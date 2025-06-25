Джессика Лэнг, Аль Пачино и культовое аниме «Акира»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Шпионская свадьба» / Bride Hard (18+)

Комедийный боевик, в чьим названии обыграно оригинальное название «Крепкого орешка», снял профессионал экшена Саймон Уэст — режиссер «Воздушной тюрьмы» и «Дочери генерала». Секретная агентша Сэм (Ребел Уилсон из «Кролика Джоджо» и «Отпетых мошенниц») приглашена как подружка невесты на свадьбу лучшей подруги детства, но вынуждена применить там свои боевые навыки, когда гостей торжества берут в заложники.

Также в касте — Анна Кэмп («Идеальный голос»), Анна Кламски («Изобретая Анну») и обладательница «Оскара» за «Оставленных» Давайн Джой Рэндольф.

С 26 июня