Чем заняться в Петербурге с 10 по 13 июля

Фестиваль «Бродский DRIVE», сад Фонтанного дома (12+)

Как и всегда, ожидаем микс из современной импровизационной музыки и поэзии, а также все возможные вариации джаза. В первый день фестиваля выступят австралийский музыкант Дэн Барнетт и ансамбль Дмитрия Сабурова, а также аккордеонистка Эвелина Петрова и контрабасист Владимир Волков.

С 11 по 13 июля

Выставка «Paloma (О голубка моя)», Eggz Gallery (16+)

«Петербургский Матисс» Владимир Загоров (вы можете помнить его по февральскому проекту «Представление: цирк пяти клоунов»!) обращается к вечным темам: миру, любви и музыке.

С 11 июля по 10 августа

Вечеринка Mainstream–Downstream, Blank (18+)

23:00

Диджей-сеты отыграют Zots, Blain, Sereja Borisov, Wigglewop, Bevissthet, Andrey Kaptsan.

Диско-концерт с симфоническим оркестром, Roof Place (0+)

20:00

Boney M., ABBA, Ace of Bace, Modern Talking, Vilage People, Ottawan и прочие бэнгеры из 1970-х и не только в исполнении коллектива Olympic Orchestra.