Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 июня

Выставка «Наш авангард», корпус Бенуа Русского музея (0+)

Более 400 (!) работ Шагала, Малевича, Кандинского, Матюшина, Гончаровой, Ларионова и других визионеров ХХ века — главный арт-бэнгер этого лета.

С 21 июня по 1 декабря

Благотворительный книжный фестиваль «Фонарь», «Упсала-Цирк» (0+)

12:00

В программе — книжная барахолка, цирковые представления, встреча с создателем «Плохого театра» Дмитрием Крестьянкиным, лекция от куратора будущего музея ОБЭРИУ Юлии Сениной, а также читка рассказов в исполнении Ксении Буржской, Яны Верзун и Татьяны Млынчик.

Спектакль «Идиллия», KGallery (16+)

18:00

Актер Игорь Устинович (вы могли видеть его в постановках театра «АХЕ») переосмысляет произведения Хармса и обращается к тем, «кто умеет и любит наблюдать».

Вечеринка Çava Disco, Roofplace (18+)

19:00

Встречаем закат с видом на Финский залив под хип-хоп-, R&B- и поп-треки.

Концерт оркестра «Дивертисмент», «Летний театр», Новая Голландия (12+)

20:00

Коллектив скрипача Ильи Иоффе предложит авангардный взгляд на «Времена года» Вивальди — через призму «Воробьиной оратории» Сергея Курехина (что?да!).