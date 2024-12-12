Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 декабря

Презентация книги «”Кунстизмы” Ханса Арпа и Эль Лисицкого», Левашовский хлебозавод (18+)

В 1924 году Арп и Лисицкий, находясь в Швейцарии, придумали новаторское издание, отражающее достижения современного европейского искусства. Как им это удалось, расскажут на презентации.

Лекция «“Между нами ночь”. Особенности московско-ленинградских художественных взаимодействий в 1960–1980-е годы», Новая Голландия (18+)

19:00

Лекторий петербургского архива московского «Гаража» представит заключительную часть цикла о взаимосвязях дружеских и не только внутри арт-андеграунда второй половине ХХ века. Обо всем подробно расскажет историк искусства Саша Обухова. Вход бесплатный, но потребуется регистрация и билет в «Сообщество».

Кинопоказ «Молчание перед Бахом», Дом Радио на Невском, 62 (16+)

19:00

В рамках цикла «Старинная музыка» покажут ленту каталонского режиссера Пере Портабельо. Она посвящена мифологии Баха: как композитор связал европейских дальнобойщиков, а также при чем тут механическое пианино и кусок сырого мяса.

Выставка «Color spectrums», Masters bookstore (16+)

Работы художницы Марты Мартыновой, вдохновленные супрематизмом и русским авангардом, — про цвет и масштаб. Помимо живописи, представлена графика, кинетические скульптуры и серия шелковых платков.

С 10 декабря по 10 января

В кинотеатрах на этой неделе смотрим российскую документальную ленту «Последний материк» (12+), комедию о съемках новогоднего вестерна «Одна дома: Великолепная пятерка» (6+), фантастическую комедию «Мой сосед — монстр» (18+) и хрестоматийный хоррор Брюса Уэмпла «Пятница 13-е. Новая глава» (18+). Подробнее об этих и других картинах здесь.