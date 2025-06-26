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Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 июня

Фестивали «Планета К-30» и Pianissimo, спектакль «Утиная охота» (петербургский дебют режиссера Антона Федорова!), сразу три постановки «брусникинцев» и концерт Леонида Агутина — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

26 ИЮНЯ: ЧЕТВЕРГ
27 ИЮНЯ: ПЯТНИЦА
28 ИЮНЯ: СУББОТА
29 ИЮНЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 ИЮНЯ: ЧЕТВЕРГ

Художники Александр Дашевский и Рубен Монахов
Фото: Алина Утробина

Художники Александр Дашевский и Рубен Монахов

Фестиваль «Планета К-30», «Мануфактура 10|12», Новая Голландия, Kuznya Cruise, Комарово (18+)

В лайн-апе проекта команды Roots United — Locked Club, Saint City Lovers, Антон Беляев и Therr Maitz, DJ Stonik 1917, «ЛАУД», Недры, MC Сенечка, Errortica, Директор всего, «нееет, ты что», Ishome и другие.

С 26 по 29 июня

Выставка «Музей Сергея Курехина: Прототип 8», ЦСИ им. Курехина (16+)

15 современных художников размышляют о синтезе искусств через призму творчества Сергея Курехина. Среди авторов — Петр Белый, Александр Дашевский, Людмила Белова.

С 17 июня

Спецпоказ фильма «Брак по-итальянски», «Аврора» (18+)

19:30

В «Авроре» стартует ретроспектива «Великие режиссеры о любви». Первым покажут бенефис Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в «Браке по-итальянски» — одном из хитов советских киноэкранов.

Выставка «То, что останется после тебя: археология будущего», L.E.Gallery х галерея «₽убл» (16+)

Что рассказали бы о нашем времени люди будущего, изучая случайно уцелевшие артефакты? Отвечают Александр Дашевский, alesha и другие художники.

До 4 июля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим повторный прокат легендарного аниме Кацухиро Отомо «Акира» (18+), религиозный хоррор с Аль Пачино «Ритуал» (18+), драму об актерском мастерстве с Джессикой Лэнг «Великая Лилиан Холл» (16+), фильм-участник основного конкурса Берлинского кинофестиваля-2025 «Что знает Мариэль» (18+), архивную документальную ленту «Кусама: Бесконечные миры» (16+), боевик «Шпионская свадьба» (18+) и семейную комедию «Маленький шеф» (6+).

27 ИЮНЯ: ПЯТНИЦА

Актриса Карина Разумовская
Фото: Таня Янчуров

Актриса Карина Разумовская

Спектакль «Утиная охота», БДТ им. Г. А. Товстоногова (16+)

19:00

Петербургский дебют режиссера Антона Федорова, которого называют одним из главных театральных хедлайнеров прямо сейчас. В звездном касте — Карина Разумовская, Григорий Чабан, Валерий Дегтярь и Юлия Марченко.

27, 28 июня

Концерт солистов musicAeterna, Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Старинная и современная музыка для гобоя. В программе — Перселл, Янич, Дорати, Генченкова, Берио.

Спектакль «Хармсиада», Малый театр кукол (16+)

19:00

Режиссер Чакчи Фросноккерс переосмысляет поэзию и прозу Хармса и предлагает вместе с ним поверить в победную силу чепухи.

Фестиваль Korean Summer Wave, Московский рынок (0+)

Обещают кулинарные специалитеты (токпокки и пибимпабы), лекторий от востоковедов, маркет комиксов, канцелярии и бижутерии, традиционные игры в конгинори, такчи и тухо, выступления к-pop-кавер-групп и показ фильма «Побег из Могадишо».

С 27 по 28 июня

Спектакль «Ночь перед рождеством», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Хип-хоп-хоррор в исполнении «брусникинцев». Фантастическую гоголевскую повесть о любви и чуде покажут в современной электронно-музыкальной версии.

Выставка «Привиделось», Эрарта (6+)

Лидер группы «Звери» Рома Зверь — теперь не только музыкант и актер, но и фотохудожник. Собрав снимки из собственных путешествий, он предлагает «сыграть в пряткис загадочным привидением».

С 27 июня по 21 сентября

Спектакль «Мастер и Маргарита», Мариинский-2 (16+)

19:00

Большой театр представит свою интерпретацию классического булгаковского романа. Постановщиком выступил Эдвард Клюг, автор «Радио и Джульетта» на музыку Radiohead.

27, 28, 29 июня

28 ИЮНЯ: СУББОТА

Режиссер Руслан Кудашов
Елена Насибуллина

Режиссер Руслан Кудашов

Спектакль «Тараканище», Большой театр кукол (0+)

11:30, 14:00

Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Кудашов обращается к сказке Корнея Чуковского и исследует феномен страха. 

Выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря», Эрмитаж (16+)

Револьверы и шпаги, доспехи и щиты, графика и живопись со сценами знаменитых сражений — все это ретроспектива искусства дуэли и турниров.

С 28 июня по 2 ноября

Концерт Леонида Агутина, «Газпром Арена» (6+)

19:00

Сольник мэтра интеллигентной поп-музыки. Идем подпевать хитам «Я буду всегда с тобой», «На сиреневой Луне» и «Хоп хэй лала лэй»!

Спектакль «В.Е.Р.А», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Противостояние мира искусства и большой политики — поэтический вербатим «брусникинцев» про эпоху оттепели.

Концерт группы «Свидание», «Зеленая сцена» (16+)

19:00

Романтичные инди-рокеры вылечат любой хартбрейк треком «Я и твой кот» — проверено!

Фестиваль «Барокко в белую ночь», филармония им. Шостаковича (6+)

Ночные концерты — маст-визит белых ночей. 28 июня будет посвящено музыке Баха, 29 июня — Телемана, 1 июля — Генделя, а 3 июля — барочному танцу.

С 28 июня по 3 июля

29 ИЮНЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ

Анастасия Сасова "Сон во все во сне во сне", 2025 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Abramova gallery

Анастасия Сасова "Сон во все во сне во сне", 2025 год

Спектакль «Онегин: версия Ленский», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Как развивался бы пушкинский роман в стихах, если бы Ленский не погиб на дуэли? Узнаем в процессе хип-хоп-монологов.

Фестиваль Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (12+)

Начинается традиционная серия концертов, которая знакомит публику с академической музыкой и молодыми пианистами. Так, в воскресенье в Петергофе можно послушать Шуберта, Прокофьева и Вайна в исполнении выпускника Московской консерватории им. Чайковского, пианиста Константина Емельянова.

С 29 июня по 14 августа

Спектакль «Высокая башня», «Мастерская» (малая сцена) (16+)

19:30

Режиссер Арина Лыкова представит свою версию инсценировки дебютного романа обэриута Константина Вагинова. 

Выставка «Сон во сне», Abramova gallery (18+)

Художники нового поколения — Ангелина Ермачкова, Марина Мичи, Анастасия Сасова, Павел Клешнин, Екатерина Колосовская и Марго — обращаются к теме сюрреализма.

До 23 августа

Спектакль «Два портрета», театр им. Ленсовета (малая сцена) (16+)

16:00, 19:00

Режиссер Евгения Богинская (вы могли видеть ее «Морфий» и «Палату №6 здесь же, на сцене театра им. Ленсовета) воплощает в жизнь диалоги Толстого и Крамского о творчестве, вере и смысле жизни.

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