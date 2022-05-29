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Росси де Пальма, Энди МакДауэлл, Хавьер Бардем и другие гости церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

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Во Франции подвели итоги 75-го Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Эстлунд не в первый раз стал победителем — его прошлая лента «Квадрат» 5 лет назад также взяла главный приз в Каннах. Гран-при разделили два фильма: «Звезды в полдень» Клер Дени и «Близко» Лукаса Донта. Ну а фэшн-звездой 2022 года однозначно стала актриса Росси де Пальма. Разглядываем ее образ, а также других звезд, собравшихся на церемонии закрытия кинофестиваля.

Pascal Le Segretain/Getty Image

Росси де Пальма в Imane Ayissi

Pascal Le Segretain/Getty Images

Энди МакДауэлл

Pascal Le Segretain/Getty Images

Хавьер Бардем

Pascal Le Segretain/Getty Images

Мария Боргес в Ashi Studio

Gareth Cattermole/Getty Images

Джемма Чан в Louis Vuitton

Pascal Le Segretain/Getty Images

Норман Ридус и Дайан Крюгер в Ami

Pascal Le Segretain/Getty Images

Изабели Фонтана в Philosophy

Gareth Cattermole/Getty Images

Ребекка Холл в Dior

Pascal Le Segretain/Getty Images)

Дипика Падуконе в Abu Jani Sandeep Khosla

Gareth Cattermole/Getty Images

Жасмин Тринка в Prada

Pascal Le Segretain/Getty Images

Нуми Рапас в Moschino

Pascal Le Segretain/Getty Images

Камилль Раза в Celine

Pascal Le Segretain/Getty Images

Коко Кёниг в Nicolas Jebran

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