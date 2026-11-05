Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 ноября

Встреча с режиссером Валерием Фокиным, открытая репетиция нового спектакля постановщицы (и блогера!) Насти Паутовой, премьера от «Упсала-Цирка» и гастроли культовых «Служанок» Романа Виктюка, концерты Мальбэка и Сюзанны, Stigmata и DOPECLVB, «Сумерки. Сага. Затмение» в повторном прокате, виниловые сессии (вам японскую электронику или новый альбом Fontaines D.C.?) и вечеринки на любой вкус — в дайджесте всего самого лучшего на этих выходных.
ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
Что выходит в кинотеатрах на этой неделе: фэнтези-комедия «Плетеный муж» (18+) с Оливией Колман и Александром Скарсгардом, криминальная драма «Навар» (18+) с рэпером Icegergert в касте, ре-релиз «Сумерек. Саги. Затмения» (18+), вольная экранизация романа Леонида Цыпкина «Лето в Бадене» (18+) по сценарию Юрия Сапрыкина, триллер «Лес» (18+) с Кариной Разумовской и другие новинки проката — в нашей подборке.
Опера «Вильгельм Телль», Мариинский-2 (12+)
Последняя опера Россини в постановке итальянского режиссера Джанкарло дель Монако (получил «Золотую маску» за «Аиду»!) впервые в России идет на языке оригинала: французском. Подробнее о премьере и еще 14 (главных!) спектаклях ноября — в нашем материале.
5 и 6 ноября
Выставка «Пока тени длинные», 10.203 (12+)
Галерея стрит-арта вернулась после долгого затишья (почти год!) с выставкой междисциплинарного художника и сооснователя STENOSIS Анатолия Алексеева.
до 8 ноября
Спектакль «Три мушкетера, или Подвески королевы», Театр имени Комиссаржевской (16+)
19:00
Придворный шут Илья Дель, королева Франции Евгения Игумнова и Михаил Боярский как голос отца Д’Артаньяна: режиссер Роман Габриа показывает шумную и захватывающую придворную жизнь с большим количеством героев и мест действия.
Выставка «Доверяй только твоей тревоге», «Полторы комнаты» и «Квартира №7» (18+)
Художница Александра Паперно посвятила свою первую петербургскую выставку Риду Грачеву — поэту и другу Бродского, Гордина и Битова. В «Квартире №7» смотрим печатные листы и две монументальные росписи, в эркере «Полутора комнат» — уникальные автографы и рисунки из архива Пушкинского Дома.
до 23 января 2027-го
ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
Встреча с Валерием Фокиным, отель «Коринтия» (16+)
19:00
Режиссер и президент Александринского театра расскажет о своем видении Петербурга Льву Лурье и Александру Маличу — это новое событие из серии «Собрание сочинений. Встречи на Невском».
Открытая репетиция спектакля «Пиявки», Медиацентр Новой сцены Александринского театра (18+)
Квазидокументальная читка по реальным дневниковым записям режиссера спектакля-сенсации «Мать», автора блога llllllll1111lllllllll и лауреата премии «ТОП50» Собака.ru Насти Паутовой, сделанным во время первых в ее жизни похорон близкого человека.
6 и 7 ноября
Концерт сold сarti, Base St. Petersburg (16+)
19:00
Слушаем исповедь на стыке эмо-рэпа, брейкбита и электронной музыки. Все это — в исполнении автора хита «Твоими глазами».
Спектакль «Служанки», ДК Ленсовета (18+)
19:00
Самый известный спектакль Романа Виктюка с почти 40-летней историей принес режиссеру славу кумира богемы, сделал символом нового театрального направления и положил начало стилю его имени.
«Концерт хора musicАeterna. Русская духовная музыка XX века», Дом Радио на Невском (12+)
20:00
Сочинения Стравинского, Каретникова, Кнайфеля, Шнитке, Пярта, Голованова, Мурова, Трубачева и Свиридова будут исполнены под управлением главного хормейстера и дирижера Виталия Полонского.
Выставка «Фиалки в сахаре», Sobo Gallery (16+)
Художница-металлистка Катерины Веселовской (семь лет назад одевала в «кольчуги» валуны в заповеднике на Алтае!) покажет рельефы, скульптуру и объекты из металла, в которых материализует память и чувственный опыт: от нежности до разрушения.
до 6 декабря
«Фестиваль кино Швейцарии в Санкт-Петербурге» (18+)
С 6 по 8 ноября в кинозале «Брусницын Лофта» покажут новое кино Швейцарии. Следом в Голландском институте пройдет ретроспектива классиков швейцарского кинематографа — на открытии блока 9 ноября театральный обозреватель Собака.ru Наталия Эфендиева проведет лекцию «Легенды швейцарской "новой волны"».
с 6 по 17 ноября
Вечеринка «Пир», «Грибоедов» (18+)
23:00
Электронный музыкант Raumtester везет в Петербург свою нашумевшую вечеринку «Пир»: в лайн-апе — Angelina, Shaka, Bevissthet и он сам.
Вечеринка «Hoopa Birtday», «К-30» (18+)
22:00
Свой юбилей Саша Никитин aka Hoopa отметит великим 4-часовым би-ту-би с артистами разных поколений и музыкальных школ: EL, Jax, Texture, Dan PM, Dj Slon и Svetiritm.
СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
Диджей-сеты, Washing Machine (Басков переулок, 23) (16+)
15:00
День рождения «человека, без которого сложно представить петербургскую сцену», достоин афтерпати: в магазине винила, который держит Hoopa, в честь его юбилея сыграют Any Object, Nastya Nëutra, Maestro Kraft, Контур Сс, Olya Ko и другие.
Стрит-арт-маркет, «Стрит-арт хранение» (16+)
Кирилл Кто, Миша Мост, Илья Мозги, Андрей Оленев, Владимир Абих, Василий Базелевс, Alesha и другие художники выставят свои работы на продажу — в том числе уникальные лоты.
7 и 8 ноября
Спектакль «Я здесь», «Упсала-Цирк» (6+)
Космос впервые становится темой спектакля единственного в мире «цирка хулиганов». Режиссер Арина Полякова вместе с командой исследует его с точки зрения человека: как найти свое место в мире, где все время приходится подстраиваться под чужие ожидания?
7 и 8 ноября
Концерт DOPECLVB, Sound (18+)
20:00
i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глабаст возвращаются на сцену с ностальгическим репертуаром — вспоминаем свои мид-2010-е и качаемся под уфимский саунд.
Лекция «Новые формы нарративов для VR-кино», «Шклярский.Experience» (16+)
17:00
Исследовательница научного театра и аспирант РГИСИ Алина Шклярская расскажет об истоках виртуальной реальности, сравнит повествование в традиционном кино и VR и объяснит, как меняется сценарий, когда зритель оказывается внутри истории.
Вечеринка «Поп псы», «Юнион» (18+)
21:00
Миша Колесников и Саша Колокольцев готовят плотную бочку и разрывные дропы знакомых хитов. И важно: только в эту ночь можно попробовать знаменитый пышбургер — с мороженым, бананом и пышками вместо булки.
Концерт Ёлки, «А2» (16+)
20:00
Поп-легенда соберет в одном шоу главные хиты: мы не можем не танцевать под «Прованс», «Около тебя» и «На большом воздушном шаре».
Лекция «Превратности судьбы Сергея Довлатова и его публикаций на Западе», Дом Радио на Невском (16+)
18:00
Исследователь советской неофициальной культуры Александр Гачков вспомнит литературную биографию писателя: от редких изданий в СССР до работы в «Новом американце» и публикаций в The New Yorker.
Концерт Stigmata, Aurora Concert Hall (16+)
19:00
Сентябрь давно сгорел, но есть возможность его продлить — на концерте легендарной металкор-группы из Петербурга.
Лекция «Японская экспериментальная электроника», «Сообщество» в Новой Голландии (16+)
17:00
Музыкальный обозреватель и автор тг-канала о странной музыке «What’s That Noise?» Леонид Кравченко даст послушать весь срез японской электроники: от классики новой волны до новаторских саундтреков к видеоиграм.
Концерт Ирины Салтыковой, «Космонавт» (16+)
19:00
Певица обещает устроить «вечер ностальгии, душевных разговоров и настоящих хитов», оформленный в программу «Салтыкова клевая» — эта фраза стала крылатой благодаря «Брату-2» Балабанова.
Вечеринка Monasterio, «К-30» (18+)
23:00
Главная хардтехно-формация страны устроит шоукейс с серьезными привозами: в Петербург едут Oguz из Нидерландов, Fogga из Колумбии, MFDA из Польши и первые лица Monasterio.
Вечеринка «Residents’ Night», «Грибоедов» (18+)
23:59
Ночь посвящена тем, кто формирует музыкальную жизнь «Грибыча», — за вертушками Shulya (арт-директор клуба!), Novikov и Настя Ткачева.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
Игра «Бегущий город. Очень странные дома» (12+)
12:00
Круги петербургского капрома (вам «Владимирский пассаж» или «Макдональдс» на «Василеостровской»?) предстоит исследовать в рамках новой главы из серии игр на ориентирование в городе. Одевайтесь теплее, на улице так же ветрено, как в изнанке в пятом сезоне «Очень странных дел»!
Виниловая сессия, бар «Игла» (18+)
20:00
Вместе с арт-директором «Иглы» и диджеем Максом Сергеевым слушаем новейший альбом «Dopamine Chamber» ирландцев Fontaines D.C. — главной рок-группы 2020-х.
Концерт Мальбэк х Сюзанна, «А2» (16+)
20:00
Камбэк года, который автоматически телепортировал нас в 2017-й. Ждем от дуэта не только «Равнодушие» и «Гипнозы», но и новый альбом «Любовь», на котором уже завирусились фиты с Ваней Дмитриенко и IOWA.
Концерт Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Под управлением главного дирижера Арсентия Ткаченко один из лучших симфонических оркестров страны исполнит Концерт №3 Рахманинова и Симфонию №6 «Патетическую» Чайковского. Солирует пианист Владимир Вишневский.
Выставка «Век мой», Navicula Artis на «Пушкинской-10» (16+)
Куратор Илья Крончев-Иванов собрал сразу 15 художников (от Петра Белого до Евгения Гранильщикова!). Живопись, скульптура, объекты и инсталляции соединяются в попытке перенести поэзию из вербального в физическое пространство.
до 28 ноября
Концерт Mayot, Sound (16+)
18:00
Слушаем хиты и новые треки плодовитого (по два сольных альбома за год — это база!) участника творческого объединения Random Crew.
Спектакль «Список Паперной», «Сообщество» в Новой Голландии (12+)
20:00
Постановка-сенсация Константина Учителя (как режиссера), Бориса Павловича и Дмитрия Крестьянкина (в качестве актеров): в меню спектакля-застолья — воссозданный вайб литературных встреч Хармса, Введенского и других обэриутов.
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