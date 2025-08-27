Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Хоррор «Выход 8», повторный прокат «Призрака в доспехах» и ужасы «Ведьмина доска»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — итальянское сюрреалистическое драмеди о пациентах в коме «Родственные души», комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной и мультфильм «Доктор Динозавров». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Kôdansha, Bandai Visual Company, Manga Entertainment, Production I.G., 1995

«Призрак в доспехах» / Koukaku Kidoutai (1995) (16+)

Вслед за «Акирой» и второй частью «Призрака в доспехах» в повторный прокат выходит и первая — для вечной классики аниме-киберпанка 2025 год оказался очень удачным в плане показа на больших экранах. Картина Мамору Осии в середине девяностых совершила настоящую революцию: десятки (а то и сотни) фильмов и видеоигр впоследствии вдохновлялись ее стилистическими решениями.

C 28 августа

A-Nation Media, 2024

«Ведьмина доска» / Witchboard (16+)

С виду обычный хоррор интересен, в первую очередь, фигурой ее режиссера — Чака Рассела, автора хитовой «Маски» и вполне удачных «Стирателя» и «Царя скорпионов». По сюжету молодожены хотят открыть кафе в Новом Орлеане, в предполагаемом помещении они находят доску для спиритических сеансов. Теперь на кону стоит душа невесты, и помочь в ее спасении может если не чудо, то большое везение. В касте — Мэдисон Айсмен, Аарон Домингес, Мелани Джарнсон и другие.

C 28 августа

AOI Promotion, Story, Toho, Kotake Create, 2025

«Выход 8» / 8ban Deguchi (16+)

Экранизация лаконичной видеоигры The Exit 8: рядовая поездка в метро оборачивается для пассажира (Кадзунари Ниномия) адом наяву — выход в город превращается в бесконечное замкнутое пространство. Однако, поблуждав некоторое время по лабиринту японского метрополитена, герой начинает замечать необычные аномалии — то изменится изображение на постере, то переместится ручка на двери. Если при обнаружении такого развернуться обратно, приблизишься к выходу 8 — наружу.

Фильм Гэнки Кавамуры в этом году принял участие в «Полуночных показах» Каннского кинофестиваля.

C 28 августа

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

КиноФирма, 2025

«Семейный призрак» (6+)

Комедийная история об иллюзионисте-неудачнике Васе (Максим Лагашкин), который вместе с женой Светой (Оксана Акиньшина) переезжает в подозрительно недорогую квартиру — где их тут же со всем умением начинает стращать местный обаятельный призрак Серега (Никита Кологривый). Режиссером выступил Александр Бабаев («Сокровища гномов» со все тем же Кологривым в главной роли).

С 28 августа

HT Film, Rai Cinema, Damocle, 2024

«Родственные души» / Nonostante (16+)

Сюрреалистическое драмеди итальянца Валерио Мастандреа («Она смеется»), в котором он же сыграл главную роль. Главный герой Луи — в коме, но его разум оказывается в неком лимбе: там можно встретить других товарищей по несчастью и вообще заниматься чем душе угодно. Но знакомство в этом странном месте с Леи (Долорес Фонци) переворачивает его представления о жизни и смерти.

C 28 августа

«Централ Партнершип», анимационная компания «ЯРКО», 2025

«Доктор Динозавров» (6+)

Семейный мультфильм о мальчике по имени Фил Динозавров, который, несмотря на говорящую фамилию, очень не любит древних ящеров и увлечение ими своего отца-палеонтолога. Все резко меняется, когда школьник вместе с папой и одноклассницей попадает во временную воронку и переносится в мезозой — одним словом, приключения не ждут. Режиссер и сценарист — Максим Волков ( «Бука. Мое любимое чудище»), а роли озвучили Владимир Войтюк, Василиса Савкина, Сергей Гармаш, Роман Курцын и Тимур Родригез.

С 28 августа 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: