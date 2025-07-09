«Саван» Кроненберга, повторный прокат «Гонки» с Хемсвортом и Брюлем и комедия «Плагиатор»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — австралийский хоррор с акулами «Хищные твари», классическое аниме Мамору Хосоды «Девочка, покорившая время» и китайская анимация «Побег из будущего». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Саван» / The Shrouds (18+)
Новый фильм классика боди-хоррора Дэвида Кроненберга, участвовавший в основном конкурсе Каннского фестиваля. На этот раз это скорее проникновенная драма об утрате (у режиссера несколько лет назад умерла жена), нежели попытка шокировать публику.
По сюжету миллиардер Карш (Венсан Кассель) пытается справиться со смертью от рака любимой супруги Бекки (Дайан Крюгер) через свой стартап — интерактивные саваны, позволяющие наблюдать за разложением тел близких в высоком разрешении. Однако осквернение могилы кладбищенскими вандалами начинает постепенно сводить его с ума.
C 10 июля
«Плагиатор» (16+)
Комедия о незадачливом сотруднике караоке Егоре (Роман Евдокимов, «Огниво»), который у себя в шкафу находит временной портал и отправляется в 1991 год, где начинает разрывать публику хитами из будущего (да, как в Yesterday Дэнни Бойла). Но несмотря на всеобщее обожание, в настоящем его действия приводят к непредсказуемым результатам.
Также в касте — Стася Милославская («На острие»), Аглая Шиловская («Злой город»), Максим Лагашкин («Шторм») и другие. Режиссер — Антон Мегердичев («Движение вверх», «Сердце пармы»).
С 10 июля
«Гонка» / Rush (2013) (18+)
Повторный прокат одного из лучших фильмов о «Формуле-1». Режиссер «Игр разума» Рон Ховард максимально реалистично воплотил на экране историю чемпионского противостояния Ники Лауды (Даниэль Брюль) и Джеймса Ханта (Крис Хемсворт) — и наблюдать за технической составляющей фильма не менее интересно, чем за битвой характеров.
С 10 июля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Девочка, покорившая время» / Toki o kakeru shojo (2006) (16+)
Впервые в российском прокате — главная работа японского аниматора Мамору Хосоды («Ученик чудовища», «Красавица и дракон»). Семнадцатилетняя Макото получает возможность путешествовать в прошлое, однако исправление мелочей (вроде школьных оценок) не решает главного: разбираться в дружбе и любви приходится без помощи сверхспособности.
C 10 июля
«Хищные твари» / Dangerous Animals (18+)
Австралийский хоррор про акул и злых людей режиссера Шона Бирна («Дары смерти») в лучших традициях жанра «озплотейшн». Девушка-серфер Зефир (Хэсси Харрисон, «Йеллоустон») пытается сбежать с корабля, управляемого капитаном-маньяком: тот обожает приманивать хищных рыб свежей человечиной.
C 10 июля
«Побег из будущего» / Boonie Bears: Future Return (6+)
Новый эпизод приключений обаятельных братьев-медведей Буни — Бриара и Брамбла. В этот раз они окажутся в далеком будущем, которое складывается для людей не слишком радужно. Человечество на грани исчезновения (причем к этому явно причастен их извечный противник Вик) — самое время всех спасти и придумать, как вернуться обратно.
Режиссером вновь выступил бессменный вдохновитель медвежьей франшизы Линь Юнчан.
С 10 июля
Комментарии (0)