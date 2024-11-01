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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 ноября

Арт-событие «Случайный фестиваль» в KGallery, выставка художественного стекла Лотарингии в Главном штабе Эрмитажа, квиз про Хэллоуин от искусствоведа Анны Голлум, кураторская экскурсия по выставке «POST экзотика», двухдневный фестиваль бадминтона в «Севкабель Порту» и многое другое — рассказываем, как провести первые выходные ноября, которые будут длиться до вторника. 

ПЯТНИЦА: 1 НОЯБРЯ
СУББОТА: 2 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 3 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК: 4 НОЯБРЯ

1 НОЯБРЯ

Режиссер Никита Кобелев
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Александринского театра

Режиссер Никита Кобелев

Спектакль «Тварь», Новая сцена Александринского театра (18+)

Работа художественного руководителя театра Никиты Кобелева по мотивам одноименной зловещей пьесы драматурга Валерия Семеновского. В центре сюжета — учитель Ардальон Передонов, прозябающий в провинции и страдающий от непризнанности его гения, которому видится странное существо по прозванию недотыкомка. 

«Душный квиз», галерея-бар «Прорубь» (18+)

В программе — интеллектуальное побоище длительностью четыре раунда, которое посвятили Хэллоуину. Задавать вопросы, связанные с чудовищами, колдовством и мифологией будет искусствовед Анна Голлум.

Вечеринка «ра́ут», галерея ART BLAGO (18+)

Светское мероприятие с отсылкой к традиционным торжественным приемам, где будут танцы и перформанс от состава «Худо». В лайнапе — cantabile, wei, ficus, shulya и metaphys1ca. 

Спектакль «Друг мой», «Севкабель Порт» (18+)

Постановка Семена Серзина по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика, созданная в жанре сокровенного разговора наедине с собой. В главной и единственной роли — Олег Рязанцев.

Паблик-ток «Эволюция хоррора: классика и современность», «Буквоед» (18+)

Писатели, переводчики и редакторы под руководством модератора Андрея Васько обсудят, как трансформировался литературный хоррор и приемы, с помощью которых лучшим авторам в жанре удается оборачивать в сюжет страхи и фобии людей. 

В кинотеатрах на этой неделе смотрим драму «Любовь Советского Союза» (16+) о женщине, которая была мечтой всей страны, комедийный фильм ужасов «Вампиры лёгкого поведения» (18+), триллер «Профессионал» (18+), комедию про незадачливых грабителей «Новый год в Берёзовке» (6+) и российский документальный фильм GIPSY (18+) о стереотипах вокруг этноса цыган на примере карьеры рэпера Andro. 

2 НОЯБРЯ

Александра Генералова (посередине) и Александра Гарт (справа)
Фото: Дима Табу

Александра Генералова (посередине) и Александра Гарт (справа)

«Случайный фестиваль», KGallery и Новая сцена Александринского театра (12+)

Двухдневное событие, завершающее выставку графики советских и современных авторов. В программе — экскурсия от сокуратора экспозиции и арт-журналиста Александры Генераловой, лекция научного сотрудника Русского музея Натальи Козыревой и дискуссия о ценообразовании и коллекционировании, где выступит основатель KGallery Кристина Березовская, коллекционер Денис Химиляйне и художница Александра Гарт.

1 и 2 ноября

Концерт группы Paraskeva, Новая сцена Александринского театра (18+)

Авангардный московский коллектив с узнаваемым музыкальным почерком, исполняющий джаз и космо-электронику представит новый альбом Burning Scapes — продолжение привычной квартету линии кинематографичной джазотроники.

Кураторская экскурсия по выставке «POST экзотика», «Василеостровский рынок» (18+)

Путешествие по мультимедийной экспозиции, посвященной традициям и культуре Востока, проведет визуальный антрополог и куратор Ксения Диодорова. Проект создан при участии художника-декоратора Маши Гончаровой и петербургского контрабасиста Владимира Волкова. 

Выставка «Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар нуво из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова», Главный штаб Эрмитажа (6+)

Среди экспонатов — вазы и лампы, флаконы и монетницы, а также пресс-папье, произведенные на заводах города Нанси в провинции Лотарингия. Большая часть из них будет впервые представлена публике. 

3 НОЯБРЯ

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Медиация «Прогулка Рубинштейна», улицы города (18+)

Прогулка от проекта musicAeterna, вдохновленная жизнью и творчеством композитора Антона Рубинштейна. Ее участники прогуляются мимо дома, в котором он жил, навестят его соседа — Римского-Корсакова, дойдут до Александринского театра и памятника Екатерине II, чтобы поговорить о круге общения великого музыканта, и завершат маршрут у здания Благородного собрания.

Выставка «Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья», Михайловский замок (6+)

Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения супруги императора Александра II. Она расскажет о том, как императрица занималась благотворительностью, развивала женское образование и Российское общество Красного Креста.

Фестиваль бадминтона, «Севкабель Порт» (16+)

Проект объединяет проекты Петербурга и Москвы. В программе — мастер-классы по одиночной и парной игре от чемпиона России по бадминтону Сергея Сиранта, турнир по олимпийской системе не выбывание и зона отдыха с азиатской кухней от бистро Kaiju. 

Выставка «Лев Бородулин. Спорт», «Левашовский хлебозавод» (12+)

Экспозиция с работами советского и израильского фотографа, известного своими спортивными репортажами. Один из хайлайтов выставки — акцент на визуальных перекличках между фотографиями Бородулина и работами модернистов Александра Родченко и Бориса Игнатовича.

4 НОЯБРЯ

Раманбек Бейшеналиев
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

Раманбек Бейшеналиев

Спектакль «Суд сына над отцом», «Театральный проект 27» (6+)

Режиссер Мария Скачкова честно разговаривает об обидах, которые у детей возникают на родителей. Главный герой спектакля — мальчик Вивиан, сын всемирно известного писателя Оскара Уайльда, который фантазирует о счастливых и мучительных воспоминаниях, связанных с отцом. 

Балет «Шурале», Мариинский театр (6+)

Красочный спектакль, либретто для которого создано по мотивам татарских сказок. Роль главного героя — мифического существа и духа леса Шурале — исполнит звезда «молодой гвардии» Мариинского Раманбек Бейшеналиев. Прочитать подробнее о нем можно в подборке Собака.ru «8 балетных артистов Петербурга, за которыми стоит следить в новом сезоне». 

Шахматный блицтурнир, Новая Голландия (16+)

Состязание по швейцарской системе пройдет в рамках шахматного клуба,  который работает в «Сообществе». 

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