«Саван» Кроненберга, повторный прокат «Гонки» с Хемсвортом и Брюлем и комедия «Плагиатор»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Саван» / The Shrouds (18+)

Новый фильм классика боди-хоррора Дэвида Кроненберга, участвовавший в основном конкурсе Каннского фестиваля. На этот раз это скорее проникновенная драма об утрате (у режиссера несколько лет назад умерла жена), нежели попытка шокировать публику.

По сюжету миллиардер Карш (Венсан Кассель) пытается справиться со смертью от рака любимой супруги Бекки (Дайан Крюгер) через свой стартап — интерактивные саваны, позволяющие наблюдать за разложением тел близких в высоком разрешении. Однако осквернение могилы кладбищенскими вандалами начинает постепенно сводить его с ума.

C 10 июля