18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Эрмитаж готовится к масштабной выставке «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» — к 250-летию дрезденского романтика

В хранении музея находится крупнейшая за пределами Германии коллекция произведений художника. Они будут соседствовать с работами из других музеев России.

"Мечтатель", после 1835 года
hermitagemuseum.org / Государственный Эрмитаж

"Мечтатель", после 1835 года

В этом году мировое культурное сообщество празднует 250-летие со дня рождения Каспара Давида Фридриха — одной из ключевых фигур раннего романтизма и пионера меланхолического романтического пейзажа. Ландшафты северной Германии на его картинах соседствуют с человеком, часто одиноким и теряющимся в декорациях природы. В своих пейзажах Фридрих выражал идеи одиночества, величия природы, транзиторности человеческой жизни и романтического идеала возвышенного (идея британского философа Эдмунда Берка, ощущение страха перед чем-то грандиозным).

К мемориальной дате Государственный Эрмитаж представляет масштабную выставку «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия», которая покажет не только работы дрезденского романтика, но и произведения художников, состоящих с ним в творческом диалоге. Среди них планируют представить графику Василия Жуковского — дружба поэта с художником станет одним из хайлайтов выставки.

Выставка «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» открыта с 7 декабря по 30 марта 2025 года в Государственном Эрмитаже на Дворцовой площади, 2.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: