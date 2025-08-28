Чем заняться в Петербурге с 28 по 31 августа

Балет «Красная Жизель», Александринский театр (12+)

20:00

Впервые за 28 лет театр Бориса Эйфмана представит обновленную версию балета-посвящения танцовщице Ольге Спесивцевой.

Фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света», Гатчинский парк (0+)

Как и каждый год, в Гатчине обещают десятки масштабных инсталляций, видео-арт, перформансы, архитектурный мэппинг, а также медиа- и паблик-арт. В этом году они объединены темой «Игра».

С 28 по 30 августа

Выставка к 125-летию Алексея Пахомова, Михайловский замок, Русский музей (6+)

Ретроспектива художника состоит из его известных иллюстраций к детским книгам и журналам, романтических деревенских пейзажей и серии литографий о жизни блокадного Ленинграда.

С 28 августа по 27 октября

Фестиваль экспериментального театра «Переход», «Зал №3» (16+)

В афише проекта о трансформации сценического искусства: читка новой пьесы «Ундина» Сони Дымшиц, размышление о хрупкости детства «Предназначено на слом» Ани Ольшанецкой, синтез лекции психолога и свидетельского театра «Тревожность. Переход», читка «Белых ночей» в исполнении Вероники Бевза и вечер актерской поэзии «Я просто пересказываю сны».

До 31 августа

Концерт ЛСП, «Двор Гостинки» (18+)

19:30

Провожаем лето с рэпером-пересмешником из Беларуси — на опен-эйре под звуки «Белого танца».

Гаражная распродажа издательства «МИФ», «УКТ» («Севкабель Порт») (0+)

Более 10 тысяч редких книг + паблик-токи, в том числе лекция «Место действия: Петербург. Как современное фэнтези работает с сеттингом и культурным кодом города».

С 28 по 31 августа

В кинотеатрах на этой неделе смотрим повторный прокат вечной классики аниме-киберпанка «Призрак в доспехах» (16+), хоррор «Ведьмина доска» (16+), экранизацию лаконичной видеоигры «Выход 8» (16+), комедию об иллюзионисте-неудачнике с Оксаной Акиньшиной «Семейный призрак» (6+), сюрреалистическое драмеди «Родственные души» (16+) и семейный мультфильм «Доктор Динозавров» (6+).