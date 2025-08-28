Чем заняться в Петербурге с 28 по 31 августа

Фестивали «День Д» и «Ночь света», гастроли Дома Радио в Ораниенбауме, выставка «Травма и перерождение» (Гарт! Кокачева!) в галерее Anna Nova, обновленный балет «Красная Жизель» театра Бориса Эйфмана, пятилетие «К-30», а также концерты «Наадя», Feduk и группы Сергея Сироткина — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 28 АВГУСТА
Оксана Акиньшина
Балет «Красная Жизель», Александринский театр (12+)
20:00
Впервые за 28 лет театр Бориса Эйфмана представит обновленную версию балета-посвящения танцовщице Ольге Спесивцевой.
Фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света», Гатчинский парк (0+)
Как и каждый год, в Гатчине обещают десятки масштабных инсталляций, видео-арт, перформансы, архитектурный мэппинг, а также медиа- и паблик-арт. В этом году они объединены темой «Игра».
С 28 по 30 августа
Выставка к 125-летию Алексея Пахомова, Михайловский замок, Русский музей (6+)
Ретроспектива художника состоит из его известных иллюстраций к детским книгам и журналам, романтических деревенских пейзажей и серии литографий о жизни блокадного Ленинграда.
С 28 августа по 27 октября
Фестиваль экспериментального театра «Переход», «Зал №3» (16+)
В афише проекта о трансформации сценического искусства: читка новой пьесы «Ундина» Сони Дымшиц, размышление о хрупкости детства «Предназначено на слом» Ани Ольшанецкой, синтез лекции психолога и свидетельского театра «Тревожность. Переход», читка «Белых ночей» в исполнении Вероники Бевза и вечер актерской поэзии «Я просто пересказываю сны».
До 31 августа
Концерт ЛСП, «Двор Гостинки» (18+)
19:30
Провожаем лето с рэпером-пересмешником из Беларуси — на опен-эйре под звуки «Белого танца».
Гаражная распродажа издательства «МИФ», «УКТ» («Севкабель Порт») (0+)
Более 10 тысяч редких книг + паблик-токи, в том числе лекция «Место действия: Петербург. Как современное фэнтези работает с сеттингом и культурным кодом города».
С 28 по 31 августа
В кинотеатрах на этой неделе смотрим повторный прокат вечной классики аниме-киберпанка «Призрак в доспехах» (16+), хоррор «Ведьмина доска» (16+), экранизацию лаконичной видеоигры «Выход 8» (16+), комедию об иллюзионисте-неудачнике с Оксаной Акиньшиной «Семейный призрак» (6+), сюрреалистическое драмеди «Родственные души» (16+) и семейный мультфильм «Доктор Динозавров» (6+).
ПЯТНИЦА: 29 АВГУСТА
Инсталляция media.tribe
Концерт «АукцЫона», Aurora Concert Hall (12+)
20:00
Рок-интеллектуалы сыграют главные хиты — от «Дороги» до «Птицы».
Вечер современного танца OMYT Lab, Новая сцена Александринского театра (12+)
19:00
Три зарисовки от хореографов Сергея STK, Ирины Кононовой и Надежды Кохановой — результат летней лаборатории пространства OMYT.
Выставка «тонкие материи», «Цистерна» (18+)
Коллектив художников media.tribe размышляет о сенсорных переживаниях и представляет кинетическую лазерную скульптуру, а также две аудиовизуальные инсталляции.
С 29 августа по 12 октября
Концерт Feduk, «Двор Гостинки» (16+)
19:00
На сольнике Федора Инсарова aka FEDUK так красиво, что перестаем дышать. И смотрим, как хлопья летят наверх, всюду магия и свет.
Концерт OpensoundOrchestra, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Шнитке, Канчели, Прокофьев, Мартынов и Адамс в исполнении коллектива Opensound.
СУББОТА: 30 АВГУСТА
Лев Лурье
Фестиваль «День Д» (12+)
В программе ежегодного трибьюта Сергею Довлатову — онлайн-лекция Льва Лурье про неофициальную культуру Ленинграда, выступление SPB Blind Orchestra, премьера спектакля Александра Савчука «Поймай Довлатова, если сможешь», спецпоказ фильма «Познавая белый свет» Киры Муратовой, шахматный турнир и даже рюмочный ход с шотами по 100 рублей (по кодовой фразе «Выпьем за Сережу»!).
С 30 по 31 августа
Гастроли Дома Радио, Ораниенбаум (18+)
Размышляем о связи музыки и природы на практиках-променадах, а также слушаем скрипача Дмитрия Чепигу, виолончелистов Максима Акчурина и Андрея Ефимовского и новый брасс-ансамбль артистов медной духовой группы musicAeterna.
С 30 по 31 августа
Вечеринка «Отдых 24», Кронштадт, Якорная площадь, 1а (18+)
12:00
Коллаборация Kontrkult x Griboedov — 24 часа рейва, 31 артист и три сцены. Среди хедлайнеров — Глюкоза.
Вечеринка «5 лет "К-30"», поп-ап-двор «К-30» (18+)
22:00
В лайн-апе: nttrl, Ах.Реп, Shutta, Cable Toy, Orange, Timofey, Hoopa, El, Raw Takes, Dead Moon, DJ Freelancer. Хайлайт вечера — приглашенный музыкант из США DJ Assault.
«Красненькая биеннале», метро «Автово» (18+)
В опен-эйр-экспозиции — работы сотни художников, объединенные темой «Ремонт в голове».
С 30 по 31 августа
Концерт Île Thélème Ensemble, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Слушаем сочинения Десятникова, Лэнга и Полякова.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 31 АВГУСТА
Александра Гарт
Концерт группы «Сироткин», Roof Place (16+)
20:00
Становимся выше домов, бежим за малиновым солнцем и не спим до утра с инди-группой Сергея Сироткина.
Выставка «Травма и перерождение», галерея Anna Nova (16+)
Экспозиция-отсылка к психоаналитической теории Карла Юнга соберет более 80 работ из частной коллекции. Среди них — художник года Cosmoscow-2024 и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Гарт, Саша Кокачева, Хаим Сокол, Илья Федотовв-Федоров и другие.
С 31 августа по 12 октября
Концерт «Наадя», Особняк Юргенса (12+)
19:00
На акустическом вечере инди-дивы узнаем, как не нужна половина (потому что чувствуешь себя целой) и как быть, если «сто дней — он с ней».
Концерт «Ленинградский диксиленд», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Ансамбль мастерски синтезирует традиционные джазовые мелодии и музыку советских композиторов.
