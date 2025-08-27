Хоррор «Выход 8», повторный прокат «Призрака в доспехах» и ужасы «Ведьмина доска»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — итальянское сюрреалистическое драмеди о пациентах в коме «Родственные души», комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной и мультфильм «Доктор Динозавров». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Призрак в доспехах» / Koukaku Kidoutai (1995) (16+)
Вслед за «Акирой» и второй частью «Призрака в доспехах» в повторный прокат выходит и первая — для вечной классики аниме-киберпанка 2025 год оказался очень удачным в плане показа на больших экранах. Картина Мамору Осии в середине девяностых совершила настоящую революцию: десятки (а то и сотни) фильмов и видеоигр впоследствии вдохновлялись ее стилистическими решениями.
C 28 августа
«Ведьмина доска» / Witchboard (16+)
С виду обычный хоррор интересен, в первую очередь, фигурой ее режиссера — Чака Рассела, автора хитовой «Маски» и вполне удачных «Стирателя» и «Царя скорпионов». По сюжету молодожены хотят открыть кафе в Новом Орлеане, в предполагаемом помещении они находят доску для спиритических сеансов. Теперь на кону стоит душа невесты, и помочь в ее спасении может если не чудо, то большое везение. В касте — Мэдисон Айсмен, Аарон Домингес, Мелани Джарнсон и другие.
C 28 августа
«Выход 8» / 8ban Deguchi (16+)
Экранизация лаконичной видеоигры The Exit 8: рядовая поездка в метро оборачивается для пассажира (Кадзунари Ниномия) адом наяву — выход в город превращается в бесконечное замкнутое пространство. Однако, поблуждав некоторое время по лабиринту японского метрополитена, герой начинает замечать необычные аномалии — то изменится изображение на постере, то переместится ручка на двери. Если при обнаружении такого развернуться обратно, приблизишься к выходу 8 — наружу.
Фильм Гэнки Кавамуры в этом году принял участие в «Полуночных показах» Каннского кинофестиваля.
C 28 августа
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Семейный призрак» (6+)
Комедийная история об иллюзионисте-неудачнике Васе (Максим Лагашкин), который вместе с женой Светой (Оксана Акиньшина) переезжает в подозрительно недорогую квартиру — где их тут же со всем умением начинает стращать местный обаятельный призрак Серега (Никита Кологривый). Режиссером выступил Александр Бабаев («Сокровища гномов» со все тем же Кологривым в главной роли).
С 28 августа
«Родственные души» / Nonostante (16+)
Сюрреалистическое драмеди итальянца Валерио Мастандреа («Она смеется»), в котором он же сыграл главную роль. Главный герой Луи — в коме, но его разум оказывается в неком лимбе: там можно встретить других товарищей по несчастью и вообще заниматься чем душе угодно. Но знакомство в этом странном месте с Леи (Долорес Фонци) переворачивает его представления о жизни и смерти.
C 28 августа
«Доктор Динозавров» (6+)
Семейный мультфильм о мальчике по имени Фил Динозавров, который, несмотря на говорящую фамилию, очень не любит древних ящеров и увлечение ими своего отца-палеонтолога. Все резко меняется, когда школьник вместе с папой и одноклассницей попадает во временную воронку и переносится в мезозой — одним словом, приключения не ждут. Режиссер и сценарист — Максим Волков ( «Бука. Мое любимое чудище»), а роли озвучили Владимир Войтюк, Василиса Савкина, Сергей Гармаш, Роман Курцын и Тимур Родригез.
С 28 августа
