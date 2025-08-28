Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 28 по 31 августа

Фестивали «День Д» и «Ночь света», гастроли Дома Радио в Ораниенбауме, выставка «Травма и перерождение» (Гарт! Кокачева!) в галерее Anna Nova, обновленный балет «Красная Жизель» театра Бориса Эйфмана, пятилетие «К-30», а также концерты «Наадя», Feduk и группы Сергея Сироткина — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 28 АВГУСТА
ПЯТНИЦА: 29 АВГУСТА
СУББОТА: 30 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 31 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ: 28 АВГУСТА

Оксана Акиньшина
Фото: Дима Табу

Оксана Акиньшина

Балет «Красная Жизель», Александринский театр (12+)

20:00

Впервые за 28 лет театр Бориса Эйфмана представит обновленную версию балета-посвящения танцовщице Ольге Спесивцевой.

Фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света», Гатчинский парк (0+)

Как и каждый год, в Гатчине обещают десятки масштабных инсталляций, видео-арт, перформансы, архитектурный мэппинг, а также медиа- и паблик-арт. В этом году они объединены темой «Игра».

С 28 по 30 августа

Выставка к 125-летию Алексея Пахомова, Михайловский замок, Русский музей (6+)

Ретроспектива художника состоит из его известных иллюстраций к детским книгам и журналам, романтических деревенских пейзажей и серии литографий о жизни блокадного Ленинграда.

С 28 августа по 27 октября

Фестиваль экспериментального театра «Переход», «Зал №3» (16+)

В афише проекта о трансформации сценического искусства: читка новой пьесы «Ундина» Сони Дымшиц, размышление о хрупкости детства «Предназначено на слом» Ани Ольшанецкой, синтез лекции психолога и свидетельского театра «Тревожность. Переход», читка «Белых ночей» в исполнении Вероники Бевза и вечер актерской поэзии «Я просто пересказываю сны».

До 31 августа

Концерт ЛСП, «Двор Гостинки» (18+)

19:30

Провожаем лето с рэпером-пересмешником из Беларуси — на опен-эйре под звуки «Белого танца».

Гаражная распродажа издательства «МИФ», «УКТ» («Севкабель Порт») (0+)

Более 10 тысяч редких книг + паблик-токи, в том числе лекция «Место действия: Петербург. Как современное фэнтези работает с сеттингом и культурным кодом города».

С 28 по 31 августа

В кинотеатрах на этой неделе смотрим повторный прокат вечной классики аниме-киберпанка «Призрак в доспехах» (16+), хоррор «Ведьмина доска» (16+), экранизацию лаконичной видеоигры «Выход 8» (16+), комедию об иллюзионисте-неудачнике с Оксаной Акиньшиной «Семейный призрак» (6+), сюрреалистическое драмеди «Родственные души» (16+) и семейный мультфильм «Доктор Динозавров» (6+).

ПЯТНИЦА: 29 АВГУСТА

Инсталляция media.tribe
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Цистерна»

Инсталляция media.tribe

Концерт «АукцЫона», Aurora Concert Hall (12+)

20:00

Рок-интеллектуалы сыграют главные хиты — от «Дороги» до «Птицы».

Вечер современного танца OMYT Lab, Новая сцена Александринского театра (12+)

19:00

Три зарисовки от хореографов Сергея STK, Ирины Кононовой и Надежды Кохановой — результат летней лаборатории пространства OMYT.

Выставка «тонкие материи», «Цистерна» (18+)

Коллектив художников media.tribe размышляет о сенсорных переживаниях и представляет кинетическую лазерную скульптуру, а также две аудиовизуальные инсталляции.

С 29 августа по 12 октября

Концерт Feduk, «Двор Гостинки» (16+)

19:00

На сольнике Федора Инсарова aka FEDUK так красиво, что перестаем дышать. И смотрим, как хлопья летят наверх, всюду магия и свет.

Концерт OpensoundOrchestra, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Шнитке, Канчели, Прокофьев, Мартынов и Адамс в исполнении коллектива Opensound.

СУББОТА: 30 АВГУСТА

Лев Лурье
Валентин Блох для Собака.ru

Лев Лурье

Фестиваль «День Д» (12+)

В программе ежегодного трибьюта Сергею Довлатову — онлайн-лекция Льва Лурье про неофициальную культуру Ленинграда, выступление SPB Blind Orchestra, премьера спектакля Александра Савчука «Поймай Довлатова, если сможешь», спецпоказ фильма «Познавая белый свет» Киры Муратовой, шахматный турнир и даже рюмочный ход с шотами по 100 рублей (по кодовой фразе «Выпьем за Сережу»!).

С 30 по 31 августа

Гастроли Дома Радио, Ораниенбаум (18+)

Размышляем о связи музыки и природы на практиках-променадах, а также слушаем скрипача Дмитрия Чепигу, виолончелистов Максима Акчурина и Андрея Ефимовского и новый брасс-ансамбль артистов медной духовой группы musicAeterna.

С 30 по 31 августа

Вечеринка «Отдых 24», Кронштадт, Якорная площадь, 1а (18+)

12:00

Коллаборация Kontrkult x Griboedov — 24 часа рейва, 31 артист и три сцены. Среди хедлайнеров — Глюкоза.

Вечеринка «5 лет "К-30"», поп-ап-двор «К-30» (18+)

22:00

В лайн-апе: nttrl, Ах.Реп, Shutta, Cable Toy, Orange, Timofey, Hoopa, El, Raw Takes, Dead Moon, DJ Freelancer. Хайлайт вечера — приглашенный музыкант из США DJ Assault.

«Красненькая биеннале», метро «Автово» (18+)

В опен-эйр-экспозиции — работы сотни художников, объединенные темой «Ремонт в голове».

С 30 по 31 августа

Концерт Île Thélème Ensemble, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Слушаем сочинения Десятникова, Лэнга и Полякова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 31 АВГУСТА

Александра Гарт
Фото: Кристина Рожкова

Александра Гарт

Концерт группы «Сироткин», Roof Place (16+)

20:00

Становимся выше домов, бежим за малиновым солнцем и не спим до утра с инди-группой Сергея Сироткина.

Выставка «Травма и перерождение», галерея Anna Nova (16+)

Экспозиция-отсылка к психоаналитической теории Карла Юнга соберет более 80 работ из частной коллекции. Среди них — художник года Cosmoscow-2024 и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Гарт, Саша Кокачева, Хаим Сокол, Илья Федотовв-Федоров и другие.

С 31 августа по 12 октября

Концерт «Наадя», Особняк Юргенса (12+)

19:00

На акустическом вечере инди-дивы узнаем, как не нужна половина (потому что чувствуешь себя целой) и как быть, если «сто дней — он с ней». 

Концерт «Ленинградский диксиленд», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Ансамбль мастерски синтезирует традиционные джазовые мелодии и музыку советских композиторов.

