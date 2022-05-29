Росси де Пальма, Энди МакДауэлл, Хавьер Бардем и другие гости церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

Во Франции подвели итоги 75-го Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Эстлунд не в первый раз стал победителем — его прошлая лента «Квадрат» 5 лет назад также взяла главный приз в Каннах. Гран-при разделили два фильма: «Звезды в полдень» Клер Дени и «Близко» Лукаса Донта. Ну а фэшн-звездой 2022 года однозначно стала актриса Росси де Пальма. Разглядываем ее образ, а также других звезд, собравшихся на церемонии закрытия кинофестиваля.
Росси де Пальма в Imane Ayissi
Энди МакДауэлл
Хавьер Бардем
Мария Боргес в Ashi Studio
Джемма Чан в Louis Vuitton
Норман Ридус и Дайан Крюгер в Ami
Изабели Фонтана в Philosophy
Ребекка Холл в Dior
Дипика Падуконе в Abu Jani Sandeep Khosla
Жасмин Тринка в Prada
Нуми Рапас в Moschino
Камилль Раза в Celine
Коко Кёниг в Nicolas Jebran
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