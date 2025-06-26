Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 июня

Фестиваль «Планета К-30», «Мануфактура 10|12», Новая Голландия, Kuznya Cruise, Комарово (18+)

В лайн-апе проекта команды Roots United — Locked Club, Saint City Lovers, Антон Беляев и Therr Maitz, DJ Stonik 1917, «ЛАУД», Недры, MC Сенечка, Errortica, Директор всего, «нееет, ты что», Ishome и другие.

С 26 по 29 июня

Выставка «Музей Сергея Курехина: Прототип 8», ЦСИ им. Курехина (16+)

15 современных художников размышляют о синтезе искусств через призму творчества Сергея Курехина. Среди авторов — Петр Белый, Александр Дашевский, Людмила Белова.

С 17 июня

Спецпоказ фильма «Брак по-итальянски», «Аврора» (18+)

19:30

В «Авроре» стартует ретроспектива «Великие режиссеры о любви». Первым покажут бенефис Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в «Браке по-итальянски» — одном из хитов советских киноэкранов.

Выставка «То, что останется после тебя: археология будущего», L.E.Gallery х галерея «₽убл» (16+)

Что рассказали бы о нашем времени люди будущего, изучая случайно уцелевшие артефакты? Отвечают Александр Дашевский, alesha и другие художники.

До 4 июля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим повторный прокат легендарного аниме Кацухиро Отомо «Акира» (18+), религиозный хоррор с Аль Пачино «Ритуал» (18+), драму об актерском мастерстве с Джессикой Лэнг «Великая Лилиан Холл» (16+), фильм-участник основного конкурса Берлинского кинофестиваля-2025 «Что знает Мариэль» (18+), архивную документальную ленту «Кусама: Бесконечные миры» (16+), боевик «Шпионская свадьба» (18+) и семейную комедию «Маленький шеф» (6+).