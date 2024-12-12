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Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 декабря

Выставка «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» в Эрмитаже, презентация книги «”Кунстизмы” Ханса Арпа и Эль Лисицкого» на Левашовском хлебозаводе, встреча с крестницей Петрова-Водкина (что? да!) актрисой Татьяной Пилецкой и спектакль Бориса Павловича о единой природе поэзии и джаза в Доме Радио — рассказываем, чем заняться в Петербурге в эти выходные.

ЧЕТВЕРГ: 12 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА: 13 ДЕКАБРЯ
СУББОТА: 14 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 15 ДЕКАБРЯ
Создательница проекта Masters и искусствовед Полина Рашкина (Бондарева)
Фото: Надежда Дискант

Создательница проекта Masters и искусствовед Полина Рашкина (Бондарева) 

12 ДЕКАБРЯ

Презентация книги «”Кунстизмы” Ханса Арпа и Эль Лисицкого», Левашовский хлебозавод (18+)

В 1924 году Арп и Лисицкий, находясь в Швейцарии, придумали новаторское издание, отражающее достижения современного европейского искусства. Как им это удалось, расскажут на презентации. 

Лекция  «“Между нами ночь”. Особенности московско-ленинградских художественных взаимодействий в 1960–1980-е годы», Новая Голландия (18+)

19:00 

Лекторий петербургского архива московского «Гаража» представит заключительную часть цикла о взаимосвязях дружеских и не только внутри арт-андеграунда второй половине ХХ века. Обо всем подробно  расскажет историк искусства Саша Обухова. Вход бесплатный, но потребуется регистрация и билет в «Сообщество».

Кинопоказ «Молчание перед Бахом», Дом Радио на Невском, 62 (16+)

19:00

В рамках цикла «Старинная музыка» покажут ленту каталонского режиссера Пере Портабельо. Она посвящена мифологии Баха: как композитор связал европейских дальнобойщиков, а также при чем тут механическое пианино и кусок сырого мяса.

Выставка «Color spectrums», Masters bookstore (16+)

Работы художницы Марты Мартыновой, вдохновленные супрематизмом и русским авангардом, — про цвет и масштаб. Помимо живописи, представлена графика, кинетические скульптуры и серия шелковых платков. 

С 10 декабря по 10 января

В кинотеатрах на этой неделе смотрим российскую документальную ленту «Последний материк» (12+), комедию о съемках новогоднего вестерна «Одна дома: Великолепная пятерка» (6+), фантастическую комедию «Мой сосед — монстр» (18+) и хрестоматийный хоррор Брюса Уэмпла «Пятница 13-е. Новая глава» (18+). Подробнее об этих и других картинах здесь

Режиссер Борис Павлович
Фото: Антон Рудзат

Режиссер Борис Павлович

13 ДЕКАБРЯ

Концерт группы «Кирилл Коперник», бар «Мачты» (18+)

20:00

Бэнд, играющий музыку на стыке инди-рока и синти-попа презентует новый альбом (релиз его будет, как и концерт, в эту пятницу!). Помимо новой пластинки, прозвучат уже известные поклонниками синглы и хиты.

Спектакль «Стихам здесь не место», Дом Радио на Невском, 62 (16+)

19:00

Инклюзивная театральная компания «Разговоры» Бориса Павловича представляет исследование поэзии — в постановке стихотворные строки становятся аккомпанементом к джазовым импровизациям.

Вечеринка «На дне», «Лекторий Порт ​​​» (18+)

19:00

Вечеринка приурочена к возрождению основателем «Ночлежки» Валерием Соколовым медиапроекта «На дне. Медиа», который помимо прочего отмечает в этом году 30-летний юбилей. В поддержку проекта пройдет вечер памяти бездомного поэта Олега Григорьева.

Выставка Fuzzy Sets, галерея Marina Gisich Projects (16+)

Персональная выставка Константина фон Рибена — мир размытых границ между наукой, искусством и повседневной жизнью. Проект собрала лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», куратор и художница Лиза Цикаришвили.

С 30 ноября по 18 февраля 

Выставка «Модели для нового старого будущего», Библиотека им. Маяковского (12+)

В рамках семинара «Ретрофутуризм» в библиотеке им. Маяковского пройдет выставка современного арта. Экспонирование объектов совриска среди книг и коворкинга — явление редкое и прекрасный шанс совместить приятное с полезным.

До 17 января

14 ДЕКАБРЯ

Виктория Назарова

Творческая встреча с актрисой Татьяной Пилецкой, KGallery (16+)

В рамках программы, приуроченной к 145-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина, знаменитая актриса (его крестница!) поделится воспоминаниями о художнике. Татьяна стала моделью для его картины 1937 года «Девочка с куклой».

Концерт Caro Carisimo, кабаре «Шум» (18+) 

Возрожденное кабаре в доме Маяковского представляет в декабрьской программе концерт с латиноамериканскими мотивами и неожиданными версиями популярных песен.

Выставка «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия», Эрмитаж (12+)

Открывшаяся  выставка Каспара Давида Фридриха приурочена к 250-летию со дня рождения художника. Внутри экспозиции — работы дрезденского романтика, эксклюзивная транспарентная живопись, реконструированная студентами Академии художеств,  и произведения русских художников. Архитектурой выставки занимался Максим Атаянц.

С 7 декабря по 30 марта 

Вечеринка лейбла «Добро», бар Union (18+)

22:00

Открывшийся после ремонта бар на Литейном проспекте устроит дискотеку-эпицентр хорошего настроения. В лайн-апе — хаус, диско и смежные жанры от Soul Sista, Denis Kazakov, Iner & Oiuna, Dj Krug, Anton Mo, Nikita Buch.

Фестиваль «Ceramania», «Севкабель Порт» (0+)

Семейный фестиваль керамики, глины, стекла, дерева и металла — новогодняя атмосфера и более 130 лавок с лучшими предметами для создания уюта прилагаются. Помимо этого, на площадке будет фудкорт, мастер-классы по лепке и гончарному мастерству и многое другое.

С 14 по 15 декабря

Команда Дома Радио
Фото: Ира Коломина

Команда Дома Радио

15 ДЕКАБРЯ

Экскурсия «"Севкабель Порт" и фабрика Слуцкой», «Севкабель Порт» (16+)

15:00

На экскурсии расскажут про архитектуру и конструкции заводов, а также переосмысление промышленной зоны (в том числе при содействии архитектурного бюро «Хвоя»).

Концерт группы «Котарды», «Севкабель Порт» (16+)

20:00

Большой сольный концерт «профессиональных прокрастинаторов из Москвы» обещает жанровые эксперименты и искреннюю лирику. В этот приезд в Петербург «Котарды» поддержит группа «кадо» — такая коллаборация обещает борьбу с зимней хандрой.

Концерт-энигма из цикла «Полнолуние», Дом Радио на Невском, 62 (12+)

21:00

Каждое полнолуние в Доме Радио готовят представления, содержания которых остаются загадкой вплоть до старта мероприятий. На этот раз анонсируют «титулованного исполнителя» и четыре произведения авторов XVIII-XX веков.

Выставка Екатерины Герасименко «Конец контактной подвески», галерея 10.203 (16+)

16:00 — 21:00

Творчество московской художницы Екатерины Герасименко — фокус на белом шуме повседневности и его переосмыслении. Будут живопись и скульптурная композиция из «невидимых» предметов.

С 15 ­по 22 декабря

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