Valentino провели шоу осень-зима 2022-2023 в Париже. В нем приняла участие супермодель Кристен Макменами

В Париже продолжается Неделя моды, на которой Valentino презентовали свою новую осенне-зимнюю коллекцию. Креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли выступил перед показом, сказав: «Мы реагируем так, как можем, — продолжаем работать. Любовь — это ответ. Всегда». В шоу Valentino приняла участие английская модель Пенелопа Три, которая стала популярна в 60-ые, а в финале на подиум вышла супермодель Кристен Макменами.
У поклонников творчества Пьерпаоло Пиччоли в сезоне осень-зима 2022-2023 есть два варианта: тотал блэк и тотал пинк. В коллекции нет никаких других цветов, кроме розового и черного. В этом оттенке костюмы, платья, блузы, верхняя одежда: от сдержанных вещей до вечерних, украшенных перьями и пайетками. Все образы дополнила обувь на экстремальной платформе — главном тренде этой весны.
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