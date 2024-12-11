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Кино и сериалы

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«Амадей» Формана, «Три кота. Зимние каникулы» и инди-сказка «Мой сосед — монстр»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

Ромком с Анной Михалковой и Гошей Куценко «Совсем ошалели», повторный релиз обладателя восьми «Оскаров» «Амадея» Милоша Формана, сказка «Баба Яга спасает Новый год» с Людмилой Артемьевой и Яном Цапником, а также фэнтези «Черный замок» и  анимационные «Три кота. Зимние каникулы» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в российский прокат на этой неделе.

ТНТ, PREMIER, Продюсерская компания «Яр&Ко», прокатчик — «Атмосфера кино», 2024

«Совсем ошалели» (16+)

Комедия о парочках, оказавшихся под одной крышей на горнолыжном курорте. Проблема в том, что Федор (Гоша Куценко) и Ольга (Анна Михалкова) когда-то были женаты — и очень не хотят рассказывать об этом своим новым возлюбленным (Полина Максимова и Владимир Яглыч).

Режиссером выступила Ольга Френкель («Инсомния»). 

С 12 декабря

Нью Арт Синема Продакшн, Беларусьфильм, прокатчик — Must See Magic Film, 2024

«Черный замок» (16+)

Фэнтэзи о молодом профессоре истории (Евгений Шварц), который находит старинное Евангелие, отправляется в Черный замок в поисках сокровищ и внезапно переносится в Средневековье.

Режиссер — Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»), в ролях — Евгений Стычкин, Линда Лапиньш, Олег Васильков и другие. В основе сценария — книга белорусского писателя Владимира Короткевича, написанная в конце 1970-х.

С 12 декабря

«Наше кино», Студия компьютерной графики ТРЕХМЕР, Fresh Film, прокатчик — «Наше Кино», 2024

«Баба Яга спасает Новый год» (6+)

Продолжение комедийного фэнтези «Баба Яга спасает мир». На новогодней ярмарке мальчик Юра (Алексей Сошин) случайно освободил Снежную Королеву (Юлия Такшина) — теперь она хочет отомстить Деду Морозу (Сергей Никоненко) и превратить весь мир в гигантский ледник. 

На помощь ребенку приходят Баба Яга (Людмила Артемьева), Иван Додоныч (Ян Цапник), Марья (Глафира Тарханова) и другие сказочные персонажи.

С 12 декабря

Метрафильмс, прокатчик — НМГ Кинопрокат, 2024

«Три кота. Зимние каникулы» (0+)

Новогодний сиквел мультфильма «Три кота и море приключений». Компот, Коржик и Карамелька хотят ярко и с приключениями провести праздники — и получают как раз то, чего желали, встретив котенка Леденца и его родителей.

Режиссером вновь стал автор оригинального сериала Дмитрий Высоцкий.

С 12 декабря

The Saul Zaentz Company, прокатчик в России — «Иноекино», 2024

«Амадей» / Amadeus (1984) (18+)

Отреставрированная 4K-версия фильма Милоша Формана о Моцарте и Сальери, которую выпускают на большие экраны в честь 40-летия картины. 

В свое время «Амадей» собрал восемь «Оскаров» (в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучший адаптированный сценарий») и считается неустаревающей классикой.

С 12 декабря

Bombo Sports & Entertainment, Mermade, прокатчик в России — «Экспонента», 2024

«Мой сосед — монстр» / Your Monster (18+)

Девушка Лора (Мелисса Баррера, «Эбигейл») переживает не лучшие времена: много сил отняло лечение рака и расставание с любимым человеком, да и с работой ситуация не клеится. Все внезапно меняется, когда она обнаруживает в шкафу волшебного помощника — человекоподобного монстра (Томми Дьюи, «Перри Мейсон»), который сначала хочет ее съесть, но на дистанции оказывается лучше любого психотерапевта.

Ромком, участвовавший в конкурсе фестиваля «Сандэнс» этого года, сняла Кэролайн Линди — для нее дебютный полный метр.

С 12 декабря

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