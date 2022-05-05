Chanel показали круизную коллекцию: сумки-ракетки, клатчи-шлемы, мотокомбинезоны и золотые брюки-карго

Как итог — сумки в виде теннисных ракеток, бейсболки с надписями «№5» и, конечно, твид во всех его вариациях: от костюмов с юбками до микро-шорт. В коллекцию также вошли брючные костюмы, платья, золотые брюки-карго, купальники, микро-сумки. Кроме того, Виржини Виар обратилась к эстетике Формулы-1 и казино. Так появились комбинезоны, отсылающие к мотоциклетным, мотошлемы и мотоперчатки, сумка в форме игрового автомата.