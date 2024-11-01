Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 ноября

Арт-событие «Случайный фестиваль» в KGallery, выставка художественного стекла Лотарингии в Главном штабе Эрмитажа, квиз про Хэллоуин от искусствоведа Анны Голлум, кураторская экскурсия по выставке «POST экзотика», двухдневный фестиваль бадминтона в «Севкабель Порту» и многое другое — рассказываем, как провести первые выходные ноября, которые будут длиться до вторника.
1 НОЯБРЯ
Режиссер Никита Кобелев
Спектакль «Тварь», Новая сцена Александринского театра (18+)
Работа художественного руководителя театра Никиты Кобелева по мотивам одноименной зловещей пьесы драматурга Валерия Семеновского. В центре сюжета — учитель Ардальон Передонов, прозябающий в провинции и страдающий от непризнанности его гения, которому видится странное существо по прозванию недотыкомка.
«Душный квиз», галерея-бар «Прорубь» (18+)
В программе — интеллектуальное побоище длительностью четыре раунда, которое посвятили Хэллоуину. Задавать вопросы, связанные с чудовищами, колдовством и мифологией будет искусствовед Анна Голлум.
Вечеринка «ра́ут», галерея ART BLAGO (18+)
Светское мероприятие с отсылкой к традиционным торжественным приемам, где будут танцы и перформанс от состава «Худо». В лайнапе — cantabile, wei, ficus, shulya и metaphys1ca.
Спектакль «Друг мой», «Севкабель Порт» (18+)
Постановка Семена Серзина по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика, созданная в жанре сокровенного разговора наедине с собой. В главной и единственной роли — Олег Рязанцев.
Паблик-ток «Эволюция хоррора: классика и современность», «Буквоед» (18+)
Писатели, переводчики и редакторы под руководством модератора Андрея Васько обсудят, как трансформировался литературный хоррор и приемы, с помощью которых лучшим авторам в жанре удается оборачивать в сюжет страхи и фобии людей.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим драму «Любовь Советского Союза» (16+) о женщине, которая была мечтой всей страны, комедийный фильм ужасов «Вампиры лёгкого поведения» (18+), триллер «Профессионал» (18+), комедию про незадачливых грабителей «Новый год в Берёзовке» (6+) и российский документальный фильм GIPSY (18+) о стереотипах вокруг этноса цыган на примере карьеры рэпера Andro.
2 НОЯБРЯ
Александра Генералова (посередине) и Александра Гарт (справа)
«Случайный фестиваль», KGallery и Новая сцена Александринского театра (12+)
Двухдневное событие, завершающее выставку графики советских и современных авторов. В программе — экскурсия от сокуратора экспозиции и арт-журналиста Александры Генераловой, лекция научного сотрудника Русского музея Натальи Козыревой и дискуссия о ценообразовании и коллекционировании, где выступит основатель KGallery Кристина Березовская, коллекционер Денис Химиляйне и художница Александра Гарт.
1 и 2 ноября
Концерт группы Paraskeva, Новая сцена Александринского театра (18+)
Авангардный московский коллектив с узнаваемым музыкальным почерком, исполняющий джаз и космо-электронику представит новый альбом Burning Scapes — продолжение привычной квартету линии кинематографичной джазотроники.
Кураторская экскурсия по выставке «POST экзотика», «Василеостровский рынок» (18+)
Путешествие по мультимедийной экспозиции, посвященной традициям и культуре Востока, проведет визуальный антрополог и куратор Ксения Диодорова. Проект создан при участии художника-декоратора Маши Гончаровой и петербургского контрабасиста Владимира Волкова.
Выставка «Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар нуво из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова», Главный штаб Эрмитажа (6+)
Среди экспонатов — вазы и лампы, флаконы и монетницы, а также пресс-папье, произведенные на заводах города Нанси в провинции Лотарингия. Большая часть из них будет впервые представлена публике.
3 НОЯБРЯ
Медиация «Прогулка Рубинштейна», улицы города (18+)
Прогулка от проекта musicAeterna, вдохновленная жизнью и творчеством композитора Антона Рубинштейна. Ее участники прогуляются мимо дома, в котором он жил, навестят его соседа — Римского-Корсакова, дойдут до Александринского театра и памятника Екатерине II, чтобы поговорить о круге общения великого музыканта, и завершат маршрут у здания Благородного собрания.
Выставка «Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья», Михайловский замок (6+)
Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения супруги императора Александра II. Она расскажет о том, как императрица занималась благотворительностью, развивала женское образование и Российское общество Красного Креста.
Фестиваль бадминтона, «Севкабель Порт» (16+)
Проект объединяет проекты Петербурга и Москвы. В программе — мастер-классы по одиночной и парной игре от чемпиона России по бадминтону Сергея Сиранта, турнир по олимпийской системе не выбывание и зона отдыха с азиатской кухней от бистро Kaiju.
Выставка «Лев Бородулин. Спорт», «Левашовский хлебозавод» (12+)
Экспозиция с работами советского и израильского фотографа, известного своими спортивными репортажами. Один из хайлайтов выставки — акцент на визуальных перекличках между фотографиями Бородулина и работами модернистов Александра Родченко и Бориса Игнатовича.
4 НОЯБРЯ
Раманбек Бейшеналиев
Спектакль «Суд сына над отцом», «Театральный проект 27» (6+)
Режиссер Мария Скачкова честно разговаривает об обидах, которые у детей возникают на родителей. Главный герой спектакля — мальчик Вивиан, сын всемирно известного писателя Оскара Уайльда, который фантазирует о счастливых и мучительных воспоминаниях, связанных с отцом.
Балет «Шурале», Мариинский театр (6+)
Красочный спектакль, либретто для которого создано по мотивам татарских сказок. Роль главного героя — мифического существа и духа леса Шурале — исполнит звезда «молодой гвардии» Мариинского Раманбек Бейшеналиев. Прочитать подробнее о нем можно в подборке Собака.ru «8 балетных артистов Петербурга, за которыми стоит следить в новом сезоне».
Шахматный блицтурнир, Новая Голландия (16+)
Состязание по швейцарской системе пройдет в рамках шахматного клуба, который работает в «Сообществе».
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