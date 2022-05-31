Канны-2022: 60 лучших образов кинофестиваля

Главная любимицей зрителей и модных критиков в этом году стала испанская актриса, а в прошлом танцовщица, Росси де Пальма. На открытии фестиваля она появилась в пиджаке и красных перчатках Saint Laurent. Шикарные ноги актриса продолжила демонстрировать на фотоколе жюри Camera D'Or в костюме испанского бренда Lola Casedemunt. Также на ее счету выходы в Schiaparelli, Ami, платье из розовой коллекции Valentino. Мы оценили не только наряды актрисы, но и ее позинг, а также веер, которым она дополняла многие свои образы.