Что смотреть в кинотеатрах России в ноябре 2026-го: «Плетеный муж», Йоханссон и Драйвер в «Бумажном тигре» и док Нэйтана Филдера «Увидеть все»

А также — байопик о Сильвестре Сталлоне «Рокки — это я», «Голодные игры: Рассвет Жатвы», «Настройщик» с Лео Вудаллом и «Психопатка» с Майкой Монро, российские фестивальные хиты «Лето в Бадене», «Новый дом» и «Было не было», Юрий Стоянов в комедии «Дедмобиль» и многое другое! Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в ноябре.
С 5 НОЯБРЯ
«Плетеный муж» / Wicker (18+)
Волшебник плетет рыбачке идеального мужа из ивняка. Фэнтези-комедия с Оливией Колман и Александром Скарсгардом.
Одинокая рыбачка (Оливия Колман) хочет наконец устроить личную жизнь и просит местного корзинщика-колдуна (Питер Динклейдж) сплести ей супруга. Результат (в лице Александра Скарсгарда) оказывается настолько впечатляющим, что женщине черной завистью начинает завидовать вся деревня. Режиссерами выступили Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон («Спаси себя сам»!).
С 5 ноября
«Настройщик» / Tuner (18+)
Гениальный настройщик фортепиано становится взломщиком сейфов. Криминальная драма с Лео Вудаллом.
Ники (Лео Вудалл) обладает невероятно тонким слухом и зарабатывает на жизнь настройкой музыкальных инструментов. Однако когда его пожилой учитель Гарри (Дастин Хоффман) попадает в больницу, парень ради оплаты лечения оказывается в банде взломщиков. Также в картине снялись Гавана Роуз Лю, Жан Рено и Херби Хэнкок, а ее автором стал Дэниэл Роэр.
C 5 ноября
«Навар» (18+)
Мелкие мошенники планируют ограбить хранилище с нефритом. Илларион Маров и Елизавета Базыкина в криминальной драме в бурятском антураже.
Дебютант Артур Григорьев снял историю о некрупном мошеннике по прозвищу Шуст (Илларион Маров), который знакомится с бывшим спортсменом Ульяновым (Евгений Сидихин) и получает заманчивое предложение — ограбить местных дельцов, собирающихся отправить в Китай крупную партию нефрита. В касте — Елизавета Базыкина, Геннадий Блинов, Анна Кротова и рэпер Icegergert.
C 5 ноября
«Лето в Бадене» (18+)
Экранизация знаменитого модернистского романа Леонида Цыпкина с Филиппом Янковским в главной роли.
Экранизация одноименного романа Леонида Цыпкина (не путать с Александром Цыпкиным) — по сюжету советский интеллигент в экзистенциальном кризисе (Филипп Янковский) после отъезда сына за границу становится одержим идеей написать роман о Достоевском, для чего очень глубоко и болезненно погружается в его жизнь. Режиссером выступил Антон Желнов, а его соавтором — Юрий Сапрыкин.
C 5 ноября
«Сумерки. Сага. Затмение» / The Twilight Saga: Eclipse (2010) (18+)
Повторный прокат третьей части знаменитой франшизы.
Пока герои Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера распутывают сложные отношения, Сиэтл потрясает череда загадочных убийств — третью часть саги вновь можно посмотреть на больших экранах.
C 5 ноября
«Роллинг Лауд. Дикое веселье» / Rolling Loud (18+)
Комедия с Оуэном Уилсоном о заботливом отце, устроившим сыну авантюрную поездку на музыкальный фест.
Папаша (Оуэн Уилсон) пытается наладить отношения с сыном подростком (Кристиан Конвери) и едет с ним на хип-хоп-фестиваль Rolling Loud — на котором все, само собой, идет не по плану. Среди важных персонажей можно заметить рэпера Трэвиса Скотта, а режиссером стал Джереми Гарелик («Шафер напрокат»).
C 5 ноября
С 12 НОЯБРЯ
«Психопатка» / Victorian Psycho (18+)
Комедийный хоррор о гувернантке с секретом в исполнении Майки Монро.
Середина XIX века — эксцентричная гувернантка Уинифред (Майка Монро) устраивается работать в готическое поместье, после чего в нем начинают таинственно исчезать служанки. Также в фильме снялись Томасин Маккензи, Джейсон Айзекс и Рут Уилсон. Режиссер — Закари Уигон («Стоп-слово»).
С 12 ноября
«Лес» (18+)
Мистический триллер о заблудившихся в странном лесу девушках с Кариной Разумовской и Лянкой Грыу.
Главные героини — две москвички — отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Лес живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени: без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем в заброшенный деревенский дом заезжает странная семья.
В касте — Карина Разумовская («К себе нежно»), Лянка Грыу («Гудбай, Америка»), Никита Кологривый («Метод 3»), Роза Хайруллина («Кислота», «Кеша должен умереть») и Екатерина Васильева («Эпидемия», «Вам и не снилось...») в главных ролях. Бестселлер Светланы Тюльбашевой экранизировал Гамлет Дульян («Красные линии»).
С 12 ноября
«Операция "Возмездие"» / The Fix (18+)
Шпионский экшен с Лиамом Нисоном и Закари Ливаем.
Опытные агенты ЦРУ Такер (Закари Ливай) и Ларри (Лиам Нисон) возглавляют группу оперативников, проваливших миссию в Афганистане — чтобы реабилитироваться, они устраивают рискованную спасательную операцию в Иране. Режиссером выступил Гай Моше («Бунраку»).
С 12 ноября
«Новый дом» (18+)
История девушки, которая ищет себя после семи лет тюрьмы. В главных ролях — Дарья Савельева и Александр Яценко.
Анна (Дарья Савельева) выходит на волю после длительного заключения и пытается адаптироваться к новой реальности: получает комнату в общежитии, устраивается работать швеей и ходит в кружок психологической помощи, где знакомится с эмпатичным Романом (Александр Яценко). Драму о возвращении к нормальной жизни снял дебютант Никита Грушин.
С 12 ноября
«Лиля» (18+)
Байопик о музе Маяковского в исполнении Марии Смольниковой.
Подробная история знаменитого любовного треугольника: Мария Смольникова сыграла Лилю Брик, ее мужа Осипа — Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского — Андрей Максимов. Также в картине Веры Сторожевой («») снялись Андрей Смоляков, Ангелина Стречина, Агриппина Стеклова и Алексей Герман мл. и Мариэтта Цигаль-Полищук.
С 12 ноября
«Приключения пингвиненка» (18+)
При переезде из одного зоопарка в другой пингвиненок Кви теряется в городе. Семейная комедия с Павлом Прилучным и Валентиной Ляпиной.
После дорожной аварии малыш-пингвин остается один посреди мегаполиса и ищет путь домой. В картине снялись Павел Прилучный, Валентина Ляпина, Роман Курцын и Зоя Бербер. Режиссер — Ольга Амоль («Маша и Медведь: Анимашки»).
С 12 ноября
С 19 НОЯБРЯ
«Увидеть все» / You Can See Everything (18+)
Главный документальный фильм года — трикстер Нэйтан Филдер общается с мошенницей Элизабет Холмс.
За месяц до отправки в тюрьму основательница стартапа-обманки Theranos Элизабет Холмс позвала снять о себе фильм звезду «Репетиции» Нэйтана Филдера и его коллегу Лэнса Оппенгейма («Прайм-тайм»), которые буквально поселились в ее доме. В итоге получился один самых необычных документальных проектов современности по мнению и критиков, и зрителей.
С 19 ноября
«Бумажный тигр» / Paper Tiger (18+)
Криминальная драма о двух братьях, связавшихся с русской мафией. В касте — Адам Драйвер, Майлз Теллер и Скарлетт Йоханссон.
В Нью-Йорке конца 80-х экс-коп Гэри (Адам Драйвер) и его брат Ирвин (Майлз Теллер) оказываются втянутыми в сомнительной сделке с участием русской мафии — под угрозой оказываются все, включая жену Гэри Линду (Скарлетт Йоханнсон). Автором картины стал Джеймс Грэй («К звездам»).
С 19 ноября
«Дедмобиль» (12+)
Юрий Стоянов в комедии о таксисте старой школы на разумной машине.
Водитель Валера (Юрий Стоянов) получает заманчивое предложение от такси с искусственным интеллектом — осознавшая себя машина сама развозит пассажиров, а он притворяется, что ее ведет, чтобы не нервировать пассажиров (и за это получает деньги на лечение больной собаки). Также в комедии снялись Сергей Бурунов, Ирина Безряднова, Александр Ревенко и другие. Режиссер — Владимир Котт («На деревню дедушке 2»).
С 19 ноября
«Рокки — это я» / I Play Rocky (16+)
Байопик о Сильвестре Сталлоне во время съемок легендарного фильма.
История создания культовой картины «Рокки»: никому толком не известный актер Сильвестр Сталлоне (Энтони Ипполито) отчаянно пытается сделать фильм о боксере по собственному сценарию с собой же в главной роли. В касте — Аннасофия Робб, Мэтт Диллон и Тоби Кеббелл, а автором проекта стал режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли.
С 19 ноября
«Колотун и Волшебное королевство» (6+)
Фэнтези о семье, попавшей в параллельный сказочный мир.
Снегиревы внезапно попадают в Волшебное королевство, где им предстоит сразиться со злодеем Колотуном и найти древний артефакт, чтобы попасть домой. В картине Олега Гусева («Арт и Факт») сыграли Александр Горбатов, Агата Дранга, Иван Колесников, Павел Деревянко, Дмитрий Калихов, Лукерья Ильяшенко и другие.
С 19 ноября
«Было не было» (18+)
Инди-драма о девушке, сбежавшей на север в поисках отца.
Кира (Вера Енгалычева) отправляется на Кольский полуостров, чтобы найти пропавшего папу. Там она встречает Петю (Владислав Медведев), местного жителя, уверяющего, что знает, где он — молодые люди объединяют усилия. Картину снял Тимофей Анисимов, получивший за нее приз «Лучший дебют» на фестивале «Маяк» этого года.
С 19 ноября
«Поезд в Пусан» / Train to Busan (2016) (18+)
Ураганный герметичный хоррор режиссера Ен Сан-хо о группке выживших, сражающихся с ордой зомби в поезде, снова можно увидеть в кинотеатрах.
С 19 ноября
«Патерсон» / Paterson (2016) (18+)
Светлая мелодрама Джима Джармуша снова в кино.
Возвращение на экраны спустя десять лет романтической истории Джима Джармуша с Адамом Драйвером и Голшифте Фарахани.
С 19 ноября
С 26 НОЯБРЯ
«Голодные игры: Рассвет Жатвы» / The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (12+)
Приквел культовой подростковой франшизы Фрэнсиса Лоуренса.
На этот раз действие развернется за 24 года до событий основной серии — в центре внимания окажется Хэймитч Эбернети, победивший в Квартальной Битве. В касте — Маккенна Грейс, Джозеф Зада, Дженнифер Лоуренс, Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Вуди Харрельсон и Эль Фаннинг.
С 26 ноября
«Дворняшка» / Yugly (6+)
Мультфильм о беспородной собачке, которая хочет победить на конкурсе красоты и обрести семью.
Историю обаятельного песика Югли, мечтающего об участии в элитном конкурсе собак, сняли Янис Беланд и Жереми Дегрюсон («Семейка Бигфутов»).
С 26 ноября
«Александр I» (12+)
Художественно-документальный байопик о русском императоре.
В сочетающем себе игровую и документальную части фильме о становлении и царствовании Александра I (его сыграл Сергей Горошко) снялись Виталий Кищенко, Полина Кутепова, Юлия Абдель-Фаттах, Савелий Кудряшов, Софья Лебедева и другие. Режиссером выступил Морад Абдель-Фаттах («Екатерина Великая»), а сценарий написал автор «Союза спасения» Андрей Кравчук.
С 26 ноября
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