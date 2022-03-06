Valentino провели шоу осень-зима 2022-2023 в Париже. В нем приняла участие супермодель Кристен Макменами

У поклонников творчества Пьерпаоло Пиччоли в сезоне осень-зима 2022-2023 есть два варианта: тотал блэк и тотал пинк. В коллекции нет никаких других цветов, кроме розового и черного. В этом оттенке костюмы, платья, блузы, верхняя одежда: от сдержанных вещей до вечерних, украшенных перьями и пайетками. Все образы дополнила обувь на экстремальной платформе — главном тренде этой весны.