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Уикенд

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Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 июня

Спектакль-хит «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина (с участием Константина Плотникова!), выставка «Наш авангард» с работами Шагала и Малевича, фортепианный вечер Ивана Бессонова, балет «Легенда о любви» (Терешкина! Ким! Шакирова!), дискуссия о состоянии музыки прямо сейчас с блогером Николаем Редькиным и вечеринка Çava Disco — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 19 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА: 20 ИЮНЯ
СУББОТА: 21 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 22 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ: 19 ИЮНЯ

Фото: Данил Ярощук

Спектакль «Легенда о любви», Мариинский театр (6+)

19:00

Лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Виктория Терешкина, Кимин Ким и Рената Шакирова исполнят ведущие партии в балете, посвященном памяти хореографа Юрия Григоровича.

19, 20, 21 июня

Дискуссия «Что происходит с музыкой в 2025?», бар Union (18+)

21:00

Диджей, создатель YouTube- и телеграм-канала «Брокен дэнс» Николай Редькин вместе с основателем блога «а можно потанцевальней?» Антоном Савенко вынесут вердикт современной музыкальной сцене.

Показ фильмов лаборатории видеопосвящения, Левашовский хлебозавод (18+)

19:00

11 современных художников и режиссеров (под эгидой Дома Радио!) визуализируют поэзию.

Выставка «Земная», Marina Gisich Gallery ( на базе «Петербург-концерта») (16+)

Художник и апологет эмо-кор-эстетики Никита Пирумов представляет сценографию к воображаемому спектаклю о девочке-подростке, «затерявшейся в мире хтонических сказочных декораций».

До 31 августа

В кинотеатрах на этой неделе смотрим ромком со звездным кастом (Педро Паскаль! Крис Эванс! Дакота Джонсон!) «Материалистка» (18+), вольную интерпретацию пушкинского романа в стихах «Евгений Телегин» (16+), трогательную экранизацию мемуаров британского учителя «Школа мистера Пингвина» (16+), камерную якутскую драму «Белый пароход» (16+), новую экранизацию романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» (18+) и комедийный слэшер «Кровавый урожай» (18+).

ПЯТНИЦА: 20 ИЮНЯ

Фото: Алексей Костромин

Спектакль «Квадрат», «Летний театр», Новая Голландия (16+)

19:00

Автобиографический рейв-спектакль адепта документальности, режиссера Дмитрия Крестьянкина — трогательная история о взрослении и дружбе на фоне 1990-х. В касте — наш кавер-бой Константин Плотников, сыгравший Горшка в панк-сказке «Король и шут».

Фортепианный вечер Ивана Бессонова, филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Победитель классического «Евровидения» в Эдинбурге, пианист Иван Бессонов сыграет произведения Моцарта, Шуберта, Шопена и Шумана.

Спецпоказ фильма «Патерсон», Out Cinema (18+)

17:10

Камерное кино Джармуша с Адамом Драйвером о водителе автобуса, который пишет стихи и видит прекрасное в повседневном.

Концерт RSAC, «Ритмы» (18+)

19:00

Невероятно продуктивный саунд-продюсер Феликс Бондарев собрал новый состав RSAC и готов снова устраивать рок- и панк-феерию.

День летнего солнцестояния, яхт-клуб «Сила ветра», Петровская коса, 9К (18+)

7:00

Идем плавать на яхтах, играть в лапту и бадминтон, смотреть фильм «Треугольник печали» и встречать закат на заливе.

20 и 21 июня

СУББОТА: 21 ИЮНЯ

Фото: Валентин Блох

Выставка «Наш авангард», корпус Бенуа Русского музея (0+)

Более 400 (!) работ Шагала, Малевича, Кандинского, Матюшина, Гончаровой, Ларионова и других визионеров ХХ века — главный арт-бэнгер этого лета.

С 21 июня по 1 декабря

Благотворительный книжный фестиваль «Фонарь», «Упсала-Цирк» (0+)

12:00

В программе — книжная барахолка, цирковые представления, встреча с создателем «Плохого театра» Дмитрием Крестьянкиным, лекция от куратора будущего музея ОБЭРИУ Юлии Сениной, а также читка рассказов в исполнении Ксении Буржской, Яны Верзун и Татьяны Млынчик.

Спектакль «Идиллия», KGallery (16+)

18:00

Актер Игорь Устинович (вы могли видеть его в постановках театра «АХЕ») переосмысляет произведения Хармса и обращается к тем, «кто умеет и любит наблюдать».

Вечеринка Çava Disco, Roofplace (18+)

19:00

Встречаем закат с видом на Финский залив под хип-хоп-, R&B- и поп-треки.

Концерт оркестра «Дивертисмент», «Летний театр», Новая Голландия (12+)

20:00

Коллектив скрипача Ильи Иоффе предложит авангардный взгляд на «Времена года» Вивальди — через призму «Воробьиной оратории» Сергея Курехина (что?да!).

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 22 ИЮНЯ

Нико Пиросмани, "Кутеж", 1905-1907 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Академии художеств

Нико Пиросмани, "Кутеж", 1905-1907 года

Концерт «Продай душу русскому инди», Aurora Concert Hall (16+)

16:00

В лайн-апе — «Бонд с кнопкой», «Шары», «котарды», Soltwine и секретные артисты. Заглядываем, чтобы спеть тот самый завирусившийся трек из соцсетей: «Приходи на кухни-и-и в бережных и нежных хрущевках»!

Выставка «Традиции. Нико Пиросмани. Зураб Церетели», Музей Академии художеств (18+)

Посвящение авангардисту и примитивисту Нико Пиросмани, а также (в чем-то) его продолжателю Зурабу Церетели — обширная коллекция пейзажей и портретов с ярким этническим колоритом Грузии.

До 14 сентября

Фестиваль «На заре», бар Union (18+)

19:00

Дарья Виардо, Рушана, YERKATT, «Бюро», аннушкаа, OITZMANN, Malinen, T.Gosha, Anderwill, Магнер, BRODSKY, Иван Черных — участники инди- и рок-вечеринки, которая (как и заявлено!) продлится до зари.

Выставка «Виноделы. Старый Свет / Новый Свет», «Росфото» (18+)

Провозглашаем: «In vino veritas!» и изучаем старинные шато, виноградные поля и виноделов на фотографиях Павла Шинского.

До 20 июля

Диджей-сет Александра Кстенина (Ant To Be), Washing MachineБасков, 23 (18+)

18:00

Музыкант и создатель лейбла Wax Corner представит новый релиз, расскажет, как диджеить на винтажном компьютере Amiga 1200 и проведет мастер-класс.

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