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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах России в ноябре 2026-го: «Плетеный муж», Йоханссон и Драйвер в «Бумажном тигре» и док Нэйтана Филдера «Увидеть все»

А также — байопик о Сильвестре Сталлоне «Рокки — это я», «Голодные игры: Рассвет Жатвы», «Настройщик» с Лео Вудаллом и «Психопатка» с Майкой Монро, российские фестивальные хиты «Лето в Бадене», «Новый дом» и «Было не было», Юрий Стоянов в комедии «Дедмобиль» и многое другое! Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в ноябре.

С 5 НОЯБРЯ
С 12 НОЯБРЯ
С 19 НОЯБРЯ
C 26 НОЯБРЯ

С 5 НОЯБРЯ

«Плетеный муж» / Wicker (18+)

Волшебник плетет рыбачке идеального мужа из ивняка. Фэнтези-комедия с Оливией Колман и Александром Скарсгардом.

Escape Plan Productions, Lobo Films, South of the River Pictures, Tango Entertainment (III), The Royal Budapest Film Co, 2026

Одинокая рыбачка (Оливия Колман) хочет наконец устроить личную жизнь и просит местного корзинщика-колдуна (Питер Динклейдж) сплести ей супруга. Результат (в лице Александра Скарсгарда) оказывается настолько впечатляющим, что женщине черной завистью начинает завидовать вся деревня. Режиссерами выступили Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон («Спаси себя сам»!).

С 5 ноября

«Настройщик» / Tuner (18+)

Гениальный настройщик фортепиано становится взломщиком сейфов. Криминальная драма с Лео Вудаллом.

Black Bear, Elevation Pictures, English Breakfast Productions, 2025

Ники (Лео Вудалл) обладает невероятно тонким слухом и зарабатывает на жизнь настройкой музыкальных инструментов. Однако когда его пожилой учитель Гарри (Дастин Хоффман) попадает в больницу, парень ради оплаты лечения оказывается в банде взломщиков. Также в картине снялись Гавана Роуз Лю, Жан Рено и Херби Хэнкок, а ее автором стал Дэниэл Роэр.

C 5 ноября

«Навар» (18+)

Мелкие мошенники планируют ограбить хранилище с нефритом. Илларион Маров и Елизавета Базыкина в криминальной драме в бурятском антураже.

«КИНО КУЛЬТ», «КИНО ПЛЮС», 2026

Дебютант Артур Григорьев снял историю о некрупном мошеннике по прозвищу Шуст (Илларион Маров), который знакомится с бывшим спортсменом Ульяновым (Евгений Сидихин) и получает заманчивое предложение — ограбить местных дельцов, собирающихся отправить в Китай крупную партию нефрита. В касте — Елизавета Базыкина, Геннадий Блинов, Анна Кротова и рэпер Icegergert.

C 5 ноября

«Лето в Бадене» (18+)

Экранизация знаменитого модернистского романа Леонида Цыпкина с Филиппом Янковским в главной роли.

Резервная копия, 2026

Экранизация одноименного романа Леонида Цыпкина (не путать с Александром Цыпкиным) — по сюжету советский интеллигент в экзистенциальном кризисе (Филипп Янковский) после отъезда сына за границу становится одержим идеей написать роман о Достоевском, для чего очень глубоко и болезненно погружается в его жизнь. Режиссером выступил Антон Желнов, а его соавтором — Юрий Сапрыкин.

C 5 ноября

«Сумерки. Сага. Затмение» / The Twilight Saga: Eclipse (2010) (18+)

Повторный прокат третьей части знаменитой франшизы.

Summit Entertainment, Temple Hill Entertainment, Maverick Films, Imprint Entertainment, Sunswept Entertainment, 2010

Пока герои Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера распутывают сложные отношения, Сиэтл потрясает череда загадочных убийств — третью часть саги вновь можно посмотреть на больших экранах.

C 5 ноября

«Роллинг Лауд. Дикое веселье» / Rolling Loud (18+)

Комедия с Оуэном Уилсоном о заботливом отце, устроившим сыну авантюрную поездку на музыкальный фест.

American High, Live Nation Productions, Live Nation Studios, Rolling Loud, 2026

Папаша (Оуэн Уилсон) пытается наладить отношения с сыном подростком (Кристиан Конвери) и едет с ним на хип-хоп-фестиваль Rolling Loud — на котором все, само собой, идет не по плану. Среди важных персонажей можно заметить рэпера Трэвиса Скотта, а режиссером стал Джереми Гарелик («Шафер напрокат»).

C 5 ноября

С 12 НОЯБРЯ

«Психопатка» / Victorian Psycho (18+)

Комедийный хоррор о гувернантке с секретом в исполнении Майки Монро.

Anonymous Content, Anton, Traffic., 2026

Середина XIX века — эксцентричная гувернантка Уинифред (Майка Монро) устраивается работать в готическое поместье, после чего в нем начинают таинственно исчезать служанки. Также в фильме снялись Томасин Маккензи, Джейсон Айзекс и Рут Уилсон. Режиссер — Закари Уигон («Стоп-слово»).

С 12 ноября

«Лес» (18+)

Мистический триллер о заблудившихся в странном лесу девушках с Кариной Разумовской и Лянкой Грыу.

Nemesis Films, 2026

Главные героини — две москвички — отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Лес живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени: без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем в заброшенный деревенский дом заезжает странная семья.

В касте — Карина Разумовская («К себе нежно»), Лянка Грыу («Гудбай, Америка»), Никита Кологривый («Метод 3»), Роза Хайруллина («Кислота», «Кеша должен умереть») и Екатерина Васильева («Эпидемия», «Вам и не снилось...») в главных ролях. Бестселлер Светланы Тюльбашевой экранизировал Гамлет Дульян («Красные линии»).

С 12 ноября

«Операция "Возмездие"» / The Fix (18+)

Шпионский экшен с Лиамом Нисоном и Закари Ливаем.

Astral Future, Latigo Films, Dreamtime Films, Blue Rider Media, BondIt Media Capital, 2026

Опытные агенты ЦРУ Такер (Закари Ливай) и Ларри (Лиам Нисон) возглавляют группу оперативников, проваливших миссию в Афганистане — чтобы реабилитироваться, они устраивают рискованную спасательную операцию в Иране. Режиссером выступил Гай Моше («Бунраку»).

С 12 ноября

«Новый дом» (18+)

История девушки, которая ищет себя после семи лет тюрьмы. В главных ролях — Дарья Савельева и Александр Яценко.

Пан-Атлантик Студио, 2026

Анна (Дарья Савельева) выходит на волю после длительного заключения и пытается адаптироваться к новой реальности: получает комнату в общежитии, устраивается работать швеей и ходит в кружок психологической помощи, где знакомится с эмпатичным Романом (Александр Яценко). Драму о возвращении к нормальной жизни снял дебютант Никита Грушин.

С 12 ноября

«Лиля» (18+)

Байопик о музе Маяковского в исполнении Марии Смольниковой.

Русский проект, Первый канал, 2026

Подробная история знаменитого любовного треугольника: Мария Смольникова сыграла Лилю Брик, ее мужа Осипа — Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского — Андрей Максимов. Также в картине Веры Сторожевой («») снялись Андрей Смоляков, Ангелина Стречина, Агриппина Стеклова и Алексей Герман мл. и Мариэтта Цигаль-Полищук.

С 12 ноября

«Приключения пингвиненка» (18+)

При переезде из одного зоопарка в другой пингвиненок Кви теряется в городе. Семейная комедия с Павлом Прилучным и Валентиной Ляпиной.

Кинокомпания «Наше кино», «Метеор Студия», 2026

После дорожной аварии малыш-пингвин остается один посреди мегаполиса и ищет путь домой. В картине снялись Павел Прилучный, Валентина Ляпина, Роман Курцын и Зоя Бербер. Режиссер — Ольга Амоль («Маша и Медведь: Анимашки»).

С 12 ноября

С 19 НОЯБРЯ

«Увидеть все» / You Can See Everything (18+)

Главный документальный фильм года — трикстер Нэйтан Филдер общается с мошенницей Элизабет Холмс.

A24, Blow Out Productions, To Be Formed, 2026

За месяц до отправки в тюрьму основательница стартапа-обманки Theranos Элизабет Холмс позвала снять о себе фильм звезду «Репетиции» Нэйтана Филдера и его коллегу Лэнса Оппенгейма («Прайм-тайм»), которые буквально поселились в ее доме. В итоге получился один самых необычных документальных проектов современности по мнению и критиков, и зрителей.

С 19 ноября

«Бумажный тигр» / Paper Tiger (18+)

Криминальная драма о двух братьях, связавшихся с русской мафией. В касте — Адам Драйвер, Майлз Теллер и Скарлетт Йоханссон.

AK Productions, AK Television Prod., LB Entertainment, LEAF Entertainment, Leone Film Group, 2026

В Нью-Йорке конца 80-х экс-коп Гэри (Адам Драйвер) и его брат Ирвин (Майлз Теллер) оказываются втянутыми в сомнительной сделке с участием русской мафии — под угрозой оказываются все, включая жену Гэри Линду (Скарлетт Йоханнсон). Автором картины стал Джеймс Грэй («К звездам»).

С 19 ноября

«Дедмобиль» (12+)

Юрий Стоянов в комедии о таксисте старой школы на разумной машине.

Телеканал «Россия», ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», при поддержке Фонда кино, 2026

Водитель Валера (Юрий Стоянов) получает заманчивое предложение от такси с искусственным интеллектом — осознавшая себя машина сама развозит пассажиров, а он притворяется, что ее ведет, чтобы не нервировать пассажиров (и за это получает деньги на лечение больной собаки). Также в комедии снялись Сергей Бурунов, Ирина Безряднова, Александр Ревенко и другие. Режиссер — Владимир Котт («На деревню дедушке 2»).

С 19 ноября

«Рокки — это я» / I Play Rocky (16+)

Байопик о Сильвестре Сталлоне во время съемок легендарного фильма.

Baha Productions, Fireside Films, International Media Funds Management, 2026

История создания культовой картины «Рокки»: никому толком не известный актер Сильвестр Сталлоне (Энтони Ипполито) отчаянно пытается сделать фильм о боксере по собственному сценарию с собой же в главной роли. В касте — Аннасофия Робб, Мэтт Диллон и Тоби Кеббелл, а автором проекта стал режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли.

С 19 ноября

«Колотун и Волшебное королевство» (6+)

Фэнтези о семье, попавшей в параллельный сказочный мир.

Зебра, 2026

Снегиревы внезапно попадают в Волшебное королевство, где им предстоит сразиться со злодеем Колотуном и найти древний артефакт, чтобы попасть домой. В картине Олега Гусева («Арт и Факт») сыграли Александр Горбатов, Агата Дранга, Иван Колесников, Павел Деревянко, Дмитрий Калихов, Лукерья Ильяшенко и другие.

С 19 ноября

«Было не было» (18+)

Инди-драма о девушке, сбежавшей на север в поисках отца.

ООО «Новые проекты» и ТПО «РОК» при поддержке Фонда «КИНОПРАЙМ», 2026

Кира (Вера Енгалычева) отправляется на Кольский полуостров, чтобы найти пропавшего папу. Там она встречает Петю (Владислав Медведев), местного жителя, уверяющего, что знает, где он — молодые люди объединяют усилия. Картину снял Тимофей Анисимов, получивший за нее приз «Лучший дебют» на фестивале «Маяк» этого года. 

С 19 ноября

«Поезд в Пусан» / Train to Busan (2016) (18+)

Next Entertainment World (NEW), RedPeter Film, Movic Comics, 2016

Ураганный герметичный хоррор режиссера Ен Сан-хо о группке выживших, сражающихся с ордой зомби в поезде, снова можно увидеть в кинотеатрах.

С 19 ноября

«Патерсон» / Paterson (2016) (18+)

Светлая мелодрама Джима Джармуша снова в кино.

K5 International, Amazon Studios, Inkjet Productions, Le Pacte, Animal Kingdom, 2026

Возвращение на экраны спустя десять лет романтической истории Джима Джармуша с Адамом Драйвером и Голшифте Фарахани.

С 19 ноября

С 26 НОЯБРЯ

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» / The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (12+)

Приквел культовой подростковой франшизы Фрэнсиса Лоуренса.

Lionsgate, Color Force, Medienboard Berlin-Brandenburg, Studio Babelsberg, 2026

На этот раз действие развернется за 24 года до событий основной серии — в центре внимания окажется Хэймитч Эбернети, победивший в Квартальной Битве. В касте — Маккенна Грейс, Джозеф Зада, Дженнифер Лоуренс, Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Вуди Харрельсон и Эль Фаннинг.

С 26 ноября

«Дворняшка» / Yugly (6+)

Мультфильм о беспородной собачке, которая хочет победить на конкурсе красоты и обрести семью.

nWave Pictures, Octopolis, SND Films, Umedia, Ciné+OCS, 2026

Историю обаятельного песика Югли, мечтающего об участии в элитном конкурсе собак, сняли Янис Беланд и Жереми Дегрюсон («Семейка Бигфутов»).

С 26 ноября

«Александр I» (12+)

Художественно-документальный байопик о русском императоре.

1-2-3 Production, Централ Партнершип, Газпром-Медиа, 2026

В сочетающем себе игровую и документальную части фильме о становлении и царствовании Александра I (его сыграл Сергей Горошко) снялись Виталий Кищенко, Полина Кутепова, Юлия Абдель-Фаттах, Савелий Кудряшов, Софья Лебедева и другие. Режиссером выступил Морад Абдель-Фаттах («Екатерина Великая»), а сценарий написал автор «Союза спасения» Андрей Кравчук.

С 26 ноября

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