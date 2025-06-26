Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 июня

Фестивали «Планета К-30» и Pianissimo, спектакль «Утиная охота» (петербургский дебют режиссера Антона Федорова!), сразу три постановки «брусникинцев» и концерт Леонида Агутина — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
26 ИЮНЯ: ЧЕТВЕРГ
Художники Александр Дашевский и Рубен Монахов
Фестиваль «Планета К-30», «Мануфактура 10|12», Новая Голландия, Kuznya Cruise, Комарово (18+)
В лайн-апе проекта команды Roots United — Locked Club, Saint City Lovers, Антон Беляев и Therr Maitz, DJ Stonik 1917, «ЛАУД», Недры, MC Сенечка, Errortica, Директор всего, «нееет, ты что», Ishome и другие.
С 26 по 29 июня
Выставка «Музей Сергея Курехина: Прототип 8», ЦСИ им. Курехина (16+)
15 современных художников размышляют о синтезе искусств через призму творчества Сергея Курехина. Среди авторов — Петр Белый, Александр Дашевский, Людмила Белова.
С 17 июня
Спецпоказ фильма «Брак по-итальянски», «Аврора» (18+)
19:30
В «Авроре» стартует ретроспектива «Великие режиссеры о любви». Первым покажут бенефис Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в «Браке по-итальянски» — одном из хитов советских киноэкранов.
Выставка «То, что останется после тебя: археология будущего», L.E.Gallery х галерея «₽убл» (16+)
Что рассказали бы о нашем времени люди будущего, изучая случайно уцелевшие артефакты? Отвечают Александр Дашевский, alesha и другие художники.
До 4 июля
В кинотеатрах на этой неделе смотрим повторный прокат легендарного аниме Кацухиро Отомо «Акира» (18+), религиозный хоррор с Аль Пачино «Ритуал» (18+), драму об актерском мастерстве с Джессикой Лэнг «Великая Лилиан Холл» (16+), фильм-участник основного конкурса Берлинского кинофестиваля-2025 «Что знает Мариэль» (18+), архивную документальную ленту «Кусама: Бесконечные миры» (16+), боевик «Шпионская свадьба» (18+) и семейную комедию «Маленький шеф» (6+).
27 ИЮНЯ: ПЯТНИЦА
Актриса Карина Разумовская
Спектакль «Утиная охота», БДТ им. Г. А. Товстоногова (16+)
19:00
Петербургский дебют режиссера Антона Федорова, которого называют одним из главных театральных хедлайнеров прямо сейчас. В звездном касте — Карина Разумовская, Григорий Чабан, Валерий Дегтярь и Юлия Марченко.
27, 28 июня
Концерт солистов musicAeterna, Дом Радио, Невский, 62 (12+)
20:00
Старинная и современная музыка для гобоя. В программе — Перселл, Янич, Дорати, Генченкова, Берио.
Спектакль «Хармсиада», Малый театр кукол (16+)
19:00
Режиссер Чакчи Фросноккерс переосмысляет поэзию и прозу Хармса и предлагает вместе с ним поверить в победную силу чепухи.
Фестиваль Korean Summer Wave, Московский рынок (0+)
Обещают кулинарные специалитеты (токпокки и пибимпабы), лекторий от востоковедов, маркет комиксов, канцелярии и бижутерии, традиционные игры в конгинори, такчи и тухо, выступления к-pop-кавер-групп и показ фильма «Побег из Могадишо».
С 27 по 28 июня
Спектакль «Ночь перед рождеством», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Хип-хоп-хоррор в исполнении «брусникинцев». Фантастическую гоголевскую повесть о любви и чуде покажут в современной электронно-музыкальной версии.
Выставка «Привиделось», Эрарта (6+)
Лидер группы «Звери» Рома Зверь — теперь не только музыкант и актер, но и фотохудожник. Собрав снимки из собственных путешествий, он предлагает «сыграть в пряткис загадочным привидением».
С 27 июня по 21 сентября
Спектакль «Мастер и Маргарита», Мариинский-2 (16+)
19:00
Большой театр представит свою интерпретацию классического булгаковского романа. Постановщиком выступил Эдвард Клюг, автор «Радио и Джульетта» на музыку Radiohead.
27, 28, 29 июня
28 ИЮНЯ: СУББОТА
Режиссер Руслан Кудашов
Спектакль «Тараканище», Большой театр кукол (0+)
11:30, 14:00
Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Кудашов обращается к сказке Корнея Чуковского и исследует феномен страха.
Выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря», Эрмитаж (16+)
Револьверы и шпаги, доспехи и щиты, графика и живопись со сценами знаменитых сражений — все это ретроспектива искусства дуэли и турниров.
С 28 июня по 2 ноября
Концерт Леонида Агутина, «Газпром Арена» (6+)
19:00
Сольник мэтра интеллигентной поп-музыки. Идем подпевать хитам «Я буду всегда с тобой», «На сиреневой Луне» и «Хоп хэй лала лэй»!
Спектакль «В.Е.Р.А», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Противостояние мира искусства и большой политики — поэтический вербатим «брусникинцев» про эпоху оттепели.
Концерт группы «Свидание», «Зеленая сцена» (16+)
19:00
Романтичные инди-рокеры вылечат любой хартбрейк треком «Я и твой кот» — проверено!
Фестиваль «Барокко в белую ночь», филармония им. Шостаковича (6+)
Ночные концерты — маст-визит белых ночей. 28 июня будет посвящено музыке Баха, 29 июня — Телемана, 1 июля — Генделя, а 3 июля — барочному танцу.
С 28 июня по 3 июля
29 ИЮНЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ
Анастасия Сасова "Сон во все во сне во сне", 2025 год
Спектакль «Онегин: версия Ленский», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Как развивался бы пушкинский роман в стихах, если бы Ленский не погиб на дуэли? Узнаем в процессе хип-хоп-монологов.
Фестиваль Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (12+)
Начинается традиционная серия концертов, которая знакомит публику с академической музыкой и молодыми пианистами. Так, в воскресенье в Петергофе можно послушать Шуберта, Прокофьева и Вайна в исполнении выпускника Московской консерватории им. Чайковского, пианиста Константина Емельянова.
С 29 июня по 14 августа
Спектакль «Высокая башня», «Мастерская» (малая сцена) (16+)
19:30
Режиссер Арина Лыкова представит свою версию инсценировки дебютного романа обэриута Константина Вагинова.
Выставка «Сон во сне», Abramova gallery (18+)
Художники нового поколения — Ангелина Ермачкова, Марина Мичи, Анастасия Сасова, Павел Клешнин, Екатерина Колосовская и Марго — обращаются к теме сюрреализма.
До 23 августа
Спектакль «Два портрета», театр им. Ленсовета (малая сцена) (16+)
16:00, 19:00
Режиссер Евгения Богинская (вы могли видеть ее «Морфий» и «Палату №6 здесь же, на сцене театра им. Ленсовета) воплощает в жизнь диалоги Толстого и Крамского о творчестве, вере и смысле жизни.
Комментарии (0)