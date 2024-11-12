Лиза Цикаришвили исследует хаос в работах Константина фон Рибена в рамках выставки Fuzzy sets

Представленные на выставке скульптуры, графика и инсталляции фон Рибена ставят под сомнение классические правила и каноны не только в художественном плане, но и визуально показывают неопределенный мечущийся современный мир. Однако они не говорят лишь о нашем времени, а представляют человеческую эволюцию. Нарратив Fuzzy sets разыгрывается вокруг символического «хранилища» научного наследия — некой кунсткамеры, наполненной «кабинетной скульптурой», химерой академизма и совриска. Экспонаты исследуют, как наука и искусство, когда-то считавшиеся символами стабильности, сегодня переплавляются в хаотичные образы.

Помимо этого покажут арт-объекты, лишенные генезиса: их происхождение скрыто или неясно, и они становятся поп-культурными символами, для которых характерно опосредованное восприятие через медиа и цифровую репрезентацию. Эти артефакты передают ключевую для проекта идею — в эпоху цифровых двойников и симулякров невозможно четко объяснить субъект или классифицировать его.