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Вещи

Loewe представили новую (сюрреалистичную) коллекцию: туфли в платье и босоножки с бантами из фольги

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архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

На парижской неделе моды прошел показ модного дома Loewe. Креативный директор бренда Джонатан Андерсон продолжает поражать воображение и создавать максимально инстаграмные коллекции. Новая — осенне-зимняя — получилась еще более сюрреалистичной, чем предыдущие работы дизайнера.

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Акцент Джонатан Андерсон сделал на обувь — драные кроссовки, дутые сапоги, остроносые туфли с каблуками необычной формы, ботильоны-джинсы, босоножки с бантами, напоминающими те, что мы привыкли видеть в качестве украшений для подарков. Также в осенне-зимней коллекции появились платья с новыми принтами, имитирующими тело, — еще более утрированными, чем в предыдущей, платья с туфлями внутри, объемные вещи странных форм, прозрачные майки и лонгсливы, объемный пальто и накидки, а также платья, украшенные огромными губами.

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