Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 ноября

Что выходит в кинотеатрах на этой неделе: фэнтези-комедия «Плетеный муж» (18+) с Оливией Колман и Александром Скарсгардом, криминальная драма «Навар» (18+) с рэпером Icegergert в касте, ре-релиз «Сумерек. Саги. Затмения» (18+), вольная экранизация романа Леонида Цыпкина «Лето в Бадене» (18+) по сценарию Юрия Сапрыкина, триллер «Лес» (18+) с Кариной Разумовской и другие новинки проката — в нашей подборке.

Опера «Вильгельм Телль», Мариинский-2 (12+)

Последняя опера Россини в постановке итальянского режиссера Джанкарло дель Монако (получил «Золотую маску» за «Аиду»!) впервые в России идет на языке оригинала: французском. Подробнее о премьере и еще 14 (главных!) спектаклях ноября — в нашем материале.

5 и 6 ноября

Выставка «Пока тени длинные», 10.203 (12+)

Галерея стрит-арта вернулась после долгого затишья (почти год!) с выставкой междисциплинарного художника и сооснователя STENOSIS Анатолия Алексеева.

до 8 ноября

Спектакль «Три мушкетера, или Подвески королевы», Театр имени Комиссаржевской (16+)

19:00

Придворный шут Илья Дель, королева Франции Евгения Игумнова и Михаил Боярский как голос отца Д’Артаньяна: режиссер Роман Габриа показывает шумную и захватывающую придворную жизнь с большим количеством героев и мест действия.

Выставка «Доверяй только твоей тревоге», «Полторы комнаты» и «Квартира №7» (18+)

Художница Александра Паперно посвятила свою первую петербургскую выставку Риду Грачеву — поэту и другу Бродского, Гордина и Битова. В «Квартире №7» смотрим печатные листы и две монументальные росписи, в эркере «Полутора комнат» — уникальные автографы и рисунки из архива Пушкинского Дома.

до 23 января 2027-го