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Chanel показали круизную коллекцию: сумки-ракетки, клатчи-шлемы, мотокомбинезоны и золотые брюки-карго

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

В Монте-Карло прошло шоу Chanel, на котором модный дом показал круизную коллекцию — Resort 2023. Показ посетили друзья и амбассадоры бренда, среди которых были Кристен Стюарт, Тильда Суинтон, Ванесса Паради, Каролин де Мегрэ, София Коппола. При работе над новой коллекцией креативный директор Chanel Виржини Виар вновь обратилась к архивам дома.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Как итог — сумки в виде теннисных ракеток, бейсболки с надписями «№5» и, конечно, твид во всех его вариациях: от костюмов с юбками до микро-шорт. В коллекцию также вошли брючные костюмы, платья, золотые брюки-карго, купальники, микро-сумки. Кроме того, Виржини Виар обратилась к эстетике Формулы-1 и казино. Так появились комбинезоны, отсылающие к мотоциклетным, мотошлемы и мотоперчатки, сумка в форме игрового автомата.

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