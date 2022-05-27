Мила Йовович, Ева Лонгория, Наоми Кэмпбелл и другие гости гала-ужина amFAR в Каннах

В Каннах состоялся традиционный благотворительный гала-ужин американского фонда исследования СПИДа — сокращенно amfAR. Он ежегодно проходит в рамках Каннского кинофестиваля и собирает самых влиятельных гостей. На этот раз мероприятие посетили Милла Йовович, Наоми Кэмпбелл, Мэй Маск, Кристина Агилера, Ева Лонгория, Кара Делевинь, Коко Роша, Сиара и другие. Многие приглашенные появились в платьях бренда Mônot — марки, которая в этом году отвечала за афтепати. Ну а главным трендом вечера стали платья с боковыми вырезами. Смотрите сами!
Мила Йовович в Lever Couture и украшениях Messika
Коко Роша в Iris van Herpen
Наоми Кэмпбелл в Schiaparelli
Ева Лонгория в Mônot и украшениях Chopard
Сиара в Dundas и украшениях Messika
Кристина Агилера в Miss Sohee и украшениях Chopard
Эшли Грэм в Christian Siriano
Кара Делевинь в Mônot
Мэй Маск в Off-White и украшениях Chopard
Синтия Эриво в Louis Vuitton
Джессика Вэнг в Valdrin Sahiti и украшениях Messika
Эльза Хоск в Valentino и украшениях Messika
Оливия Кальпо в Saint Laurent
Синди Бруна в Mônot
Изабель Гулар в Roberto Cavalli
Лакит Стэнфилд в Dior
Леони Ханне в Celia Kritharioti
Чарли ХСХ в архивном Jean Paul Gaultier
Ванесса Хадженс в Miu Miu
Нина Добрев в Mônot и украшениях Messika
Изабели Фонтана в Mônot
Комментарии (0)