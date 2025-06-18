Ромком со звездным кастом «Материалистка», драмеди «Школа мистера Пингвина» и «Евгений Телегин» с Ткачуком: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — новая экранизация романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» с Хлоей Севиньи, якутская мистическая драма «Белый пароход» и комедийный хоррор «Кровавый урожай». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Материалистка» / Materialists (18+)
Лучшая брачная агентша Люси (Дакота Джонсон, «50 оттенков серого») выбирает между обаятельным новым знакомым Гарри (Педро Паскаль, «Одни из нас») и экс-бойфрендом Джоном (Крис Эванс) — за внимание девушки разворачивается настоящее сражение.
Противоречивый ромком, отходящий от жанровых канонов, для студии А24 сняла Селин Сон, автор «Прошлых жизней».
C 19 июня
«Евгений Телегин» (16+)
Вольная интерпретация «Евгения Онегина», перенесенная в перестроечные времена. Ленинградский денди и фанат рок-музыки в исполнении Евгения Ткачука («Отпуск в октябре») наследует дядин домик в деревне и знакомится там с двумя сестрами — Татьяной и Ольгой.
За классическое пушкинское произведение взялся Виктор Тихомиров: художник, писатель, режиссер и один из основателей движения «Митьки».
С 19 июня
«Школа мистера Пингвина» / The Penguin Lessons (16+)
Трогательное драмеди основано на реальной истории — мемуарах британского учителя Тома Митчелла. Разочарованный в жизни педагог (звезда «Круглосуточных тусовщиков» и «Филомены» Стив Куган) приезжает преподавать английский в аргентинскую школу. Внезапно у него появляется необычный питомец — Том спасает из мазутного пятна пингвина. Тот очень привязывается к своему благодетелю и становится любимцем его учеников.
Картину снял Питер Каттанео, режиссер «Мужского стриптиза» и «Почти знамениты».
С 19 июня
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Белый пароход» (16+)
Камерная эстетская драма о московском педагоге Олеге (Александр Кошкидько, «Григорий Р.»), которого прислали работать директором в якутскую музыкальную школу. С его новыми порядками не согласна хормейстер Марта (Элла Соколова) — конфликт строится вокруг советской песни «Белый пароход», которую она категорически не хочет убирать из репертуара.
Полнометражный дебют Инги Шепелевой, который она сняла по собственной (во многом автобиографичной) повести. А еще«Белый пароход» — экологическое кино: фильм стал первым в России, чей углеродный след был полностью компенсирован.
С 19 июня
«Здравствуй, грусть» / Bonjour Tristesse (18+)
Новая экранизации романа Франсуазы Саган: девушка по имени Сесиль (Лили Макинерни, «Соври мне») отдыхает на юге Франции вместе с отцом и оказывается в эпицентре переплетения романтических отношений, как его, так и своих собственных.
Режиссером выступила дебютантка Дурга Чю-Бозе, в касте — Хлоя Севиньи, Клас Банг («Мастер и Маргарита»), Наиля Арзун («Загадочные убийства Агаты Кристи») и другие.
C 19 июня
«Кровавый урожай» / Clown in a Cornfield (18+)
Комедийный слэшер Илая Крэйга, известного по «Убойным каникулам». Гленн (Аарон Абрамс, «Код 8») с дочерью Куинн (Кэти Дуглас, «Джинни и Джорджия») перебираются в захолустный городок, в котором пропадают люди и происходят загадочные убийства. Когда одноклассники девушки начинают исчезать один за другим, становится понятно: за всем стоит с виду безобидный (но жуткий внутри) местный талисман, клоун Френдо.
C 19 июня
Комментарии (0)