Ромком со звездным кастом «Материалистка», драмеди «Школа мистера Пингвина» и «Евгений Телегин» с Ткачуком: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Евгений Телегин» (16+)

Вольная интерпретация «Евгения Онегина», перенесенная в перестроечные времена. Ленинградский денди и фанат рок-музыки в исполнении Евгения Ткачука («Отпуск в октябре») наследует дядин домик в деревне и знакомится там с двумя сестрами — Татьяной и Ольгой.

За классическое пушкинское произведение взялся Виктор Тихомиров: художник, писатель, режиссер и один из основателей движения «Митьки».

С 19 июня