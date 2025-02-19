В EggzGallery устроят «Представление: цирк пяти клоунов» с работами Владимира Загорова

«Цирк для меня — место бесконечного восторга. Его пространство уникально, по-моему, другие виды искусства не имеют такого сильного эмоционального воздействия на зрителей всех возрастов. В цирке невозможно играть разные роли: сегодня ты акробат, завтра — клоун, или красавица-наездница, или фокусник... Здесь каждый только тот, кем он является на самом деле. В театре, если ты забыл текст, тебе подскажет суфлер, можно логично сымпровизировать. В цирке же любая ошибка может стоить тебе жизни. Здесь волнение и радость зрителей достигают своей предельной силы», — комментировал Владимир Загоров в интервью изданию «Адреса Петербурга» от 2016 года.

Цирковая тема — сквозной иконографический мотив в творчестве художника. Ее истоки — в дипломной работе в художественном училище (отделки краснодарского цирка), а затем в гобеленах с сюжетами ряженых танцев (диплом уже в Академии Художеств). Влияние оказали и личные воспоминания с впечатлениями: в ранних работах встречаются изображения отца, играющего на аккордеоне, а поездка в Узбекистан привнесла в визуальный язык Загорова яркие контрасты и подтолкнула к экспериментам с абстракцией. В 1984 году появились первые полуфигуративные композиции, такие как «Цирк», а также работы с куполом шатра и акробатами, канатоходцами и наездницами.

В рамках экспозиции «Представление: цирк пяти клоунов» в EggzGallery покажут станковые картины и живописные панно созданные в рамках арт-проекта «Цирк-криц» (совместно с Ириной Анниной, Михаилом Комраковым, Юстусом Ягером и Настей Фомичевой). Среди экспонатов — известная абстрактная композиция «Путь канатоходца» в виде циркового шатра, а также живописная серия «Цирк» (в том числе культовая «Амазонка»), написанная художником в 2010-х годах. Как отмечает куратор выставки, основательница EggzGallery Анастасия Семевская, экспозиция в процессе экспозиция будет меняться: работы будут фланировать и заменять одна другую.