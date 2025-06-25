Джессика Лэнг, Аль Пачино и культовое аниме «Акира»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также участник Берлинале этого года, комедия о доверии между детьми и родителями «Что знает Мариэль», док о королеве полька-дота Яёи Кусама и боевик «Шпионская свадьба» профессионала экшен-кино Саймона Уэста, постановщика «Воздушной тюрьмы» и «Дочери генерала» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный российский прокат с 26 июня.
Главное
«Акира» / Akira (1987) (18+)
Повторный прокат легендарного аниме Кацухиро Отомо («Воспоминания о будущем», «Стимбой»). В свое время история байкеров-подростков в постапокалиптическом Токио перевернула культуру японской анимации с ног на голову — настолько технически безупречно она была сделана и с точки зрения визуала, и сторителлинга.
C 26 июня
«Ритуал» / The Ritual (18+)
Религиозный хоррор о дуэте экзорцистов, пытающихся изгнать дьявола из юной девушки. Молодой священник Джозеф (Дэн Стивенс, «Легион») и умудренный святой отец Теофил (Аль Пачино) вынуждены преодолевать разногласия, чтобы победить темные силы. За постановку ответственен автор «Убийства Кеннета Чемберлена» Дэвид Миделл.
C 26 июня
«Великая Лилиан Холл» / The Great Lillian Hall (16+)
Голливудская звезда Джессика Лэнг играет приму бродвейскую — актрису, которая готовится к роли Раневской в «Вишневом саде», несмотря на стремительно прогрессирующую деменцию. За драму об актерском мастерстве и принятии неизбежного взялся режиссер Майкл Кристофер («Джиа», «Соблазн»), в звездном касте — Пирс Броснан, Кэти Бэйтс, Лили Рэйб и многие другие.
С 26 июня
Что еще посмотреть
«Что знает Мариэль» / Was Marielle weiß (18+)
Участник основного конкурса Берлинского кинофестиваля-2025: режиссер Фредерик Хамбалек снял комедию о доверии в отношениях детей и родителей. По сюжету девочка-подросток Мариэль (Лаэни Гайзелер) после нелепого эпизода в школе начинает читать (и даже видеть) мысли старших — теперь ни папа (Феликс Крамер, «Меч короля»), ни мама (Юлия Йенч, «Последние дни Софии Шолль») не могут воспитывать ее с прежней авторитетностью.
C 26 июня
«Кусама: Бесконечные миры» / Kusama: Infinit (2018) (16+)
В ограниченный прокат выходит архивная документальная лента о Яёи Кусама — королеве полька-дота и одной их самых известных художниц в мире. Скрупулезное исследование, как ныне почетная 96-летняя бабушка совриска оказалась после Второй мировой в Нью-Йорке и стала всеобщей фэшн-дарлинг мировых брендов, а также иконой акционизма и биоморфизма, оказавшей влияние и на Уорхола, и на Джадда с Йоко Оно. Фильм стал дебютным полным метром для режиссера Хезер Ленц.
С 26 июня
«Шпионская свадьба» / Bride Hard (18+)
Комедийный боевик, в чьим названии обыграно оригинальное название «Крепкого орешка», снял профессионал экшена Саймон Уэст — режиссер «Воздушной тюрьмы» и «Дочери генерала». Секретная агентша Сэм (Ребел Уилсон из «Кролика Джоджо» и «Отпетых мошенниц») приглашена как подружка невесты на свадьбу лучшей подруги детства, но вынуждена применить там свои боевые навыки, когда гостей торжества берут в заложники.
Также в касте — Анна Кэмп («Идеальный голос»), Анна Кламски («Изобретая Анну») и обладательница «Оскара» за «Оставленных» Давайн Джой Рэндольф.
С 26 июня
«Маленький шеф» (6+)
Семейная комедия с Романом Курцыным, Ольгой Лерман и юным Мироном Проворовым из «Бременских музыкантов» и «Между нами химия». Мальчик Илья мечтает стать в будущем шеф-поваром, когда его родители оказываются на грани развода, ребенок придумывает авантюру, чтобы спасти их брак (и да, без гастрономии не обойдется).
Поставили картину братья Илья и Антон Чижиковы (вместе делали сериал «Казанова в России. Тайная миссия»), фильм стал одним из последних для актера Романа Мадянова, которого не стало в сентябре прошлого года.
С 26 июня
Текст: Александр Павлов
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