«Амадей» Формана, «Три кота. Зимние каникулы» и инди-сказка «Мой сосед — монстр»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

Ромком с Анной Михалковой и Гошей Куценко «Совсем ошалели», повторный релиз обладателя восьми «Оскаров» «Амадея» Милоша Формана, сказка «Баба Яга спасает Новый год» с Людмилой Артемьевой и Яном Цапником, а также фэнтези «Черный замок» и анимационные «Три кота. Зимние каникулы» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в российский прокат на этой неделе.
«Совсем ошалели» (16+)
Комедия о парочках, оказавшихся под одной крышей на горнолыжном курорте. Проблема в том, что Федор (Гоша Куценко) и Ольга (Анна Михалкова) когда-то были женаты — и очень не хотят рассказывать об этом своим новым возлюбленным (Полина Максимова и Владимир Яглыч).
Режиссером выступила Ольга Френкель («Инсомния»).
С 12 декабря
«Черный замок» (16+)
Фэнтэзи о молодом профессоре истории (Евгений Шварц), который находит старинное Евангелие, отправляется в Черный замок в поисках сокровищ и внезапно переносится в Средневековье.
Режиссер — Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»), в ролях — Евгений Стычкин, Линда Лапиньш, Олег Васильков и другие. В основе сценария — книга белорусского писателя Владимира Короткевича, написанная в конце 1970-х.
С 12 декабря
«Баба Яга спасает Новый год» (6+)
Продолжение комедийного фэнтези «Баба Яга спасает мир». На новогодней ярмарке мальчик Юра (Алексей Сошин) случайно освободил Снежную Королеву (Юлия Такшина) — теперь она хочет отомстить Деду Морозу (Сергей Никоненко) и превратить весь мир в гигантский ледник.
На помощь ребенку приходят Баба Яга (Людмила Артемьева), Иван Додоныч (Ян Цапник), Марья (Глафира Тарханова) и другие сказочные персонажи.
С 12 декабря
«Три кота. Зимние каникулы» (0+)
Новогодний сиквел мультфильма «Три кота и море приключений». Компот, Коржик и Карамелька хотят ярко и с приключениями провести праздники — и получают как раз то, чего желали, встретив котенка Леденца и его родителей.
Режиссером вновь стал автор оригинального сериала Дмитрий Высоцкий.
С 12 декабря
«Амадей» / Amadeus (1984) (18+)
Отреставрированная 4K-версия фильма Милоша Формана о Моцарте и Сальери, которую выпускают на большие экраны в честь 40-летия картины.
В свое время «Амадей» собрал восемь «Оскаров» (в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучший адаптированный сценарий») и считается неустаревающей классикой.
С 12 декабря
«Мой сосед — монстр» / Your Monster (18+)
Девушка Лора (Мелисса Баррера, «Эбигейл») переживает не лучшие времена: много сил отняло лечение рака и расставание с любимым человеком, да и с работой ситуация не клеится. Все внезапно меняется, когда она обнаруживает в шкафу волшебного помощника — человекоподобного монстра (Томми Дьюи, «Перри Мейсон»), который сначала хочет ее съесть, но на дистанции оказывается лучше любого психотерапевта.
Ромком, участвовавший в конкурсе фестиваля «Сандэнс» этого года, сняла Кэролайн Линди — для нее дебютный полный метр.
С 12 декабря
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