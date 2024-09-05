В этом году мировое культурное сообщество празднует 250-летие со дня рождения Каспара Давида Фридриха — одной из ключевых фигур раннего романтизма и пионера меланхолического романтического пейзажа. Ландшафты северной Германии на его картинах соседствуют с человеком, часто одиноким и теряющимся в декорациях природы. В своих пейзажах Фридрих выражал идеи одиночества, величия природы, транзиторности человеческой жизни и романтического идеала возвышенного (идея британского философа Эдмунда Берка, ощущение страха перед чем-то грандиозным).

К мемориальной дате Государственный Эрмитаж представляет масштабную выставку «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия», которая покажет не только работы дрезденского романтика, но и произведения художников, состоящих с ним в творческом диалоге. Среди них планируют представить графику Василия Жуковского — дружба поэта с художником станет одним из хайлайтов выставки.

Выставка «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» открыта с 7 декабря по 30 марта 2025 года в Государственном Эрмитаже на Дворцовой площади, 2.

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