшн-эдитором в InStyle, фэшн-диром Grazia и L’Officiel и запустила прото-Blueprint (консультирует Перепелкина по сей день). Вопреки послужному списку считает глянец отжившей эпохой и (под стать времени) стилизует бренды — сняла детский лукбук Lime вместе с Максимом Чуркиным, а еще творит в You вместе с фаундерами Марией Ван Малдерен и Алисой Миргородской (без потерь для личного бренда шапочек Miauff).

Рената Харькова

Архив стилиста

Рената Харькова

Архив стилиста

Обложка Tatler Russia, март 2021

Архив стилиста

Кейт Мур для Tatler Russia

Архив стилиста

Творческая съемка

В фэшн-индустрии с детства: в 15 подрабатывала на каникулах в журнале “Yes!”. Начинала карьеру в Harper's Bazaar, Elle и Grazia, затем возглавила отдел моды Tatler. Сняла обложку с семейной четой Николая Николаевича и Татьяны Петровны Дроздовых в Gucci, сделала боди-арт-съемку с Кейт Мур (придумали и реализовали за 24 часа до карантина) и снимала Аманду Харлей в роли кинодивы и внучки Скиапарелли Марисы Беренсон (на коктейле Dior в Париже показала Марисе работу — ей так понравилось, что провела в компании Харьковой весь вечер). Работала как персональный и селебрити-стилист, но нашла себя в арт-съемках, фэшн-консалтинге и преподавании — уже третий год рассказывает студентам Британки о визуальном концепте и селебрити-стайлинге. «Люблю смотреть вперед и часто забываю, сколько было классного за столько лет работы в индустрии. Горжусь тем, что умею размышлять нестандартно об очевидных вещах».

Анна Рыкова

Максим Чуркин

Анна Рыкова

Sam Ssefa

Nikkou Magazine

После Текстильного университета пришла ассистентом отдела моды в Cosmo (пробы ради), в итоге осталась на 11 лет и доросла до фэшн-директора. Собрала в портфолио съемки с супермоделью Линдой Евангелистой и Дарьей Вербовой. Сейчас рассказывает о стайлинге и фэшн-бизнесе студентам Британской школы дизайна и продолжает всячески транслировать давнюю любовь к Африке: на KazanForum-2023 стилизовала показ сенегальских дизайнеров и делает great again анималистичные принты (как тебе такое, Джонатан Андерсон?).

Ира Дубина

Архив стилиста

Ира Дубина

Архив стилиста

Съемка для Vereja

Архив стилиста

Обложка Harper's Bazaar Kazakhstan 

Архив стилиста

Christian Dior SS'04 (Tacky Not Tacky)

10 лет назад пришла в журнал Collezioni стажером и за несколько лет выросла до редактора моды. Как шефред Harper’s Bazaar сделала в 2016 году съемку в стиле «нулевых» с певицей Катей Кищук для сайта Bazaar — задолго до появления тренда. На фрилансе ушла в стайлинг: стилизовала клип Муси Тотибадзе «Не забуду тебя» в баре «Стрелка» и выступила художником по костюмам в фильме-сенсации «Экспресс». Этим летом взялась за старое: стилизовала обложку Voice Shopping и заставила вещи народных промыслов, далекие от актуальных трендов, выглядеть модно. Параллельно ведет телеграм-канал «Мегастиль» и почтовую рассылку Irina is On Point, а также развивает люксовый винтаж-стор Tacky Not Tacky (продает сумки Dior эры Гальяно и блузы, сшитые Джанни Версаче). «Главный вызов для стилистов в России — где взять классные подиумные вещи. Выручают локальные дизайнеры, винтажные проекты и собственные архивы. Но лично для меня главный челлендж — именно недоступность вещей, потому что они — мой главный инструмент».

Вадим Галаганов

Архив стилиста

Вадим Галаганов

Архив стилиста

Книга «Вадим Галаганов: 20 лет в модной фотографии»

Архив стилиста

Книга «Вадим Галаганов: 20 лет в модной фотографии»

Архив стилиста

Первый выпуск Pose Magazine

Считает компромисс медленной смертью: в юности отказался работать маркетологом вопреки диплому и подрабатывал моделью. В итоге в 2021-м выпустил книгу на 416 страниц с ретроспективой всех своих проектов: сотрудничал со звездами от Анджелины Джоли до Ванессы Паради, с брендами — от Gucci и Chanel до Jean Paul Gaultier, а в родных широтах стилизовал Ренату Литвинову, Паулину Андрееву, Диму Билана и Федора Бондарчука. Уход глянца не повлиял на рабочий настрой: в марте 2022-го на выставке в «Эрарте» «Не для всех» исследовал место моды и красоты в диджитал-эре. Следом вместе с Еленой Серовой запустил артбук Pose Magazine — к дебютному номеру приложили руку Жиль Бенсимон (впервые как художник, а не фотограф), Ян Югай, Дима Журавлев, Давид Бельмере и виртуоз поп-арта Джейми Нельсон. На очереди — новый выпуск с оммажем модели Варис Дирие (до встречи в сентябре!).

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Материал из номера:
Сентябрь

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