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Канны-2022: 60 лучших образов кинофестиваля

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На Лазурном берегу завершился Каннский кинофестиваль. Традиционно жюри выбирали победителей и раздавали официальные награды, а зрители рассматривали наряды и определяли своих фэшн-фаворитов на каждой премьере. Мы же подвели модные итоги и собрали лучшие выходы звезд за все одиннадцать дней фестиваля: от всеобщей фаворитки этого года Росси де Пальма в Saint Laurent до Беллы Хадид в винтажном Gucci.

John Phillips/Getty Images

Росси де Пальма в Saint Laurent

Pascal Le Segretain/Getty Image

Росси де Пальма в Imane Ayissi

Pascal Le Segretain/Getty Images

Росси де Пальма в Lola Casedemunt

Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festiva

Росси де Пальма в Schiaparelli

Andreas Rentz/Getty Images

Росси де Пальма в Ami

Joe Maher/Getty Images

Росси де Пальма в Valentino

Pascal Le Segretain/Getty Images

Росси де Пальма

Главная любимицей зрителей и модных критиков в этом году стала испанская актриса, а в прошлом танцовщица, Росси де Пальма. На открытии фестиваля она появилась в пиджаке и красных перчатках Saint Laurent. Шикарные ноги актриса продолжила демонстрировать на фотоколе жюри Camera D'Or в костюме испанского бренда Lola Casedemunt. Также на ее счету выходы в Schiaparelli, Ami, платье из розовой коллекции Valentino. Мы оценили не только наряды актрисы, но и ее позинг, а также веер, которым она дополняла многие свои образы.

Pascal Le Segretain/Getty Images

Тина Кунаки в Valentino и Венсан Кассель

Pascal Le Segretain/Getty Images

Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana

Gareth Cattermole/Getty Images

Изабель Юппер в Balenciaga

Andreas Rentz/Getty Images

Ребекка Холл в Gucci

Vivien Killilea/Getty Images for Jelenew

Мила Йовович в Lever Couture и украшениях Messika

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Коко Роша в Iris van Herpen

Pascal Le Segretain/Getty Images

Кайя Гербер в Celine и украшениях Tiffany & Co

Pascal Le Segretain/Getty Images

Эль Фэннинг в Armani Privé

Pascal Le Segretain/Getty Images

Изабель Фонтана в Roberto Cavalli

Gareth Cattermole/Getty Images

Джейк Джилленхол в Armani и Жанна Кадье в Loewe

Pascal Le Segretain/Getty Images

Энди МакДауэлл в Dior

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Нина Добрев в Mônot и украшениях Messika

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Сиара в Dundas и украшениях Messika

John Phillips/Getty Images

Лаис Рибейро в Honayda

75-ый Каннские кинофестиваль также запомнится облием цвета на ковровой дорожке. Лидируют красный, зеленый и розовый (во многом благодаря все той же коллекции Valentino). Изабель Юппер продолжает выгуливать наряды Balenciaga, Мила Йовович для гала-ужина amFAR выбрала украинский бренд Lever Couture, а девушка Джейка Джилленхола и модель Loewe Жанна Кадье — платье и босоножки из коллекции бренда (хорошо работать и дружить с Джонатаном Андерсеном). Розовое платье с губами впервые после показа «вышло в свет».

John Phillips/Getty Images

Наоми Кэмпбелл в Valentino

Pool/Getty Images

Изабель Юппер в Balenciaga

Pascal Le Segretain/Getty Images

Тильда Суинтон в Chanel

Andreas Rentz/Getty Images

Мэгги Джилленхол в Lanvin

Dan Kitwood/Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Roland Mouret

Pascal Le Segretain/Getty Images

Джулия Робертс в Louis Vuitton и колье Chopard

Pascal Le Segretain/Getty Images

Ребекка Холл в Gucci

Pascal Le Segretain/Getty Images

Джулианна Мур в Bottega Veneta и колье Bulgari

Pascal Le Segretain/Getty Images

Леа Сейду в Louis Vuitton

Pascal Le Segretain/Getty Images

Ева Лонгория в Alberta Ferretti и украшениях Chopard

Pascal Le Segretain/Getty Images for Chopard

Адриана Лима в Balmain

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Синди Бруна в Mônot и украшениях Chopard

Без традиционного черного, который эффектно смотрится в сочетании с красной дорожкой, тоже никуда. Тут и Наоми Кэмпбелл в Valentino, и Мэгги Джилленхол в Lanvin, и Леа Сейду в Louis Vuitton, и Адриана Лима в Balmain. Последняя, кстати, отвечает за беременные луки (в отсутствии Рианны, которая уже родила). Также в черном платье от Roland Mouret на премьере фильма «Топ Ган: Мэверик» появилась Кейт Миддлтон.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Энн Хэтэуэй в Armani и колье Bulgari

John Phillips/Getty Images

В центре: Алена Михайлова в Atelier Biser и украшениях Chopard

Gareth Cattermole/Getty Images

Тильда Суинтон в Alaïa

Andreas Rentz/Getty Images

Кристен Стюарт в Chanel

Pascal Le Segretain/Getty Images

Yseult в Schiaparelli

Pascal Le Segretain/Getty Images

Сандрин Киберлен в Ami

Gareth Cattermole/Getty Images

Нуми Рапас в Dries Van Noten и украшениях Chopard

Pascal Le Segretain/Getty Images

Лия Кебеде в The Row

Еще один классический цвет, который часто выбирали звезды — белый. Как его носить на ковровой дорожке показали Тильда Суинтон, которая выбрала для премьеры фильма R.M.N платье Alaïa, Энн Хэтэуэй в Armani на премьере ленты «Время Армагеддона», где она сыграла с Энтони Хопкинсом, и, конечно, Алена Михайлова, представившая «Жену Чайковского» в платье петербургского бренда Atelier Biser.

Andreas Rentz/Getty Images

Алисия Викандер в Louis Vuitton

Pascal Le Segretain/Getty Images

Maneskin в Gucci

Pascal Le Segretain/Getty Images

Ева Лонгория в Cristina Ottoviano

Vittorio Zunino Celotto/Getty Image

Хелен Миррен в Jenny Packham

Pascal Le Segretain/Getty Images

Кэндис Свейнпол в Boss

Pascal Le Segretain/Getty Images

Дипика Падуконе в Louis Vuitton

Pascal Le Segretain/Getty Images

Жасмин Тукс в Zuhair Murad

За блеск на кинофестивале отвечали Алисия Викандер в Louis Vuitton, группа Maneskin неизменно в Gucci, Ева Лонгория в Cristina Ottoviano и прекрасная Хелен Миррен в Jenny Packham.

Joe Maher/Getty Images

Кристен Стюарт в Chanel

John Phillips/Getty Images

Ребекка Холл в Burberry

Pascal Le Segretain/Getty Images

Энн Хэтэуэй в Gucci

Joe Maher/Getty Images

Пегги Гу в Alexander Wang

Gareth Cattermole/Getty Images

Тильда Суинтон в Alaïa

Pascal Le Segretain/Getty Images

Алисия Викандер в Louis Vuitton

Pascal Le Segretain/Getty Images

Леа Сейду в Louis Vuitton

Много отличный образов мы наблюдали не на премьерах, а на фотоколах. Среди них Ребекка Холл в Burberry, Энн Хэтэуэй в Gucci, Тильда Суинтон в Alaïa. Принято ругать Кристен Стюарт в образах Chanel, но не в этот раз. На фотоколе «Преступлений будущего» мы, наоборот, любовались актрисой в комбинезоне из круизной коллекции модного дома. Добавим, что такой выбор наряда стал оммажем кинообразу Дрю Берримор в «Ангелах Чарли».

Joe Maher/Getty Images

Белла Хадид в винтажном Versace

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Белла Хадид в винтажном Gucci 

Pascal Le Segretain/Getty Images

Белла Хадид в винтажном Versace

Pascal Le Segretain/Getty Images For Chopard

Белла Хадид в винтажном Chanel

Если бы «Золотую пальмовую ветвь» давали за самые обсуждаемые образы, победительницей бы стала однозначно Белла Хадид. Модель в Каннах одевал стилист Лоу Роуч, и одевал он ее исключительно в винтаж. Роуч круто поработал с архивами Versace, итог — появление Беллы в платье авторства самого Джанни Версаче 1987 года и образах из коллекций модного дома 2001 и 2003. Кроме Versace модель примерила белое платье Gucci 1996 года, когда креативным директором бренда был Том Форд, и Chanel 86-го, созданное самим Карлом Лагерфельдом.

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