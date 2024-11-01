Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 ноября

Спектакль «Тварь», Новая сцена Александринского театра (18+)

Работа художественного руководителя театра Никиты Кобелева по мотивам одноименной зловещей пьесы драматурга Валерия Семеновского. В центре сюжета — учитель Ардальон Передонов, прозябающий в провинции и страдающий от непризнанности его гения, которому видится странное существо по прозванию недотыкомка.

«Душный квиз», галерея-бар «Прорубь» (18+)

В программе — интеллектуальное побоище длительностью четыре раунда, которое посвятили Хэллоуину. Задавать вопросы, связанные с чудовищами, колдовством и мифологией будет искусствовед Анна Голлум.

Вечеринка «ра́ут», галерея ART BLAGO (18+)

Светское мероприятие с отсылкой к традиционным торжественным приемам, где будут танцы и перформанс от состава «Худо». В лайнапе — cantabile, wei, ficus, shulya и metaphys1ca.

Спектакль «Друг мой», «Севкабель Порт» (18+)

Постановка Семена Серзина по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика, созданная в жанре сокровенного разговора наедине с собой. В главной и единственной роли — Олег Рязанцев.

Паблик-ток «Эволюция хоррора: классика и современность», «Буквоед» (18+)

Писатели, переводчики и редакторы под руководством модератора Андрея Васько обсудят, как трансформировался литературный хоррор и приемы, с помощью которых лучшим авторам в жанре удается оборачивать в сюжет страхи и фобии людей.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим драму «Любовь Советского Союза» (16+) о женщине, которая была мечтой всей страны, комедийный фильм ужасов «Вампиры лёгкого поведения» (18+), триллер «Профессионал» (18+), комедию про незадачливых грабителей «Новый год в Берёзовке» (6+) и российский документальный фильм GIPSY (18+) о стереотипах вокруг этноса цыган на примере карьеры рэпера Andro.