Чем заняться в Петербурге с 10 по 13 июля

Открытие галереи им. Якова Чернихова (с лекцией Льва Лурье!), фестивали «Бродский DRIVE», «Опера — всем» и Atlanta Summer (Big Baby Tape! Boulevard Depo!), выставка «Ukrytiye» в Sobo Gallery, а также концерт-оммаж композитору Александру Кнайфелю — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
10 ИЮЛЯ: ЧЕТВЕРГ
Лев Лурье
Открытие галереи им. Якова Чернихова, Канатный цех завода «Красный гвоздильщик» (0+)
15:00
В экспозиции представлены графика, модели, эскизы и фотографии архитектора-визионера. Кроме экскурсий, в программе — цикл лекций Льва Лурье, Ксении Малич, Андрея Чернихова и Владимира Фролова.
Выставка «Ukrytiye», Sobo Gallery (18+)
В галерее активаторов новой волны петербургского искусства Елизаветы и Александра Цикаришвили стартует проект Юлии Мортис. Художница высказывается о памяти, синтезируя документальность и сказочность.
С 10 июля до 24 августа
Концерт группы «АукцЫон», «Зеленая сцена» (12+)
20:00
Рок-интеллектуалы дают сольник с главными хитами — от «Дороги» до «Птицы».
Выставка «Дальний лес», МИСП (6+)
Московский художник Егор Плотников построил тотальную инсталляцию из стволов деревьев, лесных пейзажей и гипсовых людей. Осторожно — не заблудитесь.
До 26 октября
Концерт Алены Швец, «Муз порт» (12+)
19:30
Инди-поп-принцесса и автор бэнгера «Я приду, когда зацветет весна» выступит под открытым небом.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим новый фильм классика боди-хорроров Дэвида Кроненберга «Саван» (18+), комедию режиссера «Движения вверх» — «Плагиатор» (16+), повторный прокат одной из лучших картин о «Формуле-1» — «Гонка» (18+), главную работу японского аниматора Мамору Хосоды «Девочка, покорившая время» (16+), австралийский триллер «Хищные твари» (18+) и новый эпизод приключений обаятельных братьев-медведей Буни «Побег из будущего» (6+).
11 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА
Выставка «Paloma (О голубка моя)»
Фестиваль «Бродский DRIVE», сад Фонтанного дома (12+)
Как и всегда, ожидаем микс из современной импровизационной музыки и поэзии, а также все возможные вариации джаза. В первый день фестиваля выступят австралийский музыкант Дэн Барнетт и ансамбль Дмитрия Сабурова, а также аккордеонистка Эвелина Петрова и контрабасист Владимир Волков.
С 11 по 13 июля
Выставка «Paloma (О голубка моя)», Eggz Gallery (16+)
«Петербургский Матисс» Владимир Загоров (вы можете помнить его по февральскому проекту «Представление: цирк пяти клоунов»!) обращается к вечным темам: миру, любви и музыке.
С 11 июля по 10 августа
Вечеринка Mainstream–Downstream, Blank (18+)
23:00
Диджей-сеты отыграют Zots, Blain, Sereja Borisov, Wigglewop, Bevissthet, Andrey Kaptsan.
Диско-концерт с симфоническим оркестром, Roof Place (0+)
20:00
Boney M., ABBA, Ace of Bace, Modern Talking, Vilage People, Ottawan и прочие бэнгеры из 1970-х и не только в исполнении коллектива Olympic Orchestra.
12 ИЮЛЯ: СУББОТА
Boulevard Depo
Опера «Мадам Баттерфляй», Юсуповский сад (6+)
17:00
Классический опенэйр «Опера — всем» стартует одной из самых известных драм Пуччини.
Концерт «Александр Кнайфель. Оркестр громкоговорителей», Новая сцена Александринского театра (12+)
18:00, 20:00
Прошлыми героями музыкального проекта лидера группы «Мегаполис» Олега Нестерова были Альфред Шнитке и Олег Каравайчук, а теперь мы услышим оммаж композитору Александру Кнайфелю.
Фестиваль Atlanta Summer, Морской вокзал (16+)
12:00
В хип-хоп-феерии примут участие Big Baby Tape, Boulevard Depo, Gone.Fludd, Bushido Zho, Mayot, Heronwater и два секретных гостя.
Концерт хора Festino, Мальтийская капелла (6+)
19:00
Петербургский коллектив презентует программу из сочинений композиторов Александра Кнайфеля и Дмитрия Смирнова.
Концерт лейбла «ГОСТ Звук», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
17:00
Уральский авангардный джаз, академический минимализм и археофутуристичный лайв от резидентов одного из ведущих электронных лейблов.
Выставка «Семейный альбом», Левашовский хлебозавод (12+)
Пионер независимой художественной фотографии Владимир Куприянов размышляет о коллективной памяти и ее перепроживании в актуальных реалиях.
С 12 июля по 7 сентября
«Флоу фест», Design District DAA (0+)
Маркет, чемпионат бариста и лекторий — шоукейс главных кофейных спотов Петербурга.
С 12 по 13 июля
Вечеринка Time to be, Шкиперский проток 14к9 (0+)
16:00
Отмечаем день архитектора лекциями от спикеров ведущих бюро Петербурга и афтерпати с DJ-сетом.
13 ИЮЛЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ
А. П. Боголюбов "Подъяблонье на реке Оке. Дудин монастырь", 1863 год
Концерт Фарука Калайджи, ГМЗ «Петергоф» (12+)
19:00
Фестиваль академической музыки Pianissimo продолжается выступлением Фарука Калайджи —турецкого пианиста и студента Московской консерватории им. Чайковского.
Спектакль «Әби», «Проект 27» (16+)
19:00
Актриса Регина Хабибуллина обращается к своим воспоминаниям, чтобы ответить на вопрос: как детский опыт формирует нашу индивидуальность и помогает двигаться дальше, когда мы уже взрослые?
13, 14 июля
Выставка «Путешествие из Петербурга в Москву. Век XIX», Невская куртина Петропавловской крепости (0+)
В экспозиции — более 40 рисунков мариниста Алексея Боголюбова с видами Петрозаводска, Рыбинска, Ярославля, Ростова-на-Дону, Кирилло-Белозерского монастыря и Иваново.
С 11 июля по 2 сентября
Astoria Vintage & Home Market, отель «Астория» (0+)
12:00
На маркет идем за текстилем с вышивками по мотивам иллюстраций художника Пьера-Жозефа Редуте, типографическими экспериментами дизайнеров из ВШЭ, английским фарфором с цветочными орнаментами, а также панно, коврами, керамикой и декором от галереи башкирского искусства «Башйорт».
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