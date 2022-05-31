Канны-2022: 60 лучших образов кинофестиваля

На Лазурном берегу завершился Каннский кинофестиваль. Традиционно жюри выбирали победителей и раздавали официальные награды, а зрители рассматривали наряды и определяли своих фэшн-фаворитов на каждой премьере. Мы же подвели модные итоги и собрали лучшие выходы звезд за все одиннадцать дней фестиваля: от всеобщей фаворитки этого года Росси де Пальма в Saint Laurent до Беллы Хадид в винтажном Gucci.
Главная любимицей зрителей и модных критиков в этом году стала испанская актриса, а в прошлом танцовщица, Росси де Пальма. На открытии фестиваля она появилась в пиджаке и красных перчатках Saint Laurent. Шикарные ноги актриса продолжила демонстрировать на фотоколе жюри Camera D'Or в костюме испанского бренда Lola Casedemunt. Также на ее счету выходы в Schiaparelli, Ami, платье из розовой коллекции Valentino. Мы оценили не только наряды актрисы, но и ее позинг, а также веер, которым она дополняла многие свои образы.
Тина Кунаки в Valentino и Венсан Кассель
Шэрон Стоун в Dolce & Gabbana
Изабель Юппер в Balenciaga
Ребекка Холл в Gucci
Мила Йовович в Lever Couture и украшениях Messika
Коко Роша в Iris van Herpen
Кайя Гербер в Celine и украшениях Tiffany & Co
Эль Фэннинг в Armani Privé
Изабель Фонтана в Roberto Cavalli
Джейк Джилленхол в Armani и Жанна Кадье в Loewe
Энди МакДауэлл в Dior
Нина Добрев в Mônot и украшениях Messika
Сиара в Dundas и украшениях Messika
Лаис Рибейро в Honayda
75-ый Каннские кинофестиваль также запомнится облием цвета на ковровой дорожке. Лидируют красный, зеленый и розовый (во многом благодаря все той же коллекции Valentino). Изабель Юппер продолжает выгуливать наряды Balenciaga, Мила Йовович для гала-ужина amFAR выбрала украинский бренд Lever Couture, а девушка Джейка Джилленхола и модель Loewe Жанна Кадье — платье и босоножки из коллекции бренда (хорошо работать и дружить с Джонатаном Андерсеном). Розовое платье с губами впервые после показа «вышло в свет».
Наоми Кэмпбелл в Valentino
Изабель Юппер в Balenciaga
Тильда Суинтон в Chanel
Мэгги Джилленхол в Lanvin
Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Roland Mouret
Джулия Робертс в Louis Vuitton и колье Chopard
Ребекка Холл в Gucci
Джулианна Мур в Bottega Veneta и колье Bulgari
Леа Сейду в Louis Vuitton
Ева Лонгория в Alberta Ferretti и украшениях Chopard
Адриана Лима в Balmain
Синди Бруна в Mônot и украшениях Chopard
Без традиционного черного, который эффектно смотрится в сочетании с красной дорожкой, тоже никуда. Тут и Наоми Кэмпбелл в Valentino, и Мэгги Джилленхол в Lanvin, и Леа Сейду в Louis Vuitton, и Адриана Лима в Balmain. Последняя, кстати, отвечает за беременные луки (в отсутствии Рианны, которая уже родила). Также в черном платье от Roland Mouret на премьере фильма «Топ Ган: Мэверик» появилась Кейт Миддлтон.
Еще один классический цвет, который часто выбирали звезды — белый. Как его носить на ковровой дорожке показали Тильда Суинтон, которая выбрала для премьеры фильма R.M.N платье Alaïa, Энн Хэтэуэй в Armani на премьере ленты «Время Армагеддона», где она сыграла с Энтони Хопкинсом, и, конечно, Алена Михайлова, представившая «Жену Чайковского» в платье петербургского бренда Atelier Biser.
За блеск на кинофестивале отвечали Алисия Викандер в Louis Vuitton, группа Maneskin неизменно в Gucci, Ева Лонгория в Cristina Ottoviano и прекрасная Хелен Миррен в Jenny Packham.
Много отличный образов мы наблюдали не на премьерах, а на фотоколах. Среди них Ребекка Холл в Burberry, Энн Хэтэуэй в Gucci, Тильда Суинтон в Alaïa. Принято ругать Кристен Стюарт в образах Chanel, но не в этот раз. На фотоколе «Преступлений будущего» мы, наоборот, любовались актрисой в комбинезоне из круизной коллекции модного дома. Добавим, что такой выбор наряда стал оммажем кинообразу Дрю Берримор в «Ангелах Чарли».
Если бы «Золотую пальмовую ветвь» давали за самые обсуждаемые образы, победительницей бы стала однозначно Белла Хадид. Модель в Каннах одевал стилист Лоу Роуч, и одевал он ее исключительно в винтаж. Роуч круто поработал с архивами Versace, итог — появление Беллы в платье авторства самого Джанни Версаче 1987 года и образах из коллекций модного дома 2001 и 2003. Кроме Versace модель примерила белое платье Gucci 1996 года, когда креативным директором бренда был Том Форд, и Chanel 86-го, созданное самим Карлом Лагерфельдом.
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