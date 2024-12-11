«Амадей» Формана, «Три кота. Зимние каникулы» и инди-сказка «Мой сосед — монстр»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Черный замок» (16+)

Фэнтэзи о молодом профессоре истории (Евгений Шварц), который находит старинное Евангелие, отправляется в Черный замок в поисках сокровищ и внезапно переносится в Средневековье.

Режиссер — Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»), в ролях — Евгений Стычкин, Линда Лапиньш, Олег Васильков и другие. В основе сценария — книга белорусского писателя Владимира Короткевича, написанная в конце 1970-х.

С 12 декабря