Мила Йовович, Ева Лонгория, Наоми Кэмпбелл и другие гости гала-ужина amFAR в Каннах

В Каннах состоялся традиционный благотворительный гала-ужин американского фонда исследования СПИДа — сокращенно amfAR. Он ежегодно проходит в рамках Каннского кинофестиваля и собирает самых влиятельных гостей. На этот раз мероприятие посетили Милла Йовович, Наоми Кэмпбелл, Мэй Маск, Кристина Агилера, Ева Лонгория, Кара Делевинь, Коко Роша, Сиара и другие. Многие приглашенные появились в платьях бренда Mônot — марки, которая в этом году отвечала за афтепати. Ну а главным трендом вечера стали платья с боковыми вырезами. Смотрите сами!