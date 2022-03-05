Loewe представили новую (сюрреалистичную) коллекцию: туфли в платье и босоножки с бантами из фольги

Акцент Джонатан Андерсон сделал на обувь — драные кроссовки, дутые сапоги, остроносые туфли с каблуками необычной формы, ботильоны-джинсы, босоножки с бантами, напоминающими те, что мы привыкли видеть в качестве украшений для подарков. Также в осенне-зимней коллекции появились платья с новыми принтами, имитирующими тело, — еще более утрированными, чем в предыдущей, платья с туфлями внутри, объемные вещи странных форм, прозрачные майки и лонгсливы, объемный пальто и накидки, а также платья, украшенные огромными губами.