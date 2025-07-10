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Чем заняться в Петербурге с 10 по 13 июля

Открытие галереи им. Якова Чернихова (с лекцией Льва Лурье!), фестивали «Бродский DRIVE», «Опера — всем» и Atlanta Summer (Big Baby Tape! Boulevard Depo!), выставка «‎Ukrytiye»‎ в Sobo Gallery, а также концерт-оммаж композитору Александру Кнайфелю — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

10 ИЮЛЯ: ЧЕТВЕРГ
11 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА
12 ИЮЛЯ: СУББОТА
13 ИЮЛЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 ИЮЛЯ: ЧЕТВЕРГ

Лев Лурье
Валентин Блох

Лев Лурье

Открытие галереи им. Якова Чернихова, Канатный цех завода «Красный гвоздильщик» (0+)

15:00

В экспозиции представлены графика, модели, эскизы и фотографии архитектора-визионера. Кроме экскурсий, в программе — цикл лекций Льва Лурье, Ксении Малич, Андрея Чернихова и Владимира Фролова.

Выставка «‎Ukrytiye»‎‎, Sobo Gallery (18+)

В галерее активаторов новой волны петербургского искусства Елизаветы и Александра Цикаришвили стартует проект Юлии Мортис. Художница высказывается о памяти, синтезируя документальность и сказочность.

С 10 июля до 24 августа

Концерт группы «АукцЫон», «Зеленая сцена» (12+)

20:00

Рок-интеллектуалы дают сольник с главными хитами — от «Дороги» до «Птицы».

Выставка «Дальний лес», МИСП (6+)

Московский художник Егор Плотников построил тотальную инсталляцию из стволов деревьев, лесных пейзажей и гипсовых людей. Осторожно — не заблудитесь.

До 26 октября

Концерт Алены Швец, «Муз порт» (12+)

19:30

Инди-поп-принцесса и автор бэнгера «Я приду, когда зацветет весна» выступит под открытым небом.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим новый фильм классика боди-хорроров Дэвида Кроненберга «Саван» (18+), комедию режиссера «Движения вверх» — «Плагиатор» (16+), повторный прокат одной из лучших картин о «Формуле-1» — «Гонка» (18+), главную работу японского аниматора Мамору Хосоды «Девочка, покорившая время» (16+), австралийский триллер «Хищные твари» (18+) и новый эпизод приключений обаятельных братьев-медведей Буни «Побег из будущего» (6+).

11 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА

Выставка «Paloma (О голубка моя)»
Изображение предоставлено Собака.ru Eggz Gallery

Выставка «Paloma (О голубка моя)»

Фестиваль «Бродский DRIVE», сад Фонтанного дома (12+)

Как и всегда, ожидаем микс из современной импровизационной музыки и поэзии, а также все возможные вариации джаза. В первый день фестиваля выступят австралийский музыкант Дэн Барнетт и ансамбль Дмитрия Сабурова, а также аккордеонистка Эвелина Петрова и контрабасист Владимир Волков.

С 11 по 13 июля

Выставка «Paloma (О голубка моя)», Eggz Gallery (16+)

«Петербургский Матисс» Владимир Загоров (вы можете помнить его по февральскому проекту «Представление: цирк пяти клоунов»!) обращается к вечным темам: миру, любви и музыке.

С 11 июля по 10 августа

Вечеринка Mainstream–Downstream, Blank (18+)

23:00

Диджей-сеты отыграют Zots, Blain, Sereja Borisov, Wigglewop, Bevissthet, Andrey Kaptsan.

Диско-концерт с симфоническим оркестром, Roof Place (0+)

20:00

Boney M., ABBA, Ace of Bace, Modern Talking, Vilage People, Ottawan и прочие бэнгеры из 1970-х и не только в исполнении коллектива Olympic Orchestra.

12 ИЮЛЯ: СУББОТА

Boulevard Depo
Данил Ярощук

Boulevard Depo

Опера «Мадам Баттерфляй», Юсуповский сад (6+)

17:00

Классический опенэйр «Опера — всем» стартует одной из самых известных драм Пуччини.

Концерт «Александр Кнайфель. Оркестр громкоговорителей», Новая сцена Александринского театра (12+)

18:00, 20:00

Прошлыми героями музыкального проекта лидера группы «Мегаполис» Олега Нестерова были Альфред Шнитке и Олег Каравайчук, а теперь мы услышим оммаж композитору Александру Кнайфелю.

Фестиваль Atlanta Summer, Морской вокзал (16+)

12:00

В хип-хоп-феерии примут участие Big Baby Tape, Boulevard Depo, Gone.Fludd, Bushido Zho, Mayot, Heronwater и два секретных гостя.

Концерт хора Festino, Мальтийская капелла (6+)

19:00

Петербургский коллектив презентует программу из сочинений композиторов Александра Кнайфеля и Дмитрия Смирнова.

Концерт лейбла «ГОСТ Звук», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

17:00

Уральский авангардный джаз, академический минимализм и археофутуристичный лайв от резидентов одного из ведущих электронных лейблов.

Выставка «Семейный альбом», Левашовский хлебозавод (12+)

Пионер независимой художественной фотографии Владимир Куприянов размышляет о коллективной памяти и ее перепроживании в актуальных реалиях.

С 12 июля по 7 сентября

«Флоу фест», Design District DAA (0+)

Маркет, чемпионат бариста и лекторий — шоукейс главных кофейных спотов Петербурга.

С 12 по 13 июля

Вечеринка Time to be, Шкиперский проток 14к9 (0+)

16:00

Отмечаем день архитектора лекциями от спикеров ведущих бюро Петербурга и афтерпати с DJ-сетом.

13 ИЮЛЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ

А. П. Боголюбов "Подъяблонье на реке Оке. Дудин монастырь", 1863 год
Изображение предоставлено Собака.ru Музеем истории Санкт-Петербурга

А. П. Боголюбов "Подъяблонье на реке Оке. Дудин монастырь", 1863 год

Концерт Фарука Калайджи, ГМЗ «Петергоф» (12+)

19:00

Фестиваль академической музыки Pianissimo продолжается выступлением Фарука Калайджи —турецкого пианиста и студента Московской консерватории им. Чайковского.

Спектакль «Әби», «Проект 27» (16+)

19:00

Актриса Регина Хабибуллина обращается к своим воспоминаниям, чтобы ответить на вопрос: как детский опыт формирует нашу индивидуальность и помогает двигаться дальше, когда мы уже взрослые?

13, 14 июля

Выставка «Путешествие из Петербурга в Москву. Век XIX», Невская куртина Петропавловской крепости (0+)

В экспозиции — более 40 рисунков мариниста Алексея Боголюбова с видами Петрозаводска, Рыбинска, Ярославля, Ростова-на-Дону, Кирилло-Белозерского монастыря и Иваново.

С 11 июля по 2 сентября

Astoria Vintage & Home Market, отель «Астория» (0+)

12:00

На маркет идем за текстилем с вышивками по мотивам иллюстраций художника Пьера-Жозефа Редуте, типографическими экспериментами дизайнеров из ВШЭ, английским фарфором с цветочными орнаментами, а также панно, коврами, керамикой и декором от галереи башкирского искусства «Башйорт».

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