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Мила Йовович, Ева Лонгория, Наоми Кэмпбелл и другие гости гала-ужина amFAR в Каннах

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В Каннах состоялся традиционный благотворительный гала-ужин американского фонда исследования СПИДа — сокращенно amfAR. Он ежегодно проходит в рамках Каннского кинофестиваля и собирает самых влиятельных гостей. На этот раз мероприятие посетили Милла Йовович, Наоми Кэмпбелл, Мэй Маск, Кристина Агилера, Ева Лонгория, Кара Делевинь, Коко Роша, Сиара и другие. Многие приглашенные появились в платьях бренда Mônot — марки, которая в этом году отвечала за афтепати. Ну а главным трендом вечера стали платья с боковыми вырезами. Смотрите сами!

Vivien Killilea/Getty Images for Jelenew

Мила Йовович в Lever Couture и украшениях Messika

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Коко Роша в Iris van Herpen

Наоми Кэмпбелл в Schiaparelli

Vivien Killilea/Getty Images for Jelenew

Ева Лонгория в Mônot и украшениях Chopard

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Сиара в Dundas и украшениях Messika

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Кристина Агилера в Miss Sohee и украшениях Chopard

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Эшли Грэм в Christian Siriano

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Кара Делевинь в Mônot

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Мэй Маск в Off-White и украшениях Chopard

Vivien Killilea/Getty Images for Jelenew

Синтия Эриво в Louis Vuitton

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Джессика Вэнг в Valdrin Sahiti и украшениях Messika

Vivien Killilea/Getty Images for Jelenew

Эльза Хоск в Valentino и украшениях Messika

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Оливия Кальпо в Saint Laurent

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Синди Бруна в Mônot

Vivien Killilea/Getty Images for Jelenew

Изабель Гулар в Roberto Cavalli

Vivien Killilea/Getty Images for Jelenew

Лакит Стэнфилд в Dior

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Леони Ханне в Celia Kritharioti

Vivien Killilea/Getty Images for Jelenew

Чарли ХСХ в архивном Jean Paul Gaultier

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Ванесса Хадженс в Miu Miu

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Нина Добрев в Mônot и украшениях Messika

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Изабели Фонтана в Mônot

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