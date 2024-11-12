Лиза Цикаришвили исследует хаос в работах Константина фон Рибена в рамках выставки Fuzzy sets

Экспозиция приглашает погрузиться в мир стохастики и непостижимой логики, где размываются четкие границы между наукой, искусством и повседневностью.
Лиза Цикаришвили
Как рассказали Собака.ru в галерее совриска Marina Gisich Projects, персональная выставка Константина фон Рибена, представленная лауреатом нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», куратором и художником Лизой Цикаришвили, отражает одноименную с проектом концепцию Fuzzy Sets — философской категории нечетких множеств, выражающих состояние неопределенности, утраты прежнего порядка и веры в научную категоризацию. В материальном мире фон Рибен выражает эту идею с помощью объединения разных материалов в одном объекте — от стекла и камня до гальваники. Так получаются работы, которые сочетают в себе не только визуально противоположные элементы (контраст текстур), но и выражают идеи распада и непрерывной мутации.
Представленные на выставке скульптуры, графика и инсталляции фон Рибена ставят под сомнение классические правила и каноны не только в художественном плане, но и визуально показывают неопределенный мечущийся современный мир. Однако они не говорят лишь о нашем времени, а представляют человеческую эволюцию. Нарратив Fuzzy sets разыгрывается вокруг символического «хранилища» научного наследия — некой кунсткамеры, наполненной «кабинетной скульптурой», химерой академизма и совриска. Экспонаты исследуют, как наука и искусство, когда-то считавшиеся символами стабильности, сегодня переплавляются в хаотичные образы.
Помимо этого покажут арт-объекты, лишенные генезиса: их происхождение скрыто или неясно, и они становятся поп-культурными символами, для которых характерно опосредованное восприятие через медиа и цифровую репрезентацию. Эти артефакты передают ключевую для проекта идею — в эпоху цифровых двойников и симулякров невозможно четко объяснить субъект или классифицировать его.
Персональная выставка Константина фон Рибена Fuzzy Sets открыта с 30 ноября 2024 года по 18 февраля 2025 года в Marina Gisich Projects на Фонтанке, 121.
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