В EggzGallery устроят «Представление: цирк пяти клоунов» с работами Владимира Загорова

Цирк и абстракция? Амазонка из шапито-шоу с ножом? Все это и многое другое можно будет увидеть на экспозиции, включающей работы петербургского Матисса 1980–2000-х годов (а также совсем новые произведения!).
«Цирк для меня — место бесконечного восторга. Его пространство уникально, по-моему, другие виды искусства не имеют такого сильного эмоционального воздействия на зрителей всех возрастов. В цирке невозможно играть разные роли: сегодня ты акробат, завтра — клоун, или красавица-наездница, или фокусник... Здесь каждый только тот, кем он является на самом деле. В театре, если ты забыл текст, тебе подскажет суфлер, можно логично сымпровизировать. В цирке же любая ошибка может стоить тебе жизни. Здесь волнение и радость зрителей достигают своей предельной силы», — комментировал Владимир Загоров в интервью изданию «Адреса Петербурга» от 2016 года.
Цирковая тема — сквозной иконографический мотив в творчестве художника. Ее истоки — в дипломной работе в художественном училище (отделки краснодарского цирка), а затем в гобеленах с сюжетами ряженых танцев (диплом уже в Академии Художеств). Влияние оказали и личные воспоминания с впечатлениями: в ранних работах встречаются изображения отца, играющего на аккордеоне, а поездка в Узбекистан привнесла в визуальный язык Загорова яркие контрасты и подтолкнула к экспериментам с абстракцией. В 1984 году появились первые полуфигуративные композиции, такие как «Цирк», а также работы с куполом шатра и акробатами, канатоходцами и наездницами.
В рамках экспозиции «Представление: цирк пяти клоунов» в EggzGallery покажут станковые картины и живописные панно созданные в рамках арт-проекта «Цирк-криц» (совместно с Ириной Анниной, Михаилом Комраковым, Юстусом Ягером и Настей Фомичевой). Среди экспонатов — известная абстрактная композиция «Путь канатоходца» в виде циркового шатра, а также живописная серия «Цирк» (в том числе культовая «Амазонка»), написанная художником в 2010-х годах. Как отмечает куратор выставки, основательница EggzGallery Анастасия Семевская, экспозиция в процессе экспозиция будет меняться: работы будут фланировать и заменять одна другую.
Основательница галереи и куратор выставки:
«Представление: цирк пяти клоунов» — чистая магия совпадений. Владимир Загоров пришел на выставку своей ученицы Марты Мартыновой и настолько проникся атмосферой галереи, что вскоре пригласил меня в свою мастерскую. Там мы провели пять часов в тотальном творческом потоке. Именно тогда родилась идея проекта: среди ранних работ художника нашлось полотно 1970-х годов с изображением яйца — почти мистический знак для EggzGallery. А потом он показывает мне свои цирковые картины. И тут я понимаю: все не случайно. Я ведь сама занималась гимнастикой, выступала в Цирке на Фонтанке! У нас случился полный мэтч. Так и родилась идея этой выставки — из искусства, личных историй и удивительных совпадений.
Владимир Загоров — петербургский мультидисциплинарный художник, работающий с живописью, графикой, скульптурой и объектами. Окончил живописный факультет института имени Репина Академии художеств СССР в мастерской Андрея Мыльникова. В своем творчестве обращается к наследию русских авангардистов. Персональные выставки художника проходили в Русском музее («Желтое движение», 1997 год), Галерее Брумме во Франкфурте-на-Майне, в Marina Gisich Gallery («Счастливый сад», 2023 год). Его работы также экспонировались в рамках групповых выставок в Эрмитаже («Поднесение к Рождеству. Академия фарфора», 2004 год), Манеже (Выставка-карнавал «Гардероп», 1993 год). Произведения Загорова находятся в Русском музее, Эрмитаже, Третьяковской галерее, Манеже, Галереи Генри Наннена в Германии, Галерее искусств Букнельского университета в США, а также в частных коллекциях в Германии, США, Швеции, Франции, России, Дании, Болгарии и Польши.
Персональная выставка Владимира Загорова «Представление: цирк пяти клоунов» открыта с 22 февраля по 30 марта 2025 года в Eggz Gallery на Галерной улице, 19, парадная 2.
12+
Комментарии (0)