Хоррор «Выход 8», повторный прокат «Призрака в доспехах» и ужасы «Ведьмина доска»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Выход 8» / 8ban Deguchi (16+)

Экранизация лаконичной видеоигры The Exit 8: рядовая поездка в метро оборачивается для пассажира (Кадзунари Ниномия) адом наяву — выход в город превращается в бесконечное замкнутое пространство. Однако, поблуждав некоторое время по лабиринту японского метрополитена, герой начинает замечать необычные аномалии — то изменится изображение на постере, то переместится ручка на двери. Если при обнаружении такого развернуться обратно, приблизишься к выходу 8 — наружу.

Фильм Гэнки Кавамуры в этом году принял участие в «Полуночных показах» Каннского кинофестиваля.

